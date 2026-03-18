Wohngeld 2026: Zu spät gestellter Weiterbewilligungsantrag kann Wohngeld kosten

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Das Wohngeld entlastet Menschen mit geringem Einkommen, wenn die Miete sonst das Budget sprengt. Viele Haushalte verlassen sich darauf, weil der Zuschuss Monat für Monat Luft verschafft.

Genau deshalb trifft es umso härter, wenn die Zahlung plötzlich endet, obwohl sich an der eigenen Lage nichts verbessert hat.

Warum Sie ohne Weiterleistungsantrag plötzlich kein Wohngeld mehr bekommen

Wohngeld läuft nicht automatisch unbegrenzt weiter, sondern endet mit dem Bewilligungszeitraum. Wenn Sie nichts tun, stoppt die Wohngeldstelle die Zahlung schlicht, weil der alte Bescheid ausläuft. Dann müssen Sie neu beantragen und riskieren eine Lücke, die direkt auf die Miete durchschlägt.

Weiterleistungsantrag: Was ist das überhaupt?

Der Weiterleistungsantrag ist der Antrag, mit dem Sie die Zahlung nach Ablauf des Bewilligungszeitraums fortsetzen lassen. In der Praxis bewilligen Wohngeldstellen häufig für zwölf Monate, bei stabilen Verhältnissen können sie auch länger bewilligen. Entscheidend bleibt: Ohne Antrag gibt es keine Weiterzahlung.

Wie sind die Regeln 2026?

In 2026 gilt: Sie müssen die Weiterleistung rechtzeitig beantragen, sonst endet das Wohngeld mit dem letzten Monat des Bewilligungszeitraums. Viele Wohngeldstellen können bis zu 24 Monate bewilligen, wenn Einkommen, Haushaltsgröße und Wohnkosten voraussichtlich weitgehend gleich bleiben, doch darauf dürfen Sie nicht spekulieren.

Sie sollten außerdem davon ausgehen, dass Wohngeldstellen wegen hoher Fallzahlen oft länger prüfen, sodass ein früher Antrag 2026 praktisch noch wichtiger ist als früher.

Wo Sie den Weiterleistungsantrag stellen

Zuständig ist Ihre örtliche Wohngeldbehörde am Wohnort. In vielen Kommunen können Sie den Antrag online stellen, andernorts müssen Sie das Formular ausdrucken und per Post oder persönlich abgeben.

Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie bei Ihrer Wohngeldstelle an und lassen Sie sich bestätigen, welche Einreichungswege wirklich akzeptiert werden.

Achtung Abzocke: Beantragen Sie Wohngeld nur über offizielle Wege

Online-Anträge sind bequem, aber genau dort lauern Gebührenfallen. Seriöse Wohngeldanträge kosten nichts, und die Abgabe darf nicht von „Servicegebühren“ abhängen. Nutzen Sie deshalb nur die offizielle Internetseite Ihrer Wohngeldbehörde oder das offizielle Verwaltungsportal, das Sie zur zuständigen Stelle führt.

Wann Sie den Antrag spätestens einreichen sollten

Wenn Sie eine Unterbrechung vermeiden wollen, brauchen Sie Vorlauf, weil Wohngeldstellen Zeit für die Prüfung brauchen. Als praktischer Richtwert hat sich bewährt, den Weiterleistungsantrag etwa zwei Monate vor Ablauf des Bewilligungszeitraums einzureichen.

Damit sichern Sie sich den Puffer, falls Unterlagen fehlen oder die Behörde Rückfragen stellt.

Welche Unterlagen müssen Sie vorlegen?

Den Antrag auf Weiterleistung stellen Sie mit dem Formular Ihrer zuständigen Behörde oder, je nach Kommune, auch formlos per E-Mail, Fax oder Telefon. In der Regel müssen Sie Ihre Wohnkosten oder Belastungen belegen, also zum Beispiel aktuelle Mietangaben oder Nachweise über laufende Zahlungen.

Sie sollten außerdem die Einkünfte aller Haushaltsmitglieder angeben, weil die Wohngeldstelle daraus das anrechenbare Gesamteinkommen ermittelt und je nach Fall weitere Belege verlangt.

Wenn Sie Transferleistungen beziehen, brauchen Sie häufig aktuelle Nachweise, zum Beispiel über Hilfe zum Lebensunterhalt, Sozialgeld, Grundsicherung im Alter, Grundsicherung bei Erwerbsminderung oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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Bei Erwerbseinkommen verlangt die Behörde typischerweise eine Verdienstbescheinigung, und wenn Sie erhöhte Werbungskosten geltend machen, sollten Sie den Steuerbescheid bereithalten.

