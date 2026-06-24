Arbeitsrecht: Muss man dem Chef sagen, wenn man keine Aufgaben mehr hat?

Wer im Job alle Aufgaben erledigt hat und nichts mehr zu tun ist, fragt sich meist: Muss ich das melden? Und was darf der Chef dann noch verlangen? Die Antwort überrascht viele, und zwar in beide Richtungen.

Denn eine gesetzliche Meldepflicht gibt es zwar nicht. Aber eine Falle, die kaum jemand kennt: Wer neue Aufgaben einfach still erledigt, kann seinen Arbeitsvertrag unbemerkt verändern.

Leerlauf im Job: Keine gesetzliche Meldepflicht — aber Arbeitsbereitschaft bleibt Pflicht

Das Arbeitsrecht kennt keine allgemeine gesetzliche Verpflichtung, den Vorgesetzten zu informieren, wenn keine Arbeit mehr da ist. Wer alle Aufgaben erledigt hat, muss das nicht aktiv melden. Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gütersloh, stellt klar: „Generell gibt es dazu keine gesetzliche Verpflichtung.”

Was Arbeitnehmer stattdessen schulden: Arbeitsbereitschaft. Das bedeutet, während der vereinbarten Arbeitszeit erreichbar und einsatzfähig zu bleiben, auch wenn gerade nichts zu tun ist.

Wer den Arbeitsplatz verlässt oder sich im Homeoffice unerreichbar macht, bietet die eigene Arbeitsleistung nicht mehr an. Die Folge: Für diese Zeit entfällt der Lohnanspruch, und eine Abmahnung ist möglich.

Lohn auch ohne zugewiesene Arbeit

Wer aber bleibt und bereit ist, hat das Recht auf seinen Lohn. § 615 BGB regelt den sogenannten Annahmeverzug: Wenn der Arbeitgeber keine Arbeit zuweist, obwohl der Arbeitnehmer einsatzbereit ist, bleibt der Lohnanspruch bestehen, und das ohne Pflicht zur Nacharbeit.

Das gilt auch wenn der Leerlauf durch technische Defekte, fehlende Materialien oder ausbleibende Aufträge entsteht. Solche Betriebsstörungen trägt der Arbeitgeber als sein eigenes Risiko.

Drei Ausnahmen, bei denen Meldepflicht besteht

Was darf der Chef bei Leerlauf verlangen darf, und wo endet das Weisungsrecht? Der Arbeitgeber darf in Leerlauf-Phasen andere Aufgaben zuweisen. Rechtsgrundlage ist das Direktionsrecht (auch Weisungsrecht genannt), geregelt in § 106 der Gewerbeordnung (GewO).

Danach kann er Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung „nach billigem Ermessen” einseitig bestimmen, also ohne Zustimmung des Arbeitnehmers.

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Keine völlig außervertraglichen Tätigkeiten

Die Grenze liegt beim Berufsbild. Aufgaben, die völlig außerhalb der Tätigkeit liegen, für die jemand eingestellt wurde, muss niemand erledigen. Als Bäcker muss man nicht Nachtwache übernehmen. Als Buchhalter nicht in die Produktion.

Der Arbeitgeber kann per Direktionsrecht nur gleichwertige Tätigkeiten innerhalb des vereinbarten Rahmens zuweisen. Das hat das Landesarbeitsgericht Niedersachsen in einem Urteil vom 12. Januar 2026 bestätigt (Az. 4 SLa 454/25).

Wer in eine berufsfremde oder schlechter bezahlte Rolle versetzt werden soll, braucht dafür eine Änderungskündigung, nicht nur eine Weisung.

Die Formulierung im Arbeitsvertrag entscheidet

Einen Spielraum gibt es: Viele Arbeitsverträge erlauben ausdrücklich die Übertragung „anderer zumutbarer Tätigkeiten”. Entscheidend ist immer, wie genau die Tätigkeit im Arbeitsvertrag beschrieben ist: je konkreter, desto weniger Spielraum hat der Chef. Und desto klarer lässt sich eine unzulässige Weisung erkennen und ablehnen.

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Die versteckte Falle: Neue Aufgaben schweigend erledigt — und plötzlich dauerhafter Vertragsinhalt

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) kann die widerspruchslose Ausführung neuer Aufgaben als Annahme einer Vertragsänderung gewertet werden. Wer über längere Zeit Tätigkeiten übernimmt, die eigentlich nicht zur eigenen Stelle gehören, und dabei schweigt, riskiert, dass diese Aufgaben dauerhaft Vertragsinhalt werden.

