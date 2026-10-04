Witwenrente und Minijob: Wann eigene Rentenbeiträge kein zusätzliches Geld bringen

Ein rentenversicherungspflichtiger Minijob kann die Witwenrente rechnerisch erhöhen. Doch wer deshalb auf knapp 100 Euro mehr im Monat hofft, sollte genau nachrechnen: In manchen Fällen steigt die Hinterbliebenenrente überhaupt nicht, während vom Arbeitslohn trotzdem Beiträge abgehen.

Entscheidend ist, wie viel Einkommen die Rentenversicherung berücksichtigt und ob die günstigere Berechnung tatsächlich zu einer höheren Zahlung führt. Auch die Beschäftigung im Privathaushalt, ein sehr niedriger Verdienst und der Zeitpunkt der Neuberechnung können den finanziellen Vorteil begrenzen.

Unterhalb des Freibetrags gibt es keine Rentenkürzung zu vermeiden

Wer neben der Witwenrente ausschließlich einen Minijob mit monatlich 603 Euro ausübt, bleibt unter dem allgemeinen Einkommensfreibetrag. Dieser beträgt vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 monatlich 1.122,53 Euro.

Die Hinterbliebenenrente wird in diesem Fall wegen des Minijobs auch dann nicht gekürzt, wenn der volle Verdienst in die Einkommensberechnung einbezogen wird. Eigene Rentenbeiträge können deshalb keine zusätzliche Entlastung bei dieser Rente bewirken.

Für ein Kind, das die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erhöhung erfüllt, steigt der Freibetrag um 238,11 Euro auf 1.360,64 Euro. Eine ausführliche Erklärung bietet unser Beitrag zum Freibetrag bei der Witwenrente seit Juli 2026.

Warum der Wechsel trotzdem häufig empfohlen wird

Bei einem rentenversicherungspflichtigen Minijob werden für die Einkommensberechnung pauschal 40 Prozent vom Bruttoverdienst abgezogen. Von 603 Euro bleiben damit 361,80 Euro übrig, während bei einem befreiten Minijob regelmäßig die vollen 603 Euro berücksichtigt werden.

Der Unterschied von 241,20 Euro kann die Kürzung der Witwenrente um bis zu 96,48 Euro verringern. Dieser Höchsteffekt entsteht aber nur, wenn sich der gesamte Unterschied auf die tatsächliche Rentenzahlung auswirkt.

Wie die Berechnung funktioniert, erläutert unser Hauptartikel Witwenrente und Minijob: Eigene Rentenbeiträge können fast 100 Euro mehr Witwenrente bringen. Die Grundlage für den Pauschalabzug ist § 18b SGB IV.

Knapp über dem Freibetrag kann der Beitrag höher sein als der Vorteil

Liegt das bisher berücksichtigte Einkommen nur wenig über dem Freibetrag, fällt auch die bisherige Kürzung gering aus. Mehr als diese Kürzung lässt sich durch die günstigere Berechnung nicht zurückholen.

Wird die Witwenrente beispielsweise nur um zehn Euro gekürzt, kann der Wechsel diese Kürzung höchstens um zehn Euro beseitigen. Bei einem gewerblichen Minijob mit 603 Euro Verdienst kostet der Eigenbeitrag jedoch 21,71 Euro monatlich.

Damit wäre die laufende Rechnung zunächst um 11,71 Euro schlechter, noch bevor mögliche weitere Abzüge berücksichtigt werden. Der zusätzliche Versicherungsschutz muss davon getrennt bewertet werden.

Bei kleinen Verdiensten zählt der Mindestbeitrag

Bei einem Monatsverdienst unter 175 Euro kann die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage greifen. Dann beträgt der gesamte Rentenversicherungsbeitrag 32,55 Euro, von dem der Arbeitgeber seinen Anteil auf Grundlage des tatsächlichen Lohns übernimmt.

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Die 32,55 Euro sind somit nicht automatisch der Eigenbeitrag der beschäftigten Person. Diese trägt die Differenz zwischen dem Mindestbeitrag und dem Arbeitgeberanteil.

