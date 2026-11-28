Ein Kinobesuch mit Audiodeskription, eine Museumsführung in Gebärdensprache oder ein informativer Vortrag zum Schwerbehindertenausweis. Im Dezember 2026 bieten verschiedene Veranstalter Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, sich zu informieren und am kulturellen Leben teilzunehmen.

Einige Angebote sind kostenlos, bei anderen fallen Eintrittspreise an. Der erste Termin findet online statt und kann bequem von zu Hause aus wahrgenommen werden.

1. Dezember – Welche Vorteile bringt ein Schwerbehindertenausweis?

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) der Beratungsstelle Lippe bietet am Dienstag, den 1. Dezember, von 17 bis 19 Uhr einen Online-Vortrag an. Unter dem Titel „Schwerbehindertenausweis – Chance oder Hindernis?“ beschäftigt sich die Veranstaltung mit einem Thema, das viele Menschen mit Behinderungen bewegt.

Wer überlegt, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen, kann sich bei dieser Gelegenheit informieren. Die Veranstaltung findet über Zoom statt, weitere Informationen zur Teilnahme gibt es bei der Beratungsstelle Lippe.

Wichtig für Interessierte: Die reguläre Anmeldefrist endete bereits am 12. November. Wer kurzfristig teilnehmen möchte, sollte unter beratung@beratungsstelle-lippe.de nachfragen und einen möglichen Bedarf an Gebärdensprachdolmetschung angeben.

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Welche Rechte und Nachteilsausgleiche mit dem Ausweis verbunden sind, erfahren Betroffene auch in unserem Ratgeber Schwerbehinderung – Ausweis, Vorteile und Rechte im Überblick.

3. Dezember – Kostenloser Kinobesuch in Hannover

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen zeigt die Landeshauptstadt Hannover den Dokumentarfilm „Was uns bewegt“. Er begleitet Tobias und seine Freunde auf einer 256 Kilometer langen Reise über den Jakobsweg, die Tobias im Rollstuhl bewältigt.

Die Vorführung beginnt um 18 Uhr im Kulturzentrum Pavillon, der Einlass erfolgt ab 17.30 Uhr. Für blinde, sehbehinderte, gehörlose und schwerhörige Besucher stehen Audiodeskription und Untertitel über die Greta-App zur Verfügung.

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Dafür müssen Besucher ein Smartphone mit installierter App sowie Kopfhörer mitbringen. Das anschließende Filmgespräch wird in Gebärdensprache gedolmetscht. Der Veranstaltungsort verfügt über einen rollstuhlgerechten Zugang und eine entsprechende Toilette.

Der Eintritt ist kostenlos. Eine vorherige Online-Anmeldung ist erforderlich.

12. Dezember – Museumsführung in Deutscher Gebärdensprache in Halle

Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale bietet am Samstag, den 12. Dezember, um 10 Uhr eine Führung in Deutscher Gebärdensprache an. Im Mittelpunkt steht die Ausstellung „Wege der Moderne. Kunst in der SBZ/DDR“.

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Die Führung ermöglicht gehörlosen und gebärdensprachkompetenten Menschen einen gemeinsamen Austausch über Kunst und Geschichte. Die Teilnahme kostet drei Euro zuzüglich des regulären Museumseintritts.

Interessierte müssen sich vorab per E-Mail unter kunstvermittlung@kulturstiftung-st.de anmelden. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Gehörlosen und Gebärdensprache Sachsen-Anhalt statt.

20. Dezember – Pinocchio mit Audiodeskription in Köln

Kurz vor Weihnachten bietet das Schauspiel Köln eine Familienvorstellung von „Pinocchio“ mit Audiodeskription an. Blinde und sehbehinderte Menschen erhalten dabei gesprochene Informationen über das Bühnengeschehen.

Bereits um 15.30 Uhr findet eine Einführung mit Tastführung statt. Die eigentliche Vorstellung mit Audiodeskription beginnt um 17 Uhr.

Für die Tastführung ist eine Anmeldung unter diversity@schauspiel.koeln erforderlich. Eintrittskarten können über den Spielplan des Schauspiel Köln gebucht werden.

Alle vier Dezembertermine im Überblick

Datum Ort Angebot 1. Dezember Online, 17 Uhr Vortrag zum Schwerbehindertenausweis, Anmeldefrist bereits abgelaufen 3. Dezember Hannover, 18 Uhr Kostenloser Film mit Audiodeskription, Untertiteln und anschließendem Gespräch mit Gebärdensprachdolmetschung 12. Dezember Halle, 10 Uhr Museumsführung in Deutscher Gebärdensprache 20. Dezember Köln, 15.30 und 17 Uhr Tastführung und Theateraufführung mit Audiodeskription

Quellen