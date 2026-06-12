Wohngeld oder Grundsicherungsgeld beantragen? Das solltest Du jetzt wissen

Wer wenig Einkommen hat, hohe Wohnkosten trägt oder den Lebensunterhalt nicht vollständig aus eigener Kraft sichern kann, steht häufig vor einer wichtigen Frage: Wohngeld oder Grundsicherungsgeld (Bürgergeld) beantragen? Beide Leistungen sollen finanziell entlasten, greifen aber in unterschiedlichen Situationen. Entscheidend ist nicht allein die Höhe der Miete, sondern die gesamte Einkommens- und Haushaltssituation.

Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten. Grundsicherung dagegen dient der Sicherung des Existenzminimums und umfasst neben dem Regelbedarf auch angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung. Wer die Unterschiede kennt, vermeidet falsche Anträge, lange Bearbeitungszeiten und mögliche Rückforderungen.

Was ist Wohngeld?

Wohngeld richtet sich an Menschen mit niedrigem Einkommen, die ihre allgemeinen Lebenshaltungskosten grundsätzlich selbst tragen können, aber bei Miete oder Belastungen für selbst genutztes Wohneigentum Unterstützung benötigen.

Für Mieterinnen und Mieter wird es als Mietzuschuss gezahlt, für Eigentümerinnen und Eigentümer als Lastenzuschuss. Zuständig ist die Wohngeldstelle der Stadt, Gemeinde oder des Landkreises.

Die Höhe des Wohngeldes hängt unter anderem vom Einkommen, der Zahl der Haushaltsmitglieder, der Miete oder Belastung sowie dem Wohnort ab. Der Wohnort ist wichtig, weil die Mietstufen regional unterschiedlich ausfallen. Der Wohngeld-Plus-Rechner des Bundesministeriums für Wohnen bietet eine erste Orientierung, ersetzt aber nicht die Prüfung durch die zuständige Behörde.

Wohngeld ist vor allem für Haushalte gedacht, die oberhalb der Grundsicherung liegen. Das bedeutet: Das Einkommen reicht grundsätzlich für den Lebensunterhalt, aber die Wohnkosten belasten das Budget stark. Genau in dieser Zwischenlage kann Wohngeld helfen.

Was ist Grundsicherungsgeld?

Bürgergeld bzw. Grundsicherungsgeld ab 1. Juli 2026 ist eine Leistung für Menschen, deren Einkommen oder Vermögen nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt zu sichern. Es wird beim Jobcenter beantragt. Die Leistung umfasst den Regelbedarf für den Alltag sowie die angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.

Das Jobcenter prüft dabei nicht nur die Miete, sondern die gesamte Bedarfslage. Dazu gehören Einkommen, Vermögen, Haushaltszusammensetzung, Erwerbsfähigkeit und mögliche Mehrbedarfe. Wer Bürgergeld erhält, bekommt also nicht nur einen Wohnkostenzuschuss, sondern eine umfassendere Unterstützung zur Existenzsicherung.

Für 2026 bleiben die Regelsätze nach Angaben der Bundesregierung auf dem Niveau von 2024 und 2025. Zugleich soll das Bürgergeld ab dem 1. Juli 2026 schrittweise zur neuen Grundsicherung umgestaltet werden. An der Höhe der Regelsätze soll sich durch diese Reform nichts ändern.

Der wichtigste Unterschied

Der Unterschied lässt sich einfach zusammenfassen: Wohngeld hilft bei den Wohnkosten, Bürgergeld sichert den gesamten Lebensunterhalt. Wer seinen Alltag grundsätzlich selbst finanzieren kann, aber durch Miete oder Wohnkosten stark belastet ist, sollte Wohngeld prüfen. Wer hingegen auch für Ernährung, Kleidung, Strom, Mobilität oder andere alltägliche Ausgaben nicht genug Geld hat, sollte Bürgergeld prüfen.

Ein häufiger Irrtum ist, dass Wohngeld und Bürgergeld frei kombiniert werden können. Das ist in der Regel nicht der Fall. Wer Bürgergeld bezieht, bekommt die Unterkunftskosten bereits über das Jobcenter berücksichtigt und hat deshalb normalerweise keinen zusätzlichen Anspruch auf Wohngeld.

Wann Wohngeld sinnvoll sein kann

Wohngeld kann sinnvoll sein, wenn Du arbeitest, Rente beziehst, Arbeitslosengeld erhältst oder anderweitig ein eigenes Einkommen hast, das knapp oberhalb des Grundsicherungsbedarfs liegt. Auch Familien, Alleinerziehende, Auszubildende in bestimmten Konstellationen oder Rentnerinnen und Rentner können betroffen sein. Entscheidend ist, ob das Einkommen niedrig genug für Wohngeld, aber hoch genug für den übrigen Lebensunterhalt ist.

Besonders relevant wird Wohngeld, wenn die Miete in den letzten Jahren gestiegen ist oder eine Wohnung in einer teuren Stadt liegt. Auch Heizkosten werden im Wohngeldsystem pauschal berücksichtigt. Die konkrete Berechnung bleibt aber immer eine Einzelfallprüfung.

