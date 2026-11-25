Ein Beschäftigter arbeitet über Jahre im selben Betrieb, erhält dafür aber immer wieder neue, zeitlich begrenzte Aufträge. Trotzdem kann rechtlich ein durchgehendes Arbeitsverhältnis bestehen.

Das Bundesarbeitsgericht stellte klar, dass solche Beschäftigungsverhältnisse genau geprüft werden müssen. Dabei kommt es auch darauf an, warum die Arbeit zwischenzeitlich unterbrochen wurde und unter welchen Bedingungen sie anschließend weiterging (Urteil vom 14. Juli 2026, 9 AZR 306/24).

Die Entscheidung ist für Beschäftigte wichtig, die über längere Zeit immer wieder für denselben Arbeitgeber tätig sind. Denn mehrere einzelne Aufträge schließen ein durchgehendes Arbeitsverhältnis nicht von vornherein aus.

Cutter seit 2018 für eine Rundfunkanstalt tätig

Der Kläger arbeitete seit dem 1. April 2018 als Cutter für eine Landesrundfunkanstalt. Er schnitt überwiegend tagesaktuelle Fernsehbeiträge aus Rohmaterial nach den Anweisungen von Redakteuren oder Autoren.

Die Rundfunkanstalt beschäftigte Cutter sowohl fest angestellt als auch in freier Mitarbeit. Der Kläger wollte gerichtlich feststellen lassen, dass zwischen ihm und der Anstalt seit Beginn seiner Tätigkeit ein Arbeitsverhältnis bestand.

Arbeitsgericht und Hessisches Landesarbeitsgericht wiesen seine Klage ab. Das Bundesarbeitsgericht hob das Berufungsurteil jedoch auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurück.

Damit hat der Cutter eine neue Prüfung erreicht, aber noch keine endgültige Anerkennung als Arbeitnehmer. Welche Arbeitnehmerrechte freien Mitarbeitenden zustehen können, hängt weiterhin von den vertraglichen Grundlagen und der tatsächlichen Zusammenarbeit ab.

Dienstplan, Schnittplatz und Arbeitszeit waren vorgegeben

Die Einsatzplanung fragte die freien Cutter jährlich, wann sie nicht verfügbar waren. Anschließend verschickte sie wöchentliche Angebots- und Tätigkeitspläne, deren Dienste sie für die ersten beiden Wochen als verbindlich ansah.

Für den folgenden Tag erhielten die Mitarbeiter weitere Pläne mit Arbeitszeit, zugeordnetem Redakteur oder Autor, Schnittplatz und Reihenfolge der Tätigkeiten. Der Kläger erklärte die Annahme meist nicht ausdrücklich, arbeitete aber entsprechend und lehnte Angebote nur vereinzelt ab.

Er nutzte die Software der Anstalt und vor Ort auch deren Hardware. Außerdem hatte er eine betriebliche E-Mail-Adresse, eine eigene Telefonnummer und einen Mitarbeiterausweis; nach den Einsätzen reichte er Arbeitszeitnachweise ein.

Solche Umstände können für eine Einbindung in die betriebliche Organisation sprechen. Dass auch vermeintlich selbstständige Tätigkeiten außerhalb eines Büros eng gesteuert sein können, zeigt der Beitrag zur Scheinselbstständigkeit bei Arbeit mit eigenem Pkw, der die sozialversicherungsrechtliche Einordnung betrifft.

Freie Mitarbeit steht nicht allein auf dem Papier

Nach § 611a BGB kennzeichnet einen Arbeitnehmer die Verpflichtung zu weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit. Weisungen können die Tätigkeit selbst, ihre Durchführung sowie Arbeitszeit und Arbeitsort betreffen.

Das BAG betont aber auch: Eine betriebliche Eingliederung allein genügt nicht. Die Verpflichtung zur Arbeit muss auf einer vertraglichen Grundlage beruhen, die ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten entstehen kann.

Deshalb muss das Gericht zunächst ermitteln, welche Vereinbarungen tatsächlich zustande gekommen sind und welchen Inhalt sie haben. Soll danach eine selbstständige Tätigkeit vorliegen, ist zusätzlich zu prüfen, ob die praktische Durchführung davon abweicht und in Wahrheit einem Arbeitsverhältnis entspricht.

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Einzelne Einsätze und durchgehende Beschäftigung getrennt prüfen

Besteht die Zusammenarbeit aus gesonderten Einsatzvereinbarungen, müssen zunächst diese einzelnen Verträge auf die Merkmale eines Arbeitsverhältnisses untersucht werden. Erst wenn diese Merkmale vorliegen, stellt sich die weitere Frage, ob die Einsätze rechtlich zusammengehören.

