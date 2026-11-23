Neue GdB-Regeln: Warum mehrere Erkrankungen nicht automatisch eine Schwerbehinderung ergeben

Ein Einzel-GdB von 30 und ein weiterer von 20 ergeben nicht automatisch einen Gesamt-GdB von 50. Wer mehrere Erkrankungen hat, wird danach beurteilt, wie stark deren Folgen zusammen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigen.

Für Betroffene ist das mitunter schwer nachvollziehbar: Die Beschwerden häufen sich, doch im Bescheid steigt der Behinderungsgrad kaum oder überhaupt nicht. Umso wichtiger ist die Unterscheidung zwischen einer unzulässigen Rechenaufgabe und einer unvollständigen Bewertung der tatsächlichen Einschränkungen.

Was sich seit dem 3. Oktober 2025 geändert hat

Seit dem 3. Oktober 2025 gilt die überarbeitete Fassung von Teil A der Versorgungsmedizinischen Grundsätze unter der Bezeichnung „Gemeinsame Grundsätze“. Die Neufassung stellt deutlicher heraus, dass die Auswirkungen auf die gesellschaftliche Teilhabe und das Zusammenwirken verschiedener Beeinträchtigungen bewertet werden.

Das Additionsverbot wurde allerdings nicht erst mit dieser Reform eingeführt. Bereits lange zuvor hatte das Bundessozialgericht klargestellt, dass Einzelbewertungen keine Zahlen sind, die sich zu einem Gesamt-GdB zusammenzählen lassen.

Wer die Neufassung als völlig neue Berechnungsmethode versteht, zieht deshalb einen falschen Schluss. Einen ergänzenden Überblick bietet unser Beitrag zu den überarbeiteten GdB-Regeln und ihrer Anwendung durch die Ämter.

Eine lange Diagnoseliste sagt noch wenig aus

Eine Diagnose benennt eine Erkrankung, beschreibt aber noch nicht vollständig deren Folgen. Für die Feststellung einer Behinderung geht es um gesundheitliche Beeinträchtigungen, die in Wechselwirkung mit Barrieren die gleichberechtigte Teilhabe voraussichtlich länger als sechs Monate behindern können.

Im Antrag sollte deshalb erkennbar werden, was hinter den medizinischen Begriffen steht. Wie weit jemand gehen kann, ob Gespräche verständlich bleiben oder wie häufig Beschwerden den Tagesablauf unterbrechen, macht Einschränkungen greifbarer als eine bloße Aneinanderreihung von Diagnosen.

Zunächst werden die Funktionssysteme bewertet

Die Begutachtung beginnt mit den betroffenen Funktionssystemen, etwa dem Hören oder dem Herz-Kreislauf-System. Bestehen innerhalb eines Systems mehrere Gesundheitsstörungen, wird dessen Beeinträchtigung insgesamt bewertet.

Anschließend bildet die stärkste Einzelbeeinträchtigung den Ausgangspunkt für den Gesamt-GdB. Weitere Einschränkungen rechtfertigen eine Erhöhung, wenn sie die gesamte Teilhabebeeinträchtigung wesentlich verstärken und damit mindestens einen weiteren Zehnerschritt begründen.

Eine zweite Erkrankung bekommt also keinen festen „Zuschlag“. Auch die Bildung eines Durchschnittswerts ist unzulässig.

Wie mehrere Einschränkungen zusammenwirken

Die Verordnung unterscheidet verschiedene Beziehungen zwischen Funktionsbeeinträchtigungen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Folgen für die Gesamtbewertung.

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Zusammenwirken der Einschränkungen Bedeutung für den Gesamt-GdB Eine Beeinträchtigung wirkt sich besonders nachteilig auf eine andere aus In der Regel stärkere Gesamtbeeinträchtigung Die Auswirkungen betreffen unabhängig voneinander verschiedene Lebensbereiche Häufig stärkere Gesamtbeeinträchtigung Die Auswirkungen überschneiden sich teilweise Eine höhere Gesamtbewertung kann gerechtfertigt sein Die Auswirkungen überschneiden sich vollständig In der Regel keine höhere Gesamtbewertung

Damit kann eine zusätzliche Erkrankung auch dann ins Gewicht fallen, wenn sie die erste Erkrankung medizinisch nicht verschlimmert. Umgekehrt rechtfertigen zwei Diagnosen keine doppelte Bewertung desselben Funktionsverlusts.

