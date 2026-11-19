Wenn ein Kind aus Angst eine notwendige Behandlung verweigert, müssen Eltern häufig beruhigen, erklären und eingreifen. Dieser zusätzliche Unterstützungsbedarf kann bei der Feststellung des Pflegegrades entscheidend sein. Seit dem 1. Oktober 2026 gelten überarbeitete Begutachtungsrichtlinien, die solche Situationen ausdrücklich berücksichtigen.

Der Medizinische Dienst Bund hat die Regeln nach mehreren Urteilen des Bundessozialgerichts überarbeitet. Im Mittelpunkt stehen Kinder und Jugendliche mit Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 1 oder Mukoviszidose. Für Eltern ist besonders wichtig, dass nicht nur die eigentliche Behandlung zählt, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch die Hilfe, die erforderlich ist, damit diese überhaupt durchgeführt werden kann.

Auch die Angst vor einer Behandlung kann Pflegebedarf begründen

Ein Kind mit Diabetes benötigt regelmäßig Insulin. Weil es Angst vor dem Setzen einer Kanüle hat, wehrt es die Maßnahme ab. Die Eltern müssen es wiederholt beruhigen und seine Abwehr überwinden, damit die medizinisch notwendige Versorgung gelingt.

Das Bundessozialgericht entschied am 12. Dezember 2024, dass dieser Aufwand bei der Pflegebegutachtung berücksichtigt werden kann. Voraussetzung ist, dass die gesundheitlich bedingte Abwehr wegen mangelnder Einsichts- oder Impulskontrollfähigkeit nicht ohne Weiteres überwunden werden kann.

Eine zusätzliche psychische Erkrankung ist dafür nicht erforderlich. Entscheidend ist der tatsächliche Hilfebedarf im Zusammenhang mit der Behandlung. (BSG, Az. B 3 P 9/23 R und B 3 P 2/24 R).

Unterstützung beim Essen und Trinken zählt ebenfalls

Auch bei der Ernährung können Eltern mehr Unterstützung leisten müssen, als bei gleichaltrigen Kindern üblich ist. Das betrifft beispielsweise Kinder mit Mukoviszidose, die aufgrund ihrer Erkrankung besondere Anforderungen an die Nahrungsaufnahme erfüllen müssen.

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Müssen Eltern ihr Kind wiederholt zum Essen oder Trinken motivieren und die Aufnahme unmittelbar überwachen, kann ein eigenständiger Pflegebedarf entstehen. Das stellte das Bundessozialgericht ebenfalls am 12. Dezember 2024 klar (Az. B 3 P 1/24 R).

Die neuen Richtlinien konkretisieren diese Rechtsprechung insbesondere für die Module 3 und 5 der Pflegebegutachtung. Damit sollen krankheitsbedingte Verhaltensweisen und therapeutische Anforderungen sachgerecht erfasst werden.

Entscheidend ist der zusätzliche Aufwand gegenüber gesunden Kindern

Nicht jede Angst vor einer Spritze und nicht jede notwendige Erinnerung führt zu zusätzlichen Punkten. Bei Kindern wird der Unterstützungsbedarf mit den Fähigkeiten altersentsprechend entwickelter Kinder verglichen.

Eltern sollten deshalb konkret beschreiben, welche Hilfe wegen einer Erkrankung zusätzlich notwendig ist. Dazu gehören die Häufigkeit der Unterstützung, ihre Dauer und die Frage, was ohne diese Hilfe geschehen würde.

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Eine altersbezogene Übersicht in den neuen Richtlinien soll die Bewertung erleichtern. Gegen-hartz.de hat bereits über die allgemeinen Änderungen der Pflegebegutachtung seit Oktober 2026 berichtet. Die besondere Bedeutung gesundheitlich bedingter Abwehrreaktionen zeigt zudem unser Beitrag über den höheren Pflegegrad bei einem Kind, das notwendige Maßnahmen ablehnt.

Was die Regeln für Kinder mit Autismus bedeuten

Auch bei Kindern mit Autismus können krankheits- oder behinderungsbedingte Unterstützungsbedarfe relevant sein. Beispielsweise kann es notwendig sein, ein Kind bei der Körperpflege wiederholt anzuleiten oder es bei gesundheitlich erforderlichen Maßnahmen intensiv zu begleiten.

Aus den genannten BSG-Urteilen folgt jedoch keine pauschale Höherstufung bei Autismus. Maßgeblich bleiben die konkreten Einschränkungen und deren Bewertung im Begutachtungsverfahren.

Eine ausführliche Orientierung bietet der Fachbeitrag Pflegegrad bei Autismus auf Autismus Wissen. Dort werden insbesondere die Begutachtung von Kindern, die Bewertung der Selbstständigkeit und die gesetzlichen Voraussetzungen eines Pflegegrades erläutert.

Pflegegrad zu niedrig: Eltern sollten das Gutachten prüfen

Wird ein Pflegegrad abgelehnt oder zu niedrig angesetzt, sollten Eltern das zugrunde liegende Gutachten sorgfältig prüfen. Entscheidend ist, ob die regelmäßig erforderliche Unterstützung vollständig erfasst wurde.

Fehlen beispielsweise die notwendige Begleitung bei medizinischen Maßnahmen oder die krankheitsbedingte Unterstützung beim Essen, sollten Eltern diese konkreten Punkte benennen. Hilfreich sind ärztliche Unterlagen und eine nachvollziehbare Beschreibung typischer Alltagssituationen.

Gegen einen Bescheid der gesetzlichen Pflegekasse kann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Die Begründung lässt sich nachreichen. Auch ein bereits bestehender Pflegegrad kann überprüft werden, wenn der tatsächliche Unterstützungsbedarf nicht ausreichend berücksichtigt wurde.

Weitere Hinweise bietet unser Beitrag darüber, wann Kinder mit Autismus Anspruch auf einen Pflegegrad haben können.

Die seit Oktober geltenden Richtlinien schaffen keinen neuen pauschalen Leistungsanspruch. Sie verdeutlichen aber, dass krankheitsbedingte Ängste, Abwehrreaktionen und notwendige Unterstützung bei der Versorgung von Kindern nicht vorschnell als altersübliches Verhalten abgetan werden dürfen.

Quellen