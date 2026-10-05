Witwenrente auf null: Warum Betroffene ihren Bescheid aber nicht einfach abheften sollten

Die Rentenversicherung überweist keine Witwenrente mehr, weil das eigene Einkommen zu hoch ist. Für Betroffene kann das wie ein endgültiger Verlust wirken – dabei kann der Anspruch weiterhin bestehen und später wieder zu einer Zahlung führen.

Besonders wichtig wird dieser Unterschied, wenn das Einkommen sinkt, etwa beim Wechsel aus dem Beruf in den Ruhestand. Wer die frühere Entscheidung als endgültige Absage versteht, lässt möglicherweise eine erneute Berechnung ungeprüft.

Keine Auszahlung bedeutet nicht automatisch keinen Anspruch

Das Rentenrecht unterscheidet zwischen dem grundsätzlichen Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente und dem Betrag, der tatsächlich ausgezahlt wird. Für diesen grundsätzlichen Anspruch wird auch der Begriff „Stammrecht“ verwendet.

Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, richtet sich insbesondere nach § 46 SGB VI. Dazu gehören unter anderem die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen beim verstorbenen Ehepartner und die persönlichen Voraussetzungen des Hinterbliebenen.

Erst bei der Berechnung wird geprüft, wie eigenes Einkommen die Leistung beeinflusst. § 97 SGB VI kann dazu führen, dass von einer bestehenden Hinterbliebenenrente rechnerisch nichts mehr zur Auszahlung übrig bleibt.

Warum der genaue Grund im Bescheid wichtig ist

Eine wegen Einkommensanrechnung nicht ausgezahlte Rente ist rechtlich etwas anderes als eine Ablehnung wegen fehlender Anspruchsvoraussetzungen. Auch das Ende einer befristeten Leistung lässt sich nicht allein durch ein später niedrigeres Einkommen rückgängig machen.

Betroffene sollten deshalb im Bescheid nachsehen, weshalb kein Geld überwiesen wird. Steht dort die vollständige Anrechnung eigenen Einkommens im Vordergrund, kann eine spätere Veränderung der Einnahmen eine neue Berechnung erforderlich machen.

Über solche Fälle berichtet gegen-hartz.de auch im Beitrag „Witwenrente auf null gekürzt: Zehntausende Witwen sind davon betroffen“.

Nicht jeder Euro Einkommen wird von der Witwenrente abgezogen

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der monatliche Freibetrag bei der Einkommensanrechnung 1.122,53 Euro. Für jedes Kind, das die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, erhöht er sich um 238,11 Euro.

Vom berücksichtigten Einkommen oberhalb des persönlichen Freibetrags werden grundsätzlich 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Die Freibetragsüberschreitung führt deshalb nicht sofort zum vollständigen Wegfall der Zahlung.

Wie schnell eine Rente auf null sinkt, hängt auch von ihrer Höhe vor der Einkommensanrechnung ab. Eine kleinere Hinterbliebenenrente kann bereits durch einen niedrigeren Anrechnungsbetrag vollständig aufgezehrt werden.

Das Netto auf dem Konto ist nicht automatisch die richtige Rechengröße

Bei der Einkommensanrechnung übernimmt die Rentenversicherung nicht einfach den überwiesenen Nettolohn. Aus dem Bruttoeinkommen wird nach gesetzlichen Vorgaben ein pauschaliertes Nettoeinkommen ermittelt.

Die Abzüge unterscheiden sich nach der Einkommensart und weiteren Voraussetzungen. Deshalb lässt sich die persönliche Kürzung nicht zuverlässig berechnen, indem der Freibetrag unmittelbar vom Bruttolohn oder vom tatsächlichen Kontoeingang abgezogen wird.

Für eine Kontrolle sollten Betroffene im Berechnungsbogen zunächst den angesetzten Einkommensbetrag und die verwendeten Abzüge suchen. Erst anschließend lässt sich nachvollziehen, welcher Überschuss auf die Witwenrente angerechnet wird.

So kann aus einer Nullrente wieder eine Zahlung werden

Die folgende Modellrechnung unterstellt eine monatliche Witwenrente von 500 Euro vor der Einkommensanrechnung. Es gelten der Freibetrag seit Juli 2026 und keine zusätzlichen Freibeträge für Kinder.

Rechenschritt Höheres Einkommen Gesunkenes Einkommen Rentenrechtlich ermitteltes Nettoeinkommen 2.500 Euro 1.800 Euro Freibetrag 1.122,53 Euro 1.122,53 Euro Einkommen oberhalb des Freibetrags 1.377,47 Euro 677,47 Euro Davon 40 Prozent 550,99 Euro 270,99 Euro Witwenrente vor Einkommensanrechnung 500 Euro 500 Euro Verbleibende Rente nach Einkommensanrechnung 0 Euro 229,01 Euro

Bei 2.500 Euro liegt der errechnete Anrechnungsbetrag über der zugrunde gelegten Witwenrente. Sinkt das berücksichtigte Einkommen auf 1.800 Euro, bleiben rechnerisch wieder 229,01 Euro monatlich übrig.

