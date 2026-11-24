Wer Wohngeld beantragt, kann nach einer neuen Auswertung mit einem geringeren rechnerischen Zuschuss rechnen als noch Ende 2025. Bei 15.910 Berechnungen mit positivem Wohngeldanspruch lag der mittlere Wert im November 2026 bei 261 Euro monatlich. Im Dezember 2025 waren es noch 278 Euro. Das entspricht einem Rückgang um 17 Euro.

Die Zahlen stammen aus einer am 23. November 2026 aktualisierten Wohngeldstatistik des Portals “Smart-Rechner”.

Allerdings handelt es sich nicht um tatsächlich ausgezahltes Wohngeld, sondern um Ergebnisse eines privaten Online-Rechners. Ob Wohngeldempfänger bundesweit tatsächlich weniger Geld erhalten, lässt sich daraus nicht ableiten.

Wohngeldberechnungen zeigen seit Monaten niedrigere Beträge

Die Auswertung basiert auf anonymisierten Eingaben von Nutzern des Wohngeldrechners. Berücksichtigt wurden ausschließlich Berechnungen, bei denen ein positiver Anspruch ermittelt wurde.

Während der Median im Dezember 2025 noch 278 Euro betrug, lag er im März 2026 bei 272 Euro und im Juni bei 268 Euro. Im Oktober wurden 267 Euro erreicht, im November schließlich 261 Euro.

Zeitraum Berechneter Median Dezember 2025 278 Euro März 2026 272 Euro Juni 2026 268 Euro September 2026 268 Euro Oktober 2026 267 Euro November 2026 261 Euro

Der Median bedeutet, dass die Hälfte der berücksichtigten Berechnungsergebnisse höchstens diesen Wert erreichte und die andere Hälfte mindestens diesen Wert.

Wichtig ist außerdem, dass nicht dieselben Haushalte über mehrere Monate verfolgt wurden. Die Ergebnisse stammen aus wechselnden Nutzereingaben. Auch fehlerhafte oder unvollständige Angaben sind möglich. Der Novemberwert bildet zudem nur die bis zur Aktualisierung erfassten Berechnungen ab.

Mieten und Einkommen erklären den Rückgang nicht allein

Interessant ist der Vergleich der weiteren Angaben. Im Dezember 2025 lag die mittlere eingegebene Kaltmiete bei 580 Euro und das Nettoeinkommen bei 1.400 Euro. Für November 2026 weist die Statistik 579 Euro Kaltmiete und 1.377 Euro Nettoeinkommen aus.

Obwohl das mittlere eingegebene Nettoeinkommen damit niedriger lag, fiel auch der berechnete Wohngeldbetrag geringer aus.

Daraus lässt sich allerdings kein unmittelbarer Zusammenhang ableiten. Für die Wohngeldberechnung sind neben Einkommen und Wohnkosten auch die Haushaltsgröße, der Wohnort und mögliche Freibeträge entscheidend.

Im November entfielen 47,4 Prozent der Berechnungen auf Einpersonenhaushalte. Im Dezember 2025 waren es 44,9 Prozent. Schon solche Veränderungen in der Zusammensetzung der Nutzer können den Gesamtwert beeinflussen.

Die Zahlen belegen deshalb einen Rückgang innerhalb der ausgewerteten Berechnungen, aber keine allgemeine Leistungskürzung.

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Wohnort kann beim Wohngeld einen großen Unterschied machen

Wie unterschiedlich die berechneten Ansprüche ausfallen, zeigt die regionale Auswertung des Portals.

Für Nordrhein-Westfalen ergibt sich über die letzten zwölf erfassten Monate ein Median von 293 Euro. In Sachsen liegt er bei 227 Euro, in Niedersachsen bei 276 Euro und in Berlin bei 248 Euro.

Ein wichtiger Grund sind die unterschiedlichen Mietenniveaus. Das Wohngeldgesetz unterscheidet sieben Mietenstufen, die beeinflussen, welcher Teil der Wohnkosten bei der Berechnung berücksichtigt wird.

Eine höhere tatsächliche Miete bedeutet deshalb nicht zwangsläufig mehr Wohngeld. Überschreiten die Wohnkosten die gesetzliche Höchstgrenze einschließlich Klimakomponente, erhöht der darüberliegende Mietanteil den Zuschuss nicht weiter.

Welche Mietbeträge 2026 berücksichtigt werden, zeigt die Übersicht Neue Wohngeld-Tabelle zeigt, wie viel die Miete zählt.

