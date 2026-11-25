Weihnachtsmärkte sollen für alle Menschen zugänglich sein. Doch für Menschen mit Behinderung ist ein Besuch oft schwierig.

Einige Städte bieten bereits besondere Lösungen an. In Mainz gibt es einen barrierefreien Zugang zur Weihnachtskrippe, in Rostock eine rollstuhlgerechte Gondel im Riesenrad und in Augsburg Informationen in leichter Sprache.

Ob ein Weihnachtsmarkt wirklich gut besucht werden kann, hängt jedoch von vielen Dingen ab. Können Rollstuhlfahrer die Stände erreichen? Gibt es barrierefreie Toiletten und sind Busse oder Bahnen gut zugänglich?

Nach Angaben des Sozialverbands VdK ist weniger als ein Prozent der über 3.200 Weihnachtsmärkte in Deutschland barrierefrei. Für die Saison 2026 informieren mehrere Städte über ihre Angebote für Menschen mit Behinderung.

Wir stellen vier Weihnachtsmärkte vor, die besondere Möglichkeiten für einen barrierearmen Besuch bieten. Wer einen anderen Markt besuchen möchte, sollte vorher beim Veranstalter nachfragen, welche Angebote tatsächlich vorhanden sind.

Vier Weihnachtsmärkte und ihre zugänglichen Angebote

Das Verzeichnis „Deutsche Weihnachtsmärkte“ führt unter dem Stichwort „barrierefrei“ unter anderem Mainz, Rostock, Koblenz und Augsburg. Welche Unterschiede hinter dieser Bezeichnung stecken, zeigt ein Blick auf die Angebote und Anfahrtswege der vier Märkte.

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Weihnachtsmärkte 2026 – Termine und Hinweise für den Besuch (Stand 24. November) Markt und Termin Was Sie vor Ort erwartet Mainz, Weihnachtsmarkt am Dom

26. November bis 23. Dezember Pläne am Markteingang und am Mainz Store weisen zugängliche Stände aus. An einzelnen Buden gibt es niedrige Theken, niedrige Tische oder Tafeln in Brailleschrift. Rostock, Weihnachtsmarkt in der Innenstadt

23. November bis 22. Dezember Der Veranstalter bezeichnet alle Marktzugänge und viele Verkaufsstände als barrierefrei. Wer eine Theke nicht erreicht, wird auf Wunsch vor dem Stand bedient. Koblenz, Inklusiver Weihnachtsmarkt am Josef-Görres-Platz

28. und 29. November sowie 5. und 6. Dezember An diesen vier Tagen verkaufen regionale Werkstätten Handgefertigtes. In der Altstadt sind zugängliche Wege zu den Marktplätzen ausgeschildert, an vielen Imbissständen gibt es Tische in Rollstuhlhöhe. Augsburg, Christkindlesmarkt am Rathausplatz

23. November bis 24. Dezember Die Stadt bietet Besucherinformationen in Leichter Sprache. Das barrierefreie WC am Rathausplatz liegt zwischen Stadtsparkasse und Bürgerinformation.

In Augsburg kommt es auf die Fahrtrichtung an

Wer mit der Straßenbahn zum Augsburger Christkindlesmarkt fährt, sollte Hin- und Rückweg getrennt planen. Während der gesamten Marktzeit bedienen die Linien 1 und 2 die Haltestelle Rathausplatz nur stadtauswärts, weil entlang der Gleise feste Sicherheitsbarrieren stehen.

Wenn Sie stadteinwärts anreisen und nur kurze Strecken gehen können, prüfen Sie vor der Abfahrt den Fußweg von der Ersatzhaltestelle. Für die Fahrt selbst können je nach Ausweis die Wertmarke im Nahverkehr oder die Mitnahme einer Begleitperson mit Merkzeichen B wichtig sein.

