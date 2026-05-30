Unterhaltsvorschuss 2026: So viel kann man bekommen – Viele Alleinerziehende gehen leer aus

Alleinerziehende können 2026 bis zu 394 Euro monatlich Unterhaltsvorschuss bekommen, wenn der andere Elternteil seinen Mindestunterhalt nicht zahlt. Viele verlieren diesen Anspruch nicht weil er nicht besteht, sondern weil beim Antrag Fehler passieren, die das Jugendamt nicht rückwirkend korrigiert.

Wer zu spät stellt, eine Einkommensschwelle übersieht oder eine Änderung nicht meldet, bekommt das entgangene Geld nicht zurück. Dieser Guide erklärt die Beträge 2026, die häufigsten Fallen und wie Sie einen Ablehnungsbescheid anfechten.

Unterhaltsvorschuss 2026: Die aktuellen Beträge nach Altersstufen

Der Unterhaltsvorschuss richtet sich nach dem gesetzlichen Mindestunterhalt und steigt mit dem Alter des Kindes. Vom jeweiligen Mindestbetrag zieht das Jugendamt das volle Kindergeld ab, das seit dem 1. Januar 2026 bei 259 Euro pro Kind liegt. Kinder bis fünf Jahre erhalten 227 Euro monatlich, Kinder von sechs bis elf Jahren 299 Euro und Kinder von zwölf bis siebzehn Jahren 394 Euro.

Dass sich gegenüber 2025 nichts verändert hat, ist kein Versehen, sondern Systemlogik: Der Mindestunterhalt stieg zum 1. Januar 2026 um vier Euro je Altersstufe, das Kindergeld aber ebenfalls. Weil das Kindergeld vollständig abgezogen wird, gleichen sich beide Erhöhungen exakt aus.

Für Alleinerziehende bedeutet das eine faktische Nullrunde trotz gestiegener Lebenshaltungskosten. Familienverbände fordern seit Jahren eine hälftige Anrechnung des Kindergelds auf den Unterhaltsvorschuss. Ein entsprechendes Gesetz liegt bislang nicht vor.

Was das Jugendamt auszahlt, sichert nur das Existenzminimum. Wer nach der Düsseldorfer Tabelle einen höheren Unterhaltsanspruch hat, erhält den Differenzbetrag nur, wenn der andere Elternteil ihn zahlt oder per Gericht durchgesetzt wird.

Welche Voraussetzungen Sie für den Unterhaltsvorschuss erfüllen müssen

Das Kind muss in Deutschland wohnen und bei einem alleinstehenden Elternteil leben. Alleinstehend bedeutet: ledig, verwitwet, geschieden oder dauerhaft getrennt lebend. Heiratet der betreuende Elternteil neu, erlischt der Anspruch, auch wenn der neue Partner nicht der Kindesvater ist.

Ein Unterhaltstitel oder Gerichtsurteil ist keine Antragsvoraussetzung. Ist der andere Elternteil nicht bekannt, muss die antragstellende Person alles ihr Zumutbare getan haben, um die Identität zu ermitteln. Wer diese Mitwirkung verweigert, verliert den Anspruch endgültig.

Kein Anspruch besteht, wenn beide Eltern das Kind im Wechselmodell annähernd zu gleichen Teilen betreuen. Wer sich nach einer Trennung auf ein hälftig geteiltes Betreuungsmodell einlässt, gibt damit auch den UVG-Anspruch auf. Bereits ausgezahlte Leistungen müssen in diesem Fall zurückgezahlt werden.

Die versteckte Hürde: Was ab dem 12. Geburtstag des Kindes gilt

Bis zum zwölften Geburtstag kann der Unterhaltsvorschuss unabhängig vom eigenen Einkommen beantragt werden. Ab dem zwölften Geburtstag gelten zusätzliche Bedingungen, die seit 2017 gelten und vielen Alleinerziehenden nicht bekannt sind.

Wer Bürgergeld bezieht, muss zusätzlich ein Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro monatlich nachweisen. Kindergeld zählt dabei nicht mit, und die üblichen Abzüge, die das Jobcenter beim Bürgergeld berücksichtigt, dürfen hier nicht angewendet werden. Geprüft wird das Bruttoeinkommen im Sinne des SGB II vor Abzügen.