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Wann Bürgergeld naheliegt

Bürgergeld ist naheliegend, wenn kein oder nur sehr geringes Einkommen vorhanden ist. Das betrifft etwa Menschen ohne Arbeit, Erwerbstätige mit sehr niedrigem Lohn oder Personen, deren Arbeitslosengeld nicht ausreicht. Auch Selbstständige mit stark schwankenden oder niedrigen Einnahmen können unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch haben.

Beim Bürgergeld prüft das Jobcenter, welche Unterkunftskosten angemessen sind. Dabei gelten örtliche Richtwerte, die je nach Kommune unterschiedlich ausfallen können. Die Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe übernommen werden. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Wohngeld oder Bürgergeld: eine praktische Orientierung

Situation Welche Leistung eher infrage kommt Das Einkommen reicht für den Alltag, aber die Miete ist schwer zu tragen. Wohngeld kann die passendere Leistung sein. Das Einkommen reicht weder für den Alltag noch für die Wohnkosten. Bürgergeld sollte geprüft werden. Es gibt bereits Bürgergeld vom Jobcenter. Zusätzliches Wohngeld ist normalerweise nicht vorgesehen. Es gibt Arbeitslosengeld, aber es reicht nicht aus. Bürgergeld als ergänzende Leistung kann möglich sein. Es gibt Rente oder Erwerbseinkommen knapp oberhalb des Existenzminimums. Wohngeld sollte geprüft werden.

Warum die Reihenfolge wichtig ist

Wer unsicher ist, sollte nicht einfach beide Leistungen gleichzeitig beantragen, ohne die eigene Situation zu prüfen. Ein falscher Antrag kann Zeit kosten und die Auszahlung verzögern. In vielen Fällen hilft eine erste Berechnung mit dem Wohngeldrechner und anschließend eine Beratung bei Wohngeldstelle oder Jobcenter.

Bei sehr knappem Einkommen ist Bürgergeld oft der naheliegendere Weg, weil es den gesamten Bedarf betrachtet. Bei eigenem Einkommen oberhalb des Grundsicherungsbedarfs kann dagegen Wohngeld die bessere Lösung sein. Wer an der Grenze liegt, sollte beide Möglichkeiten fachlich prüfen lassen.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Für Wohngeld werden in der Regel Nachweise über Einkommen, Miete, Nebenkosten, Haushaltsmitglieder und gegebenenfalls Unterhaltszahlungen benötigt. Bei Eigentum kommen Nachweise über Belastungen hinzu. Die genaue Liste kann je nach Kommune variieren.

Beim Bürgergeld verlangt das Jobcenter ebenfalls Einkommens- und Vermögensnachweise, Mietvertrag, Kontoauszüge und Angaben zur Haushaltsgemeinschaft. Je vollständiger die Unterlagen eingereicht werden, desto schneller kann der Antrag bearbeitet werden. Fehlende Dokumente führen häufig zu Rückfragen.

Was Betroffene nicht übersehen sollten

Wohngeld wird nicht automatisch gezahlt, sondern muss beantragt werden. Gleiches gilt für Bürgergeld. Ein Anspruch entsteht in der Praxis erst durch Antragstellung und Prüfung.

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Wichtig ist auch der Zeitpunkt. Wer den Antrag zu spät stellt, verschenkt unter Umständen Geld. Deshalb sollte ein Antrag nicht erst gestellt werden, wenn Mietrückstände entstanden sind.

Fazit

Ob Wohngeld oder Bürgergeld die richtige Leistung ist, hängt von der gesamten finanziellen Lage ab. Wohngeld unterstützt Menschen, die ihren Lebensunterhalt grundsätzlich selbst finanzieren können, aber Hilfe bei den Wohnkosten brauchen. Bürgergeld greift, wenn das verfügbare Einkommen insgesamt nicht reicht.

Wer unsicher ist, sollte zunächst Einkommen, Miete, Haushaltsgröße und laufende Ausgaben realistisch zusammenstellen. Danach lässt sich besser einschätzen, ob die Wohngeldstelle oder das Jobcenter der richtige Ansprechpartner ist. Eine frühzeitige Beratung kann verhindern, dass dringend benötigte Unterstützung unnötig spät ankommt.

Beispielrechnung: Wohngeld

Eine alleinlebende Rentnerin erhält monatlich 1.050 Euro Rente und zahlt 620 Euro Warmmiete. Nach Abzug der Wohnkosten bleiben ihr rechnerisch 430 Euro für Lebensmittel, Strom, Versicherungen, Mobilität und persönliche Ausgaben.

Da sie ihren Lebensunterhalt grundsätzlich aus eigener Rente bestreiten kann, aber durch die Miete stark belastet ist, kommt Wohngeld als Mietzuschuss infrage.

Wird in diesem Beispiel ein vorläufiges Wohngeld von etwa 220 Euro bewilligt, verbessert sich ihre monatliche Situation deutlich.

