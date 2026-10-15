Jobcenter fordert Geld zurück: Diese Frist kann Sie schützen

Jahre nach einer Überzahlung verlangt das Jobcenter plötzlich Geld zurück. Für Betroffene kann dann entscheidend sein, ob die Forderung überhaupt noch durchsetzbar ist. Bei Erstattungen zu Unrecht gezahlter Sozialleistungen gilt grundsätzlich eine vierjährige Verjährungsfrist. Wer sich wirksam auf deren Ablauf berufen kann, darf die Zahlung verweigern.

Ein alter Bescheid allein reicht dafür aber nicht aus. Zahlungen, Vollstreckungsmaßnahmen oder ein zusätzlicher Bescheid können die Frist verändern. Unter bestimmten Voraussetzungen gelten sogar 30 Jahre.

Davon zu unterscheiden ist die Dreijahresgrenze für bestimmte monatliche Aufrechnungen. Endet der Abzug von den laufenden Leistungen, verschwindet die Restschuld nicht automatisch.

Vier Jahre gelten grundsätzlich für Erstattungsforderungen

Die wichtigste Vorschrift ist § 50 Absatz 4 SGB X. Danach verjährt ein Erstattungsanspruch grundsätzlich vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erstattungsbescheid unanfechtbar geworden ist. Entscheidend ist somit nicht allein, wann die Überzahlung entstand oder das Jobcenter seinen Bescheid verschickte.

Unanfechtbar wird ein Bescheid beispielsweise, wenn die Rechtsbehelfsfrist ungenutzt abläuft. Wird er angefochten, kann die Bestandskraft erst später eintreten. Für die Berechnung sollte deshalb geklärt werden, wann über die konkrete Rückforderung nicht mehr mit den regulären Rechtsbehelfen gestritten werden konnte. Die Bindungswirkung unanfechtbarer Verwaltungsakte regelt § 77 Sozialgerichtsgesetz.

Die Vierjahresregel betrifft Erstattungsansprüche nach § 50 SGB X. Sie lässt sich nicht pauschal auf jede Forderung einer Behörde übertragen. Bei Darlehen, Steuern, Gebühren oder anderen Ansprüchen muss die jeweilige Rechtsgrundlage geprüft werden.

Beispiel: Ein Bescheid aus 2021 kann seit 2026 verjährt sein

Ein vereinfachtes Beispiel nach dem gesetzlichen Fristenlauf: Das Jobcenter fordert im Juli 2021 insgesamt 1.200 Euro zurück. Der Erstattungsbescheid wird im September 2021 unanfechtbar. Unterstellt wird, dass anschließend weder eine Hemmung noch ein Neubeginn oder eine längere Verjährungsfrist eintritt.

Eigener vereinfachter Beispielsfall zur vierjährigen Verjährungsfrist Vorgang Zeitpunkt Erstattungsbescheid über 1.200 Euro Juli 2021 Eintritt der Unanfechtbarkeit September 2021 Regulärer Lauf der Vierjahresfrist 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2025 Berufung auf eingetretene Verjährung möglich Ab 1. Januar 2026

Unter diesen Voraussetzungen könnte der Betroffene einer Zahlungsaufforderung im Jahr 2026 die Verjährung entgegenhalten. Anders kann es aussehen, wenn zwischenzeitlich rechtlich erhebliche Schritte erfolgt sind. Gerade diese Vorgänge müssen vor einer Zahlungsverweigerung geprüft werden.

Eine einfache Mahnung macht aus vier Jahren keine 30 Jahre

Nicht jedes Schreiben des Jobcenters verändert die Verjährung. Eine einfache Mahnung oder Zahlungserinnerung enthält regelmäßig keine neue verbindliche Regelung über den Erstattungsanspruch. Sie löst deshalb für sich genommen weder einen Neubeginn noch eine 30-jährige Verjährungsfrist aus.

Das Bundessozialgericht stellte dies mit Urteil vom 4. März 2021 im Verfahren B 11 AL 5/20 R klar. Auch ein beigefügter Mahngebührenbescheid führte im entschiedenen Fall nicht dazu, dass die eigentliche Erstattungsforderung plötzlich 30 Jahre lang durchsetzbar wurde. Die Festsetzung einer Mahngebühr und die Durchsetzung der ursprünglichen Forderung sind unterschiedliche Regelungen.

