Wohngeld: Diese Zuschüsse gibt extra

Wenn das Wohngeld nicht reicht: Diese Zuschüsse und Hilfen gibt es zusätzlich

Wohngeld soll Haushalte mit niedrigem Einkommen bei den Wohnkosten entlasten. Es ersetzt jedoch weder die vollständige Miete noch sämtliche Ausgaben für Lebensmittel, Strom, Versicherungen oder Mobilität.

Bleibt trotz Wohngeld am Monatsende zu wenig Geld, kommen mehrere ergänzende Leistungen infrage. Welche Hilfe passt, hängt von der Haushaltsgröße, dem Einkommen, dem Alter der Haushaltsmitglieder und besonderen Belastungen ab.

Familien können häufig Wohngeld, Kinderzuschlag, Kindergeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe verbinden. Reicht auch dieses Leistungspaket nicht für den notwendigen Lebensunterhalt, sollte ein Anspruch auf Grundsicherungsgeld oder Sozialhilfe geprüft werden.

Zuerst prüfen, ob höheres Wohngeld möglich ist

Bevor eine andere Leistung beantragt wird, lohnt sich ein Blick auf den aktuellen Wohngeldbescheid. Verändert sich die finanzielle oder familiäre Situation während des Bewilligungszeitraums, kann ein Erhöhungsantrag nach Paragraf 27 Wohngeldgesetz möglich sein.

Eine Neuberechnung kommt infrage, wenn ein weiteres zu berücksichtigendes Haushaltsmitglied einzieht. Dasselbe gilt, wenn die berücksichtigungsfähige Miete oder Belastung um mehr als zehn Prozent steigt oder das Gesamteinkommen um mehr als zehn Prozent sinkt.

Die Wohngeldstelle erhöht die Zahlung jedoch nicht automatisch. Betroffene müssen einen Antrag stellen und die Veränderung durch Mietunterlagen, Einkommensnachweise oder Meldebescheinigungen belegen.

Auch Freibeträge wegen einer Schwerbehinderung, Pflegebedürftigkeit, Unterhaltszahlungen oder bestimmter Grundrentenzeiten können die Berechnung beeinflussen. Welche Veränderungen den Wohngeldanspruch erhöhen können, zeigt auch der Beitrag „5 Dinge, die das Wohngeld erhöhen“.

Diese Leistungen können neben Wohngeld infrage kommen

Situation Mögliche Leistung oder Entlastung Höhe beziehungsweise Umfang 2026 Zuständige Stelle Familie mit geringem Einkommen Kinderzuschlag Bis zu 297 Euro monatlich je Kind Familienkasse Kindergeldberechtigtes Kind Kindergeld 259 Euro monatlich je Kind Familienkasse Schul- oder Kitakind Bildung und Teilhabe Unter anderem 195 Euro Schulbedarf im Jahr, 15 Euro monatlich für soziale Teilhabe sowie Übernahme weiterer tatsächlicher Kosten Kreis, Stadt oder Gemeinde Kind in beitragspflichtiger Betreuung Befreiung von Kita-Beiträgen Je nach örtlicher Gebührenordnung vollständige oder weitgehende Entlastung Jugendamt oder Kommune Alleinerziehender Haushalt Unterhaltsvorschuss Je nach Alter 227, 299 oder 394 Euro monatlich Unterhaltsvorschussstelle, meist beim Jugendamt Erstausstattung, Schwangerschaft oder besonderer Bedarf Einmalige Leistung nach dem SGB II oder SGB XII Örtliche Pauschale, Gutschein oder Kostenübernahme Jobcenter oder Sozialamt Sehr geringe Überschreitung der Grundsicherungsgrenze Härtefallbefreiung vom Rundfunkbeitrag Entlastung um derzeit 18,36 Euro monatlich Beitragsservice Hohe Heizkostennachzahlung Grundsicherungsleistung für den Fälligkeitsmonat Angemessene Nachforderung nach individueller Prüfung Jobcenter oder Sozialamt

Kinderzuschlag kann das Familieneinkommen deutlich erhöhen

Der Kinderzuschlag richtet sich an Eltern, deren Einkommen für den eigenen Bedarf reicht, aber nicht für den gesamten Bedarf der Familie. Wohngeld und Kinderzuschlag sind ausdrücklich als miteinander kombinierbare Leistungen vorgesehen.

Im Jahr 2026 beträgt der Kinderzuschlag weiterhin höchstens 297 Euro monatlich je Kind. Dieser Höchstbetrag wird nicht pauschal ausgezahlt, sondern anhand des Einkommens und der familiären Situation berechnet.

