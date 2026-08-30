Arbeitslosengeld bis zur Rente: Eine Sperrzeit kann den gesamten Übergang gefährden

Viele ältere Beschäftigte planen, die Zeit zwischen dem Ende ihres Arbeitsverhältnisses und dem Beginn der Altersrente mit Arbeitslosengeld zu überbrücken. Besonders ab 58 Jahren kann der Anspruch unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 24 Monate betragen.

Die Rechnung geht jedoch nur auf, wenn keine Sperrzeit eintritt und die arbeitsmarktbezogenen Pflichten während des Leistungsbezugs erfüllt werden. Eine Eigenkündigung oder ein unbedacht unterschriebener Aufhebungsvertrag kann deshalb eine erhebliche Versorgungslücke verursachen.

Bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld sind möglich

Die Dauer des Arbeitslosengeldes hängt vom Lebensalter und von den Versicherungszeiten innerhalb der vergangenen fünf Jahre ab. Wer mindestens 58 Jahre alt ist und 48 Monate versicherungspflichtig war, kann bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld erhalten.

Ab 55 Jahren sind bei mindestens 36 Versicherungsmonaten bis zu 18 Monate möglich. Ab 50 Jahren können bei 30 Versicherungsmonaten bis zu 15 Monate gezahlt werden, während jüngere Versicherte gewöhnlich höchstens zwölf Monate erhalten.

Eine ausführliche Übersicht bietet der Beitrag Arbeitslosengeld ab 60: Höhe, Anspruch und Dauer im Jahr 2026. Die gesetzlichen Voraussetzungen erläutert außerdem die Bundesagentur für Arbeit.

Alter bei Entstehung des Anspruchs Erforderliche Versicherungszeit Regulärer Anspruch Verlust bei zwölfwöchiger Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe Verbleibender Zahlanspruch Unter 50 Jahre 24 Monate 12 Monate mindestens 3 Monate höchstens 9 Monate Ab 50 Jahren 30 Monate 15 Monate mindestens 3,75 Monate höchstens 11,25 Monate Ab 55 Jahren 36 Monate 18 Monate mindestens 4,5 Monate höchstens 13,5 Monate Ab 58 Jahren 48 Monate 24 Monate mindestens 6 Monate höchstens 18 Monate

Die Tabelle zeigt rechnerische Monatswerte. Die Agentur für Arbeit berechnet den Anspruch und seine Minderung in Leistungstagen, sodass sich im Bescheid geringfügige Abweichungen ergeben können.

Die Sperrzeit verschiebt die Zahlung nicht einfach um zwölf Wochen

Wer mit 24 Monaten Arbeitslosengeld bis zur Rente gelangen möchte, könnte annehmen, eine zwölfwöchige Sperrzeit müsse lediglich durch eigenes Geld überbrückt werden. Tatsächlich mindert sich nach § 148 SGB III die gesamte Anspruchsdauer bei einer zwölfwöchigen Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe um mindestens ein Viertel.

Bei einem Anspruch von 24 Monaten beträgt die Minderung somit mindestens sechs Monate. Nach Ablauf der zwölf Wochen stehen nicht mehr 24, sondern nur noch etwa 18 Monate mit Zahlung zur Verfügung.

Wichtig ist eine häufig übersehene Feinheit: Die zwölf Wochen sind bereits in der Kürzung um mindestens ein Viertel enthalten. Es werden daher nicht erst zwölf Wochen und anschließend noch einmal sechs Monate vom Anspruch abgezogen.

Für die geplante Überbrückung bleibt die Folge dennoch erheblich. Bei 720 Leistungstagen beginnt die Zahlung nach einer zwölfwöchigen Sperrzeit von 84 Tagen und läuft anschließend nur noch für 540 Tage.

Damit reicht die Absicherung vom ersten Tag der Arbeitslosigkeit an nur ungefähr 624 statt 720 Tage. Wer die Rente genau nach 720 Tagen eingeplant hatte, muss nicht nur die ersten zwölf Wochen, sondern zusätzlich die letzten 96 Tage vor dem Rentenbeginn anderweitig finanzieren.

Weitere Einzelheiten erklärt der Beitrag Zwölf Wochen kein Arbeitslosengeld und ein Viertel des Anspruchs gestrichen.

Eigenkündigung und Aufhebungsvertrag sind besonders riskant

Eine Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe droht nach § 159 SGB III, wenn Versicherte ihre Beschäftigung selbst beenden und dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig arbeitslos werden. Der häufigste Fall ist die Eigenkündigung ohne bereits gesicherte Anschlussbeschäftigung.

Auch ein Aufhebungsvertrag gilt als aktive Mitwirkung an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Es genügt nicht, dass der Arbeitgeber den Vertrag angeboten oder eine Abfindung in Aussicht gestellt hat.

Eine verhaltensbedingte Kündigung kann ebenfalls eine Sperrzeit auslösen, wenn die beschäftigte Person den Kündigungsgrund vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Die bloße Hinnahme einer arbeitgeberseitigen Kündigung ohne Erhebung einer Kündigungsschutzklage verursacht dagegen normalerweise keine Sperrzeit.

Das Lebensalter allein ist nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit kein wichtiger Grund für eine freiwillige Arbeitsaufgabe. Auch der Wunsch, nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses lediglich bis zur Rente Arbeitslosengeld zu beziehen, schützt deshalb nicht vor einer Sperrzeit.

Wann ein wichtiger Grund die Sperrzeit verhindern kann

Eine Sperrzeit darf nicht verhängt werden, wenn ein wichtiger Grund für die Beendigung der Beschäftigung bestand. Ob ein solcher Grund vorliegt, wird anhand der Umstände des jeweiligen Falls geprüft.

Bei einem Aufhebungsvertrag kann ein wichtiger Grund anerkannt werden, wenn der Arbeitgeber eine Kündigung mit Bestimmtheit angekündigt hat. Die drohende Kündigung muss grundsätzlich auf betrieblichen oder personenbezogenen und nicht auf verhaltensbedingten Gründen beruhen.

Darüber hinaus muss das Arbeitsverhältnis zum gleichen Zeitpunkt enden, zu dem die angekündigte Arbeitgeberkündigung wirksam geworden wäre. Auch die ordentliche Kündigungsfrist muss eingehalten werden.

Zahlt der Arbeitgeber höchstens 0,5 Monatsgehälter pro Beschäftigungsjahr als Abfindung, kann unter den weiteren Voraussetzungen auf eine umfassende Prüfung der Rechtmäßigkeit der angekündigten Kündigung verzichtet werden. Bei einer höheren Abfindung müssen Betroffene häufig zusätzliche Gründe und die Rechtmäßigkeit der drohenden Kündigung belegen.

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Ein wichtiger Grund kann außerdem vorliegen, wenn die Beschäftigung aus gesundheitlichen Gründen auf ärztlichen Rat aufgegeben werden musste. Die gesundheitliche Belastung und die ärztliche Empfehlung sollten möglichst vor der Kündigung dokumentiert sein.

Weitere Hinweise zu geeigneten Nachweisen enthält der Beitrag Arbeitslosengeld: Mit diesen Belegen lassen sich Sperrzeiten abwehren.

Die Abfindung ist nicht automatisch das Problem

Eine Abfindung löst für sich genommen keine Sperrzeit aus. Gefährlich wird die Vereinbarung, wenn Beschäftigte an der Beendigung mitwirken, ohne einen anerkannten Grund nachweisen zu können.

Daneben kann das Arbeitslosengeld nach § 158 SGB III ruhen, wenn das Arbeitsverhältnis gegen eine Abfindung vor Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist beendet wird. Die Zahlung beginnt dann grundsätzlich erst zu dem Zeitpunkt, zu dem das Beschäftigungsverhältnis bei Einhaltung der Frist geendet hätte.

Dieses Ruhen ist von einer Sperrzeit zu unterscheiden. Es verkürzt den Gesamtanspruch grundsätzlich nicht, kann den Zahlungsbeginn aber erheblich nach hinten verschieben.

Treffen ein Ruhenszeitraum und eine Sperrzeit zusammen, wird die Berechnung kompliziert. Enddatum, Kündigungsfrist, Kündigungsgrund und Abfindungshöhe sollten deshalb vor der Unterschrift geprüft werden.

Mehr dazu erläutert der Ratgeber Abfindung bei Arbeitslosengeld: Auswirkungen und Anrechnung.

Auch kurz vor der Rente gelten Vermittlungspflichten

Arbeitslosengeld ist eine Versicherungsleistung für Menschen, die eine Beschäftigung suchen und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Ein Alter kurz vor dem Rentenbeginn befreit nicht automatisch von Bewerbungen, Meldeterminen oder der Prüfung von Stellenangeboten.

Wer eine zumutbare Beschäftigung ablehnt, geforderte Eigenbemühungen nicht nachweist oder einen Termin ohne anerkannten Grund versäumt, riskiert weitere Sperrzeiten. Diese können je nach Verstoß eine, drei, sechs oder zwölf Wochen dauern.

Mehrere Sperrzeiten werden zusammengerechnet. Hat die versicherte Person Anlass für Sperrzeiten von insgesamt mindestens 21 Wochen gegeben und die vorgeschriebenen Hinweise erhalten, kann der gesamte Anspruch auf Arbeitslosengeld erlöschen.

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Für einen verlässlichen Übergang bis zur Rente genügt es daher nicht, nur die erste Sperrzeit zu vermeiden. Auch während des laufenden Bezugs müssen Schreiben, Termine und Vermittlungsvorschläge ernst genommen werden.

Eine verspätete Meldung kostet ebenfalls Geld

Sobald das Ende der Beschäftigung bekannt ist, muss die Arbeitsuchendmeldung rechtzeitig erfolgen. Liegen zwischen Kenntnis und Beschäftigungsende mindestens drei Monate, muss die Meldung spätestens drei Monate vorher abgegeben werden.

Wird das Ende kurzfristiger bekannt, gilt eine Frist von drei Tagen. Eine verspätete Arbeitsuchendmeldung kann eine einwöchige Sperrzeit auslösen.

Die Arbeitsuchendmeldung ersetzt außerdem nicht die Arbeitslosmeldung. Diese muss spätestens am ersten Tag ohne Beschäftigung online mit Identitätsnachweis oder persönlich erfolgen, damit Arbeitslosengeld ab diesem Tag beansprucht werden kann.

Während der Sperrzeit fehlen auch Rentenbeiträge

Während des regulären Bezugs von Arbeitslosengeld zahlt die Bundesagentur grundsätzlich Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung. Die Beiträge werden auf Grundlage von 80 Prozent des früheren Bruttoarbeitsentgelts berechnet.

Eine Sperrzeit ist nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung dagegen keine Anrechnungszeit. Für diesen Zeitraum fließen auch keine Rentenversicherungsbeiträge aus dem Arbeitslosengeldbezug.

Die Sperrzeit kann als sogenannter Überbrückungstatbestand dazu führen, dass eine anschließende ordnungsgemäß gemeldete Arbeitslosigkeit wieder als Anrechnungszeit berücksichtigt wird. Die zwölf Wochen selbst werden dadurch jedoch nicht nachträglich zu einer rentenrechtlichen Zeit.

Die Zusammenhänge beschreibt die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Broschüre „Arbeitslos – was Sie beachten sollten“.

Die 45 Versicherungsjahre können zusätzlich gefährdet sein

Wer auf die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte setzt, muss die Wartezeit von 45 Jahren erfüllen. Zeiten mit Arbeitslosengeld werden dabei grundsätzlich berücksichtigt, aber nicht innerhalb der letzten zwei Jahre vor Beginn dieser Altersrente.

Eine Ausnahme gilt, wenn die Arbeitslosigkeit durch eine Insolvenz oder die vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht wurde. Eine gewöhnliche betriebsbedingte Kündigung reicht für diese Ausnahme nicht immer aus.

Hat die versicherte Person die 45 Jahre bereits vor Beginn der letzten beiden Jahre vollständig erreicht, entsteht daraus gewöhnlich kein Problem. Fehlen dagegen noch Monate, kann die geplante abschlagsfreie Rente unerreichbar werden.

Die Zwei-Jahres-Regel bedeutet nicht, dass in dieser Zeit kein Arbeitslosengeld gezahlt wird. Sie betrifft allein die Anrechnung auf die 45-jährige Wartezeit, wie der Beitrag Rente: In den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn kein Arbeitslosengeld? näher erklärt.

Ein Aufhebungsvertrag sollte nie unter Zeitdruck unterschrieben werden

Arbeitgeber verbinden Aufhebungsverträge häufig mit kurzen Annahmefristen oder einer attraktiven Abfindung. Für Beschäftigte kurz vor der Rente können die Folgen des Vertrags jedoch wesentlich teurer sein als der angebotene Ausgleich.

Vor der Unterschrift sollte schriftlich feststehen, ob und zu welchem Termin der Arbeitgeber andernfalls gekündigt hätte. Ebenso wichtig sind der Kündigungsgrund, die ordentliche Kündigungsfrist und die Höhe der Abfindung.

Außerdem sollten eine aktuelle Rentenauskunft und eine schriftliche Berechnung der möglichen Arbeitslosengeld-Dauer vorliegen. Nur so lässt sich feststellen, ob die Leistung tatsächlich bis zum gewünschten Rentenbeginn reicht.

Eine allgemeine Zusage des Arbeitgebers, es werde „keine Sperrzeit geben“, bindet die Agentur für Arbeit nicht. Über die Sperrzeit entscheidet ausschließlich die Arbeitsagentur anhand der gesetzlichen Voraussetzungen.

Gegen einen Sperrzeitbescheid ist Widerspruch möglich

Verhängt die Agentur für Arbeit eine Sperrzeit, sollte der Bescheid einschließlich der Berechnung der Anspruchsminderung geprüft werden. Nicht jede freiwillige Beendigung rechtfertigt tatsächlich eine Sperrzeit.

Gegen den Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Darin sollte erläutert werden, welcher wichtige Grund vorlag und durch welche Unterlagen er nachgewiesen wird.

Geeignete Unterlagen können ein ärztliches Attest, der Aufhebungsvertrag, die angekündigte Arbeitgeberkündigung, Angaben zur Kündigungsfrist oder eine schriftliche Bestätigung des betrieblichen Kündigungsgrundes sein. Wird die Sperrzeit aufgehoben, müssen auch die Anspruchsdauer und die ausgefallenen Zahlungen berichtigt werden.

Praxisbeispiel: Aus 24 Monaten werden nur noch 18 Monate mit Zahlung

Die 60-jährige Petra hat einen Anspruch auf 720 Tage Arbeitslosengeld und möchte damit genau die Zeit bis zu ihrer Altersrente überbrücken. Ihr Arbeitgeber bietet eine Abfindung an, nennt aber keine konkret bevorstehende Kündigung.

Petra unterschreibt den Aufhebungsvertrag, obwohl weder ein gesundheitlicher Grund noch eine sichere Anschlussbeschäftigung vorliegt. Die Agentur für Arbeit verhängt daraufhin eine zwölfwöchige Sperrzeit und mindert den Anspruch um 180 Tage.

Petra erhält in den ersten 84 Tagen kein Arbeitslosengeld und hat danach nur noch 540 Zahlungstage. Damit endet ihre Absicherung 96 Tage vor dem ursprünglich eingeplanten Rentenbeginn.

Bei einem monatlichen Arbeitslosengeld von 1.800 Euro verliert sie insgesamt ungefähr 10.800 Euro. Hätte sie den Vertrag vor der Unterschrift prüfen lassen oder die Arbeitgeberkündigung abgewartet, wäre diese Lücke möglicherweise vermeidbar gewesen.

Häufige Fragen zum Arbeitslosengeld vor der Rente

1. Kann ich mit 24 Monaten Arbeitslosengeld bis zur Rente überbrücken?

Das ist möglich, wenn Sie mindestens 58 Jahre alt sind, die erforderlichen Versicherungszeiten erfüllen und der Anspruch tatsächlich 24 Monate beträgt. Der Zeitraum muss jedoch zum Rentenbeginn passen, und es darf keine anspruchsmindernde Sperrzeit eintreten.

2. Verliere ich bei zwölf Wochen Sperrzeit zusätzlich sechs Monate?

Bei einem 24-monatigen Anspruch mindert sich die Dauer insgesamt um mindestens sechs Monate. Die ersten zwölf Wochen ohne Zahlung sind in dieser Minderung enthalten und werden nicht noch einmal zusätzlich abgezogen.

3. Führt jeder Aufhebungsvertrag zu einer Sperrzeit?

Nein. Eine Sperrzeit kann entfallen, wenn eine konkrete betriebs- oder personenbedingte Kündigung drohte, die Kündigungsfrist eingehalten wurde und die weiteren Voraussetzungen für einen wichtigen Grund erfüllt sind.

4. Reicht mein Alter als Grund für einen Aufhebungsvertrag?

Nein. Die Nähe zum Rentenbeginn und der Wunsch, die restliche Zeit mit Arbeitslosengeld zu überbrücken, gelten für sich genommen nicht als wichtiger Grund.

5. Zählt Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor der Rente mit?

Für die Wartezeit von 45 Jahren werden Zeiten mit Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Beginn der Altersrente für besonders langjährig Versicherte grundsätzlich nicht berücksichtigt. Ausnahmen bestehen insbesondere bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers.

6. Was kann ich gegen eine verhängte Sperrzeit unternehmen?

Gegen den Sperrzeitbescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben werden. Der wichtige Grund sollte dabei möglichst mit Verträgen, Arbeitgeberbestätigungen, ärztlichen Unterlagen oder anderen geeigneten Nachweisen belegt werden.