Das BAG spricht dabei von einer „Verklammerung“ zu einem einheitlichen Arbeitsverhältnis. Gemeint ist eine Verbindung der einzelnen Verträge durch Umstände, die erkennen lassen, dass die Beschäftigung auf Dauer angelegt ist.

Dafür können etwa eine Rahmenvereinbarung oder die Aufnahme in einen regelmäßig eingesetzten Mitarbeiterpool sprechen. Die Tatsache, dass über Jahre Arbeit geleistet und bezahlt wurde, reicht dagegen nicht aus.

Pausen beenden den Zusammenhang nicht zwingend

Verhältnismäßig kurze Unterbrechungen können unschädlich sein, wenn die Beschäftigung erkennbar auf Dauer angelegt ist und zwischen den Vereinbarungen ein enger sachlicher Zusammenhang besteht.

Deshalb spielen Anlass, Häufigkeit und Gesamtumfang der Pausen ebenso eine Rolle wie die Art der Weiterbeschäftigung. Wurde nach einer Unterbrechung dieselbe Tätigkeit in denselben Abläufen fortgesetzt, ist das anders zu würdigen als eine neue Zusammenarbeit.

Im Fall des Cutters gingen die Unterbrechungen zumindest überwiegend auf seinen eigenen Wunsch zurück. Das Landesarbeitsgericht muss nun auch klären, ob ihr Gesamtumfang über das hinausging, was einem typischen Jahresurlaub in einem Arbeitsverhältnis entspräche.

Die Planung von Urlaubs- und Abwesenheitszeiten ist hier ein Gesichtspunkt innerhalb der Gesamtprüfung.

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Aufträge ablehnen zu dürfen entscheidet den Fall nicht allein

Die Rundfunkanstalt berief sich darauf, dass der Cutter ihre Angebote nicht annehmen musste. Tatsächlich bestimmte er seine Nichtverfügbarkeit selbst und arbeitete zeitweise auch für ein Konkurrenzunternehmen.

Diese Freiheiten müssen berücksichtigt werden, erledigen aber nicht die Prüfung der angenommenen Einsätze. Auch wer vor einem Einsatz über dessen Annahme entscheiden kann, kann sich für diesen Einsatz zu persönlich abhängiger Arbeit verpflichtet haben.

Ähnliche Abgrenzungsfragen entstehen etwa bei freien Mitarbeitenden in einer physiotherapeutischen Praxis. Die dortige sozialversicherungsrechtliche Bewertung ersetzt allerdings nicht die arbeitsrechtliche Prüfung nach § 611a BGB.

Auch tarifliche Leistungen können die Bindung verstärken

Der Cutter erhielt auf Antrag Urlaubsentgelt und Honorarfortzahlung im Krankheitsfall nach den Tarifregelungen für freie Mitarbeiter. Außerdem wurde er in eine jährliche Liste der Anspruchsberechtigten für tariflichen sozialen Schutz aufgenommen.

Das BAG verlangt, dieses Regelwerk bei der erneuten Prüfung als mögliches Anreizsystem zu berücksichtigen. Wenn Leistungen dazu anhalten, Aufträge in einem Mindestumfang anzunehmen, kann dies das Verhalten mittelbar steuern und für persönliche Abhängigkeit sprechen.

Auch die persönliche Leistungspflicht wertete das Gericht als mögliches Indiz für ein Arbeitsverhältnis. Weder sie noch die tariflichen Leistungen entscheiden den Status jedoch für sich allein.

Welche Umstände geprüft werden müssen

Umstand der Zusammenarbeit Bedeutung für die Prüfung Konkrete Vorgaben zu Arbeitszeit, Arbeitsort und Durchführung Sie können für weisungsgebundene Arbeit sprechen; die gesamte Vertragsgestaltung bleibt zu prüfen. Wiederkehrende Einsätze in denselben betrieblichen Abläufen Sie können eine auf Dauer angelegte Beschäftigung und die Verbindung einzelner Arbeitsverträge stützen. Pausen zwischen den Einsätzen Entscheidend sind Anlass, Häufigkeit, Dauer und die Art der anschließenden Fortsetzung. Möglichkeit, einzelne Angebote abzulehnen Sie ist zu berücksichtigen, schließt ein Arbeitsverhältnis während angenommener Einsätze aber nicht allein aus. Eigene betriebliche E-Mail-Adresse und Mitarbeiterausweis Sie können die organisatorische Einbindung und Regelmäßigkeit der Zusammenarbeit belegen. Tarifliche Vorteile bei ausreichendem Einsatzumfang Ein solches Anreizsystem kann mittelbar zur Übernahme von Aufträgen anhalten und ist mitzuwürdigen.

