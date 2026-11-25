Wer krankgeschrieben ist, darf grundsätzlich auch GTA 6 spielen. Entscheidend ist, dass tatsächlich eine Arbeitsunfähigkeit besteht und das Spielen die Genesung nicht gefährdet. Eine Krankschreibung bedeutet schließlich nicht, dass Beschäftigte den ganzen Tag im Bett liegen müssen.

Anders sieht es aus, wenn sich jemand nur krankschreiben lässt, um GTA 6 spielen zu können. Wer eine Krankheit vortäuscht, riskiert arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur fristlosen Kündigung.

Auslöser der Diskussion sind Beiträge in Onlineforen, über die die Frankfurter Rundschau berichtet. Dort überlegen Fans, ob sie sich zum Verkaufsstart von GTA 6 krankmelden könnten. Arbeitsrechtlich macht es jedoch einen entscheidenden Unterschied, ob jemand während einer echten Erkrankung spielt oder nur wegen des Spiels der Arbeit fernbleibt.

Eine Runde an der Konsole sagt wenig über eine ganze Schicht

Ob Sie arbeitsunfähig sind, richtet sich nach Ihrer konkreten Tätigkeit. Nach der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie kommt es darauf an, ob Sie Ihre bisherige Arbeit krankheitsbedingt nicht mehr ausüben können oder ob die Arbeit Ihre Erkrankung zu verschlimmern droht.

Wer vorübergehend keine Lasten tragen kann, kann durchaus in der Lage sein, zu Hause einen Controller zu bedienen. Auch bei einem Bürojob ist eine selbst gewählte Spielrunde, die sich jederzeit unterbrechen lässt, eine andere Belastung als mehrere Stunden konzentrierte Arbeit am Bildschirm.

Wo beim Spielen die Grenze liegt

Beschäftigte müssen während der Arbeitsunfähigkeit Rücksicht auf ihre Genesung nehmen. Es kommt darauf an, ob die Aktivität mit der Erkrankung vereinbar ist.

Hat Ihnen die Ärztin wegen Ihrer Beschwerden ausdrücklich geraten, Bildschirmbelastung zu vermeiden, spricht das gegen einen langen Spieleabend. Eine allgemeine arbeitsrechtliche Höchstdauer für Videospiele gibt es nicht.

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GTA 6 während der Krankschreibung Situation Was arbeitsrechtlich gilt Sie sind arbeitsunfähig und spielen zu Hause. Das ist grundsätzlich zulässig, solange das Spielen Ihre Genesung nicht gefährdet. Kollegen sehen Ihren Online-Status. Der Status allein belegt weder die Spieldauer noch, dass Sie Ihre vertragliche Arbeit leisten konnten. Sie spielen entgegen einer konkreten ärztlichen Anweisung. Gefährden Sie dadurch Ihre Genesung, kann der Arbeitgeber das beanstanden. Welche Folge angemessen ist, hängt von der Schwere des Verstoßes ab. Sie sind arbeitsfähig und melden sich allein für GTA 6 krank. Für die versäumte Arbeitszeit besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung wegen Krankheit. Eine nachgewiesene Täuschung kann eine fristlose Kündigung rechtfertigen.

Was ein Screenshot beweist

Eine ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit hat vor Gericht hohen Beweiswert. Der Arbeitgeber braucht konkrete Tatsachen, die ernsthafte Zweifel wecken. Dafür reicht in der Regel weder der Erscheinungstag eines Spiels noch der Hinweis auf einen Spaziergang während der Krankschreibung.

Ganz anders sieht es aus, wenn jemand selbst erklärt, er sei gesund und habe sich nur zum Spielen krankgemeldet. Im Streit um den Lohn kommt es darauf an, was der Beitrag tatsächlich aussagt, wem er sich zuordnen lässt und welche weiteren Umstände hinzukommen.

Gelingt es dem Arbeitgeber, den Beweiswert der Krankschreibung zu erschüttern, müssen Beschäftigte ihre Arbeitsunfähigkeit näher darlegen und gegebenenfalls beweisen. Dafür kann die Aussage der behandelnden Ärztin in Betracht kommen, wenn sie für diese Frage von der Schweigepflicht entbunden wird.

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Wer Krankheit vortäuscht, riskiert mehr als den Lohn

Wer gesund der Arbeit fernbleibt und mit einer falschen Krankmeldung die Fortzahlung des Lohns erwirkt, muss mit einer Rückforderung rechnen. Bei einer vorsätzlichen Täuschung, durch die der Arbeitgeber zu Unrecht zahlt, kommt auch Betrug in Betracht.

Eine nachgewiesene Täuschung kann das Vertrauen so schwer beschädigen, dass eine fristlose Kündigung während der Krankschreibung auch ohne vorherige Abmahnung wirksam ist.

Wer arbeitsfähig ist und für GTA 6 einen freien Tag möchte, kann Urlaub beantragen, einen Schichttausch vereinbaren oder sich den Abbau von Überstunden genehmigen lassen.

Sechs Fragen zu GTA 6 und Krankschreibung

Darf ich auch während meiner üblichen Arbeitszeit spielen?

Ja, wenn Sie krankheitsbedingt arbeitsunfähig sind und das Spielen Ihre Genesung nicht beeinträchtigt.

Muss ich meinem Arbeitgeber meine Diagnose nennen?

Bei der gewöhnlichen Krankmeldung müssen Sie unverzüglich mitteilen, dass Sie arbeitsunfähig sind und wie lange dies voraussichtlich dauert. Ihre Diagnose müssen Sie dabei in der Regel nicht offenlegen.

Ersetzt die elektronische Krankschreibung den Anruf im Betrieb?

Die elektronische AU-Bescheinigung ersetzt nicht die eigene Krankmeldung. Melden Sie sich unverzüglich auf dem in Ihrem Betrieb vorgesehenen Weg, auch wenn der Arbeitgeber die Daten bei Ihrer Krankenkasse abrufen kann.

Was gilt, wenn mein Urlaubsantrag für den Spielstart abgelehnt wurde?

Erkranken Sie an diesem Tag tatsächlich und können deshalb nicht arbeiten, dürfen Sie sich krankmelden. Ein zuvor abgelehnter Urlaubsantrag nimmt Ihnen nicht den Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei echter Arbeitsunfähigkeit.

Kann mein Arbeitgeber schon am ersten Tag einen ärztlichen Nachweis verlangen?

Ja, der Arbeitgeber darf ihn bereits für den ersten Krankheitstag verlangen. Gilt für Sie das elektronische Verfahren, müssen Sie die Arbeitsunfähigkeit dann rechtzeitig ärztlich feststellen lassen.

Was kann ich tun, wenn der Betrieb wegen eines Gaming-Posts den Lohn einbehält?

Bitten Sie um die konkreten Gründe und machen Sie den ausstehenden Betrag nachweisbar geltend. Prüfen Sie zeitnah, ob Ihr Arbeits- oder Tarifvertrag eine Ausschlussfrist für Lohnforderungen vorsieht.

Quellen

Bundesarbeitsgericht: Verhalten während der Arbeitsunfähigkeit, Urteil vom 2. März 2006, 2 AZR 53/05

Bundesarbeitsgericht: Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Urteil vom 8. September 2021, 5 AZR 149/21