Das ist eine vereinfachte Berechnung und keine Aussage über den Zeitpunkt der Umstellung. Etwaige Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie steuerliche Folgen sind nicht eingerechnet.

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Bei sinkendem Einkommen kann die Zehn-Prozent-Regel helfen

Einkommensänderungen werden nach § 18d SGB IV grundsätzlich zum nächstfolgenden 1. Juli berücksichtigt. Für Einkommensminderungen gibt es jedoch eine wichtige Ausnahme.

Ist das laufende Einkommen mindestens zehn Prozent niedriger als das bisher berücksichtigte Einkommen, kann die Minderung bereits vom Zeitpunkt ihres Eintritts an berücksichtigt werden. Bei Arbeits- und Vermögenseinkommen kommt es dabei auf das voraussichtliche durchschnittliche Einkommen an.

Ein einzelner schlechter bezahlter Monat reicht deshalb nicht in jeder Konstellation aus. Auch die Frage, welche Einnahmen wegfallen und welche an ihre Stelle treten, muss in die Berechnung einfließen.

Der eigene Rentenbeginn sollte Anlass für eine Prüfung sein

Beim Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand verändert sich häufig sowohl die Höhe als auch die Art des Einkommens. Daraus kann sich eine andere Anrechnung auf die Hinterbliebenenrente ergeben.

Eine eigene Altersrente ist allerdings nicht automatisch anrechnungsfrei. Auch sie kann die Witwen- oder Witwerrente mindern, sodass ein Rentenbeginn nicht zwangsläufig zur vollständigen Auszahlung der Hinterbliebenenrente führt.

Betroffene sollten den neuen Rentenbescheid deshalb zum Anlass nehmen, die bisherige Berechnung prüfen zu lassen. Dass früher wegen des Arbeitsverdienstes keine Witwenrente gezahlt wurde, beantwortet die neue Berechnung noch nicht.

Welche Veränderungen den Anspruch tatsächlich betreffen können

Das fortbestehende Stammrecht ist keine Garantie für eine lebenslange Zahlung unter allen Umständen. Eine Wiederheirat betrifft beispielsweise die Anspruchsvoraussetzungen selbst und ist von einer bloßen Einkommensänderung zu unterscheiden.

Auch die kleine Witwenrente ist nach neuem Hinterbliebenenrecht grundsätzlich auf 24 Kalendermonate nach Ablauf des Sterbemonats begrenzt; für bestimmte Altfälle gelten Ausnahmen. Ein durchgeführtes Rentensplitting kann den Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente ebenfalls ausschließen.

Wer wieder eine Zahlung erreichen möchte, muss daher zunächst klären, ob ausschließlich das Einkommen entgegenstand. Niedrigere Einnahmen ersetzen keine fehlenden gesetzlichen Voraussetzungen.

Einkommensänderung nachweisen und Neuberechnung verlangen

Wer weniger verdient oder dessen bisherige Einnahmen wegfallen, sollte die Rentenversicherung zeitnah informieren. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt ausdrücklich, Einkommensänderungen mitzuteilen, damit die Leistung richtig berechnet werden kann.

Sinnvoll sind eine konkrete Angabe zum Beginn der Änderung und passende Nachweise, etwa aktuelle Entgeltabrechnungen oder ein neuer Rentenbescheid. Im Schreiben sollte ausdrücklich um Prüfung gebeten werden, ob aus der bislang vollständig angerechneten Hinterbliebenenrente wieder ein Zahlungsanspruch entsteht.

Der frühere Bescheid gehört ebenfalls zu den wichtigen Unterlagen. Er zeigt, welche Rente zugrunde lag, welches Einkommen berücksichtigt wurde und weshalb die Auszahlung unterblieb.

Beispiel aus der Praxis: Nach dem Berufsende lohnt sich ein zweiter Blick

Eine Witwe erhält wegen ihres Arbeitsverdienstes seit mehreren Jahren keine Zahlung aus ihrer grundsätzlich bestehenden großen Witwenrente. Nach dem Wechsel in den Ruhestand sinkt ihr rentenrechtlich berücksichtigtes Einkommen deutlich.

Sie schickt ihren eigenen Rentenbescheid an die Rentenversicherung und bittet um Neuberechnung der Hinterbliebenenrente. Unter den Annahmen der Modellrechnung kann aus der bisherigen Nullrente wieder eine monatliche Leistung von 229,01 Euro vor weiteren Abzügen werden.

Der Anspruch musste dafür nicht erst durch den Ruhestand neu entstehen. Verändert hat sich die Einkommensanrechnung – ob und ab wann daraus eine Zahlung folgt, muss die Rentenversicherung im konkreten Fall feststellen.

Quellen: § 46 SGB VI und § 97 SGB VI; § 18b SGB IV und § 18d SGB IV; Deutsche Rentenversicherung Rheinland, „Hinterbliebenenrente: Höherer Freibetrag seit Juli“, 23. Juli 2026; rentenbescheid24.de, „Stammrecht Witwenrente: Warum Einkommen den Anspruch nicht löschen muss“, 28. September 2026. Sämtliche Beispielbeträge sind fiktive Modellrechnungen.