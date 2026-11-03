Pflegegrad 3: Clever alle Zusatzleistungen, Pflegegeld & Steuervorteile sichern

599 Euro Pflegegeld im Monat: Auf diesen Betrag wird Pflegegrad 3 häufig verkürzt. Dabei können weitere Leistungen die Versorgung zu Hause erleichtern und pflegende Angehörige entlasten.

Wer die Ansprüche richtig verbindet, kann Unterstützung im Haushalt, Tagespflege, Ersatzpflege und Zuschüsse für einen Badumbau erhalten. Allerdings lässt sich nicht jeder Betrag zusätzlich auszahlen, und manche Entscheidungen verringern das Pflegegeld.

599 Euro Pflegegeld – 2026 gibt es keine weitere Erhöhung

Bei Pflegegrad 3 beträgt das volle Pflegegeld 2026 weiterhin 599 Euro monatlich, also 7.188 Euro bei einem durchgehenden Anspruch über zwölf Monate. Gegenüber 2025 ist dieser Betrag unverändert, wie die Leistungsübersicht des Bundesgesundheitsministeriums für 2026 zeigt.

Das Geld erhält die pflegebedürftige Person, wenn sie ihre häusliche Pflege selbst sicherstellt, etwa mit Hilfe von Angehörigen oder Freunden. Es ist kein Arbeitslohn, den die Pflegekasse unmittelbar an die pflegende Tochter oder den pflegenden Ehemann zahlt.

Diese Leistungen sind bei Pflegegrad 3 im Jahr 2026 möglich

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Beträge und ihre Verwendung. Ob Leistungen zusammen genutzt werden können, hängt von der Versorgungsform und den jeweiligen Voraussetzungen ab.

Leistung Betrag 2026 Wofür? Pflegegeld 599 Euro monatlich Selbst organisierte häusliche Pflege Ambulante Pflegesachleistungen Bis zu 1.497 Euro monatlich Zugelassene Pflege- oder Betreuungsdienste; anteilige Verrechnung mit Pflegegeld Entlastungsbetrag Bis zu 131 Euro monatlich Zweckgebundene Erstattung geeigneter Leistungen Tages- und Nachtpflege Bis zu 1.357 Euro monatlich Teilstationäre Versorgung zusätzlich zu ambulanten Pflegeleistungen Verhinderungs- und Kurzzeitpflege Zusammen bis zu 3.539 Euro jährlich Gemeinsames Budget für Ersatzpflege und vorübergehende stationäre Pflege Pflegehilfsmittel zum Verbrauch Bis zu 42 Euro monatlich Zum Beispiel benötigte Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel Wohnumfeldverbesserung Bis zu 4.180 Euro je Maßnahme Pflegegerechte Anpassung der Wohnung Digitale Pflegeanwendungen Bis zu 40 Euro monatlich; ergänzende Unterstützung bis zu 30 Euro Bewilligte Anwendungen und Hilfe bei ihrer Nutzung Wohngruppenzuschlag 224 Euro monatlich Ambulant betreute Pflege-Wohngruppen bei erfüllten Voraussetzungen Vollstationäre Pflege 1.319 Euro monatlich Pflegebedingte Heimkosten; zusätzliche Eigenanteilszuschläge möglich Pflege-Pauschbetrag 1.100 Euro jährlich Steuerlicher Abzug für eine unentgeltlich persönlich pflegende Person

Die Beträge ergeben kein frei verfügbares Gesamtpaket. Insbesondere ersetzen die Leistungen für einen dauerhaften Pflegeheimaufenthalt die gewöhnlichen Leistungen der häuslichen Versorgung.

Pflegedienst und Pflegegeld: Die Kürzung erfolgt prozentual

Übernimmt ein zugelassener Pflegedienst einen Teil der Versorgung, können Pflegegeld und Pflegesachleistungen als Kombinationsleistung verbunden werden. Nach § 38 SGB XI sinkt das Pflegegeld um den Prozentsatz, zu dem das Sachleistungsbudget ausgeschöpft wird.

