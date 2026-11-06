EM-Rente, GdB und Pflegegrad: Dieser Fehler im Gutachten kann jetzt Leistungen kosten

Im Gutachten steht „selbstständig“, obwohl täglich Hilfe nötig ist. Oder eine Erkrankung wird erwähnt, ihre Folgen für den Alltag und die Arbeitsfähigkeit bleiben aber unbeachtet.
Solche Widersprüche sollten Betroffene konkret benennen, wenn eine Rente abgelehnt oder ein Pflegegrad zu niedrig angesetzt wird.
Der Deutsche Sozialgerichtstag am 5. und 6. November 2026 in Potsdam widmet dem Thema eine eigene Kommission. Sie beschäftigt sich mit der „Macht der Gutachter und Gutachterinnen im sozialgerichtlichen Verfahren“.
Ein Gutachten ist noch keine Entscheidung
Gutachter liefern die fachliche Grundlage. Über den Antrag entscheidet die zuständige Behörde oder Pflegekasse, im Rechtsstreit das Gericht.
Das Sozialgericht muss die Beweise selbst würdigen. Nach § 128 SGG darf sein Urteil zudem nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten.
Ein ungünstiges Gutachten ist deshalb kein Grund, das Verfahren ungeprüft aufzugeben.
EM-Rente, GdB und Pflegegrad haben unterschiedliche Maßstäbe
Eine Diagnose beantwortet noch nicht, welche Leistung zusteht. Entscheidend ist, welche rechtliche Frage das Gutachten klären soll.
|Verfahren
|Worauf es ankommt
|Erwerbsminderungsrente
|Gesundheitlich verbliebenes Leistungsvermögen unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes
|Grad der Behinderung
|Auswirkungen der Beeinträchtigungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
|Pflegegrad
|Beeinträchtigung der Selbstständigkeit und Fähigkeiten sowie erforderliche Hilfe im Alltag
Ein hoher GdB beweist deshalb für sich genommen keine Erwerbsminderung. Auch ein Pflegegrad ersetzt nicht die Prüfung der Voraussetzungen einer Rente.
Vier Punkte sollten Betroffene genau vergleichen
Für die Prüfung empfiehlt sich eine Gegenüberstellung von Gutachten, Befundberichten und eigenen Alltagsaufzeichnungen.
- Fehlen Befunde? Benennen Sie den Bericht mit Datum und erklären Sie, welche Einschränkung darin beschrieben wird.
- Bleiben Fachfragen offen? Zeigen Sie auf, welche Erkrankung nicht ausreichend untersucht wurde und weshalb ergänzende fachärztliche Erkenntnisse nötig erscheinen.
- Stimmen die Alltagsangaben? Halten Sie fest, ob eine Tätigkeit nur mit Erinnerung, Anleitung, Pausen oder Unterstützung gelingt.
- Widersprechen sich Befund und Ergebnis? Nennen Sie die betreffenden Seiten und die Schlussfolgerung, die Sie nicht nachvollziehen können.
Eine andere Fachrichtung allein macht ein Gutachten noch nicht unbrauchbar. Aussagekräftiger ist der konkrete Hinweis, welche entscheidende Frage unbeantwortet bleibt.
Gerade bei Menschen mit Autismus kann Unterstützung beim Planen und Ausführen alltäglicher Handlungen relevant sein. Das Fachportal Autismus Wissen erläutert im Beitrag zum Pflegegrad bei Autismus, weshalb dabei auch kognitive und psychische Beeinträchtigungen zählen.
Einwände konkret formulieren und Fristen beachten
Statt „Das Gutachten stimmt nicht“ hilft eine genaue Beschreibung. Beispielsweise können Betroffene erklären, dass sie ihre Medikamente nur nach täglicher Erinnerung einnehmen, obwohl das Gutachten eine selbstständige Einnahme festhält.
Bitten Sie um Prüfung dieser Abweichung und gegebenenfalls um eine ergänzende Stellungnahme. Eine Beschwerde über die Begutachtung ersetzt jedoch nicht den erforderlichen Rechtsbehelf gegen den Bescheid.
Bei einem Pflegegradbescheid der gesetzlichen Pflegekasse beträgt die Widerspruchsfrist regelmäßig einen Monat nach Bekanntgabe. Prüfen Sie deshalb die Rechtsbehelfsbelehrung und warten Sie mit dem Widerspruch nicht auf sämtliche ergänzenden Unterlagen.
Ein Gutachten nach § 109 SGG kann eigenes Geld kosten
Im Sozialgerichtsverfahren können die in § 109 SGG genannten Berechtigten beantragen, einen bestimmten Arzt gutachtlich anzuhören. Das Gericht beauftragt ihn, darf aber einen Kostenvorschuss verlangen und die Kosten vorbehaltlich einer anderen Entscheidung dem Antragsteller auferlegen.
Klären Sie deshalb vorab, welche offene Frage das Gutachten beantworten soll und wie es finanziert wird. Unser Beitrag zu den Kosten eines selbst beantragten Gutachtens bei der Erwerbsminderungsrente erläutert dieses Risiko.
Ein verspäteter Antrag kann unter den Voraussetzungen des § 109 Absatz 2 SGG abgelehnt werden. Die Vorschrift ist außerdem kein Anspruch auf einen frei gewählten Gutachter schon im Verwaltungsverfahren.
Häufige Fragen zu fehlerhaften Gutachten
Reicht ein anderer Befund meines behandelnden Arztes?
Er kann einen wichtigen Einwand begründen. Entscheidend ist, welche Einschränkungen er belegt und ob er die streitige Bewertung nachvollziehbar infrage stellt.
Muss nach jedem Einwand ein neues Gutachten erstellt werden?
Nein. Je nach offener Frage kann auch eine ergänzende Stellungnahme oder die Auswertung weiterer Befunde ausreichen.
Garantiert ein Gutachten nach § 109 SGG die gewünschte Leistung?
Nein. Die Auswahl des Arztes garantiert weder ein günstiges Ergebnis noch die Übernahme seiner Bewertung durch das Gericht.
Quellen
Deutscher Sozialgerichtstag, Programm für den 5. und 6. November 2026
§ 128 SGG – Beweiswürdigung und rechtliches Gehör
§ 109 SGG – Gutachtliche Anhörung eines bestimmten Arztes
§ 152 SGB IX – Feststellung des Grades der Behinderung
Deutsche Rentenversicherung, Erwerbsminderungsrenten
Medizinischer Dienst, Pflegebegutachtung und Widerspruch
Autismus Wissen, „Pflegegrad bei Autismus“, im Text verlinkt.