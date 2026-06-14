297 Euro pro Kind: Alleinerziehende können ab Juli 2026 dem Jobcenter entkommen

Wenn ab dem 1. Juli 2026 der Brief vom Jobcenter mit neuen Pflichten kommt, fragen sich viele alleinerziehende Mütter und Väter, ob sie aus diesem System überhaupt herauskommen. Für erwerbstätige Eltern lautet die Antwort oft: ja.

Kinderzuschlag für Alleinerziehende

Der Kinderzuschlag für Alleinerziehende bringt zusammen mit Wohngeld in vielen Fällen mehr Geld als das Bürgergeld und befreit zugleich von Terminen, Kooperationsplan und Sanktionen. Bis zu 297 Euro pro Kind und Monat sind möglich, wenn Sie mindestens 600 Euro brutto verdienen.

Warum Alleinerziehende im Bürgergeld bleiben, obwohl sie heraus könnten

Wer beim Jobcenter im Leistungsbezug steht, denkt selten an die Familienkasse. Das Jobcenter rechnet das Bürgergeld aus, überweist den Betrag und lädt zu Terminen ein. Dass es daneben einen Weg gibt, der dieselbe Familie finanziell oft besserstellt, steht in keinem Bescheid.

Der Grund ist kein Zufall, sondern Zuständigkeit: Den Kinderzuschlag zahlt die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, das Wohngeld die kommunale Wohngeldstelle. Zwei Behörden, die das Jobcenter nichts angehen und die es von sich aus nicht für Sie durchrechnet.

Entweder Wohngeld oder Bürgergeld

Der Wechsel funktioniert nur als Paket. Bürgergeld und Wohngeld schließen sich gegenseitig aus, weil im Bürgergeld die Unterkunftskosten bereits enthalten sind (§ 7 WoGG). Wer also heraus will, braucht Kinderzuschlag und Wohngeld gemeinsam, damit beide zusammen mit dem eigenen Lohn und dem Kindergeld den Familienbedarf decken.

Gelingt das, entfällt der Bürgergeld-Anspruch und mit ihm die gesamte Jobcenter-Aufsicht. Genau das übersehen viele: Die Frage ist nicht, ob ein Anspruch auf Kinderzuschlag besteht, sondern wie viel der Familie insgesamt zusteht, wenn alle Bausteine zusammen beantragt werden.

Kinderzuschlag für Alleinerziehende: 297 Euro pro Kind und die 600-Euro-Schwelle

Der Kinderzuschlag nach § 6a BKGG ist für Eltern gedacht, die ihren eigenen Lebensunterhalt aus Erwerbsarbeit bestreiten können, aber nicht den ihrer Kinder. 2026 liegt der Höchstbetrag unverändert bei 297 Euro pro Kind und Monat, der Sofortzuschlag von 25 Euro ist darin enthalten. Anspruch hat, wer Kindergeld bezieht, mit unverheirateten Kindern unter 25 Jahren zusammenlebt und ein Mindesteinkommen erreicht. Für Alleinerziehende liegt diese Grenze bei 600 Euro brutto im Monat, für Paare bei 900 Euro.

Brottoeinkommen vor Abzügen zählt

Diese 600-Euro-Schwelle ist die eine harte Hürde. Wer als Alleinerziehende 580 Euro brutto verdient, bekommt keinen Kinderzuschlag; wer bei 620 Euro liegt, schon. Geprüft wird das Bruttoeinkommen vor Abzügen. Die Familienkasse weist nicht von sich aus darauf hin, dass wenige Stunden mehr Arbeit den Zugang öffnen.

Nach oben endet der Anspruch dort, wo das Einkommen so hoch ist, dass der Zuschlag rechnerisch auf null sinkt. Und wenn am Ende nur bis zu 100 Euro zur Bedarfsdeckung fehlen, greift der erweiterte Zugang: Dann gibt es trotzdem Kinderzuschlag statt Bürgergeld.

