Witwenrente 2027: Das steckt hinter dem angekündigten 538-Euro-Freibetrag

Ab Juli 2027 mehr verdienen, ohne dass die Witwenrente gekürzt wird: Auf einen zusätzlichen Freibetrag von 538 Euro sollten Hinterbliebene ihre Haushaltsplanung nicht stützen. Ein entsprechender gesetzlich beschlossener Anspruch lässt sich aus den zugrunde gelegten Vorschriften nicht ableiten. Die Zahl stammt aus einem früheren Reformvorhaben – nicht aus einer bereits wirksamen Verbesserung der Einkommensanrechnung.

Die Berliner Zeitung greift diese Verwechslung in einem Beitrag vom 8. Oktober 2026 auf. Wichtig ist dabei eine zweite Abgrenzung: Auch die dort genannten Freibeträge für Juli 2027 sind noch keine verbindlichen Werte. Der Bericht berechnet sie anhand einer angenommenen Rentenerhöhung.

Für Witwen und Witwer bleibt deshalb entscheidend, welche Regeln bereits gelten. Wer weniger verdient oder in den Ruhestand wechselt, kann möglicherweise schon heute eine günstigere Berechnung erreichen.

Die 538 Euro stammen aus einem Vorschlag von 2024

Am 4. September 2024 beschloss das Bundeskabinett eine Formulierungshilfe für rentenpolitische Maßnahmen der damaligen Wachstumsinitiative. Vorgesehen war auch ein zusätzlicher Sockelbetrag bei der Einkommensanrechnung auf Hinterbliebenenrenten.

Erwerbseinkommen und kurzfristiges Erwerbsersatzeinkommen sollten bis zur damaligen Minijobgrenze von 538 Euro monatlich vorab unberücksichtigt bleiben. Dadurch wollte die Bundesregierung einen stärkeren Anreiz schaffen, eine Beschäftigung aufzunehmen oder auszuweiten. Das dokumentiert die damalige Mitteilung des Bundesarbeitsministeriums.

Eine Formulierungshilfe ist jedoch noch kein verkündetes Gesetz. Auch eine Regierungsmitteilung über einen Kabinettsbeschluss begründet für sich genommen keinen zusätzlichen Rentenanspruch.

Die Deutsche Rentenversicherung beschrieb das Vorhaben Ende 2024 ausdrücklich als geplant und verwies auf das noch abzuwartende Gesetzgebungsverfahren. Die geltenden Anrechnungsvorschriften enthalten den zusätzlichen Sockelbetrag nicht. Daraus folgt allerdings auch nicht, dass eine künftige Gesetzesänderung dauerhaft ausgeschlossen wäre.

Ein Freibetrag wäre keine Auszahlung von 538 Euro

Selbst der damalige Vorschlag sah keine monatliche Sonderzahlung an Hinterbliebene vor. Ein Freibetrag sorgt dafür, dass ein Teil des Einkommens bei der Berechnung außen vor bleibt. Erst daraus kann sich eine höhere Witwen- oder Witwerrente ergeben.

Wer ohnehin keine Kürzung wegen eigenen Einkommens hat, hätte allein durch einen zusätzlichen Freibetrag nicht automatisch mehr Rente erhalten. Außerdem bezog sich der Vorschlag auf Erwerbseinkommen und kurzfristige Ersatzleistungen – nicht pauschal auf die eigene Altersrente.

Die Aussicht auf mehr anrechnungsfreien Verdienst darf deshalb weder mit einer Rentenerhöhung noch mit einem allgemeinen Zuschuss für sämtliche Hinterbliebenen verwechselt werden.

Diese Freibeträge gelten bis Ende Juni 2027

Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt der allgemeine monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro. Für jedes Kind, das die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, kommen 238,11 Euro hinzu. Diese Werte bestätigt die Deutsche Rentenversicherung zur Einkommensanrechnung bei Hinterbliebenenrenten.

Monatliche Freibeträge bei der Witwen- und Witwerrente vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 Persönliche Situation Monatlicher Freibetrag Ohne berücksichtigungsfähiges Kind 1.122,53 Euro Mit einem berücksichtigungsfähigen Kind 1.360,64 Euro Mit zwei berücksichtigungsfähigen Kindern 1.598,75 Euro

Die Summen für ein und zwei Kinder ergeben sich aus dem allgemeinen Freibetrag und dem jeweiligen Erhöhungsbetrag. Nicht jedes Kind erhöht die Grenze automatisch. Maßgeblich ist grundsätzlich ein Waisenrentenanspruch oder der gesetzlich geregelte vergleichbare Fall, in dem dieser nur deshalb fehlt, weil das Kind nicht vom verstorbenen Partner abstammt. Die Voraussetzungen stehen in § 97 SGB VI.

Diese Freibeträge betreffen das rentenrechtlich ermittelte Nettoeinkommen. Sie lassen sich nicht unmittelbar mit dem Bruttolohn oder dem tatsächlichen Kontoeingang vergleichen.

