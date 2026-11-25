Menschen mit chronischen Erkrankungen brauchen häufig Unterstützung von mehreren Stellen. Doch Hausarzt, Klinik und Pflegedienst wissen nicht immer, welche Behandlung gerade stattfindet oder welche Medikamente geändert wurden. Oft müssen Patienten und Angehörige selbst dafür sorgen, dass wichtige Informationen weitergegeben werden.

In Frankreich gibt es dafür seit Mai 2026 ein neues Modell. Menschen mit bestimmten Langzeiterkrankungen können eine Pflegefachperson wählen, die ihre Versorgung begleitet und die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Stellen koordiniert.

Die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen möchte diesen Ansatz auch in Deutschland aufgreifen.

Für Betroffene könnte das bedeuten, dass eine feste Ansprechperson ihre Behandlung im Blick behält und dafür sorgt, dass wichtige Informationen rechtzeitig bei Ärzten, Kliniken und Pflegediensten ankommen.

Eine Pflegefachperson, die den Verlauf kennt

In Frankreich heißt diese Ansprechperson „infirmière référente“ oder „infirmier référent“. Sie hält Kontakt zur behandelnden Arztpraxis, zu Kliniken und zu Einrichtungen, die den Patienten pflegen oder betreuen.

Zu ihren Aufgaben gehört, die für die weitere Versorgung wichtigen Angaben in der gemeinsamen elektronischen Patientenakte festzuhalten. Das ist gerade nach einem Klinikaufenthalt wichtig: Eine geänderte Behandlung muss auch denen bekannt sein, die den Patienten zu Hause weiterversorgen.

Wer in Frankreich eine Ansprechperson wählen kann

Das Angebot richtet sich an Versicherte, bei denen die französische Krankenversicherung eine sogenannte „affection de longue durée exonérante“ anerkannt hat. Gemeint sind bestimmte Erkrankungen, die eine längere und besonders kostspielige Behandlung erfordern und für die besondere Erstattungsregeln gelten.

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Zu den Erkrankungen, die dafür infrage kommen, zählen Diabetes, Krebs und schwere chronische Atemwegserkrankungen. Die Diagnose allein genügt nicht: Für die Benennung ist die Anerkennung durch die französische Krankenversicherung entscheidend.

Was sich die Pflegekammer für Deutschland verspricht

Pflegefachpersonen erleben, wie ein Mensch zwischen zwei Arztterminen zurechtkommt. Die Pflegekammer NRW verweist auf die Wundversorgung: Eine Fachkraft kann den Zustand einer Wunde pflegerisch beurteilen, Veränderungen dokumentieren und die behandelnde Praxis einbeziehen, wenn sich der Verlauf verschlechtert.

Kammerpräsidentin Sandra Postel spricht sich dafür aus, diese Erfahrung stärker zu nutzen, um die Betreuung chronisch kranker Menschen zu verbessern und Arztpraxen zu entlasten. Ob dadurch tatsächlich weniger Arztbesuche nötig werden, geht aus ihrem Bericht nicht hervor.

Welche Unterstützung es in Deutschland schon gibt

Wer Leistungen der Pflegeversicherung erhält, hat nach § 7a SGB XI Anspruch auf individuelle Pflegeberatung. Die Pflegekasse soll vor der ersten Beratung eine zuständige Person oder Beratungsstelle benennen.

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Die Beratung erfasst den Hilfebedarf, erstellt mit den Beteiligten einen Versorgungsplan und verfolgt, ob die vereinbarten Hilfen ankommen. Für Familien, die mit Lücken in der häuslichen Versorgung kämpfen, kann das auch heißen, bei ausstehenden Genehmigungen nachzufassen.

Der Unterschied zu Frankreich liegt im Ausgangspunkt: Dort knüpft die feste pflegerische Begleitung an eine anerkannte Langzeiterkrankung an. In Deutschland richten sich die Ansprüche je nach Bedarf an die Pflegekasse oder, bei häuslicher Krankenpflege, an die Krankenkasse.

Wo Angehörige heute ansetzen können

Wenn Sie die Pflege eines Angehörigen organisieren, können Sie mit dessen Einverständnis an der Pflegeberatung teilnehmen. Sprechen Sie dort an, wer die vereinbarten Schritte verfolgt und welche kostenlosen Angebote für pflegende Angehörige bei Ihnen vor Ort verfügbar sind.

Fehlt Unterstützung im Haushalt, kommen andere Leistungen infrage als bei einer verordneten Wundbehandlung. Lassen Sie im Versorgungsplan festhalten, wofür Sie Hilfen im Alltag nutzen können und welche medizinische Versorgung noch mit der Arztpraxis zu klären ist.

Sechs Fragen und Antworten zur festen Pflegefachperson

Wer wählt in Frankreich die Pflegefachperson aus?

Der Patient entscheidet selbst, und die gewählte Fachkraft muss zustimmen. Beide unterschreiben bei einem persönlichen Termin die Erklärung, die die Fachkraft anschließend an die französische Krankenkasse übermittelt.

Kann ich die Ansprechperson später wechseln?

Ja, die französische Krankenversicherung lässt einen Wechsel jederzeit zu. Ist die benannte Fachkraft vorübergehend abwesend, können bei Bedarf Kollegen aus derselben Praxis einspringen.

Bleibt die Hausarztpraxis für die Behandlung zuständig?

Ja, die feste Pflegefachperson arbeitet mit der behandelnden Praxis zusammen. Ihr Auftrag umfasst vor allem den Austausch zwischen den Beteiligten und die pflegerische Begleitung im Alltag.

Habe ich in Deutschland schon vor der Entscheidung über den Pflegegrad Anspruch auf Beratung?

Ja, wenn Sie bereits Leistungen der Pflegeversicherung beantragt haben und erkennbar Hilfe und Beratung brauchen. Sie können die Pflegekasse deshalb schon während der Prüfung Ihres Pflegegrads um einen Beratungstermin bitten.

Kann die Pflegeberatung auch zu Hause stattfinden?

Ja, Anspruchsberechtigte können eine Beratung in der eigenen Wohnung oder in der Einrichtung verlangen, in der sie leben. Wer heute Unterstützung bei der Organisation der Pflege braucht, kann diesen Wunsch direkt der Pflegekasse mitteilen.

Wer hilft, wenn mehrere Stellen für die Unterstützung zuständig sind?

Nach § 7a SGB XI soll die Pflegeberatung andere zuständige Leistungsträger frühzeitig einbeziehen und die Hilfen mit ihnen abstimmen. Das kann auch wichtig werden, wenn Pflegeleistungen und Eingliederungshilfe zusammentreffen.

Quellenverzeichnis

Altenpflege – Was die Pflege von Frankreich lernen kann, 23. November 2026

Assurance Maladie – Voraussetzungen, Aufgaben und Wahl der pflegerischen Ansprechperson, 5. Juni 2026

Pflegekammer Nordrhein-Westfalen – Pflege statt Arztbesuch? Was NRW von Frankreich lernen kann, 22. Oktober 2026

Sozialgesetzbuch XI – § 7a, Pflegeberatung