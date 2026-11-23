Wer einen Grad der Behinderung (GdB) von 80 hat, kann deshalb nicht früher in Altersrente gehen als jemand mit einem GdB von 50. Der Sozialrechtler Felix Welti hat nun im Bundestag vorgeschlagen, das Eintrittsalter für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen zu senken und stärker nach dem Grad der Behinderung zu unterscheiden.

Der Vorschlag fiel bei einer Anhörung zur Erwerbsminderungsrente. Die Grünen wollen deren maximalen Rentenabschlag zunächst von 10,8 auf 7,2 Prozent senken. Welti brachte dagegen eine weitere Möglichkeit ins Gespräch, um gesundheitlich eingeschränkten Menschen einen früheren Rentenbeginn zu ermöglichen.

Dahinter steht die Frage, wie Menschen abgesichert werden können, die aus gesundheitlichen Gründen schon einige Jahre vor dem regulären Rentenalter nicht mehr arbeiten können. Bislang handelt es sich um Reformvorschläge und nicht um beschlossene Änderungen.

Wer seinen Beruf aufgeben muss, kann bei der EM-Rente leer ausgehen

Für eine Erwerbsminderungsrente prüft die Rentenversicherung, wie viele Stunden jemand auf dem allgemeinen Arbeitsmarkts noch arbeiten kann. Wer seinen bisherigen Beruf gesundheitlich nicht mehr schafft, aber eine andere Tätigkeit noch sechs Stunden täglich ausüben könnte, erfüllt nicht diese medizinischen Voraussetzungen.

Die Grünen schlagen eine „Überlastungsschutzrente“ vor. Ältere Beschäftigte sollten sie zunächst zwei Jahre vor ihrer Regelaltersgrenze beantragen können, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen im bisherigen oder einem ähnlichen Beruf nicht mehr ausreichend arbeiten können.

Welti will beim Grad der Behinderung ansetzen

In der Anhörung am 2. November 2026 verwies Welti auf die Schwierigkeit, das tägliche Leistungsvermögen medizinisch auf Stunden genau einzuschätzen. Er schlug vor, die bestehende besondere Rente für schwerbehinderte Versicherte auszuweiten.

Der Rentenbeginn sollte, ihm zufolge, stärker auf den festgestellten Grad der Behinderung (GdB) abstellen.

Für Betroffene hätte dieser Weg einen praktischen Vorteil: Wer die Voraussetzungen der Altersrente erfüllt, muss dafür keine Erwerbsminderung nachweisen.

Warum der Antrag im Ausschuss scheiterte

Am 11. November 2026 lehnte der Ausschuss für Arbeit und Soziales den Antrag der Grünen ab. Um die niedrigeren EM-Abschläge und die Überlastungsschutzrente zu finanzieren, wollte die Fraktion die Altersrente für besonders langjährig Versicherte abschaffen.

Die Linke wandte ein, dass die Rente nach 45 Versicherungsjahren eine lange Versicherungsbiografie honoriere und einen anderen Zweck erfülle als eine Leistung wegen gesundheitlicher Einschränkungen.

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Was heute für die Altersrente mit Schwerbehinderung gilt

Wer 1964 oder später geboren ist, kann diese Altersrente mit 65 Jahren abschlagsfrei oder ab 62 Jahren mit einem dauerhaften Abschlag beziehen. Voraussetzung sind eine anerkannte Schwerbehinderung bei Rentenbeginn und 35 Jahre mit anrechenbaren rentenrechtlichen Zeiten.

Für jeden vorgezogenen Monat sinkt die Rente um 0,3 Prozent. Für die Jahrgänge ab 1964 ergibt sich daraus folgende Staffelung nach dem Alter beim Rentenbeginn.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen nach geltendem Recht, ab Geburtsjahrgang 1964 Alter bei Rentenbeginn Dauerhafter Abschlag 62 Jahre 10,8 Prozent 63 Jahre 7,2 Prozent 64 Jahre 3,6 Prozent 65 Jahre Kein Abschlag

Die 7,2 Prozent in der Tabelle gelten also bereits für schwerbehinderte Menschen dieser Jahrgänge, die genau zwei Jahre früher Altersrente beziehen. Dieselbe Zahl hatte im Grünen-Antrag eine andere Bedeutung: Sie sollte den Abschlag bei der Erwerbsminderungsrente nach oben begrenzen.

Sechs Fragen und Antworten zu Schwerbehinderung und EM-Rente

Kann ich mit GdB 80 früher in Altersrente als mit GdB 50?

Für denselben Geburtsjahrgang gelten bei beiden Graden dieselben Altersgrenzen. Sobald die Schwelle zur Schwerbehinderung erreicht ist, kommt es für den Termin auf Ihr Geburtsdatum und die erfüllte Wartezeit an.

Genügt ein GdB von 40 mit Gleichstellung?

Eine Gleichstellung durch die Arbeitsagentur kann beim Erhalt eines Arbeitsplatzes helfen. Für die besondere Altersrente ist grundsätzlich ein GdB von mindestens 50 bei Rentenbeginn erforderlich, wie der Überblick zu häufigen Irrtümern zur Schwerbehindertenrente erläutert.

Kann ich ohne Schwerbehindertenausweis eine EM-Rente bekommen?

Ja, für die EM-Rente zählen das verbleibende Leistungsvermögen und die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Wer auf absehbar längere Dauer weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, gilt aus medizinischen Gründen als voll erwerbsgemindert, bei drei bis unter sechs Stunden als teilweise erwerbsgemindert.

Welche Versicherungszeiten brauche ich für eine EM-Rente?

Im Regelfall müssen vor Eintritt der Erwerbsminderung fünf Versicherungsjahre und innerhalb der letzten fünf Jahre drei Jahre mit Pflichtbeiträgen vorliegen. Das Gesetz kennt Ausnahmen und Zeiten, die den fünfjährigen Prüfzeitraum verlängern können.

Zählen für die 35 Jahre nur Zeiten, in denen ich gearbeitet habe?

Auch andere rentenrechtliche Zeiten können mitzählen, darunter anerkannte Kindererziehungszeiten oder Zeiten der Arbeitslosigkeit. Lassen Sie Ihren Versicherungsverlauf vor dem geplanten Rentenbeginn prüfen, wenn Monate fehlen.

Verschwinden EM-Abschläge beim Wechsel in die Altersrente?

Für Entgeltpunkte, die bereits der früheren Rente zugrunde lagen, gilt grundsätzlich der bisherige Zugangsfaktor weiter. Wer den Wechsel von der EM-Rente in die Altersrente plant, kann sich von der Rentenversicherung den persönlichen Beginn und die voraussichtliche Höhe berechnen lassen.

Quellenverzeichnis

Deutscher Bundestag – Antrag der Grünen, Drucksache 21/3844 vom 27. Januar 2026

Deutscher Bundestag – Anhörung zur Erwerbsminderungsrente und Vorschlag von Felix Welti, Bericht vom 3. November 2026