Zwei Rechenschritte entscheiden über die Kürzung

Zunächst berechnet die Rentenversicherung aus den berücksichtigungsfähigen Bruttoeinkünften ein pauschaliertes Nettoeinkommen. Bei gewöhnlichem Arbeitsentgelt werden dafür grundsätzlich 40 Prozent abgezogen. Für bestimmte Beschäftigungen und Versicherungsverhältnisse gelten andere Regeln.

Bei einer eigenen gesetzlichen Altersrente beträgt der Pauschalabzug regelmäßig 14 Prozent, wenn sie nach 2010 begonnen hat. Bei einem Rentenbeginn vor 2011 sind es grundsätzlich 13 Prozent. Diese Pauschalen entsprechen nicht zwingend den tatsächlich gezahlten Steuern und Versicherungsbeiträgen.

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Die Einzelheiten erläutert die Broschüre der Deutschen Rentenversicherung zur Hinterbliebenenrente und zum Hinzuverdienst.

Erst danach wird das ermittelte Einkommen mit dem persönlichen Freibetrag verglichen. Von dem darüberliegenden Betrag werden 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Die 40 Prozent zur Bereinigung eines Arbeitslohns und die 40 Prozent zur anschließenden Rentenkürzung sind also zwei unterschiedliche Rechenschritte.

Gerade bei einem Nebenjob lohnt sich diese Unterscheidung. Unser Beitrag zu Witwenrente und Minijob: Wann eigene Rentenbeiträge kein zusätzliches Geld bringen erläutert, weshalb eine günstigere Einkommensberechnung nicht in jedem Fall einen finanziellen Vorteil erzeugt.

Eigene Beispielrechnung: 1.800 Euro Altersrente neben der Witwenrente

Eine fiktive Rentnerin erhält 1.800 Euro eigene gesetzliche Bruttorente. Ihre Altersrente begann nach 2010. Daneben besteht eine Witwenrente von 800 Euro vor Einkommensanrechnung.

Weitere Einkünfte und zusätzliche Freibeträge für Kinder liegen im Beispiel nicht vor. Das Sterbevierteljahr ist bereits vorbei. Gerechnet wird mit den seit Juli 2026 geltenden Werten.

Eigene vereinfachte Berechnung der Einkommensanrechnung auf die Witwenrente Berechnungsschritt Monatlicher Betrag Eigene Bruttoaltersrente 1.800,00 Euro Pauschalabzug von 14 Prozent −252,00 Euro Rentenrechtlich ermitteltes Nettoeinkommen 1.548,00 Euro Allgemeiner Freibetrag −1.122,53 Euro Einkommen oberhalb des Freibetrags 425,47 Euro Davon 40 Prozent: Anrechnung auf die Witwenrente 170,19 Euro Witwenrente nach Einkommensanrechnung 629,81 Euro

Die Tabelle ist eine eigene vereinfachte Berechnung nach § 97 SGB VI und § 18b SGB IV. Von der ursprünglich angesetzten Witwenrente bleiben rechnerisch 629,81 Euro. Das ist noch nicht zwingend der Überweisungsbetrag: Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie mögliche steuerliche Folgen sind nicht berücksichtigt.

Ein zusätzlicher Abzug von 538 Euro vom Einkommen wurde nicht vorgenommen. Dafür enthält die zugrunde gelegte Rechtslage keine entsprechende Grundlage.

Der Freibetrag für Juli 2027 steht noch nicht fest

Der reguläre Freibetrag ist an den aktuellen Rentenwert gekoppelt. Er entspricht dem 26,4-Fachen dieses Wertes; für berücksichtigungsfähige Kinder kommt jeweils das 5,6-Fache hinzu.

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Steigt der Rentenwert, steigen daher auch diese Freibeträge. Dafür braucht es keinen neuen 538-Euro-Sockelbetrag. Der jeweils zum 1. Juli maßgebende Rentenwert wird durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt.

Die Berliner Zeitung rechnet für 2027 mit einer angenommenen Erhöhung um 4,4 Prozent. Ihre daraus abgeleiteten Eurobeträge sind ausdrücklich Prognosewerte. Sie sollten nicht als bereits garantierte Einkommensgrenzen übernommen werden.

Ein höherer Freibetrag beseitigt nicht automatisch jede Kürzung

Bei einer eigenen gesetzlichen Rente können Freibetrag und anzurechnendes Einkommen gleichzeitig steigen. Für dauerhafte Ersatzleistungen wie Altersrenten wird grundsätzlich das laufende Einkommen zugrunde gelegt.

Wachsen die eigene Rente und der Freibetrag im selben Verhältnis, verschwindet eine zuvor bestehende Überschreitung nicht allein durch die Anpassung. Das ist eine rechnerische Folge: Auch der Abstand zwischen beiden Beträgen wächst dann grundsätzlich proportional mit.

Daraus folgt aber nicht, dass Hinterbliebene insgesamt weniger Geld erhalten. Auch die Witwenrente vor Einkommensanrechnung kann steigen. Für den persönlichen Vergleich müssen deshalb die eigene Rente, die Hinterbliebenenrente und der Anrechnungsbetrag gemeinsam betrachtet werden.