Die Bezeichnung als Freier war kein endgültiger Verzicht

Der Cutter hatte sich selbst als freier Mitarbeiter bezeichnet. Nach dem BAG konnte die Rundfunkanstalt daraus aber nicht schließen, dass er später niemals ein Arbeitsverhältnis geltend machen würde.

Was freie Mitarbeitende jetzt dokumentieren sollten

Wenn Sie regelmäßig für denselben Auftraggeber arbeiten, sollten Sie nicht nur Honorarverträge und Rechnungen aufbewahren. Auch Dienstpläne, Arbeitsanweisungen, Nachrichten über abgelehnte Einsätze sowie Absprachen über Pausen zeigen, wie die Zusammenarbeit organisiert war.

Bei Unterbrechungen hilft eine zeitliche Übersicht mit Anlass, Dauer und anschließender Tätigkeit. Sie macht erkennbar, ob ein eingespielter Einsatz lediglich vorübergehend ruhte.

Die sozialversicherungsrechtliche Einordnung lässt sich durch ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund klären. Welche Beitragsfragen daraus entstehen können, zeigt der Fall einer langjährig eingesetzten Honorarkraft.

Auch für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld können die Beschäftigungs- und Versicherungszeiten wichtig sein. Dass einzelne Einsätze nicht ohne Prüfung als durchgehende Versicherungszeit zählen, erläutert der Beitrag zum Arbeitslosengeld bei wiederkehrenden Rundfunkeinsätzen.

Bei einer Beendigung nicht auf die Statusklärung warten

Wird die Zusammenarbeit schriftlich gekündigt und kommt ein Arbeitsverhältnis in Betracht, sollten Sie sofort die dreiwöchige Klagefrist nach § 4 Kündigungsschutzgesetz prüfen.

Vor einer Klage sollten mögliche eigene Anwaltskosten geklärt werden. Der Beitrag „Gegen Kündigung klagen: Diese Kosten bleiben auch bei einem Sieg“ erklärt die Besonderheiten der ersten arbeitsgerichtlichen Instanz.

Welche Ansprüche bestehen, hängt vom festgestellten Status und den Voraussetzungen ab. Dazu können Fragen der tatsächlichen Weiterbeschäftigung nach einer Kündigung gehören, über die das BAG im Cutter-Verfahren noch nicht entschieden hat.

Fragen und Antworten

Bin ich nach mehreren Jahren beim selben Auftraggeber Arbeitnehmer?

Die Dauer allein reicht nicht aus. Es kommt auf die vertraglichen Verpflichtungen, die persönliche Abhängigkeit und die tatsächliche Durchführung der Tätigkeit an.

Können viele Einzelaufträge ein durchgehendes Arbeitsverhältnis bilden?

Ja, wenn die einzelnen Vereinbarungen Arbeitsverträge sind und verbindende Umstände eine auf Dauer angelegte Beschäftigung ergeben. Das Gericht muss beide Fragen getrennt prüfen.

Schließen Pausen zwischen Aufträgen ein Arbeitsverhältnis aus?

Nein, verhältnismäßig kurze Unterbrechungen können unschädlich sein. Entscheidend sind ihr Anlass, ihre Häufigkeit und ihr Umfang sowie der Zusammenhang zwischen den Einsätzen.

Beweist die Möglichkeit zur Ablehnung von Aufträgen meine Selbstständigkeit?

Sie ist ein Gesichtspunkt, beantwortet die Statusfrage aber nicht allein. Auch die Verpflichtungen während der angenommenen Einsätze müssen untersucht werden.

Hat das BAG den Cutter bereits als Arbeitnehmer anerkannt?

Nein, es hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Hessische Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Ob seit dem 1. April 2018 ein Arbeitsverhältnis besteht, blieb offen.

Schadet es, wenn ich mich bisher selbst als freier Mitarbeiter bezeichnet habe?

Diese Bezeichnung entscheidet den rechtlichen Status nicht allein. Im konkreten Fall sah das BAG darin auch keinen Grund, dem Cutter die spätere Berufung auf ein Arbeitsverhältnis wegen Verwirkung zu verwehren.

Quellen

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 14. Juli 2026 – 9 AZR 306/24, amtlicher Volltext.

Bürgerliches Gesetzbuch: § 611a.

Kündigungsschutzgesetz: § 4.

Sozialgesetzbuch IV: § 7a.