Wo am Sonntag ein zugängliches WC zu finden ist

In Mainz nennt die Stadt zwei Standorte nahe den Buden: Eine barrierefreie Toilette liegt am Höfchen, die andere in der Heugasse, einer Seitengasse des Liebfrauenplatzes. Wer von der Krippe oder einem Stand aus den kürzeren Weg sucht, kann sich so schon vor dem Besuch orientieren.

In Rostock liegen mehrere zugängliche Toiletten in Gebäuden und sind damit an deren Öffnungszeiten gebunden. Die Tourist-Information bleibt sonntags geschlossen, als weitere Standorte nennt der Veranstalter unter anderem das Kröpeliner Tor Center und den Rostocker Hof.

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Was blinde, schwerhörige und gehörlose Besucher wissen müssen

Die Brailletafeln in Mainz helfen blinden Gästen, an einzelnen Ständen selbst zu lesen, was angeboten wird. Für den Weg dorthin braucht es andere Hilfen: Der VdK kritisiert, dass auf Weihnachtsmärkten meist ein tastbares Leitsystem fehlt und Hindernisse in den Gassen oft unmarkiert bleiben.

Für gehörlose und schwerhörige Gäste macht es einen Unterschied, ob sie Bühnenzeiten und Programmänderungen vor Ort nachlesen können. Wer eine Aufführung in Deutscher Gebärdensprache besuchen möchte, sollte nach dem konkreten Auftritt fragen – auch ein Markt mit stufenlosen Wegen kann dazu ganz andere Bedingungen bieten.

Prüfen Sie vorab

Wetter, Untergrund oder zeitweise Aufbauten unterscheiden sich nicht nur von Jahr zu Jahr, sondern oft auch von Woche zu Woche. Es empfiehlt sich, Weihnachtsmärkte, deren Veranstalter Barrierefreiheit angeben, vor dem Besuch zu prüfen und sich vom Veranstalter bestätigen zu lassen, wie die Situation aussieht und was Sie womöglich berücksichtigen müssen.

Fünf Fragen zum barrierefreien Besuch

Garantiert der Eintrag „barrierefrei“, dass ich jede Bude erreiche?

Aus dem Eintrag allein lässt sich das nicht ableiten. Das Verzeichnis berücksichtigt unterschiedliche Merkmale, etwa befestigte Wege, zugängliche Toiletten oder nahe Parkplätze, und weist auf wechselnde Aufbauten und Witterung hin.

Wo kann ich vom Rollstuhl aus an der Weihnachtskrippe stehen?

In Mainz führt eine rollstuhlgerechte Rampe zur Krippe am Dom. Auch die wenigen Kabelbrücken auf dem Markt sind nach Angaben der Stadt mit Rampen ausgestattet.

Kann ich in Rostock mit meinem Rollstuhl Riesenrad fahren?

Das Riesenrad verfügt laut Veranstalter über eine eigens ausgestattete Gondel. Wenn Sie einen großen Elektrorollstuhl nutzen, fragen Sie die Schausteller nach der nutzbaren Breite und den Bedingungen für den Einstieg.

Welche Informationen gibt es in Leichter Sprache?

Die Stadt Augsburg erklärt auf einer eigenen Seite, wo der Christkindlesmarkt stattfindet und wo Besucher die barrierefreie Toilette finden. Der Link steht unten im Quellenverzeichnis.

Wo erfahre ich, ob es einen ruhigen Platz für eine Pause gibt?

Fragen Sie beim Veranstalter nach einem Sitzplatz abseits von Lautsprechern und Fahrgeschäften und lassen Sie sich den Standort auf dem Marktplan zeigen. Gerade solche Rückzugsorte fordert der VdK neben breiteren Wegen und mehr Sitzgelegenheiten.

Quellen

Deutsche Weihnachtsmärkte: Barrierefreie Weihnachtsmärkte 2026

Deutsche Weihnachtsmärkte: Inklusiver Weihnachtsmarkt Koblenz – Termine und Zugänge

Großmarkt Rostock: Barrierefrei unterwegs auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt