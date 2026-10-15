Witwerrente abgelehnt, obwohl die Ehe bestand: Die alte Hürde gilt noch heute

Jahrzehntelang verheiratet, die Ehefrau rentenversichert – und trotzdem kann die Witwerrente scheitern. In bestimmten Altfällen verlangt das Gesetz zusätzlich, dass die verstorbene Frau mehr als die Hälfte des Familienunterhalts bestritten hat. Diese Hürde steht bis heute in § 303 SGB VI.

Ein kleiner Unterschied entscheidet

Um was geht, zeigt zunächst das Beispiel aus der Praxis: Ein Ehepaar hatte wirksam das Hinterbliebenenrecht von 1985 gewählt; nach vollständiger Prüfung werden der Frau monatlich 1.300 Euro und dem Mann 1.200 Euro Unterhaltsbeitrag zugerechnet. Weitere Beiträge bestehen nicht, sodass die Frau mit 52 Prozent mehr als die Hälfte getragen hat und die zusätzliche Voraussetzung erfüllt ist.

Entfallen dagegen auf beide jeweils 1.250 Euro, ist diese Hürde nicht erfüllt. Die Ehe und die Versicherung der Frau bestehen in beiden Varianten gleichermaßen – den Unterschied macht allein die gesetzlich verlangte Unterhaltsmehrheit.

Für welche Witwer die zusätzliche Hürde gilt

Die Vorschrift greift, wenn die versicherte Ehefrau vor dem 1. Januar 1986 gestorben ist. Sie erfasst außerdem Ehepaare, die wirksam die weitere Anwendung des bis Ende 1985 geltenden Hinterbliebenenrentenrechts erklärt hatten.

Das Gesetz nennt für diese Erklärung den 31. Dezember 1988 als Stichtag. Für die damalige Wahlmöglichkeit mussten beide Ehepartner vor dem 1. Januar 1936 geboren und ihre Ehe vor dem 1. Januar 1986 geschlossen worden sein.

Eine alte Heiratsurkunde allein löst die Sonderregel deshalb nicht aus. Bei einem späteren Todesfall kommt es darauf an, ob eine wirksame Erklärung zur Weitergeltung dieses früheren Rechts vorliegt.

Konstellation Zusätzliche Unterhaltsprüfung nach § 303 SGB VI Ehefrau vor dem 1. Januar 1986 gestorben Ja Späterer Todesfall und wirksame Erklärung zur Weitergeltung des Rechts von 1985 Ja Späterer Todesfall ohne eine solche Erklärung Keine zusätzliche Prüfung nach dieser Vorschrift allein wegen einer frühen Heirat

Genau die Hälfte reicht nicht

In den erfassten Fällen muss der Unterhaltsbeitrag der Frau insgesamt mehr als 50 Prozent betragen haben. Eine hälftige Aufteilung genügt nicht, selbst wenn die Ehe viele Jahrzehnte bestand.

Die 50-Prozent-Grenze beschreibt dabei keine Rentenhöhe. Sie entscheidet darüber, ob diese zusätzliche Anspruchsvoraussetzung überhaupt erfüllt ist; die übrigen Voraussetzungen für eine Witwerrente bleiben bestehen.

Warum Haushalt und Kinderbetreuung mitzählen können

Beim Familienunterhalt geht es nicht ausschließlich um Geld: Auch Haushaltsführung und Kinderbetreuung können mit einem wirtschaftlichen Wert berücksichtigt werden. Dieser Wert erhöht dann den gesamten Familienunterhalt und wird den Beteiligten anteilig zugerechnet.

📚 Lesen Sie auch: Rente für alle Jahrgänge zwischen 1961 und 1981: So hoch wird die Rente dann nach Reformen

Allerdings erhält die Ehefrau nicht automatisch den vollständigen Haushaltswert zugeschrieben, nur weil sie tatsächlich die Hausarbeit erledigte.

Bei gleicher oder annähernd gleicher Berufstätigkeit sowie bei zwei nicht berufstätigen Ehepartnern geht die Rentenversicherung grundsätzlich von gleich hohen Verpflichtungen aus.

Abweichungen können etwa wegen gesundheitlicher Einschränkungen eines Partners erforderlich sein. Die Aussage „Meine Frau hat immer alles gemacht“ ersetzt deshalb keine Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse.

Welcher Zeitraum vor dem Tod zählt

Geprüft wird der „letzte wirtschaftliche Dauerzustand“ vor dem Tod, also die zuletzt auf Dauer angelegten wirtschaftlichen Verhältnisse. Bei unveränderten Verhältnissen werden regelmäßig die letzten zwölf Kalendermonate vor dem Tod betrachtet.

Eine dauerhafte Änderung, etwa der Rentenbeginn eines Ehepartners, kann den Prüfzeitraum verkürzen. Deshalb ist weder der letzte Kontoeingang noch ein einzelner früherer Spitzenverdienst ein verlässlicher Beleg für den überwiegenden Unterhalt.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

„Altes Recht“ kann zwei verschiedene Dinge bedeuten

Verwechslungsgefahr besteht mit den Übergangsregeln zur Reform von 2002. Diese können unter anderem eine große Hinterbliebenenrente von 60 statt 55 Prozent und eine günstigere Behandlung bestimmter Einkünfte ermöglichen.

Wer unter dieses häufig als „altes Recht“ bezeichnete Regelwerk fällt, unterliegt deshalb nicht automatisch der zusätzlichen Unterhaltshürde aus § 303 SGB VI. Die Unterschiede bei den Einkünften erklärt der Beitrag „Alte Witwenrente ist mehr wert“.

Die alte Regel kann auch einen finanziellen Vorteil bringen

Für die von § 314 Absatz 1 SGB VI erfassten Altfälle entfällt die Einkommensanrechnung auf die Witwen- oder Witwerrente. Bei Witwern kann dem somit eine strengere Prüfung des Anspruchs gegenüberstehen.

Eine wichtige Ausnahme enthält § 314a Absatz 2 SGB VI: Hatte der Versicherte oder der Hinterbliebene am 18. Mai 1990 seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Beitrittsgebiet, gilt diese Befreiung von der Einkommensanrechnung nicht. Ein Todesfall vor 1986 bedeutet deshalb nicht ausnahmslos, dass eigenes Einkommen unberücksichtigt bleibt.

Bei einer Ablehnung die Berechnung anfordern

Betroffene sollten sich erläutern lassen, weshalb § 303 SGB VI angewendet wurde und wie die Rentenversicherung den Unterhaltsanteil ermittelt hat. Dafür sind insbesondere die angenommene Rechtswahl, der Prüfzeitraum und die Zuordnung der Unterhaltsbeiträge interessant.

Akteneinsicht nach § 25 SGB X kann helfen, die Entscheidungsgrundlagen nachzuvollziehen. Einkommensunterlagen und Nachweise zu den damaligen Lebensverhältnissen lassen sich anschließend gezielt mit der Berechnung abgleichen.

Gegen einen ablehnenden Bescheid ist bei Bekanntgabe in Deutschland grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch möglich. Hinweise zur Frist enthält auch der Beitrag „Rentenbescheid 2026: Die Frist läuft bereits“.

Sechs Fragen und Antworten zur alten Witwerrenten-Regel

Gilt die 50-Prozent-Regel für alle Witwer?

Nein, sie betrifft die beschriebenen Altfälle nach § 303 SGB VI. Eine lange Ehe allein genügt für ihre Anwendung nicht.

Reichen genau 50 Prozent Familienunterhalt?

Nein, der Beitrag der verstorbenen Frau muss mehr als die Hälfte ausgemacht haben.

Muss die Ehefrau das höhere Gehalt gehabt haben?

Das Gehalt allein entscheidet nicht. Auch weitere Unterhaltsbeiträge und gegebenenfalls bewertete Haushalts- und Betreuungsleistungen können in die Prüfung einfließen.

Wird die gesamte Hausarbeit automatisch der Frau zugerechnet?

Nein, die Rentenversicherung prüft auch die Verpflichtungen beider Ehepartner. Tatsächliche Hausarbeit und rechtlich zuzurechnender Unterhaltsbeitrag können voneinander abweichen.

Ist damit die 60-Prozent-Witwerrente gemeint?

Nein, die 50-Prozent-Hürde betrifft eine zusätzliche Voraussetzung für den Anspruch. Die 60 Prozent beziehen sich auf die Berechnung der Rentenhöhe bei bestimmten anderen Übergangsregeln.

Ist eine Ablehnung wegen § 303 SGB VI endgültig?

Gegen einen aktuellen Bescheid kann innerhalb der geltenden Frist Widerspruch eingelegt werden. Ob dieser Erfolg hat, hängt von der Anwendung der Vorschrift und den belegbaren Verhältnissen ab.