Jana K., 36, aus Bochum, erzieht ihren 13-jährigen Sohn allein. Der Kindesvater zahlt nichts. Jana bezieht ergänzendes Bürgergeld und verdient 570 Euro brutto. Ihr Antrag auf Unterhaltsvorschuss über 394 Euro monatlich wird abgelehnt: 570 Euro liegen unter der Schwelle von 600 Euro.

Hätte Jana ihre Stunden marginal aufgestockt und läge bei 620 Euro brutto, entstünde der Anspruch. Das Jugendamt informiert nicht von sich aus, wenn Alleinerziehende knapp unter der Grenze liegen.

Wichtig: Der Anspruch entfällt nicht automatisch, weil der Elternteil ergänzendes Bürgergeld bezieht. Entscheidend ist das Zusammentreffen aller drei Bedingungen: Kind erhält Bürgergeld, der Unterhaltsvorschuss beseitigt diese Bedürftigkeit nicht vollständig, und das Einkommen liegt unter 600 Euro. Fehlt eine dieser drei Bedingungen, besteht der Anspruch.

Was das Jugendamt vom Unterhaltsvorschuss abzieht

Zahlt der andere Elternteil teilweise Unterhalt, kürzt das Jugendamt den Unterhaltsvorschuss um den gezahlten Betrag. Zahlt der Vater 80 Euro, erhält ein sechsjähriges Kind statt 299 Euro noch 219 Euro. Bezieht das Kind eine Halbwaisenrente, wird auch diese angerechnet.

Kinder, die keine allgemeinbildende Schule mehr besuchen, müssen eigenes Einkommen aus Erwerbstätigkeit oder Vermögen zum Teil gegenrechnen; solange das Kind noch zur Schule geht, bleibt sein Einkommen vollständig außen vor.

Das Jobcenter zieht den Unterhaltsvorschuss anschließend als Einkommen des Kindes von dessen SGB-II-Bedarf ab, sodass der Haushalt weniger als die reinen Zahlbeträge vermuten lassen profitiert. Übersteigt der Vorschuss den SGB-II-Bedarf des Kindes, entsteht jedoch echter Mehrwert.

Unterhaltsvorschuss und Bürgergeld: Was das Jobcenter darf und was nicht

Was das Jobcenter nicht darf: es darf den Unterhaltsvorschuss fiktiv anrechnen, also so tun als ob er ausgezahlt würde, obwohl das Jugendamt noch nichts überwiesen hat. Mehrere Sozialgerichte haben solche Praktiken kassiert.

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Erst wenn das Geld tatsächlich eingegangen ist, darf gekürzt werden. Das Jobcenter hat jedoch das Recht, einen eigenen Antrag beim Jugendamt zu stellen, wenn der Leistungsberechtigte keinen Antrag stellt. Wer Bürgergeld bezieht und den Unterhaltsvorschuss nicht beantragt, muss damit rechnen.

Die fünf häufigsten Fehler beim Unterhaltsvorschuss-Antrag

Der teuerste Fehler ist der zu späte Antrag. Der Unterhaltsvorschuss wird frühestens ab dem Monat gezahlt, in dem der Antrag beim Jugendamt eingeht. Für vergangene Monate gibt es keine Nachzahlung.

Wer nach einer Trennung sechs Monate wartet, verliert bei einem Kind unter fünf Jahren 1.362 Euro unwiederbringlich. Das Jugendamt weist auf diese Frist nicht von sich aus hin.

Der zweite Fehler betrifft Kinder im Wechselmodell. Wer einen Antrag stellt, obwohl das Kind annähernd hälftig bei beiden Elternteilen lebt, riskiert nicht nur eine Ablehnung, sondern die Rückforderung bereits ausgezahlter Beträge.

Der dritte Fehler ist die unzureichende Mitwirkung bei unbekanntem Vater. Vage oder pauschale Angaben reichen dem Jugendamt nicht. Fehlt eine glaubhafte Schilderung der Umstände, wird der Antrag endgültig abgelehnt und die Mitwirkung kann nicht nachgeholt werden.

Der vierte Fehler ist das Versäumen von Änderungsmeldungen. Zieht das Kind beim anderen Elternteil ein, ändert sich das Einkommen wesentlich, oder heiratet der alleinerziehende Elternteil neu: all das muss der Unterhaltsvorschussstelle unverzüglich gemeldet werden.

Wer das versäumt, dem droht eine Rückforderung für alle Monate, in denen die Voraussetzungen nicht mehr vorlagen. Die Unterhaltsvorschussstelle prüft Änderungen nicht laufend von sich aus.