Für Betroffene heißt das: Nicht nur die Überschrift eines Schreibens ansehen, sondern seinen Inhalt. Eine Zahlungsaufforderung ist etwas anderes als ein weiterer Bescheid, der rechtlich verbindlich über die Forderung oder ihre Durchsetzung entscheidet.

Wann das Jobcenter tatsächlich 30 Jahre Zeit haben kann

Die längere Frist steht ausdrücklich im Sozialrecht. Nach § 52 SGB X kann ein weiterer Verwaltungsakt zur Feststellung oder Durchsetzung des Anspruchs zunächst die laufende Verjährung hemmen. Wird ein solcher Bescheid unanfechtbar, beträgt die Verjährungsfrist 30 Jahre.

Der ursprüngliche Erstattungsbescheid allein reicht bei Forderungen nach § 50 SGB X dafür nicht. Erforderlich ist grundsätzlich ein weiterer entsprechender Verwaltungsakt während der bereits laufenden Verjährungsfrist. Dazu können je nach Ausgestaltung etwa Aufrechnungs-, Stundungs- oder bestimmte Vollstreckungsbescheide gehören.

Die Behauptung, beim Jobcenter seien 30 Jahre grundsätzlich ausgeschlossen, ist deshalb falsch. Ebenso falsch wäre die umgekehrte Aussage, jeder bestandskräftige Erstattungsbescheid gelte automatisch 30 Jahre.

Ein Stundungsbescheid wurde einem Betroffenen zum Verhängnis

Wie weit die Folgen reichen können, zeigt ein BSG-Urteil vom 5. März 2026 im Verfahren B 7 AS 15/24 R. Ein Mann berief sich auf die Verjährung von Jobcenter-Forderungen aus den Jahren 2011, 2012 und 2013. Er blieb damit erfolglos.

Seine zwischenzeitlichen Zahlungen hatten die zunächst vierjährigen Fristen neu beginnen lassen. Anschließend erging am 11. Mai 2017 ein Stundungsbescheid mit einer Ratenzahlungsregelung. Das BSG wertete diesen als weiteren Verwaltungsakt im Sinne des § 52 SGB X. Mit seiner Unanfechtbarkeit begann die 30-jährige Frist.

Eine Zahlungserleichterung kann also helfen, eine berechtigte Schuld zu bewältigen. Sie kann aber zugleich die Verjährung erheblich verändern. Deshalb sollte bei alten Forderungen vor einer neuen Vereinbarung geklärt werden, ob die Forderung überhaupt noch durchsetzbar ist.

Eine gezahlte Rate bedeutet nicht, dass Verjährung für immer ausgeschlossen ist

Nach § 212 BGB kann eine Abschlags- oder Ratenzahlung als Anerkennung des Anspruchs gelten und eine noch laufende Verjährungsfrist neu beginnen lassen. Diese Regel wird bei den hier behandelten Erstattungsforderungen entsprechend angewendet.

Das bedeutet jedoch nicht, dass nach einer einzigen Zahlung für immer jede Verjährung ausgeschlossen wäre. Entscheidend bleiben der Zahlungszeitpunkt, die betroffene Forderung und mögliche weitere Bescheide. Ein Neubeginn ist etwas anderes als der Wechsel zu einer 30-jährigen Frist.

Eine vereinbarte Stundung kann außerdem die Verjährung hemmen, solange aufgrund der Vereinbarung vorübergehend nicht gezahlt werden muss. Das regelt § 205 BGB. Welche Wirkung konkret eintritt, hängt auch davon ab, ob zusätzlich ein entsprechender Verwaltungsakt erlassen wurde.

Besonders wichtig: Wer eine bereits verjährte Forderung freiwillig bezahlt, kann das Geld grundsätzlich nicht allein deshalb zurückverlangen, weil er die Verjährung erst später bemerkt. Das ergibt sich aus § 214 BGB. Deshalb ist eine Prüfung vor der Zahlung sinnvoller als der Versuch, überwiesenes Geld anschließend zurückzuholen.

Auch ein erfolgloser Pfändungsversuch kann die Frist verändern

Vollstreckungsmaßnahmen dürfen bei der Prüfung nicht ausgeblendet werden. § 212 BGB sieht einen Neubeginn grundsätzlich auch dann vor, wenn eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird. Gesetzliche Ausnahmen sind zu beachten.