Rechnet der Dienst beispielsweise 598,80 Euro ab, sind genau 40 Prozent der möglichen 1.497 Euro verbraucht. Vom Pflegegeld bleiben dann 60 Prozent, also 359,40 Euro monatlich.

Ein Abzug Euro für Euro wäre deshalb falsch. Weitere Berechnungen enthält die Kombinationsleistungstabelle für 2026.

131 Euro Entlastungsbetrag zusätzlich nutzen

Bei häuslicher Pflege stehen zusätzlich bis zu 131 Euro monatlich zur Verfügung, bei ganzjährigem Anspruch insgesamt 1.572 Euro. Der Entlastungsbetrag finanziert beispielsweise anerkannte Alltagshilfe, Betreuung oder Unterstützung im Haushalt.

Eine beliebige private Putzhilfe lässt sich darüber nicht automatisch abrechnen; die jeweiligen Anerkennungsvoraussetzungen müssen erfüllt sein. Bei Pflegegrad 3 darf der Betrag für Leistungen ambulanter Dienste zudem nicht für körperbezogene Selbstversorgung wie Waschen oder Duschen eingesetzt werden.

Nicht verbrauchte Ansprüche aus 2026 können noch bis zum 30. Juni 2027 für geeignete Leistungen genutzt werden. Wie die Erstattung funktioniert, erläutert auch unser Beitrag zum Entlastungsbetrag von bis zu 1.572 Euro im Jahr.

Bis zu 598,80 Euro umwandeln – mit Folgen für das Pflegegeld

Reicht der Entlastungsbetrag nicht aus, können nach § 45a Absatz 4 SGB XI noch verfügbare Sachleistungen im Umfang von bis zu 40 Prozent des monatlichen Höchstbetrags für nach Landesrecht anerkannte Unterstützung im Alltag verwendet werden. Bei Pflegegrad 3 sind das höchstens 598,80 Euro monatlich.

Diese Umwandlung zählt jedoch wie eine genutzte Pflegesachleistung und mindert das Pflegegeld entsprechend. Wer die vollen 40 Prozent umwandelt und keine weiteren Sachleistungen nutzt, erhält deshalb noch 359,40 Euro Pflegegeld.

Tagespflege kann Angehörige entlasten, ohne das Pflegegeld zu kürzen

Für eine erforderliche Tages- oder Nachtpflege stehen bei Pflegegrad 3 bis zu 1.357 Euro monatlich bereit. Dieses Budget kann zusätzlich zum Pflegegeld, zu ambulanten Sachleistungen oder zur Kombinationsleistung genutzt werden.

Die Pflegekasse finanziert damit insbesondere Pflege, Betreuung und die notwendige Beförderung im gesetzlichen Leistungsrahmen. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten müssen grundsätzlich selbst getragen werden, wobei der Entlastungsbetrag für erstattungsfähige Eigenkosten helfen kann.

3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege

Fällt eine private Pflegeperson vorübergehend aus, kann Verhinderungspflege die Vertretung finanzieren. Für sie und die Kurzzeitpflege steht 2026 ein gemeinsames Jahresbudget von bis zu 3.539 Euro zur Verfügung – dieser Betrag wird nicht zweimal gewährt.

Beide Pflegeformen sind grundsätzlich für jeweils bis zu acht Wochen im Kalenderjahr möglich; eine sechsmonatige Vorpflegezeit ist für Verhinderungspflege nicht mehr erforderlich. Während einer tageweisen Verhinderungspflege oder Kurzzeitpflege läuft das bisherige Pflegegeld grundsätzlich zur Hälfte weiter, am ersten und letzten Tag jeweils vollständig.

Ist die reguläre Pflegeperson an einem Tag weniger als acht Stunden verhindert, bleibt das Pflegegeld bei stundenweiser Ersatzpflege grundsätzlich ungekürzt. Für die Abrechnung müssen die tatsächlichen Kosten nachgewiesen werden.

Übernehmen bis zum zweiten Grad verwandte oder verschwägerte Menschen beziehungsweise Haushaltsmitglieder die Ersatzpflege nicht erwerbsmäßig, gilt grundsätzlich eine Grenze von 1.198 Euro im Kalenderjahr. Nachgewiesene notwendige Zusatzkosten wie Fahrkosten oder Verdienstausfall können die Erstattung bis zum verfügbaren gemeinsamen Jahresbudget erhöhen.

Neue Abrechnungsfrist: Für Ersatzpflege 2026 gilt Ende 2027

Seit 2026 müssen der Erstattungsantrag für Verhinderungspflege und die Kostennachweise spätestens bis zum Ende des folgenden Kalenderjahres bei der Pflegekasse eingehen. Für Ersatzpflege aus November 2026 ist das der 31. Dezember 2027, wie das Bundesgesundheitsministerium zur häuslichen Pflege erläutert.

Diese Abrechnungsfrist erlaubt keine Übertragung ungenutzter Jahresbudgets für spätere Pflegeeinsätze. Die Einzelheiten erklärt unser Beitrag zur neuen Erstattungsfrist bei Verhinderungspflege.

Pflegehilfsmittel und Badumbau gesondert prüfen

Für benötigte Pflegehilfsmittel zum Verbrauch übernimmt die Pflegekasse bis zu 42 Euro monatlich, etwa für Einmalhandschuhe oder geeignete Desinfektionsmittel. Technische Pflegehilfsmittel wie ein Pflegebett können ebenfalls in Betracht kommen und werden in geeigneten Fällen leihweise bereitgestellt.

Für eine pflegegerechte Anpassung der Wohnung sind nach § 40 SGB XI bis zu 4.180 Euro je Maßnahme möglich, etwa für eine bodengleiche Dusche oder die Beseitigung von Barrieren. Antrag, Kostenvoranschlag und Bewilligung sollten vor dem Umbau geklärt werden.

„Je Maßnahme“ bedeutet nicht automatisch „je einzelner Handwerkerrechnung“. Mehrere gleichzeitig erforderliche Anpassungen können als eine Gesamtmaßnahme behandelt werden.

1.100 Euro Pflege-Pauschbetrag sind keine Auszahlung vom Finanzamt

Wer eine Person mit Pflegegrad 3 persönlich und unentgeltlich in der eigenen Wohnung oder deren Wohnung pflegt, kann grundsätzlich einen Pflege-Pauschbetrag von 1.100 Euro jährlich geltend machen. Die Wohnung muss in der EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum liegen, und die Steuer-Identifikationsnummer der gepflegten Person ist anzugeben.

Der Pauschbetrag verringert das zu versteuernde Einkommen und wird nicht in voller Höhe erstattet. Bei vereinfacht angenommenen 30 Prozent Steuersatz entspräche der Abzug etwa 330 Euro Steuerentlastung; ohne Einkommensteuerbelastung entsteht daraus regelmäßig kein finanzieller Vorteil.

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Erfüllen mehrere Pflegepersonen die Voraussetzungen, werden die 1.100 Euro unter ihnen aufgeteilt. Weitergereichtes Pflegegeld als Vergütung für die Pflege kann den Anspruch ausschließen, selbst wenn die Einnahme steuerfrei ist; eine gesetzliche Ausnahme gilt für Eltern, die Pflegegeld für ihr Kind mit Behinderung erhalten.

Ausführlicher erläutert unser Beitrag die Voraussetzungen des Pflege-Pauschbetrags 2026. Der Pauschbetrag steht der pflegenden Person zu, nicht automatisch dem Menschen mit Pflegegrad 3.

Eigene Pflegekosten können die Steuer unmittelbar senken

Für selbst bezahlte begünstigte Pflege- und Betreuungsleistungen kommt § 35a EStG in Betracht: 20 Prozent der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen können die Einkommensteuer unmittelbar mindern, höchstens 4.000 Euro jährlich. Dafür müssen eine Rechnung und eine Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers vorliegen.