Der fünfte Fehler liegt bei Kindern über zwölf Jahren im falschen Verständnis der Einkommensschwelle. Die 600-Euro-Grenze gilt nicht absolut: Bezieht das Kind selbst kein Bürgergeld, oder kann der Unterhaltsvorschuss die Hilfebedürftigkeit des Kindes vollständig beseitigen, entfällt die Einkommensanforderung an den Elternteil.

Wer einen Antrag pauschal nicht stellt, weil er „ja Bürgergeld bekommt”, prüft möglicherweise einen Anspruch nicht, der tatsächlich bestünde.

Widerspruch: So gehen Sie gegen eine Ablehnung vor

Ein Ablehnungsbescheid des Jugendamts ist kein endgültiges Nein. Widerspruch kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids eingelegt werden, schriftlich und mit Unterschrift. Die Monatsfrist beginnt mit dem Tag des nachweislichen Zugangs.

Ein wirksamer Widerspruch nennt Aktenzeichen und Datum des Bescheids, benennt konkret welche Anspruchsvoraussetzung falsch bewertet wurde, und enthält die passenden Belege. Allgemeine Unzufriedenheit ohne Begründung gibt dem Jugendamt keine Grundlage für eine andere Entscheidung.

Scheitert der Widerspruch, ist Klage beim Verwaltungsgericht möglich, nicht beim Sozialgericht. Das überrascht viele, die Unterhaltsvorschuss gedanklich mit Jobcenter und Sozialgericht verbinden. Eine Beratungsstelle für Alleinerziehende kann bei Formulierung und Zuständigkeitsfrage helfen.

Häufige Fragen zum Unterhaltsvorschuss 2026

Kann ich Unterhaltsvorschuss rückwirkend beantragen, wenn ich die Frist verpasst habe?

Nein, eine rückwirkende Antragstellung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Das Jugendamt zahlt frühestens ab dem Monat des Antragseingangs. Eine begrenzte Ausnahme für den unmittelbar vorangehenden Monat existiert, ist aber an enge Bedingungen geknüpft und für mehrere zurückliegende Monate ohne Bedeutung.

Mein Kind ist 13 Jahre alt, wir beziehen Bürgergeld, ich verdiene 640 Euro brutto. Besteht Anspruch?

Ja, sofern alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. 640 Euro Bruttoeinkommen liegen über der gesetzlichen Schwelle von 600 Euro nach § 1 Abs. 1a UVG. Entscheidend ist das Bruttoeinkommen im SGB-II-Sinn ohne Kindergeld und ohne Abzüge. Stellen Sie den Antrag beim Jugendamt ohne Verzögerung, da keine Rückwirkung möglich ist.

Was passiert mit dem Unterhaltsvorschuss, wenn der Vater plötzlich zahlt?

Melden Sie die Zahlung unverzüglich der Unterhaltsvorschussstelle. Der gezahlte Betrag wird vom Unterhaltsvorschuss abgezogen. Versäumen Sie die Meldung, fordert das Jugendamt überzahlte Beträge zurück. Bei vollständiger Unterhaltszahlung entfällt der UVG-Anspruch.

Kann ich Unterhaltsvorschuss beantragen, wenn der Kindesvater im Ausland lebt?

Ja. Der Unterhaltsvorschuss setzt keine erreichbare Adresse des anderen Elternteils voraus. Das Jugendamt übernimmt die Leistung und versucht auf eigene Kosten, den unterhaltspflichtigen Elternteil im Ausland zu ermitteln und heranzuziehen. Sie müssen jedoch alle Ihnen bekannten Informationen zur Identität und zum Aufenthaltsort angeben.

Wird der Unterhaltsvorschuss beim Kinderzuschlag angerechnet?

Ja. Der Unterhaltsvorschuss gilt als Einkommen des Kindes und mindert den Kinderzuschlagsanspruch entsprechend. Eine Kombination beider Leistungen ist möglich und kann je nach Haushaltskonstellation dennoch vorteilhaft sein. Zuständig für den Kinderzuschlag ist die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, für den Unterhaltsvorschuss das örtliche Jugendamt.

Quellen

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Unterhaltsvorschuss – Familienportal des Bundes

Bundesministerium der Justiz: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007, zuletzt geändert durch Artikel 44 Jahressteuergesetz 2024 vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387)

Stadt Hanau, Jugendamt: Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz, Stand 1. Januar 2026