Häufig fordert die Wohngeldstelle außerdem aktuelle Bescheide über Rentenbezüge, Arbeitslosengeld I, Kurzarbeitergeld, Übergangsgeld oder Nachweise über Krankengeld und andere Lohnersatzleistungen, während Selbstständige in der Regel den letzten Steuerbescheid vorlegen.

Je nach persönlicher Situation können zusätzliche Nachweise erforderlich werden, etwa eine Immatrikulationsbescheinigung, ein BAföG-Bescheid oder eine Erklärung über monatliche Zuwendungen der Eltern während des Studiums.

Auch ein Krankenversicherungsnachweis, Nachweise über Renten oder Lebensversicherungen, Anlagen zu gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen sowie ein Schwerbehindertenausweis und gegebenenfalls Nachweise über Pflegegeldzahlungen können eine Rolle spielen.

Bei ausländischen Antragstellenden kommen oft Nachweise über Aufenthaltsstatus und Aufenthaltsdauer hinzu, bei EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern häufig die EU-Aufenthaltserlaubnis sowie eine meldebehördliche Anmeldung.

Mietzuschuss und Lastenzuschuss

Beim Mietzuschuss verlangen Wohngeldstellen in der Praxis meist zusätzlich eine Vermieterbescheinigung, die der Vermieter ausfüllt und die die Wohngeldbehörde häufig als Formular bereitstellt.

Beim Lastenzuschuss für Eigentümer wird es umfangreicher, weil Sie Eigentum und Belastungen nachweisen müssen, zum Beispiel über Eigentumsnachweis, Grundbuchauszug oder Kaufvertrag sowie das Formular zur Ermittlung der Belastung aus dem Kapitaldienst.

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Dazu kommen oft Belege zur Baufinanzierung wie Fremdmittelbescheinigung, letzter Zahlungsbeleg sowie gegebenenfalls Zins- und Tilgungsplan, außerdem Nachweise über Kaufpreis, Bau- oder Modernisierungskosten, Grundsteuerbescheid oder Erbbauzinsen, Wohnflächenberechnung und bei Bedarf Nachweise über Erträge aus Vermietung oder ein Bescheid über Baukindergeld.

Was Sie inhaltlich richtig machen müssen, damit es nicht hakt

Die Wohngeldstelle prüft beim Weiterleistungsantrag erneut, ob Einkommen, Haushaltsgröße und Wohnkosten weiterhin passen. Wenn sich etwas geändert hat, sollten Sie das klar und vollständig angeben, weil Widersprüche fast immer zu Nachfragen und Verzögerungen führen.

Wer sauber einreicht und Nachweise griffbereit hat, verhindert am ehesten, dass die Zahlung wegen Formalien stockt.

Praxisfall: Ludwig und Renate vermeiden eine Zahlungslücke

Ludwig und Renate bekommen Wohngeld, weil ihre Rente knapp ist und die Miete jedes Jahr stärker zieht als die Einnahmen. Als der Bewilligungszeitraum im März ausläuft, wartet Ludwig zunächst ab, weil er annimmt, die Behörde werde sich schon melden, doch Renate prüft den Bescheid und entdeckt das Enddatum rechtzeitig.

Sie reicht den Weiterleistungsantrag rund zwei Monate vorher ein, legt die aktuelle Rentenanpassungsmitteilung bei und bittet den Vermieter direkt um die Vermieterbescheinigung, sodass die Wohngeldstelle ohne Rückfragen weiterrechnen kann.

Wann besteht kein Anspruch auf Weiterbewilligung?

Ein Anspruch auf Weiterbewilligung besteht nicht, wenn die grundlegenden Voraussetzungen für Wohngeld im neuen Bewilligungszeitraum wegfallen. Das passiert vor allem dann, wenn Ihr Haushalt eine Leistung bezieht, die Wohngeld ausschließt, weil die Wohnkosten bereits über ein anderes System abgesichert werden, oder wenn Ihr anrechenbares Einkommen so stark steigt, dass Sie die Einkommensgrenze überschreiten.

Auch ein Umzug oder eine Mieterhöhung kann den Anspruch nicht „automatisch“ retten, wenn die neue Miete über den berücksichtigungsfähigen Grenzen liegt oder sich die Haushaltsgröße so verändert, dass die Berechnung kippt.