Erstattungen sind zu berücksichtigen, und dieselben Kosten dürfen nicht doppelt steuerlich angesetzt werden. Ein anderer Weg kann der Abzug notwendiger Pflegekosten als außergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG sein, allerdings grundsätzlich erst oberhalb der persönlichen zumutbaren Belastung.

Pflegegrad 3 begründet auch keinen automatischen Anspruch auf den erhöhten Behinderten-Pauschbetrag von 7.400 Euro. Dafür müssen die besonderen Voraussetzungen vorliegen, etwa nachgewiesene Hilflosigkeit; ansonsten richtet sich ein Behinderten-Pauschbetrag nach dem festgestellten Grad der Behinderung gemäß § 33b EStG.

Digitale Hilfen und Pflege-Wohngruppen haben eigene Ansprüche

Für bewilligte digitale Pflegeanwendungen stehen bis zu 40 Euro monatlich zur Verfügung, für ergänzende Unterstützung durch ambulante Pflegeeinrichtungen weitere bis zu 30 Euro. Erstattungsfähig sind nur Anwendungen aus dem offiziellen DiPA-Verzeichnis, keine beliebigen Pflege-Apps.

In einer entsprechend organisierten ambulant betreuten Pflege-Wohngruppe kann ein Zuschlag von 224 Euro monatlich hinzukommen. Bei einer Neugründung sind außerdem bis zu 2.613 Euro Anschubfinanzierung je berechtigter Person möglich, begrenzt auf 10.452 Euro je Wohngruppe.

Seit 2026 gibt es daneben für besondere gemeinschaftliche Wohnformen mit Versorgungsverträgen nach § 92c SGB XI einen Zuschuss von 450 Euro monatlich. Hier gelten eigene Leistungs- und Kombinationsregeln; die Unterschiede beschreibt das Bundesgesundheitsministerium zu gemeinschaftlichen Wohnformen.

Im Pflegeheim zählen andere Leistungen

Bei dauerhafter vollstationärer Pflege zahlt die Pflegekasse bei Pflegegrad 3 monatlich 1.319 Euro für pflegebedingte Aufwendungen. Hinzu kommen Zuschläge zum verbleibenden pflegebedingten Eigenanteil: 15 Prozent in den ersten zwölf Bezugsmonaten, 30 Prozent nach mehr als zwölf, 50 Prozent nach mehr als 24 und 75 Prozent nach mehr als 36 Monaten.

Die Prozentsätze beziehen sich nicht auf die gesamte Heimrechnung, wie die Informationen zur vollstationären Pflege verdeutlichen. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten bleiben grundsätzlich gesondert zu finanzieren.

Auch pflegende Angehörige haben eigene Rechte

Für nicht erwerbsmäßige häusliche Pflege von mindestens zehn Stunden wöchentlich an regelmäßig mindestens zwei Tagen kommt eine soziale Absicherung als Pflegeperson in Betracht. Die Pflegekasse kann unter den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen Rentenbeiträge zahlen, wenn die Pflegeperson regelmäßig höchstens 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist.

Bei einer akut aufgetretenen Pflegesituation kann Beschäftigten außerdem Pflegeunterstützungsgeld für bis zu zehn Arbeitstage je Kalenderjahr und pflegebedürftigem nahen Angehörigen zustehen. Das gilt unter anderem bei fehlendem Anspruch auf Entgeltfortzahlung; teilen sich mehrere Beschäftigte die Organisation, teilen sie auch diese Höchstdauer.

Auch kostenlose Pflegekurse gehören zu den Hilfen für Angehörige. Auf Wunsch kann die Schulung in der Wohnung der pflegebedürftigen Person stattfinden.

Antrag, Begutachtung und Beratung nicht aufschieben

Pflegeleistungen müssen bei der Pflegekasse beantragt werden; die Kasse bietet anschließend eine individuelle Beratung an. Bei Erwachsenen setzt Pflegegrad 3 im Begutachtungsverfahren grundsätzlich 47,5 bis unter 70 Gesamtpunkte voraus, wie § 15 SGB XI festlegt.

Entscheidend sind die Einschränkungen der Selbstständigkeit und Fähigkeiten im Alltag, nicht allein Diagnosen oder die Zahl der Pflegeminuten. Eine konkrete Dokumentation des Hilfebedarfs erleichtert es, die tatsächliche Versorgungssituation bei der Begutachtung darzustellen.

Wer ausschließlich Pflegegeld bezieht, muss bei Pflegegrad 3 einmal je Kalenderhalbjahr einen Beratungseinsatz nach § 37 SGB XI abrufen. Wird die verpflichtende Beratung nicht wahrgenommen, drohen eine Kürzung und im Wiederholungsfall der Entzug des Pflegegeldes.

Praxisbeispiel: Mehr Unterstützung trotz geringerem Pflegegeld

Die 78-jährige Helga hat Pflegegrad 3 und wird von ihrer Tochter unterstützt; das folgende Beispiel ist fiktiv. Weil die Tochter Entlastung braucht, übernimmt ein Pflegedienst Leistungen für 598,80 Euro im Monat.

Helga erhält dadurch noch 359,40 Euro Pflegegeld und nutzt zusätzlich 131 Euro Entlastungsbetrag für einen anerkannten Haushaltsdienst. Benötigte Pflegehilfsmittel werden bis zu 42 Euro monatlich übernommen; diese Erstattungsleistungen sind keine zusätzlichen frei verfügbaren Überweisungen.

Die Tochter pflegt weiterhin persönlich und erhält dafür keine Vergütung. Erfüllt sie die weiteren steuerlichen Voraussetzungen und ist sie die einzige anspruchsberechtigte Pflegeperson, kann sie den Pflege-Pauschbetrag von 1.100 Euro in ihrer eigenen Steuererklärung ansetzen.

7 Fragen und Antworten zu Pflegegrad 3 im Jahr 2026

Wie hoch ist das Pflegegeld bei Pflegegrad 3?

Das volle Pflegegeld beträgt 2026 monatlich 599 Euro. Bei einem durchgehenden vollen Jahresanspruch sind das 7.188 Euro.

Bekomme ich 599 Euro Pflegegeld und 1.497 Euro für den Pflegedienst gleichzeitig?

Die beiden Höchstbeträge stehen nicht vollständig nebeneinander zur Verfügung. Wer Sachleistungen nutzt, erhält Pflegegeld nur noch in dem prozentualen Umfang, in dem das Sachleistungsbudget ungenutzt bleibt.

Wird der Entlastungsbetrag auf das Pflegegeld angerechnet?

Die reguläre Nutzung des Entlastungsbetrags von bis zu 131 Euro monatlich kürzt das Pflegegeld nicht. Die zusätzliche Umwandlung von Sachleistungen für Alltagshilfe mindert es dagegen entsprechend.

Wann verfallen ungenutzte Entlastungsbeträge aus 2026?

Restansprüche aus 2026 können bis zum 30. Juni 2027 für geeignete Leistungen genutzt werden. Sie werden nicht als angespartes Guthaben frei ausgezahlt.

Gibt es 3.539 Euro jeweils für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege?

Nein, beide Leistungen teilen sich ein gemeinsames Jahresbudget von höchstens 3.539 Euro. Bereits für eine Leistungsart verbrauchte Beträge stehen für die andere nicht erneut zur Verfügung.

Ist Pflegegeld steuerpflichtig?

Für die pflegebedürftige Person ist das gesetzliche Pflegegeld steuerfrei. Eine Weitergabe an Angehörige für die Pflege kann nach § 3 Nummer 36 EStG ebenfalls steuerfrei sein, aber dennoch den Pflege-Pauschbetrag der empfangenden Person ausschließen.

Erhalte ich mit dem Pflege-Pauschbetrag 1.100 Euro zurück?

Der Pauschbetrag von 1.100 Euro mindert das zu versteuernde Einkommen der berechtigten Pflegeperson. Wie viel Steuer dadurch entfällt, hängt von deren persönlicher Steuersituation ab.