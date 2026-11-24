Für Menschen mit Pflegegrad 3 könnte der Wohngeldantrag ab 2027 einfacher werden. Nach einem Vorschlag der Bundesregierung soll ein anerkannter Pflegegrad von mindestens 3 ausreichen, um einen jährlichen Freibetrag von 1.800 Euro bei der Wohngeldberechnung zu berücksichtigen.

Ein zusätzlicher Nachweis über einen Grad der Behinderung wäre dann nicht mehr erforderlich.

Die geplante Erleichterung steht im Gesetzentwurf zur Reform des Wohngeldgesetzes (Bundestagsdrucksache 21/8284). Allerdings ist noch offen, ob sie tatsächlich in Kraft tritt. Die Koalition hat inzwischen angekündigt, ursprünglich geplante Wohngeldkürzungen zurückzunehmen. Welche weiteren Änderungen erhalten bleiben, ist noch nicht abschließend geklärt.

Pflegegrad 3 soll künftig ohne zusätzlichen GdB-Nachweis reichen

Nach dem bisherigen § 17 Wohngeldgesetz können Menschen mit Schwerbehinderung unter bestimmten Voraussetzungen einen jährlichen Freibetrag von 1.800 Euro erhalten.

Ein Anspruch besteht bei einem Grad der Behinderung von 100. Bei einem niedrigeren GdB müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein, darunter Pflegebedürftigkeit und eine gesetzlich vorgesehene Pflegeform.

Der Regierungsentwurf sieht eine deutlich einfachere Regelung vor. Danach soll der Freibetrag berücksichtigt werden, wenn ein Haushaltsmitglied entweder einen GdB von 100 oder mindestens Pflegegrad 3 hat.

Ein zusätzlicher GdB-Bescheid wäre bei Pflegegrad 3, 4 oder 5 dann nicht erforderlich. Das könnte insbesondere Menschen helfen, die bereits einen Pflegegrad besitzen, aber noch keinen Grad der Behinderung feststellen lassen haben.

Schon nach bisheriger Verwaltungspraxis kann ein Pflegegrad in bestimmten Fällen ohne gesonderten GdB-Bescheid für den Freibetrag ausreichen. Die geplante Änderung würde den Zugang jedoch unmittelbar im Gesetz regeln.

1.800 Euro Freibetrag bedeuten nicht 1.800 Euro mehr Wohngeld

Der vorgesehene Freibetrag soll weiterhin 1.800 Euro jährlich betragen. Auf zwölf Monate verteilt entspricht das einem rechnerischen Einkommensabzug von 150 Euro monatlich.

Dieser Betrag würde nicht zusätzlich ausgezahlt. Stattdessen könnte die Wohngeldstelle bei der Berechnung des anrechenbaren Einkommens einen entsprechend geringeren Betrag berücksichtigen.

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Ob dadurch tatsächlich mehr Wohngeld entsteht, hängt unter anderem von den Wohnkosten, der Haushaltsgröße und dem übrigen Einkommen ab.

Der Entwurf sieht den Freibetrag für jedes berücksichtigungsfähige Haushaltsmitglied vor, das die Voraussetzungen erfüllt. Bei zwei entsprechend berechtigten Personen könnte sich der jährliche Einkommensabzug deshalb auf insgesamt 3.600 Euro belaufen.

Für Menschen mit Pflegegrad 1 oder 2 könnte die Reform Nachteile bringen

Die geplante Vereinfachung hat allerdings auch eine mögliche Kehrseite. Nach bisherigem Recht können Menschen mit einem GdB zwischen 50 und 90 unter weiteren Voraussetzungen den Freibetrag erhalten, wenn sie pflegebedürftig sind.

Nach dem neuen Vorschlag würde bei einem Pflegegrad unter 3 dagegen nur noch ein GdB von 100 zum Freibetrag berechtigen.

Damit könnten einzelne Haushalte ihren bisherigen Freibetrag verlieren. Die Reform wäre für Menschen mit Pflegegrad 3 oder höher eine Erleichterung, könnte aber bei niedrigeren Pflegegraden zu Verschlechterungen führen.

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Welche Folgen dies haben könnte, erläutert gegen-hartz.de bereits im Beitrag Wohngeld 2027: Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 oder 2 sollen Freibetrag verlieren.

Koalition nimmt geplante Wohngeldkürzungen zurück

Die ursprünglich geplante Wohngeldreform enthielt neben den Nachweiserleichterungen erhebliche Einschnitte bei der Leistungsberechnung.

Unter anderem sollte die Heizkostenkomponente halbiert werden. Auch eine Änderung der Berechnungsformel hätte zahlreiche Haushalte finanziell schlechterstellen können.

Am 12. November 2026 bestätigte der Deutsche Mieterbund jedoch eine politische Einigung der Regierungskoalition. Die vorgesehenen Kürzungen bei der Heizkostenkomponente und weitere Verschlechterungen sollen zurückgenommen werden.

Die reguläre Anpassung des Wohngeldes zum 1. Januar 2027 soll nach der angekündigten Einigung weiterhin ausfallen.

Über die Rücknahme der Kürzungen berichtete gegen-hartz.de im Beitrag Wohngeld 2027: Große Kürzungen sollen entfallen – die Erhöhung aber auch.

Ein überarbeiteter Gesetzestext, der die politische Einigung vollständig abbildet, liegt bislang nicht gesichert vor. Deshalb bleibt offen, ob die geplante Regelung zum Pflegegrad unverändert übernommen wird.

Pflegebedürftige sollten ihre Nachweise bereithalten

Wer bereits einen anerkannten Pflegegrad besitzt und Wohngeld erhält oder beantragen möchte, sollte den aktuellen Pflegegradbescheid aufbewahren.

Für Menschen, deren Unterstützungsbedarf noch nicht abschließend geklärt ist, kann außerdem eine frühzeitige Vorbereitung auf die Pflegebegutachtung hilfreich sein.

Wer bereits einen Wohngeldbescheid mit einem Freibetrag wegen Schwerbehinderung oder Pflegebedürftigkeit besitzt, sollte außerdem prüfen, welche Nachweise bei der bisherigen Bewilligung berücksichtigt wurden.

Eine vorschnelle Änderung bestehender Anträge ist wegen der noch offenen Gesetzgebung nicht erforderlich.

Wohngeldreform bleibt vorerst offen

Die Bundesregierung möchte das Wohngeldverfahren vereinfachen. Neben den Nachweisen bei Pflegebedürftigkeit enthält der ursprüngliche Gesetzentwurf Änderungen beim Einkommen, beim Wechselmodell getrennt lebender Eltern und bei weiteren Verwaltungsverfahren.

Ob alle diese Vorschläge nach der politischen Einigung bestehen bleiben, muss sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren zeigen.

Für Wohngeldempfänger gelten bis zu einer gesetzlichen Änderung die bisherigen Vorschriften. Ein bereits anerkannter Pflegegrad 3 führt deshalb nicht allein aufgrund des Reformvorschlags zu einem neuen oder höheren Wohngeldanspruch.

Die mögliche Erleichterung könnte für viele pflegebedürftige Menschen dennoch wichtig werden. Entscheidend ist, welche Voraussetzungen der Gesetzgeber am Ende tatsächlich beschließt.

Quellen