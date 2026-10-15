Kein Bürgergeld mehr ohne Vorsprache aber an der Jobcenter-Tür wird man abgewiesen

Wer nach drei versäumten Jobcenter-Terminen als nicht erreichbar gilt, muss persönlich erscheinen, um diesen Leistungsausschluss vorzeitig zu beenden. Doch was passiert, wenn der Sicherheitsdienst die betroffene Person ohne Termin gar nicht erst hineinlässt?

Vor dieser widersprüchlichen Situation warnt der Erwerbslosen- und Sozialhilfeverein Tacheles in einem Schreiben an die Bundesagentur für Arbeit vom 17. August 2026.

Laut dem Vereins hat die BA bislang weder den Eingang bestätigt noch inhaltlich geantwortet; deshalb wird das Schreiben nun als offener Brief veröffentlicht.

Tacheles verlangt Zugang ohne vorherigen Termin

Im Schreiben vom 17. August 2026 beschreibt Tacheles ein Problem aus der Behördenpraxis: Menschen ohne Termin werden an Jobcenter-Eingängen vielfach von privaten Sicherheitsdiensten abgewiesen.

Der Verein befürchtet, dass dadurch auch die persönliche Meldung nach einer festgestellten Nichterreichbarkeit verhindert wird.

Die Entscheidung über diese Vorsprache dürfe „nicht faktisch privaten Sicherheitsdiensten überlassen werden“, schreibt Harald Thomé für Tacheles.

Gefordert werden verbindliche Vorgaben, damit Betroffene auch ohne vorherige Terminvereinbarung Zugang erhalten.

Der Verein schlägt dafür eine Anlaufstelle oder einen Notschalter vor, besetzt mit Beschäftigten des Jobcenters. Außerdem sollen Betroffene unmittelbar eine schriftliche Bestätigung bekommen, die das Datum ihrer persönlichen Meldung festhält.

Wann drei versäumte Termine den Anspruch gefährden

Die sogenannte Nichterreichbarkeitsfiktion steht in § 7b Absatz 4 SGB II. Sie betrifft erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die drei aufeinanderfolgenden Meldeaufforderungen trotz schriftlicher Rechtsfolgenbelehrung oder entsprechender Kenntnis ohne dargelegten und nachgewiesenen wichtigen Grund nicht nachkommen.

Es reicht also nicht, dass jemand einen Anruf verpasst oder einmal einen Termin versäumt. Die gesetzliche Annahme kann allerdings auch Menschen treffen, die tatsächlich weiterhin unter ihrer bekannten Anschrift wohnen.

Die Folgen beginnen mit dem Kalendermonat nach der Feststellung des dritten entsprechenden Meldeversäumnisses. Wie dieses Verfahren aufgebaut ist, erläutert auch der Beitrag über die „Dreimal plus eins“-Regel bei Jobcenter-Terminen.

Warum schon wenige Tage einen Unterschied machen können

Im ersten betroffenen Monat werden bei weiterhin erfüllten Voraussetzungen noch Leistungen außerhalb des Regelbedarfs erbracht, insbesondere für Unterkunft und Heizung. Wer sich innerhalb dieses Monats persönlich meldet, gilt als durchgehend erreichbar.

Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche finanziellen Folgen verschwinden: Nach § 32 Absatz 3 SGB II bleibt grundsätzlich eine Minderung des Regelbedarfs um 30 Prozent für einen Monat. Der vollständige Anspruchsverlust wegen der angenommenen Nichterreichbarkeit lässt sich durch die rechtzeitige Meldung jedoch abwenden.

Erfolgt die Vorsprache erst später, aber noch innerhalb des ursprünglichen Bewilligungszeitraums, entsteht der Anspruch nach den BA-Weisungen grundsätzlich erst wieder ab dem Tag der persönlichen Meldung.

Bei einer Ein-Personen-Bedarfsgemeinschaft ist außerdem ein neuer Leistungsantrag erforderlich.

Eine Abweisung am Eingang kann deshalb einen Streit über Tage oder Wochen ohne existenzsichernde Leistungen auslösen. Besonders brisant wird es, wenn die versuchte Vorsprache kurz vor dem Monatsende liegt.

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Die BA-Weisungen machen den Konflikt deutlich

Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur zu § 7b SGB II, Stand 1. Juli 2026, verlangen eine persönliche Meldung während der regulären Öffnungszeiten und deren Dokumentation. Sie betonen zugleich, dass daran keine überhöhten Anforderungen gestellt werden dürfen.

Eine Vorsprache in der Eingangszone oder der Leistungsabteilung reicht nach den dortigen Beispielen aus. Ein sofortiges Gespräch mit der Arbeitsvermittlung ist keine zwingende Voraussetzung.