Das Kind muss im Haushalt leben, jünger als 25 Jahre und unverheiratet sein. Außerdem muss für das Kind ein Kindergeldanspruch bestehen.

Alleinerziehende müssen grundsätzlich mindestens 600 Euro brutto im Monat erzielen, Elternpaare zusammen mindestens 900 Euro brutto. Zum Einkommen können neben Arbeitsentgelt beispielsweise auch Arbeitslosengeld oder Krankengeld gehören, während Kindergeld und Wohngeld für diese Mindestgrenze nicht mitgerechnet werden.

Der Kinderzuschlag kann sogar möglich sein, wenn der Familie trotz Einkommen, Kindergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag noch höchstens 100 Euro zur Bedarfsdeckung fehlen. Dieser erweiterte Zugang soll verhindern, dass Familien wegen einer kleinen Lücke vollständig zum Jobcenter wechseln müssen.

Der Antrag muss bei der Familienkasse gestellt werden. Eine ausführlichere Einordnung bietet der Beitrag über den Kinderzuschlag von bis zu 297 Euro je Kind.

Kindergeld wird 2026 mit 259 Euro gezahlt

Seit Januar 2026 beträgt das Kindergeld 259 Euro monatlich für jedes anspruchsberechtigte Kind. Wer bereits Kindergeld erhielt, musste wegen der Erhöhung keinen neuen Antrag stellen.

Ein bislang nicht genutzter Anspruch sollte besonders bei volljährigen Kindern geprüft werden. Während einer Ausbildung, eines Studiums, eines Freiwilligendienstes oder einer Übergangszeit kann Kindergeld unter bestimmten Voraussetzungen bis zum 25. Geburtstag gezahlt werden.

Kindergeld und Wohngeld können gleichzeitig bezogen werden. Veränderungen beim Kindergeld oder bei der Haushaltszusammensetzung sollten der Wohngeldstelle trotzdem mitgeteilt werden, damit der Bescheid korrekt bleibt.

Bildung und Teilhabe gibt es bereits bei Wohngeldbezug

Familien benötigen nicht zusätzlich Kinderzuschlag, damit ihre Kinder Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten. Bereits der Bezug von Wohngeld eröffnet grundsätzlich den Zugang.

Im Kalenderjahr 2026 werden für den persönlichen Schulbedarf insgesamt 195 Euro je anspruchsberechtigtem Schulkind berücksichtigt. Davon entfallen 130 Euro auf das erste und 65 Euro auf das zweite Schulhalbjahr.

Zusätzlich können die tatsächlichen Kosten für Klassenfahrten und Schulausflüge übernommen werden. Möglich sind außerdem notwendige Schülerbeförderung, angemessene Lernförderung sowie das gemeinschaftliche Mittagessen in Schule, Kita oder Kindertagespflege.

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Für Sport, Musikunterricht und andere Angebote des gesellschaftlichen Lebens stehen 15 Euro monatlich je Kind oder Jugendlichem unter 18 Jahren zur Verfügung. Die Leistung kann beispielsweise für einen Vereinsbeitrag eingesetzt werden.

Bei Wohngeldhaushalten ist nicht das Jobcenter zuständig. Der Antrag wird bei der von der Stadt oder dem Landkreis benannten Stelle gestellt, wobei sich die örtlichen Verfahren unterscheiden können.

Weitere Einzelheiten enthält der Beitrag über den Schulbedarf und die weiteren Leistungen des Bildungspakets 2026.

Wohngeld kann von Kita-Beiträgen befreien

Eltern mit Wohngeldbezug können eine Befreiung von den Elternbeiträgen für eine Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege beantragen. Nach Paragraf 90 SGB VIII gilt die Belastung durch solche Beiträge bei Wohngeldbezug grundsätzlich als nicht zumutbar.

Die Befreiung erfolgt nicht überall automatisch. Eltern sollten den Wohngeldbescheid beim Jugendamt, beim Träger der Einrichtung oder bei der kommunalen Gebührenstelle vorlegen.

Das Mittagessen ist von den eigentlichen Betreuungsgebühren zu unterscheiden. Die Kosten für ein gemeinschaftliches Mittagessen können über Bildung und Teilhabe übernommen werden.

Unterhaltsvorschuss hilft Alleinerziehenden

Zahlt der andere Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt, kann das Kind Unterhaltsvorschuss erhalten. Das Einkommen des betreuenden Elternteils wird auf diese Leistung grundsätzlich nicht angerechnet.

