Renate ist 76, lebt allein und hat 900 Euro anrechenbare Monatsrente. Ihre anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung betragen 620 Euro.

Zusammen mit dem Regelbedarf von 563 Euro ergibt sich ein Bedarf von 1.183 Euro und damit eine mögliche Grundsicherung von 283 Euro monatlich.

Das Beispiel ist aus der Praxis ist vereinfacht: Weiteres Einkommen, einzusetzendes Vermögen, zusätzliche Freibeträge und Mehrbedarfe bleiben dabei außer Betracht.

Mit dem Grundsicherungsbescheid könnte Renate außerdem die Befreiung vom Rundfunkbeitrag beantragen und dadurch bei ganzjähriger Befreiung weitere 220,32 Euro sparen. Auch beim Zahnersatz und bei gesetzlichen Zuzahlungen würde der Leistungsbezug helfen.

Das Rentenalter allein macht Rechnungen nicht kleiner

Für Rentner gibt es zahlreiche Entlastungen, aber keine allgemeine Befreiung von alltäglichen Kosten. Entscheidend sind je nach Leistung das Einkommen, ein Sozialleistungsbezug, ein Pflegegrad, eine Behinderung oder die örtlichen Tarifbedingungen.

Besonders ärgerlich ist deshalb, wenn Menschen mit wenig Geld Leistungen nicht nutzen, die ihnen zustehen. Mehrere Ansprüche werden erst auf Antrag geprüft; beim Wohngeld und bei der Grundsicherung kostet ein versäumter Antragsmonat regelmäßig bares Geld.

Diese Hilfen kommen 2026 infrage

Ausgabe oder Bedarf Mögliche Entlastung Zuständige Stelle Lebensunterhalt im Alter Grundsicherung bei ungedecktem Bedarf Sozialamt Rundfunkbeitrag Vollständige Befreiung oder Ermäßigung bei erfüllten Voraussetzungen Beitragsservice Gesetzliche Zuzahlungen Begrenzung auf zwei Prozent, bei anerkanntem Chronikerstatus auf ein Prozent der berechneten Jahreseinnahmen Krankenkasse Zahnersatz Im Härtefall vollständige Übernahme der Regelversorgung Krankenkasse Miete oder selbst genutztes Eigentum Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss Wohngeldstelle Unterstützung im Pflegealltag Bis zu 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich für erstattungsfähige Leistungen Pflegekasse Pflegegerechter Wohnungsumbau Bis zu 4.180 Euro Zuschuss je förderfähiger Maßnahme Pflegekasse Einkommensteuer Grundfreibetrag und persönliche Abzüge; Ermäßigungen für begünstigte Dienstleistungen Finanzamt Steuer auf Kapitalerträge Freistellungsauftrag, Nichtveranlagungsbescheinigung oder mögliche Erstattung Bank beziehungsweise Finanzamt Mobilität und Freizeit Örtliche Sozialtarife, Seniorenangebote und ermäßigte BahnCards Kommune, Verkehrsunternehmen oder Anbieter

Grundsicherung kann gleich mehrere Entlastungen ermöglichen

Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln decken kann, sollte Grundsicherung im Alter prüfen lassen. Zum Bedarf gehören der Regelbedarf, angemessene Unterkunfts- und Heizkosten sowie gegebenenfalls weitere anerkannte Bedarfe; davon wird das anrechenbare Einkommen abgezogen.

Die Sorge, dafür müsse zunächst das gesamte Ersparte verschwinden, trifft so nicht zu. Geschützt sind grundsätzlich Geldbeträge von 10.000 Euro je berücksichtigter volljähriger Person; auch weitere Vermögenswerte wie eine angemessene selbst bewohnte Immobilie können geschützt sein.

Ein Unterhaltsrückgriff auf Kinder kommt grundsätzlich erst bei einem jährlichen Gesamteinkommen von mehr als 100.000 Euro je Kind in Betracht. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert die Voraussetzungen der Grundsicherung und verweist für die Entscheidung an das Sozialamt.

Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten kann zudem ein Teil der gesetzlichen Rente anrechnungsfrei bleiben, 2026 bis zu 281,50 Euro monatlich. Dieser Freibetrag nach § 82a SGB XII setzt keinen tatsächlich ausgezahlten Grundrentenzuschlag voraus.

Rundfunkbeitrag: 220,32 Euro im Jahr lassen sich sparen

Wer Grundsicherung im Alter erhält, kann sich auf Antrag vollständig vom Rundfunkbeitrag befreien lassen. Bei derzeit 18,36 Euro monatlich sind das 220,32 Euro im Jahr.