Die unterschiedlichen Folgen einer höheren eigenen Rente behandelt unser Beitrag „Die EM-Rente steigt, aber die Witwenrente sinkt“.

Bei Arbeitslohn zählt grundsätzlich das Vorjahreseinkommen

Für Erwerbseinkommen gelten andere zeitliche Regeln als für eine laufende Altersrente. Bei der jährlichen Anpassung wird grundsätzlich das maßgebliche Einkommen des Vorjahres berücksichtigt. Für Juli 2027 wäre daher regelmäßig der Verdienst aus 2026 relevant. Gesetzliche Ausnahmen bleiben möglich.

Bleibt das berücksichtigte Einkommen unverändert und steigt nur der Freibetrag, kann die Anrechnung geringer ausfallen. Eine höhere Grenze führt jedoch nicht automatisch zu einer gleich hohen Rentensteigerung.

Ein rein rechnerisches Beispiel: Steigt der Freibetrag um 50 Euro, verringert sich die Anrechnung bei unverändertem Einkommen höchstens um 20 Euro. Das ergibt sich aus 50 Euro mal 40 Prozent. Voraussetzung ist, dass der gesamte Unterschied die bisherige Kürzung tatsächlich reduziert.

Die 50 Euro sind hier eine frei gewählte Rechengröße, keine Prognose für 2027.

Bei sinkendem Einkommen nicht bis zum nächsten Juli warten

Wer weniger verdient, sollte die Rentenversicherung zeitnah informieren. § 18d Absatz 2 SGB IV ermöglicht eine frühere Berücksichtigung, wenn das laufende Einkommen mindestens zehn Prozent niedriger ist als das bisher berücksichtigte Einkommen.

Bei Arbeits- und Vermögenseinkommen kommt es dabei auf das voraussichtliche durchschnittliche Einkommen an. Ein einzelner Monat mit niedrigerem Verdienst genügt deshalb nicht in jedem Fall. Auch andere Einkünfte und mögliche Ersatzleistungen müssen berücksichtigt werden.

Für eine Prüfung helfen aktuelle Lohnabrechnungen, ein neuer Rentenbescheid und eine Angabe, seit wann sich das Einkommen verändert hat. Betroffene sollten ausdrücklich um Neuberechnung der Hinterbliebenenrente bitten.

Das kann auch dann wichtig sein, wenn bislang überhaupt keine Witwenrente ausgezahlt wurde. Eine vollständige Einkommensanrechnung bedeutet nicht zwangsläufig, dass der zugrunde liegende Anspruch erloschen ist.

Diese Abgrenzung erläutert unser Beitrag „Witwenrente auf null: Warum Betroffene ihren Bescheid nicht einfach abheften sollten“.

Den bestehenden Bescheid prüfen statt auf eine Ankündigung warten

Für die Kontrolle sollten Hinterbliebene zunächst drei Angaben suchen: Welches Einkommen wurde angesetzt? Welcher Pauschalabzug wurde verwendet? Und welcher persönliche Freibetrag ist berücksichtigt?

Dabei sind mögliche Besonderheiten wichtig. Im Sterbevierteljahr findet grundsätzlich keine Einkommensanrechnung statt. Für bestimmte ältere Hinterbliebenenfälle gelten außerdem Übergangsregeln dazu, welche Einkommensarten überhaupt einbezogen werden. Einen Überblick bietet die Deutsche Rentenversicherung zur Hinterbliebenenrente.

Der frühere 538-Euro-Vorschlag ersetzt diese Prüfung nicht. Ob eine künftige Reform zusätzliche Entlastungen bringt, hängt von einer gesetzlichen Neuregelung ab. Für die Haushaltsplanung zählen bis dahin die geltenden Ansprüche und der konkrete Rentenbescheid – nicht ein angekündigter Betrag aus einem älteren Reformplan.

Quellen

Berliner Zeitung: „Witwenrente ab Juli 2027: Auf diesen 538-Euro-Freibetrag warten viele Witwen vergeblich“, veröffentlicht am 8. Oktober 2026. Die darin verwendeten Werte für Juli 2027 beruhen auf einer angenommenen Rentenerhöhung und sind keine verbindlichen Freibeträge.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Mitteilung vom 4. September 2024 zu den rentenpolitischen Maßnahmen der Wachstumsinitiative, insbesondere zum damals vorgeschlagenen zusätzlichen Sockelbetrag bei der Einkommensanrechnung auf Hinterbliebenenrenten.

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zum Hinzuverdienst bei Hinterbliebenenrenten, zum Freibetrag seit Juli 2026 und zur Berechnung des anzurechnenden Einkommens; ergänzend der Newsletter der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover, Ausgabe 4/2024, zur damaligen Reformplanung.

Rechtsgrundlagen: § 97 SGB VI zur Einkommensanrechnung auf Hinterbliebenenrenten sowie §§ 18b und 18d SGB IV zur Ermittlung des Einkommens und zur Berücksichtigung von Einkommensänderungen. Die Rechenbeispiele sind eigene vereinfachte Modellrechnungen unter den jeweils genannten Voraussetzungen.