Ausdrücklich unzureichend ist nach den Weisungen hingegen die ausschließliche Meldung beim Sicherheitsdienst. Auch ein Telefonat, eine E-Mail oder ein online gestellter Antrag ersetzen die persönliche Vorsprache nicht.

Damit ist die Warnung von Tacheles nachvollziehbar: Wer nur bis zum Sicherheitsdienst gelangt, hat die von der BA verlangte Meldung möglicherweise noch nicht erfüllt. Die Organisation des Eingangs kann so darüber entscheiden, ob die gesetzlich vorgesehene Rückkehr in den Leistungsbezug praktisch funktioniert.

Ein einfacher Zugang ist bereits gesetzlicher Auftrag

Dass Sozialbehörden zugänglich sein müssen, ist keine bloße Frage der Höflichkeit. Nach § 17 SGB I sollen Leistungsträger den Zugang zu Sozialleistungen möglichst einfach gestalten und auf eine zügige Auszahlung bestehender Ansprüche hinwirken.

Daraus folgt für die Umsetzung eine klare Anforderung: Sicherheits- und Terminregeln müssen einen verlässlichen Weg zur notwendigen persönlichen Meldung offenhalten. Der pauschale Hinweis auf eine spätere Terminbuchung löst das Problem nicht, wenn bis dahin weitere Leistungstage verloren gehen können.

Wie eine durch das Jobcenter verhinderte Vorsprache im konkreten Streitfall rechtlich zu bewerten wäre, ist gesondert zu prüfen. Gerade deshalb braucht es ein Verfahren, das solche Konflikte verhindert, statt ihre Klärung mittellosen Betroffenen aufzubürden.

Auch eine Begleitperson darf nicht pauschal draußen bleiben

Tacheles verlangt ausdrücklich, den Zugang ebenso für zulässige Beistände sicherzustellen. Nach § 13 Absatz 4 SGB X dürfen Beteiligte zu Verhandlungen und Besprechungen grundsätzlich eine unterstützende Person mitbringen.

Eine Zurückweisung ist nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen möglich und muss auch der betroffenen Person schriftlich mitgeteilt werden. Welche Hilfe eine Begleitung leisten kann, beschreibt gegen-hartz.de im Beitrag zur solidarischen Ämterbegleitung beim Jobcenter.

Eine Begleitperson kann zudem bezeugen, wann jemand erschienen ist und was am Eingang gesagt wurde. Das kann helfen, wenn später gerade die persönliche Meldung oder ihr Datum bestritten wird.

Was Betroffene bei einer Abweisung tun können

Wer zur Wiederherstellung seiner Erreichbarkeit erscheint, sollte den Zweck ausdrücklich nennen und darum bitten, mit Beschäftigten des Jobcenters sprechen zu können. Nach erfolgter Vorsprache empfiehlt sich eine schriftliche Bestätigung mit Datum.

Wird der Zugang trotzdem verweigert, sollten Betroffene Uhrzeit, Ort, Ablauf und mögliche Zeugen möglichst genau festhalten. Eine zusätzliche nachweisbare Mitteilung an das Jobcenter dokumentiert den Vorfall, ersetzt nach den BA-Weisungen aber nicht die persönliche Meldung.

Auch die ursprüngliche Leistungsaufhebung kann fehlerhaft sein und sollte unabhängig von der Vorsprache geprüft werden. Gegen einen entsprechenden Bescheid kommt ein Widerspruch in Betracht; bei einer akuten Notlage kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz erforderlich sein.

Warum ein Widerspruch eine Zahlungseinstellung nicht automatisch stoppt und welche gerichtliche Hilfe möglich ist, erläutert der Beitrag über Widerspruch und Eilantrag gegen Leistungskürzungen. Eine Beschwerde über den Sicherheitsdienst ersetzt diese Rechtsbehelfe nicht.

Die BA muss erklären, wie ihre Vorgaben praktisch funktionieren

Mit der Veröffentlichung fordert Tacheles die Bundesagentur nun öffentlich auf, die aufgeworfenen Fragen zu beantworten und bei der Umsetzung verbindlich zu berücksichtigen. Das betrifft den Einlass ebenso wie die Weiterleitung an Beschäftigte und den Nachweis der erfolgten Meldung.

Die ausbleibende Antwort beweist für sich genommen noch keine rechtswidrige Verwaltungspraxis. Sie lässt aber eine konkrete Warnung unbeantwortet, obwohl die Folgen einer verhinderten Vorsprache unmittelbar Menschen treffen können, die auf jeden Leistungstag angewiesen sind.