Für Kinder bis zum sechsten Geburtstag werden 2026 monatlich 227 Euro gezahlt. Kinder von sechs bis elf Jahren erhalten 299 Euro, während für Kinder von zwölf bis 17 Jahren bis zu 394 Euro möglich sind.

Bei Kindern ab zwölf Jahren gelten zusätzliche Voraussetzungen. Der Anspruch kann beispielsweise bestehen, wenn das Kind keine SGB-II-Leistungen benötigt oder der alleinerziehende Elternteil mindestens 600 Euro brutto im Monat verdient.

Unterhaltsvorschuss wird beim Wohngeld als Einkommen berücksichtigt. Beim Kinderzuschlag werden Unterhalt und Unterhaltsvorschuss des Kindes dagegen nur zu 45 Prozent auf dessen Zuschlag angerechnet.

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Deshalb führt der Unterhaltsvorschuss nicht zwangsläufig zu einer gleich hohen Verschlechterung des gesamten Leistungspakets. Die geltenden Beträge und Voraussetzungen erklärt der Beitrag zum Unterhaltsvorschuss 2026.

Einmalige Hilfen sind auch ohne laufenden Jobcenter-Bezug möglich

Ein Wohngeldhaushalt kann in einer besonderen Situation eine einmalige Leistung beim Jobcenter beantragen. Ein laufender Bezug von Grundsicherungsgeld ist dafür nicht immer erforderlich.

Solche Hilfen kommen beispielsweise für die erste Ausstattung einer Wohnung nach einer Trennung, einem Auszug aus einer Einrichtung oder dem erstmaligen Bezug einer eigenen Wohnung infrage. Auch Schwangerschaftsbekleidung, eine Babyerstausstattung, orthopädische Schuhe oder die Reparatur therapeutischer Geräte können erfasst sein.

Eine kaputte Waschmaschine oder abgenutzte Möbel gelten dagegen normalerweise nicht als Erstausstattung, wenn der Haushalt bereits vollständig eingerichtet war. Für gewöhnlichen Ersatz gibt es außerhalb eines laufenden Grundsicherungsbezugs regelmäßig keinen pauschalen Anspruch.

Das Jobcenter prüft Einkommen, Vermögen und die voraussichtliche finanzielle Lage. Die Beträge unterscheiden sich von Kommune zu Kommune und können als Geld, Pauschale, Gutschein oder Sachleistung erbracht werden.

Menschen im Rentenalter oder dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen können vergleichbare einmalige Bedarfe beim Sozialamt prüfen lassen. Eine Übersicht zu möglichen Beträgen bietet der Beitrag über die Hilfen für eine Wohnungserstausstattung.

Hohe Heizkostennachzahlung kann einen Anspruch für einen Monat auslösen

Wohngeld enthält eine pauschale Entlastung für Heizkosten, übernimmt aber keine konkrete Heizkostenabrechnung. Eine hohe Nachforderung wird deshalb nicht einfach von der Wohngeldstelle bezahlt.

Führt die Nachzahlung im Monat ihrer Fälligkeit zur Hilfebedürftigkeit, kann für diesen Monat ein Anspruch auf Grundsicherungsgeld oder Sozialhilfe entstehen. Erwerbsfähige Personen wenden sich an das Jobcenter, Rentner und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen in der Regel an das Sozialamt.

Der Antrag sollte spätestens im Fälligkeitsmonat eingehen. Die Behörde prüft neben Einkommen und Vermögen auch, ob die Heizkosten angemessen sind.

Ein doppelter Bezug von Wohngeld und existenzsichernden Unterkunftsleistungen für denselben Zeitraum ist nicht vorgesehen. Deshalb muss die Abwicklung mit der Wohngeldstelle abgestimmt werden.

Haushaltsstrom ist von Heizkosten zu unterscheiden und wird normalerweise nicht als Unterkunftskosten übernommen. Weitere Hinweise enthält der Ratgeber über Heizkostenhilfen ohne laufenden Sozialleistungsbezug.

Wohngeld allein befreit nicht vom Rundfunkbeitrag

Wohngeldbeziehende werden nicht automatisch vom Rundfunkbeitrag befreit. Eine Härtefallbefreiung kann aber möglich sein, wenn eine existenzsichernde Sozialleistung nur deshalb abgelehnt wurde, weil das Einkommen den errechneten Bedarf um weniger als den Rundfunkbeitrag von derzeit 18,36 Euro überschreitet.