Bei 100 Euro Monatsverdienst im gewerblichen Minijob zahlt der Arbeitgeber beispielsweise 15 Euro und die beschäftigte Person 17,55 Euro. Der größtmögliche rechnerische Vorteil bei der Witwenrente beträgt bei diesem Lohn dagegen nur 16 Euro.

Die Mindestbeitragsregel gilt allerdings nicht in jeder Konstellation, etwa bei einer zusätzlichen rentenversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung oder bestimmten anderen Pflichtversicherungszeiten. Die Minijob-Zentrale erläutert die Ausnahmen und die Berechnung.

Im Privathaushalt bleibt vom Höchstbetrag deutlich weniger

Im gewerblichen Minijob beträgt der Eigenanteil zur Rentenversicherung regelmäßig 3,6 Prozent. Im Privathaushalt sind es 13,6 Prozent, weil der Arbeitgeber dort einen geringeren Anteil übernimmt.

Bei 603 Euro Monatsverdienst gehen deshalb im Gewerbe 21,71 Euro und im Privathaushalt 82,01 Euro vom Lohn ab. Selbst bei maximaler Entlastung der Witwenrente fällt der verbleibende Vorteil entsprechend unterschiedlich aus.

Vereinfachter monatlicher Vergleich bei 603 Euro Verdienst und voller Wirkung des Pauschalabzugs Beschäftigung Höchstmögliche Erhöhung der Witwenrente Eigenbeitrag Differenz vor weiteren Abzügen Gewerblicher Minijob 96,48 Euro 21,71 Euro 74,77 Euro Minijob im Privathaushalt 96,48 Euro 82,01 Euro 14,47 Euro

Diese Differenz ist kein garantierter Nettogewinn. Auf eine höhere Rentenzahlung können zusätzliche Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern entfallen.

Eine höhere Witwenrente kommt nicht immer sofort

Bei Arbeitsentgelt verwendet die Rentenversicherung grundsätzlich das Einkommen des Vorjahres, soweit keine gesetzliche Ausnahme greift. Einkommensänderungen werden nach § 18d SGB IV grundsätzlich erst zum nächsten 1. Juli berücksichtigt.

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Eine frühere Berücksichtigung kommt insbesondere in Betracht, wenn das laufende Einkommen mindestens zehn Prozent unter dem bisher berücksichtigten Einkommen liegt. Bei mehreren Einkünften wird diese Minderung am gesamten zu berücksichtigenden Einkommen geprüft, nicht allein am Minijob.

Deshalb sollten Betroffene nicht nur nach der späteren Rentenhöhe, sondern auch nach dem Beginn der Neuberechnung fragen. Der Eigenbeitrag kann bereits vom Lohn abgehen, während die höhere Hinterbliebenenrente noch nicht gezahlt wird.

Eine bisherige Nullrente schließt einen Vorteil nicht aus

Ist die Witwenrente wegen der Einkommensanrechnung vollständig auf null gekürzt, muss auch nach der günstigeren Berechnung erneut geprüft werden. Ein bisheriger Zahlbetrag von null bedeutet nicht automatisch, dass der Wechsel wirkungslos bleibt.

Liegt der neue Anrechnungsbetrag weiterhin mindestens so hoch wie die Witwenrente vor Einkommensanrechnung, entsteht tatsächlich keine Auszahlung. Sinkt er dagegen unter den Rentenbetrag, kann die Witwenrente wieder teilweise gezahlt werden.

Ein vereinfachtes Beispiel verdeutlicht den Unterschied: Bei 200 Euro Witwenrente vor Einkommensanrechnung und einem bisherigen Anrechnungsbetrag von 250 Euro wird nichts ausgezahlt. Sinkt der Anrechnungsbetrag auf 160 Euro, entstehen wieder 40 Euro Rente vor weiteren Abzügen.