Eine kleine Rente oder Wohngeld allein reichen dagegen nicht für die reguläre Befreiung aus. Als Härtefall kommt unter anderem infrage, dass eine entsprechende Sozialleistung abgelehnt wurde, weil das Einkommen den anerkannten Bedarf um weniger als 18,36 Euro monatlich übersteigt.

Mit dem Merkzeichen RF beträgt der ermäßigte Beitrag auf Antrag 6,12 Euro monatlich. Liegen die Voraussetzungen nachweislich schon länger vor, können Befreiung oder Ermäßigung höchstens drei Jahre rückwirkend berücksichtigt werden.

Die Voraussetzungen für Sozialleistungsbezieher erklärt der Beitragsservice. Weitere Fallgestaltungen behandelt unser Beitrag zur Rundfunkbefreiung für Rentner ohne Grundsicherung.

Bei Medikamenten gibt es eine jährliche Belastungsgrenze

Gesetzlich Krankenversicherte müssen Zuzahlungen nicht unbegrenzt leisten. Die Belastungsgrenze beträgt grundsätzlich zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt, bei anerkannter schwerwiegender chronischer Erkrankung in Dauerbehandlung ein Prozent.

Bei der Berechnung werden bestimmte im Haushalt lebende Angehörige einbezogen und Freibeträge berücksichtigt. Für Bezieher von Grundsicherung gilt eine besondere Berechnungsgrundlage: Daraus ergeben sich 2026 grundsätzlich 135,12 Euro jährlich oder 67,56 Euro bei erfüllten Voraussetzungen für die Ein-Prozent-Grenze.

Wer die Grenze erreicht, beantragt bei der Krankenkasse die Befreiung für den Rest des Kalenderjahres und reicht die erforderlichen Einkommensnachweise und Zuzahlungsbelege ein. Auch bereits zu viel geleistete Zuzahlungen können erstattet werden.

Die Befreiung betrifft allerdings nur gesetzliche Zuzahlungen. Selbst gekaufte Medikamente, bestimmte Mehrkosten und Eigenanteile für Zahnersatz zählen nach den Informationen des Bundesgesundheitsministeriums zur Belastungsgrenze nicht dazu.

Zahnersatz: Im Härtefall ist die Regelversorgung ohne Eigenanteil möglich

Bei Zahnersatz übernimmt die gesetzliche Krankenkasse grundsätzlich einen Festzuschuss von 60 Prozent der Kosten der Regelversorgung. Mit nachgewiesener regelmäßiger Vorsorge steigt dieser nach fünf Jahren auf 70 und nach zehn Jahren auf 75 Prozent.

Für Menschen mit geringem Einkommen gibt es die Härtefallregelung: 2026 liegt die monatliche Bruttoeinkommensgrenze für Alleinstehende bei 1.582 Euro, mit einem berücksichtigungsfähigen Angehörigen im gemeinsamen Haushalt bei 2.175,25 Euro. Bei Grundsicherungsbezug entfällt die gesonderte Einkommensprüfung.

Im anerkannten Härtefall wird die notwendige Regelversorgung vollständig übernommen, eine teurere Wunschversorgung kann weiterhin eigene Kosten verursachen. Auch knapp oberhalb der Einkommensgrenze ist ein zusätzlicher Zuschuss möglich.

Die Prüfung sollte vor der Behandlung mit Heil- und Kostenplan bei der Krankenkasse erfolgen. Einzelheiten erklären das Bundesgesundheitsministerium zum Zahnersatz und unser Beitrag zur Kostenübernahme für Zahnersatz und Reparaturen.

Wohngeld gibt es auch für Eigentümer

Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten und kann auch bei einer Altersrente infrage kommen. Über den Anspruch entscheiden insbesondere Haushaltseinkommen, Haushaltsgröße, berücksichtigungsfähige Wohnkosten und örtliche Mietenstufe.

Selbst genutztes Wohneigentum schließt die Leistung nicht aus: Für Eigentümer heißt sie Lastenzuschuss. Auch bei einem abbezahlten Haus können anerkannte Belastungen vorliegen, wie unser Beitrag zum Wohngeld für Eigentümer erläutert.

Wer Grundsicherung erhält und dessen Unterkunftskosten dort berücksichtigt werden, ist grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen. Für denselben Bedarf gibt es beide Leistungen nicht zusätzlich nebeneinander; bei gemischten Haushalten sind Besonderheiten möglich.

Wohngeld beginnt nach § 25 Wohngeldgesetz grundsätzlich mit dem Antragsmonat, wobei das Gesetz Ausnahmen vorsieht. Die geplanten Einschnitte für 2027 befinden sich laut Bundestag im Gesetzgebungsverfahren; sie sind von den geltenden Ansprüchen für 2026 zu unterscheiden.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

131 Euro Entlastungsbetrag: Hilfe im Alltag gegen Nachweis

Pflegebedürftige in häuslicher Pflege haben 2026 schon ab Pflegegrad 1 Anspruch auf bis zu 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich. Finanziert werden damit bestimmte Pflegeleistungen und anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag, etwa geeignete Hilfen im Haushalt.

Der Anspruch entsteht ohne gesonderten vorherigen Antrag, das Geld wird aber nicht automatisch zur freien Verfügung überwiesen. Für die Erstattung müssen geeignete Leistungsnachweise eingereicht oder die Abrechnung mit einem berechtigten Anbieter vereinbart werden.

Nach der derzeitigen Regelung in § 45b SGB XI können nicht verbrauchte Ansprüche aus 2026 bis zum 30. Juni 2027 für entsprechende Leistungen genutzt werden. Wer Unterstützung braucht, sollte bei der Pflegekasse den verfügbaren Betrag und anerkannte Angebote erfragen.

Der Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes sieht eine Umgestaltung und für Pflegegrad 1 den Ausschluss vom geplanten Sozialraumbudget vor. Das ist eine Reformplanung und keine bereits für 2026 geltende Streichung des Entlastungsbetrags.

Bis zu 4.180 Euro für einen pflegegerechten Umbau

Für Anpassungen der Wohnung kann die Pflegekasse bereits ab Pflegegrad 1 bis zu 4.180 Euro je förderfähiger Maßnahme zuschießen. Voraussetzung ist, dass der Umbau die häusliche Pflege ermöglicht, erheblich erleichtert oder eine möglichst selbstständige Lebensführung wiederherstellt.

Eine bodengleiche Dusche, eine Rampe oder ein Treppenlift können dazugehören. Mehrere gleichzeitig notwendige Umbauten werden regelmäßig als eine Maßnahme betrachtet; 4.180 Euro gibt es deshalb nicht automatisch für jeden einzelnen Handwerkerauftrag.

Der Antrag sollte vor Beginn des Umbaus mit Kostenvoranschlag gestellt werden. Nach § 40 Absatz 7 SGB XI beträgt die Entscheidungsfrist grundsätzlich drei Wochen, bei gesetzlich vorgesehener Beteiligung einer Pflegefachperson oder des Medizinischen Dienstes fünf Wochen; eine Genehmigung durch Fristablauf setzt voraus, dass kein hinreichender Verzögerungsgrund rechtzeitig schriftlich mitgeteilt wurde.

Steuern: Der Grundfreibetrag ist keine Bruttorentengrenze

Der Grundfreibetrag beträgt 2026 bei Einzelveranlagung 12.348 Euro und bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen. Er lässt sich deshalb nicht einfach durch zwölf teilen, um eine allgemeine steuerfreie Monatsrente zu bestimmen.

Wer 2026 erstmals eine gesetzliche Rente bezieht, hat nach § 22 Einkommensteuergesetz grundsätzlich einen Besteuerungsanteil von 84 Prozent. Das ist kein Steuersatz; der persönliche Rentenfreibetrag wird grundsätzlich als Eurobetrag festgeschrieben, während regelmäßige Rentenerhöhungen voll steuerpflichtig sind.

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und weitere abzugsfähige Ausgaben können das zu versteuernde Einkommen senken. Bei einem Grad der Behinderung von 50 beträgt der Behinderten-Pauschbetrag 1.140 Euro im Jahr.

Haushalt und Handwerker können die Steuer mindern

Für begünstigte haushaltsnahe Dienstleistungen lassen sich 20 Prozent der berücksichtigungsfähigen Kosten direkt von der Einkommensteuer abziehen, höchstens 4.000 Euro jährlich.

Für Handwerkerleistungen sind ebenfalls 20 Prozent begünstigt, höchstens jedoch 1.200 Euro jährlich; berücksichtigt werden Arbeitskosten, nicht das Material.

Vorausgesetzt werden eine Rechnung und eine unbare Zahlung; auch geeignete Kosten aus der Betriebskostenabrechnung können infrage kommen. Wer keine entsprechende Einkommensteuer schuldet, bekommt durch diese Ermäßigung jedoch keine zusätzliche Auszahlung.