Als Nachweis verlangt der Beitragsservice gewöhnlich einen Ablehnungsbescheid, aus dem die geringe Einkommensüberschreitung hervorgeht. Ein Wohngeldbescheid allein genügt hierfür nicht.

Auch bei einem bewilligten Anspruch, auf den schriftlich verzichtet wurde, kann eine Härtefallbefreiung infrage kommen. Die Einzelheiten erläutert der Beitrag zur Rundfunkbeitragsbefreiung für Wohngeldhaushalte.

Kommunale Vergünstigungen können weitere Ausgaben senken

Viele Städte und Landkreise bieten Wohngeldbeziehenden zusätzliche Vergünstigungen an. Dazu können Sozialtickets, ermäßigte Schwimmbad- und Bibliotheksausweise, Ferienangebote, Zuschüsse zum Mittagessen oder günstigere Kulturangebote gehören.

Diese Hilfen sind nicht bundesweit einheitlich geregelt. Informationen erhalten Betroffene beim Sozialamt, Bürgerbüro, Familienbüro oder auf der Internetseite ihrer Kommune.

Auch ein Wohnberechtigungsschein kann hilfreich sein, obwohl er keine Geldleistung darstellt. Er ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen den Zugang zu geförderten Wohnungen mit niedrigeren Mieten.

Wann statt Wohngeld Grundsicherung geprüft werden sollte

Wohngeld setzt voraus, dass der notwendige Lebensunterhalt im Wesentlichen aus eigenem Einkommen und ergänzenden Leistungen getragen werden kann. Fehlt Geld für Lebensmittel, Kleidung, Strom oder andere unvermeidbare Ausgaben, reicht ein Mietzuschuss möglicherweise nicht mehr aus.

Erwerbsfähige Personen können dann einen Anspruch auf Grundsicherungsgeld nach dem SGB II haben. Menschen ab der Regelaltersgrenze oder dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen sollten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII prüfen lassen.

Diese Leistungen berücksichtigen neben einem Regelbedarf auch angemessene Unterkunfts- und Heizkosten sowie mögliche Mehrbedarfe. Wohngeld wird für dieselben Personen grundsätzlich nicht zusätzlich gezahlt, weil die Wohnkosten bereits im existenzsichernden System berücksichtigt werden.

Welches System besser passt, erklärt der Vergleich „Wohngeld oder Grundsicherungsgeld beantragen?“.

Anträge sollten nicht nacheinander aufgeschoben werden

Wohngeld, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss und Bildungsleistungen werden von unterschiedlichen Behörden bearbeitet. Ein Wohngeldantrag löst daher nicht automatisch die Prüfung aller weiteren Ansprüche aus.

Familien sollten Kinderzuschlag und Wohngeld möglichst parallel beantragen. Bei Schul- und Kitakindern sollte anschließend sofort die örtlich zuständige Stelle für Bildung und Teilhabe kontaktiert werden.

Entscheidend ist häufig der Monat der Antragstellung. Wer Unterlagen noch nicht vollständig besitzt, sollte den Antrag trotzdem rechtzeitig einreichen und fehlende Nachweise nachreichen.

Neue Einnahmen und erhebliche Veränderungen müssen der Wohngeldstelle gemeldet werden. Dadurch lassen sich spätere Rückforderungen vermeiden.

Beispiel aus der Praxis

Eine alleinerziehende Mutter lebt mit ihrem neun Jahre alten Sohn zusammen und arbeitet in Teilzeit. Sie erhält Wohngeld, doch nach Miete, Strom, Lebensmitteln und Fahrtkosten bleibt monatlich kaum Geld übrig.

Zusätzlich beantragt sie Kinderzuschlag bei der Familienkasse und Unterhaltsvorschuss beim Jugendamt, weil der Vater keinen Unterhalt zahlt. Der Unterhaltsvorschuss wird bei der Berechnung berücksichtigt, schließt den Kinderzuschlag aber nicht automatisch aus.

Für ihren Sohn beantragt sie außerdem 195 Euro Schulbedarf im Jahr, die Übernahme des Schulmittagessens und 15 Euro monatlich für den Sportverein. Wegen des Wohngeldbezugs lässt sie sich zugleich von den Kita- beziehungsweise Hortbeiträgen befreien, soweit die örtliche Satzung noch einen Elternbeitrag vorsieht.

Durch die Verbindung mehrerer Ansprüche wird der Haushalt wesentlich stärker entlastet als allein durch das Wohngeld. Die genaue Höhe muss jedoch von den jeweils zuständigen Behörden berechnet werden.