Das BSG unterschied im Urteil vom 4. Juni 2025 im Verfahren B 7 AS 17/24 R zwischen zwei Folgen: Eine erfolglose Sachpfändung konnte die vierjährige Frist neu beginnen lassen. Sie war mangels entsprechender Regelungswirkung aber kein Durchsetzungsverwaltungsakt, der die 30-jährige Frist auslöste.

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Der Pfändungsversuch ist damit weder bedeutungslos noch automatisch ein Grund für jahrzehntelange Durchsetzbarkeit. Den Fall erläutert unser Beitrag zur BSG-Entscheidung über alte Jobcenter-Forderungen und eine erfolglose Pfändung.

Verjährung muss gegenüber der Behörde geltend gemacht werden

Eine verjährte Forderung verschwindet nicht automatisch aus der Welt. Die Verjährung eröffnet grundsätzlich das Recht, die Zahlung zu verweigern. Betroffene sollten sich ausdrücklich darauf berufen und die betreffende Forderung eindeutig benennen.

Eine eigene Musterformulierung für die erste Prüfung lautet:

„Gegen die mit Ihrem Schreiben vom [Datum] geltend gemachte Erstattungsforderung aus dem Bescheid vom [Datum] erhebe ich die Einrede der Verjährung. Bitte legen Sie dar, auf welche Frist und welche verjährungsrelevanten Vorgänge Sie die weitere Durchsetzbarkeit stützen. Bis zur Klärung bitte ich, von weiteren Einziehungsmaßnahmen abzusehen.“

Das Schreiben sollte nachweisbar an den zuständigen Forderungsgläubiger gehen. Ist zusätzlich ein Inkassodienst eingeschaltet, ist eine Kopie dorthin sinnvoll. Die Bitte um eine Unterbrechung der Einziehung bewirkt für sich genommen allerdings noch keinen rechtlich gesicherten Vollstreckungsstopp.

Drei Jahre Aufrechnung sind keine dreijährige Verjährung

Bezieht jemand weiterhin Leistungen, kann das Jobcenter bestimmte Rückforderungen durch monatliche Abzüge tilgen. Diese Aufrechnung muss schriftlich durch Verwaltungsakt erklärt werden. Je nach gesetzlichem Rückforderungsgrund beträgt sie grundsätzlich zehn oder 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs; zusätzliche Begrenzungen sind zu beachten.

§ 43 Absatz 4 SGB II begrenzt den Zeitraum. Die Aufrechnung endet spätestens drei Jahre nach dem Monat, der auf die Bestandskraft der zugrunde liegenden Erstattungs- oder Ersatzentscheidung folgt. Zeiten, in denen die Aufrechnung nicht vollziehbar ist, verlängern den Zeitraum entsprechend.

Deshalb lässt sich der Endtermin nicht immer durch schlichtes Zählen von 36 Monaten seit dem ersten Abzug bestimmen. Auch der Ablauf eines einzelnen Bewilligungszeitraums beendet die Aufrechnung nicht automatisch. Sie kann über mehrere Bewilligungszeiträume hinweg wirken.

Die Restschuld bleibt nach dem Ende der Aufrechnung bestehen

Ist die zulässige Aufrechnungsdauer ausgeschöpft, darf dieselbe Forderung nicht allein wegen eines offenen Restbetrags unbegrenzt weiter auf diesem Weg getilgt werden. Das Ende dieses Einbehalts ist aber kein Schuldenerlass.

Die offene Forderung muss gesondert geprüft werden: Ist sie noch durchsetzbar, wurde sie teilweise bezahlt, ist Verjährung eingetreten oder liegt ein Erlass vor? § 44 SGB II erlaubt einen Erlass, wenn die Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre. Eine solche Entscheidung ist etwas anderes als der Ablauf der Aufrechnungsfrist.

Aus der Dreijahresgrenze lässt sich deshalb keine verlässliche Strategie ableiten, durch dauerhaften Leistungsbezug schuldenfrei zu werden. Ob weitere Einziehungsmaßnahmen zulässig und praktisch möglich sind, hängt unter anderem von der Forderung und den geltenden Pfändungsschutzregeln ab.