Beispiel: Wann eine höhere Miete zu mehr Wohngeld führen kann

Wer bereits Wohngeld erhält, muss bei einer deutlichen Veränderung der Wohnkosten nicht immer bis zum nächsten Bewilligungszeitraum warten.

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Ein Beispiel zeigt die Voraussetzungen. Bei einem Haushalt steigt die wohngeldrechtlich berücksichtigte monatliche Miete von 600 auf 672 Euro. Das entspricht einer Erhöhung um zwölf Prozent.

Nach § 27 Wohngeldgesetz kann ein Erhöhungsantrag in Betracht kommen, wenn die berücksichtigte Miete ohne gesetzliche Heizkostenentlastung um mehr als zehn Prozent steigt und sich dadurch tatsächlich ein höherer Wohngeldanspruch ergibt.

Bei einem Anstieg von 600 auf 660 Euro wären dagegen genau zehn Prozent erreicht. Das reicht für eine vorzeitige Erhöhung wegen gestiegener Miete nicht aus.

Auch müssen beide Mietwerte innerhalb der für den Haushalt maßgeblichen wohngeldrechtlichen Grenzen liegen. Steigt lediglich der nicht mehr berücksichtigungsfähige Teil der Miete, kann der Wohngeldbetrag unverändert bleiben.

Weniger Einkommen kann einen Erhöhungsantrag ermöglichen

Auch ein Einkommensverlust kann einen höheren Wohngeldanspruch begründen.

Angenommen, das wohngeldrechtliche Gesamteinkommen eines Haushalts sinkt von monatlich 1.800 auf 1.584 Euro. Der Rückgang beträgt zwölf Prozent.

Damit wäre die gesetzliche Schwelle von mehr als zehn Prozent überschritten. Ergibt die Neuberechnung einen höheren Wohngeldbetrag, muss die Behörde die Leistung auf Antrag entsprechend neu bewilligen.

Entscheidend ist allerdings das nach dem Wohngeldgesetz ermittelte Gesamteinkommen aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. Ein Rückgang des Nettolohns um zwölf Prozent bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch das maßgebliche Wohngeldeinkommen entsprechend sinkt.

Welche Nachweise und Berechnungsregeln bei einem solchen Antrag wichtig sind, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Wohngeld: Miete steigt, Einkommen sinkt – der Erhöhungsantrag macht jetzt Sinn.

Schwerbehinderung kann den berechneten Anspruch ebenfalls verändern

Neben Einkommen und Miete können gesetzliche Freibeträge die Höhe des Wohngeldes beeinflussen.

Nach § 17 WoGG ist unter bestimmten Voraussetzungen bei Schwerbehinderung ein Freibetrag von jährlich 1.800 Euro zu berücksichtigen. Dadurch verringert sich das anrechenbare Einkommen rechnerisch um 150 Euro monatlich.

Das bedeutet keine zusätzliche Auszahlung von 150 Euro, kann aber den Wohngeldanspruch erhöhen.

Was Wohngeldempfänger jetzt prüfen sollten

Aus dem Novemberwert von 261 Euro lässt sich nicht ableiten, dass ein bestehender Wohngeldbescheid gekürzt wird. Bewilligte Beträge ändern sich nicht allein deshalb, weil ein privater Rechner bei anderen Nutzern niedrigere Ansprüche ermittelt.

Wer bereits Wohngeld erhält, sollte stattdessen seinen eigenen Bescheid und die zugrunde gelegten Einkommens- und Mietdaten prüfen.

Bei einer erheblichen Einkommensminderung, gestiegenen berücksichtigungsfähigen Wohnkosten oder zusätzlichen zu berücksichtigenden Haushaltsmitgliedern kann sich ein Erhöhungsantrag lohnen. Dafür müssen die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein.

Wer bisher kein Wohngeld erhält, kann unabhängig von den Zehn-Prozent-Schwellen einen Erstantrag stellen. Ein Online-Rechner bietet dafür eine erste Orientierung. Über den tatsächlichen Anspruch entscheidet jedoch die zuständige Wohngeldbehörde.

Die neue Auswertung macht vor allem deutlich, wie unterschiedlich Wohngeldberechnungen ausfallen. Ob ein Haushalt mehr Unterstützung erhalten kann, entscheidet nicht der bundesweite Median, sondern seine individuelle Wohn- und Einkommenssituation.

Quellen