Das betrifft vor allem Situationen, in denen sich die neue Aufgabe spürbar im Arbeitsverhältnis auswirkt, und wenn Zuständigkeit, Tätigkeitsprofil oder Arbeitszeit sichtbar wechseln. Ein nachträglicher Rückzug ist dann deutlich schwieriger.

Was können Sie konkret tun?

Wer eine Aufgabe erhält, die nicht zum eigenen Berufsbild gehört oder die man dauerhaft nicht übernehmen will, sollte das schriftlich klarstellen, und zwar zeitnah. Eine kurze E-Mail reicht: „Ich führe diese Aufgabe vorläufig aus, sehe sie aber nicht als dauerhafte Änderung meines Tätigkeitsbereichs.”

Wer das versäumt, kann sich später kaum noch darauf berufen, nie zugestimmt zu haben.

Treuepflicht und sofortige Meldung

Es gibt Situationen, in denen eine Meldepflicht entsteht, nicht aus einer Weisung des Chefs, sondern aus der eigenen arbeitsrechtlichen Treuepflicht. Wer keine Arbeit hat, weil etwas im Betrieb schiefgelaufen ist, muss das dem Arbeitgeber unverzüglich melden: Maschinenstillstand, fehlendes Material, ein Lieferant der nicht erscheint, ein technischer Ausfall.

In diesen Fällen kann der Arbeitgeber nur reagieren, wenn er weiß, was los ist. Wer eine solche Betriebsstörung verschweigt, verletzt seine Treuepflicht; eine Abmahnung ist möglich, in schweren Fällen sogar eine Kündigung.

Wie prüfen Sie die Situation?

Der einfache Test: Entsteht der Leerlauf, weil die eigene Arbeit erledigt ist, dann besteht keine Meldepflicht. Entsteht er, weil etwas im Betrieb nicht funktioniert, müssen Sie dies sofort melden. Wer das unterscheidet, schützt sich in beide Richtungen: Er meldet nicht unnötig und bleibt trotzdem auf der sicheren Seite.

Unzumutbare Weisung ablehnen — ohne Abmahnung zu riskieren

Wer eine Weisung erhält, die das Direktionsrecht überschreitet — Aufgaben außerhalb des Berufsbilds, eine Versetzung ohne Gleichwertigkeit — muss dieser Weisung nicht folgen. Das Bundesarbeitsgericht hat das mit seinem Urteil vom 18. Oktober 2017 (Az. 10 AZR 330/16) klargestellt: Eine unbillige Weisung ist auch ohne vorheriges Gerichtsurteil nicht bindend.

Wer eine zulässige Weisung ablehnt, begeht jedoch eine Vertragsverletzung; Abmahnung und Kündigung sind mögliche Folgen. Die Grenze zwischen erlaubter und unerlaubter Weisung ist oft nicht auf den ersten Blick sichtbar.

Schriftlich um Klärung bitten

Das sichere Vorgehen: Die Ablehnung schriftlich, sachlich und mit Verweis auf den Arbeitsvertrag formulieren. Nicht: „Das mache ich nicht.” Sondern: „Diese Tätigkeit liegt nach meiner Einschätzung außerhalb des im Arbeitsvertrag vereinbarten Bereichs. Ich bitte um Klärung.”

Wer unsicher ist, sollte sich vor der Ablehnung arbeitsrechtlich beraten lassen. Wer eine fragliche Weisung trotz Bedenken ausführt, sollte dabei schriftlich dokumentieren, dass er sie nicht als dauerhafte Vertragsänderung akzeptiert.

Im Streit über das Direktionsrecht gilt: Wer jede Weisung und jede eigene Reaktion schriftlich dokumentiert, ist vor Gericht in einer erheblich stärkeren Position. Die Beweislast liegt beim Arbeitnehmer, der sich auf eine unzulässige Weisung beruft.

Quellen

§ 106 Gewerbeordnung (GewO) — Weisungsrecht des Arbeitgebers, § 615 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) — Vergütung bei Annahmeverzug und Betriebsrisiko, Bundesarbeitsgericht: Urteil, Az. 10 AZR 330/16 — Unbillige Weisung, Landesarbeitsgericht Niedersachsen: Urteil vom 12. Januar 2026, Az. 4 SLa 454/25