Kein Anspruch ohne Antrag

Kein Anspruch entsteht außerdem, wenn die Wohngeldstelle die Anspruchsvoraussetzungen nicht prüfen kann, weil Unterlagen fehlen oder Angaben widersprüchlich bleiben.

Wenn Sie den Weiterleistungsantrag gar nicht stellen oder ihn so spät einreichen, dass der alte Bewilligungszeitraum bereits abgelaufen ist, bekommen Sie ebenfalls keine nahtlose Weiterzahlung, sondern müssen praktisch neu beantragen und die Lücke selbst überbrücken.

Entscheidend ist deshalb immer, dass Sie rechtzeitig beantragen, vollständig nachweisen und alle Änderungen offenlegen, damit die Wohngeldstelle überhaupt bewilligen kann.

Checkliste: So sichern Sie die Weiterbewilligung beim Wohngeld

Prüfen Sie zuerst das Enddatum Ihres aktuellen Bewilligungsbescheids und notieren Sie sich diesen Termin sichtbar im Kalender. Stellen Sie den Weiterleistungsantrag idealerweise rund zwei Monate vor Ablauf, damit eine lange Bearbeitung nicht in eine Zahlungslücke kippt.

Reichen Sie den Antrag nur über offizielle Wege ein und bewahren Sie einen Nachweis über die Abgabe auf, etwa Eingangsbestätigung, Faxprotokoll oder Einschreibenbeleg.

Kontrollieren Sie vor dem Absenden, ob sich Einkommen, Haushaltsgröße oder Miete seit dem letzten Bescheid verändert haben, und geben Sie Änderungen klar an. Legen Sie die geforderten Nachweise vollständig bei und achten Sie darauf, dass Kontoauszüge, Lohnabrechnungen oder Rentenbescheide den richtigen Zeitraum abdecken.

Reagieren Sie sofort auf Rückfragen der Wohngeldstelle, weil jede Woche Verzögerung im Zweifel direkt Ihre Mietzahlung gefährdet.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zur Wohngeld-Weiterbewilligung

Wann muss ich den Weiterleistungsantrag stellen?

Sie sollten den Antrag so früh stellen, dass die Wohngeldstelle noch vor Ablauf des Bewilligungszeitraums entscheiden kann. Als praxistauglicher Richtwert gilt rund zwei Monate Vorlauf, weil Nachforderungen oder Bearbeitungsstaus sonst schnell eine Lücke erzeugen.

Was passiert, wenn ich zu spät beantrage?

Dann endet die Zahlung mit dem letzten Monat des Bewilligungszeitraums, und Sie müssen den Anspruch neu aufleben lassen. In der Praxis bedeutet das oft, dass Sie zwischenzeitlich die volle Miete allein tragen müssen, bis der neue Bescheid kommt.

Kann ich den Antrag auch online stellen?

Das hängt von Ihrer Kommune ab, viele Wohngeldstellen bieten Online-Formulare an. Wichtig ist, dass Sie ausschließlich offizielle Wege nutzen, weil Gebühren-Webseiten Ihren Antrag verzögern oder im schlimmsten Fall gar nicht weiterleiten.

Welche Unterlagen führen am häufigsten zu Rückfragen?

Am häufigsten hakt es bei unvollständigen Einkommensnachweisen, fehlender Vermieterbescheinigung oder Nachweisen, die den falschen Zeitraum abdecken. Wenn Sie Änderungen bei Rente, Lohn, Haushaltsgröße oder Miete nicht sauber erklären, verlängern sich die Prüfzeiten fast immer.

Was mache ich, wenn die Wohngeldstelle nicht rechtzeitig entscheidet?

Sie sollten nachhaken und um eine schriftliche Eingangsbestätigung oder einen Bearbeitungsstand bitten, weil das später Ihre Position stärkt. Wenn die Behörde sehr lange nicht entscheidet und Sie alle Unterlagen geliefert haben, können Sie rechtliche Schritte prüfen, damit die Entscheidung nicht im Aktenstapel verschwindet.

Fazit: Früh beantragen, offiziell einreichen, Zahlungslücke verhindern

Wenn Sie weiter Wohngeld brauchen, müssen Sie aktiv werden, bevor der Bewilligungszeitraum endet. Reichen Sie den Weiterleistungsantrag am besten rund zwei Monate vorher ein und nutzen Sie ausschließlich offizielle Kanäle, damit niemand Gebühren kassiert oder Ihr Antrag bei der falschen Stelle landet. So halten Sie die Zahlungen stabil und vermeiden unnötigen Stress mit der Miete.