Unterhaltsvorschuss zählt beim Kinderzuschlag nur zur Hälfte

Bürgergeld und Kinderzuschlag für Alleinerziehende unterscheiden sich in einem Punkt deutlich: Der Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt gilt als Einkommen des Kindes. Im Bürgergeld wird er dem Kind in voller Höhe vom Bedarf abgezogen: Jeder Euro Vorschuss ist ein Euro weniger Bürgergeld.

Beim Kinderzuschlag dagegen mindert dasselbe Einkommen des Kindes den Zuschlag nur um 45 Prozent. Wohngeld und Kindergeld bleiben bei dieser Rechnung sogar ganz außer Betracht.

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Ein Beispiel für die Praxis

Melanie, 35, aus Kaiserslautern, lebt allein mit ihren Kindern, vier und acht Jahre alt, und arbeitet Teilzeit für rund 1.450 Euro netto. Der Vater zahlt keinen Unterhalt, das Jugendamt überweist Unterhaltsvorschuss: 227 Euro für das jüngere, 299 Euro für das ältere Kind, zusammen 526 Euro. Im Bürgergeld zieht das Jobcenter diese 526 Euro voll vom Bedarf der Kinder ab.

Wechselt Melanie in den Kinderzuschlag, mindert derselbe Vorschuss ihren Anspruch rechnerisch nur um rund 237 Euro. Dieselbe Leistung, fast 290 Euro Unterschied im Monat, allein durch die Anrechnung.

Wann lohnt sich der Wechsel?

Beim Wohngeld zählt der Unterhaltsvorschuss anders als beim Kinderzuschlag voll als Einkommen. Ob sich der Wechsel unterm Strich lohnt, hängt deshalb von Miete, Einkommen und Zahl der Kinder ab. Einen genauen Vergleich finden Sie beim Kinderzuschlags-Lotsen der Bundesagentur.

Doch die 45-Prozent-Regel ist der Hebel, der gerade Alleinerziehende mit Unterhaltsvorschuss aus dem Bürgergeld heraushebt.

Was der Wechsel ab Juli 2026 zusätzlich bedeutet

Bisher war der Kinderzuschlag vor allem eine Geldfrage. Mit der Neuen Grundsicherung ändert sich das. Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch wurde im April 2026 im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt im Wesentlichen zum 1. Juli 2026 in Kraft.

Es fasst die Zumutbarkeitsregeln in § 10 SGB II neu: Bei gesicherter Betreuung können Eltern künftig schon ab dem 14. Lebensmonat des Kindes zu Arbeit, Weiterbildung oder Eingliederungsmaßnahmen herangezogen werden.

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Bislang lag diese Grenze faktisch beim dritten Geburtstag. Dazu kommen schärfere Leistungsminderungen und ein stärkerer Vorrang der schnellen Vermittlung.

Wohngeld bedeutet: Kein Druck durch das Jobcenter

Für Alleinerziehende heißt das: Wer im Bürgergeld bleibt, steht früher und enger unter Mitwirkungsdruck. Wer dagegen über Kinderzuschlag und Wohngeld auskommt, ist nicht im SGB-II-System. Kein Kooperationsplan, keine Meldetermine, keine Vermögensprüfung des Jobcenters, keine Sanktion, die den ganzen Haushalt trifft.

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Mit dem Kinderzuschlags-Bescheid stehen den Kindern automatisch die Leistungen für Bildung und Teilhabe zu, vom Schulbedarf über das Mittagessen bis zu Vereinsbeiträgen und Lernförderung. Die neue Grundsicherung drängt Erziehende früher in Arbeit, Mitarbeiter der Jobcenter weisen zugleich ausgerechnet die arbeitenden Eltern nicht aktiv auf die passende Leistung außerhalb der Grundsicherung hin.

So gehen Sie vor, damit der Wechsel ungefährlich ist

Der erste Schritt kostet nichts: Der Kinderzuschlags-Lotse der Bundesagentur für Arbeit schätzt mit wenigen Angaben ein, ob ein Antrag aussichtsreich ist. Wer Aussicht hat, stellt den Antrag bei der Familienkasse, am besten digital, und parallel den Wohngeldantrag bei der kommunalen Wohngeldstelle. Beide Anträge gehören zusammen, weil einer allein den Familienbedarf oft nicht deckt.