Kein zusätzliches Geld bedeutet nicht automatisch keinen Nutzen

Die kurzfristige Haushaltsrechnung beantwortet nicht allein die Frage, ob sich eigene Rentenbeiträge lohnen. Pflichtbeiträge können die eigene Altersrente erhöhen und Beschäftigungsmonate vollständig für Wartezeiten zählen lassen.

Je nach persönlicher Versicherungsgeschichte können außerdem Ansprüche auf weitere Leistungen der Rentenversicherung unterstützt werden. Deshalb sollte eine Vergleichsrechnung sowohl die laufenden Zahlungen als auch den zusätzlichen Versicherungsschutz berücksichtigen.

Seit Juli 2026 lässt sich eine frühere Befreiung im Minijob einmalig für die Zukunft aufheben. Nach den Informationen der Minijob-Zentrale ist diese Rückkehr zur Beitragspflicht für die laufenden Minijobs bindend.

Praxisbeispiel: Mehr Witwenrente, aber weniger Geld im Monat

Frau Sommer verdient in einem gewerblichen Minijob 603 Euro monatlich und hat weitere Einkünfte, die nach den vorgeschriebenen Abzügen mit 544,53 Euro berücksichtigt werden. Ohne Pauschalabzug auf den Minijob ergibt sich ein Gesamteinkommen von 1.147,53 Euro, also 25 Euro mehr als der allgemeine Freibetrag.

Ihre ausreichend hohe Witwenrente wird deshalb um zehn Euro gekürzt. Mit Rentenversicherungspflicht sinkt das berücksichtigte Einkommen unter den Freibetrag, sodass diese Kürzung entfällt.

Den zehn Euro mehr Witwenrente steht jedoch ein Eigenbeitrag von 21,71 Euro gegenüber. Sobald die günstigere Einkommensberechnung wirksam wird, bleiben ihr aus diesem Vergleich zunächst 11,71 Euro weniger im Monat, während sie zugleich zusätzliche Rentenversicherungsansprüche erwirbt.

Sechs Fragen und Antworten zu den Grenzen des Minijob-Vorteils

Lohnt sich die Rentenversicherungspflicht für jede Witwe?

Sie führt nicht bei jeder Witwe zu mehr verfügbarem Geld. Auch ohne höhere Witwenrente können eigene Rentenbeiträge jedoch für die Altersvorsorge und weitere Versicherungsansprüche sinnvoll sein.

Was gilt, wenn neben der Witwenrente nur ein Minijob besteht?

Ein Minijob mit 603 Euro Monatsverdienst liegt allein unter dem allgemeinen Freibetrag von 1.122,53 Euro. Eine wegen dieses Einkommens ohnehin ungekürzte Witwenrente lässt sich durch den Pauschalabzug nicht weiter erhöhen.

Muss ich bei einem kleinen Minijob selbst 32,55 Euro zahlen?

Nicht automatisch, denn die 32,55 Euro sind der gesamte Mindestbeitrag einschließlich Arbeitgeberanteil. Ob die Mindestbeitragsregel überhaupt gilt und wie hoch Ihr Eigenanteil ausfällt, hängt von Ihrer Beschäftigungs- und Versicherungssituation ab.

Warum ist der finanzielle Vorteil im Privathaushalt geringer?

Der Eigenanteil beträgt dort regelmäßig 13,6 statt 3,6 Prozent des Verdienstes. Dadurch bleibt von derselben Erhöhung der Witwenrente weniger übrig.

Kann eine auf null gekürzte Witwenrente wieder ausgezahlt werden?

Ja, wenn der neue Anrechnungsbetrag unter die Witwenrente vor Einkommensanrechnung sinkt. Bleibt er mindestens genauso hoch wie die Rente, entsteht weiterhin kein Zahlbetrag.

Wann wird die günstigere Einkommensberechnung wirksam?

Einkommensänderungen werden grundsätzlich zum nächsten 1. Juli berücksichtigt; bei einer Minderung des berücksichtigten Gesamteinkommens um mindestens zehn Prozent kommt eine frühere Berücksichtigung in Betracht.

Den konkreten Beginn sollte die Rentenversicherung anhand der persönlichen Einkommensdaten prüfen.