Bei einem Minijob im Privathaushalt gelten andere Höchstbeträge. Öffentlich geförderte Handwerkermaßnahmen mit steuerfreien Zuschüssen sind von dieser Ermäßigung ausgeschlossen, wie § 35a Einkommensteuergesetz festlegt.

Abgezogene Steuer auf Zinsen lässt sich möglicherweise zurückholen

Auch bei einer kleinen Rente kann eine Bank Kapitalertragsteuer einbehalten, etwa wenn kein ausreichender Freistellungsauftrag vorliegt. Über eine Steuererklärung mit Anlage KAP und gegebenenfalls Günstigerprüfung kann eine Erstattung möglich sein.

Für die Zukunft helfen ein passender Freistellungsauftrag oder bei entsprechend niedrigem Gesamteinkommen eine Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamts. Dabei müssen auch weitere Einkünfte berücksichtigt werden.

Bei freiwilligen Einkommensteuererklärungen ohne Abgabepflicht gilt grundsätzlich eine Frist von vier Jahren nach Ablauf des Steuerjahres: Für 2022 endet sie am 31. Dezember 2026. Wer zur Abgabe verpflichtet war oder bereits einen Steuerbescheid erhalten hat, muss die jeweils geltenden Abgabe-, Einspruchs- und Änderungsregeln beachten.

Bus, Bahn und Freizeit: Nach örtlichen Vergünstigungen fragen

Das reguläre Deutschlandticket kostet 2026 monatlich 63 Euro; einen einheitlichen bundesweiten Seniorenrabatt gibt es dafür nicht. Kommunen und Verkehrsverbünde können jedoch eigene Sozial- oder Seniorenangebote vorsehen.

Bei der Deutschen Bahn gibt es ab 65 Jahren die Senioren BahnCard: Die BahnCard 25 kostet in der zweiten Klasse derzeit 40,90 Euro jährlich, die BahnCard 50 kostet 122 Euro. Ob sich der Kauf lohnt, hängt von den geplanten Fahrten ab; ohne rechtzeitige Kündigung verlängert sich das Abonnement.

Auch Schwimmbäder, Theater und Museen bieten je nach Kommune oder Betreiber ermäßigte Preise an. Welche Hilfen ein kommunaler Nachweis ermöglichen kann, erläutert unser Beitrag zum Sozialpass für Rentner und Geringverdiener.

Ein Antrag kann mehr verändern als viele kleine Spartipps

Wer mit einer knappen Rente auskommen muss, sollte zuerst Ansprüche auf existenzsichernde Leistungen und größere Zuschüsse klären. Eine zusätzliche monatliche Leistung und damit verbundene Befreiungen können den Haushalt stärker entlasten als einzelne Preisnachlässe.

Grundsicherung muss beim Sozialamt beantragt werden und beginnt bei erfüllten Voraussetzungen grundsätzlich mit dem Antragsmonat. Den Grundrentenzuschlag prüft die Rentenversicherung dagegen automatisch; Grundrente und Grundsicherung sind unterschiedliche Leistungen.

Vier Fragen und Antworten

Sind Rentner prinzipiell vom Rundfunkbeitrag befreit?

Nein, das Rentenalter allein genügt nicht. Eine Befreiung kommt beispielsweise bei Grundsicherungsbezug oder einem anerkannten Härtefall infrage; mit Merkzeichen RF ist eine Ermäßigung möglich.

Kann ich Wohngeld zusätzlich zur Grundsicherung bekommen?

Für dieselbe Person ist Wohngeld grundsätzlich ausgeschlossen, wenn ihre Unterkunftskosten bereits in der Grundsicherung berücksichtigt werden. Bei Haushalten mit unterschiedlich leistungsberechtigten Personen ist eine gesonderte Prüfung erforderlich.

Werden die 131 Euro Entlastungsbetrag automatisch ausgezahlt?

Nein, der Entlastungsbetrag ist für bestimmte erstattungsfähige Leistungen vorgesehen. Die Pflegekasse benötigt entsprechende Nachweise oder eine zulässige Abrechnung über den Anbieter.

Lassen sich versäumte Leistungen rückwirkend beantragen?

Das hängt von der Leistung ab: Grundsicherung und Wohngeld beginnen grundsätzlich mit dem Antragsmonat, beim Wohngeld bestehen gesetzliche Ausnahmen. Eine Rundfunkbefreiung kann bei nachgewiesenen Voraussetzungen höchstens drei Jahre rückwirkend berücksichtigt werden.