Geben Sie den Unterhalstvorschuss an

Wer Unterhaltsvorschuss bezieht, gibt ihn an, denn er fließt in beide Berechnungen ein. Und wer ein Kind über zwölf Jahren hat, beachtet eine Zusatzregel beim Vorschuss: Ab dem zwölften Geburtstag besteht der Anspruch nur, wenn entweder das Kind keine SGB-II-Leistungen bezieht oder der betreuende Elternteil mindestens 600 Euro brutto verdient.

Wo sind die Risiken beim Übergang?

Gefährlich wird der Wechsel an zwei Stellen. Der Kinderzuschlag wird nur für sechs Monate bewilligt und nicht rückwirkend gezahlt: Jeder Monat ohne Antrag ist verloren, und nach sechs Monaten müssen Sie neu beantragen.

Heikler ist indessen der Übergang selbst. Wer das Bürgergeld zu früh abmeldet, bevor Kinderzuschlag und Wohngeld bewilligt sind, riskiert wochenlange Zahlungslücken, weil das Jobcenter erst ab erneuter Antragstellung wieder leistet.

Verlassen Sie das Bürgergeld deshalb erst, wenn die Bewilligungen für Kinderzuschlag und Wohngeld vorliegen, nicht auf Verdacht. Wer unsicher ist, lässt die Rechnung bei einer Sozialberatung von Caritas, Diakonie, AWO oder einem Sozialverband prüfen; diese Beratung ist kostenlos.

Häufige Fragen zum Kinderzuschlag für Alleinerziehende

Kann ich Kinderzuschlag und Bürgergeld gleichzeitig bekommen?

Nein. Der Kinderzuschlag ist gerade dazu da, den Bürgergeld-Bezug zu vermeiden. Solange Sie Bürgergeld beziehen, besteht kein Anspruch auf Kinderzuschlag und Wohngeld.

Erst wenn Lohn, Kindergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld zusammen den Familienbedarf decken, lösen sie das Bürgergeld ab.

Was passiert, wenn ich knapp unter 600 Euro brutto verdiene?

Dann besteht kein Anspruch auf Kinderzuschlag, denn die Grenze ist eine Schwelle und kein gleitender Übergang. Wichtig: Zu den 600 Euro zählt allein Ihr eigenes Erwerbseinkommen. Kindergeld und Unterhaltsvorschuss werden nicht mitgerechnet, auch wenn sie auf dem Konto landen.

Wer die Schwelle knapp verfehlt, sollte mit dem Kinderzuschlags-Lotsen durchspielen, ob wenige zusätzliche Arbeitsstunden den Zugang öffnen, bevor er aufstockt.

Verliere ich beim Wechsel den Mehrbedarf für Alleinerziehende?

Den Mehrbedarf nach § 21 Abs. 3 SGB II, 2026 zwischen 202,68 und 337,80 Euro, gibt es nur im Bürgergeld. Er fällt beim Wechsel weg. Genau deshalb darf der Vergleich nicht beim Kinderzuschlag haltmachen: Erst wenn Kinderzuschlag, Wohngeld und die entfallenden Pflichten den verlorenen Mehrbedarf aufwiegen, lohnt sich der Schritt finanziell.

Greift die neue 14-Monats-Regel auch, wenn ich keinen Betreuungsplatz finde?

Die frühere Verfügbarkeit ab dem 14. Lebensmonat setzt eine gesicherte Kinderbetreuung voraus. Ohne zumutbare Betreuungsmöglichkeit bleibt die Arbeitsaufnahme unzumutbar. Bekommen Sie keinen Platz, sammeln Sie die Absagen schriftlich und legen Sie sie dem Jobcenter vor; das ist Ihr Nachweis gegen den Vorwurf fehlender Mitwirkung.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 6a Bundeskindergeldgesetz, Kinderzuschlag

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Leistungen für Alleinerziehende 2026

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Fragen und Antworten zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende