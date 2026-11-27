Wer mit einem Schwerbehindertenausweis regelmäßig Bus und Bahn fährt, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Wertmarke für den öffentlichen Nahverkehr erwerben. Doch was passiert, wenn die Wertmarke vor Ablauf ihrer Gültigkeit nicht mehr benötigt wird?

In diesem Fall können sich schwerbehinderte Menschen 52 Euro zurückholen.

Entscheidend ist der Zeitpunkt der Rückgabe. Das Sozialgesetzbuch sieht hierfür einen eigenen Erstattungsanspruch vor, der unter bestimmten Voraussetzungen auch nach dem Tod eines schwerbehinderten Menschen geltend gemacht werden kann.

Wertmarke kostet inzwischen 104 Euro im Jahr

Seit dem 1. Januar 2025 beträgt die Eigenbeteiligung für eine Jahreswertmarke 104 Euro. Für eine Halbjahreswertmarke werden 53 Euro fällig.

Zusammen mit dem entsprechend gekennzeichneten Schwerbehindertenausweis ermöglicht die Wertmarke berechtigten Menschen die Nutzung von Bussen, Straßenbahnen und Regionalzügen ohne zusätzlichen Fahrschein. Verändern sich jedoch die persönlichen Lebensumstände, kann sich eine vorzeitige Rückgabe finanziell lohnen.

Wann Anspruch auf 52 Euro Erstattung besteht

Die gesetzliche Regelung findet sich in § 228 Absatz 3 SGB IX. Wer eine bezahlte Jahreswertmarke vor Ablauf der ersten sechs Monate ihrer Gültigkeitsdauer zurückgibt, erhält auf Antrag die Hälfte der entrichteten Gebühr zurück.

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Bei einer Jahreswertmarke für 104 Euro entspricht das einer Erstattung von 52 Euro. Maßgeblich ist der auf der Wertmarke angegebene Gültigkeitszeitraum und damit der individuelle Beginn der Laufzeit.

So viel Geld gibt es bei einer Rückgabe

Das Bremer Serviceportal und die Stadt Düsseldorf informieren darüber, dass bei einer Rückgabe vor Beginn der Gültigkeit sogar die gesamte Gebühr erstattet werden kann. Sobald das erste halbe Gültigkeitsjahr abgelaufen ist, entfällt der gesetzliche Anspruch auf eine teilweise Erstattung.

Zeitpunkt der Rückgabe Erstattung Vor Beginn der Gültigkeit 104 Euro Innerhalb des ersten Gültigkeitshalbjahres 52 Euro Nach Ablauf des ersten Gültigkeitshalbjahres 0 Euro

Für bereits gültige Halbjahreswertmarken sieht § 228 Absatz 3 SGB IX keine anteilige Rückzahlung vor.

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Wann sich die Rückgabe besonders lohnt

Ein längerer Krankenhausaufenthalt, der Umzug in eine Pflegeeinrichtung oder eine veränderte Mobilität können dazu führen, dass Bus und Bahn kaum noch genutzt werden. Wer bereits absehen kann, dass die Wertmarke künftig überflüssig wird, sollte das Gültigkeitsdatum prüfen.

Auch ein Wechsel zur Kfz-Steuerermäßigung kann finanziell sinnvoll sein. Menschen mit den Merkzeichen G oder Gl müssen sich zwischen der Freifahrt mit Wertmarke und der Halbierung der Kfz-Steuer entscheiden. Welche weiteren finanziellen Vorteile die Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis bieten, hängt von der individuellen Situation ab.

Auch nach einem Todesfall ist eine Erstattung möglich

Verstirbt ein schwerbehinderter Mensch innerhalb des ersten halben Gültigkeitsjahres seiner bezahlten Jahreswertmarke, besteht ebenfalls ein gesetzlicher Erstattungsanspruch. Erben können sich hierzu an die zuständige Schwerbehindertenbehörde wenden.

Welche Nachweise im Todesfall benötigt werden, sollten sie vorab mit der Behörde klären. Die vorhandene Wertmarke sollte bis dahin aufbewahrt werden.

So beantragen Betroffene die Rückzahlung

Zuständig ist die Behörde, welche die Wertmarke ausgestellt hat, häufig das Versorgungsamt. Betroffene sollten das Beiblatt mit der Wertmarke zurückgeben, die Erstattung ausdrücklich beantragen und ihre Bankverbindung angeben.

Wichtig ist eine rechtzeitige Rückgabe vor Ablauf des ersten Gültigkeitshalbjahres. Wer die Unterlagen per Post verschickt, sollte deshalb ausreichend Zeit für die Zustellung einplanen.

Manche Schwerbehinderte können sich die gesamten Kosten sparen

Menschen mit den Merkzeichen H oder Bl sowie freifahrtberechtigte Bezieher bestimmter existenzsichernder Sozialleistungen können eine Jahreswertmarke ohne Eigenbeteiligung erhalten. Gerade bei Bezug von Grundsicherung im Alter lohnt sich deshalb eine Prüfung der Voraussetzungen.

Welche Personengruppen die Wertmarke zum Schwerbehindertenausweis kostenlos erhalten, ist in § 228 Absatz 4 SGB IX geregelt.

Quellen