Für Jobcenter-Darlehen gelten andere Tilgungsregeln

Eine Erstattungsforderung wegen überzahlter Leistungen ist nicht dasselbe wie die Rückzahlung eines rechtmäßig gewährten Darlehens. Für Darlehen enthält § 42a SGB II eigene Regeln. Während des Leistungsbezugs werden sie grundsätzlich mit fünf Prozent des maßgebenden Regelbedarfs monatlich getilgt.

Die Dreijahresgrenze des § 43 lässt sich darauf nicht einfach übertragen. Warum verschiedene Forderungen auch innerhalb desselben Leistungsfalls getrennt betrachtet werden müssen, zeigt unser Beitrag darüber, welche Darlehensschulden trotz eines geänderten Jobcenter-Bescheids bestehen bleiben können.

Erst den Forderungsverlauf anfordern, dann entscheiden

Für eine belastbare Prüfung braucht es mehr als die letzte Mahnung. Wichtig sind der ursprüngliche Erstattungsbescheid, Angaben zu seiner Bekanntgabe und Bestandskraft, spätere Stundungs- oder Aufrechnungsbescheide sowie die verbuchten Zahlungen und Vollstreckungsvorgänge.

Betroffene sollten eine vollständige Forderungsaufstellung und Kopien der maßgeblichen Entscheidungen verlangen. In einem laufenden Verwaltungsverfahren kann außerdem Akteneinsicht nach § 25 SGB X helfen, soweit sie zur Wahrung der eigenen rechtlichen Interessen erforderlich ist.

Eine alte Forderung kann aus mehreren Einzelbeträgen bestehen, für die unterschiedliche Fristen laufen. Die Prüfung sollte deshalb jede Forderung einzeln betrachten, statt nur auf die Gesamtsumme zu schauen.

Neue Bescheide nicht wegen der Verjährungsprüfung liegen lassen

Gegen einen neuen belastenden Bescheid ist bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch möglich. Die Frist regelt § 84 Sozialgerichtsgesetz. Eine einfache Zahlungsaufforderung ohne Verwaltungsakt ist dagegen nicht automatisch mit Widerspruch anfechtbar. Maßgeblich sind Inhalt und Rechtsnatur des Schreibens.

Ein Überprüfungsantrag wegen eines älteren Bescheids ersetzt die laufende Rechtsbehelfsfrist nicht. Diesen Unterschied erläutert unser Beitrag zum Überprüfungsantrag beim Jobcenter und den trotzdem weiterlaufenden Fristen.

Drohen trotz ungeklärter Einwände konkrete Einziehungsmaßnahmen, sollte zusätzlich geprüft werden, ob vorläufiger Rechtsschutz notwendig ist. Welche Möglichkeit besteht, hängt vom jeweiligen Verfahren ab. § 86b SGG eröffnet dafür unterschiedliche gerichtliche Anträge.

Der entscheidende Blick gilt daher nicht nur dem Alter der Schuld. Er gilt auch allem, was seit dem ersten Bescheid passiert ist. Erst daraus ergibt sich, ob die Rückzahlung noch verlangt werden darf – oder ob Betroffene ihr eine wirksame Verjährungseinrede entgegenhalten können.

Quellen

Rechtsgrundlagen: §§ 50 und 52 SGB X zur Verjährung von Erstattungsansprüchen und zur Wirkung weiterer Verwaltungsakte; §§ 42a, 43 und 44 SGB II zu Darlehen, Aufrechnung und Erlass; §§ 205, 212 und 214 BGB zu Hemmung, Neubeginn und Wirkung der Verjährung.

Bundessozialgericht: Urteil vom 4. März 2021 (B 11 AL 5/20 R) zur vierjährigen Verjährung und zur fehlenden Wirkung einer einfachen Mahnung auf die Verjährung der Erstattungsforderung; Urteil vom 4. Juni 2025 (B 7 AS 17/24 R) zur Bedeutung einer erfolglosen Sachpfändung; Urteil vom 5. März 2026 (B 7 AS 15/24 R) zur Wirkung von Zahlungen und eines nachfolgenden Stundungsbescheids.

Ergänzende Verfahrensvorschriften: § 25 SGB X zur Akteneinsicht sowie §§ 77, 84 und 86b SGG zu Bindungswirkung, Widerspruch und vorläufigem Rechtsschutz. Der Beispielsfall zur Forderung aus 2021 und die Musterformulierung sind eigene redaktionelle Erläuterungen unter den jeweils genannten Voraussetzungen.