Statt 430 Euro bleiben ihr nach Miete rechnerisch 650 Euro zur Verfügung. Die tatsächliche Höhe kann jedoch abweichen, weil Wohngeld unter anderem von anrechenbarem Einkommen, Haushaltsgröße, Wohnort, Mietstufe und berücksichtigungsfähiger Miete abhängt.

Beispielrechnung: Bürgergeld

Ein alleinstehender Arbeitssuchender hat kein eigenes Einkommen und wohnt in einer Wohnung mit 520 Euro Kaltmiete, 120 Euro Nebenkosten und 90 Euro Heizkosten. Die gesamten Wohnkosten betragen damit 730 Euro im Monat. Beim Bürgergeld wird zusätzlich zum Regelbedarf geprüft, ob diese Kosten für Unterkunft und Heizung angemessen sind.

Liegt der Regelbedarf für eine alleinstehende Person bei 563 Euro und erkennt das Jobcenter die Wohnkosten in voller Höhe als angemessen an, ergibt sich ein monatlicher Gesamtbedarf von 1.293 Euro.

Das Bürgergeld würde in diesem vereinfachten Beispiel also aus 563 Euro Regelbedarf plus 730 Euro Unterkunfts- und Heizkosten bestehen. Anders als beim Wohngeld geht es hier nicht nur um einen Zuschuss zur Miete, sondern um die Absicherung des gesamten notwendigen Lebensunterhalts.

Beispiel aus der Praxis

Eine alleinlebende Rentnerin zahlt 690 Euro Warmmiete und erhält eine kleine Altersrente. Ihre laufenden Ausgaben kann sie knapp decken, doch nach Miete, Strom und Lebensmitteln bleibt kaum Spielraum. Da sie ihren allgemeinen Lebensunterhalt grundsätzlich noch selbst bestreiten kann, sollte sie zunächst Wohngeld prüfen.

Anders wäre es, wenn ihre Rente so niedrig wäre, dass sie auch Lebensmittel, Kleidung und andere notwendige Ausgaben nicht bezahlen kann. Dann würde nicht nur ein Zuschuss zur Miete fehlen, sondern eine umfassendere Absicherung. In diesem Fall wäre Bürgergeld beziehungsweise bei nicht erwerbsfähigen Personen die zuständige Grundsicherungsleistung zu prüfen.

Häufige Fragen zu Wohngeld und Bürgergeld

1. Was ist der wichtigste Unterschied zwischen Wohngeld und Bürgergeld?

Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten und richtet sich an Menschen, die ihren Lebensunterhalt grundsätzlich selbst finanzieren können. Bürgergeld geht weiter und soll den gesamten Lebensunterhalt sichern, wenn Einkommen oder Vermögen dafür nicht ausreichen. Dazu gehören neben dem Regelbedarf auch angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung.

2. Kann ich Wohngeld und Grundsicherung gleichzeitig bekommen?

In der Regel ist das nicht möglich. Wer Grundsicherung erhält, bekommt die Wohnkosten bereits über das Jobcenter berücksichtigt. Deshalb besteht normalerweise kein zusätzlicher Anspruch auf Wohngeld.

3. Wann sollte ich eher Wohngeld beantragen?

Wohngeld kommt vor allem dann infrage, wenn das Einkommen zwar für den Alltag reicht, die Miete oder Wohnbelastung aber zu hoch ist. Das kann etwa bei Erwerbstätigen mit niedrigem Einkommen, Rentnerinnen und Rentnern oder Familien mit hohen Wohnkosten der Fall sein. Die genaue Höhe hängt von Einkommen, Haushaltsgröße, Miete und Wohnort ab.

4. Wann ist Bürgergeld die bessere Anlaufstelle?

Bürgergeld sollte geprüft werden, wenn das vorhandene Einkommen nicht ausreicht, um den gesamten Lebensunterhalt zu sichern. Das betrifft nicht nur die Miete, sondern auch Ausgaben für Lebensmittel, Kleidung, Strom oder Mobilität. Zuständig ist in diesem Fall das Jobcenter.

5. Welche Unterlagen brauche ich für den Antrag?

Für Wohngeld werden meist Nachweise über Einkommen, Miete, Nebenkosten und Haushaltsmitglieder benötigt. Beim Bürgergeld verlangt das Jobcenter zusätzlich Angaben zu Vermögen, Kontoauszügen und der gesamten Lebenssituation. Je vollständiger die Unterlagen eingereicht werden, desto schneller kann der Antrag bearbeitet werden.

6. Was sollte ich tun, wenn ich nicht weiß, welche Leistung passt?

Wer unsicher ist, sollte zunächst Einkommen, Miete, Haushaltsgröße und laufende Ausgaben zusammenstellen. Danach kann eine erste Prüfung mit einem Wohngeldrechner oder eine Beratung bei der Wohngeldstelle beziehungsweise beim Jobcenter helfen. Wichtig ist, den Antrag nicht unnötig aufzuschieben, weil Leistungen meist erst ab Antragstellung geprüft werden.

Quellen und weiterführende Informationen

Weitere Informationen bieten das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zum Wohngeld, der Wohngeld-Plus-Rechner sowie die Bundesagentur für Arbeit zum Bürgergeld.