Die entscheidende Frage lautet deshalb: Welche zusätzliche Einschränkung bleibt bei einer Betrachtung des gesamten Alltags bestehen? Das lässt sich weder an der Zahl der Facharztberichte noch an der Länge eines Medikamentenplans ablesen.

Einzel-GdB von 10 oder 20: Weder automatisch mehr noch automatisch bedeutungslos

Zusätzliche leichte Funktionsbeeinträchtigungen mit einem Einzel-GdB von 10 erhöhen den Gesamt-GdB grundsätzlich nicht, wobei Ausnahmen möglich bleiben. Auch mehrere solcher Beeinträchtigungen führen normalerweise zu keiner Erhöhung.

Bei einem Einzel-GdB von 20 ist eine wesentliche zusätzliche Beeinträchtigung ebenfalls häufig zu verneinen. Die Verordnung verlangt jedoch ausdrücklich, dies in jedem Einzelfall zu prüfen.

Genau hier lohnt sich ein genauer Blick auf die Begründung eines Bescheids. Aus dem fehlenden Anspruch auf Addition folgt schließlich nicht, dass eine weitere Erkrankung ohne Prüfung übergangen werden darf.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg bestätigte mit Urteil vom 23. Juni 2026, dass selbst Einzelbewertungen von 30, 20 und 20 nicht zwingend einen Gesamt-GdB von 50 ergeben. Im Verfahren mit dem Aktenzeichen L 11 SB 27/24 blieb es für den späteren streitigen Zeitraum bei einem Gesamt-GdB von 40.

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Welche Unterlagen die Einschränkungen verständlich machen

Für die medizinische Prüfung werden beispielsweise Facharztbefunde, Krankenhausberichte und Reha-Unterlagen ausgewertet. Diese sollten möglichst nachvollziehbar beschreiben, welche Funktionsverluste bestehen und wie ausgeprägt sie sind.

Hilfreich ist eine konkrete Darstellung von Häufigkeit, Dauer und Folgen der Beschwerden. Statt lediglich „Rückenschmerzen und Hörstörung“ anzugeben, sollte erkennbar werden, welche Bewegungen eingeschränkt sind und welche Kommunikationsprobleme zusätzlich auftreten.

Eine ergänzende eigene Beschreibung kann dafür Anhaltspunkte liefern. Besonders überzeugend wird sie, wenn ärztliche Befunde die geschilderten Einschränkungen bestätigen.

Einen zu niedrigen Bescheid gezielt angreifen

Wer eine unvollständige Bewertung vermutet, kann Akteneinsicht beantragen, um die Entscheidungsgrundlagen nachzuvollziehen. § 25 SGB X eröffnet Beteiligten dieses Recht, soweit die Kenntnis der Akten zur Wahrung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.

Ein Widerspruch muss grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids eingelegt werden; die ausführliche Begründung kann nachgereicht werden. Sie sollte erklären, welche Einschränkungen fehlen oder weshalb deren Zusammenwirken unzureichend berücksichtigt wurde.

Die Argumentation „30 plus 20 ergibt 50“ hilft dabei nicht weiter. Worauf Betroffene stattdessen achten sollten, erläutert unser Beitrag zu häufigen Fehlern beim Widerspruch gegen einen GdB-Bescheid.

Unterhalb von GdB 50 kann eine Gleichstellung helfen

Die Schwelle zur Schwerbehinderung liegt bei einem GdB von mindestens 50. Bei einem GdB von 30 oder 40 kommt eine Gleichstellung infrage, wenn Betroffene wegen ihrer Behinderung ohne diese Hilfe einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder behalten können.

Eine Gleichstellung erhöht den festgestellten GdB allerdings nicht und führt auch nicht zu einem Schwerbehindertenausweis. Welche Möglichkeiten sie im Arbeitsleben eröffnet, beschreibt unser Beitrag zur Gleichstellung bei einem GdB von 30 oder 40.

Praxisbeispiel: Rückenbeschwerden und eine Hörbeeinträchtigung

Bei einer Frau werden die Einschränkungen der Wirbelsäule mit einem Einzel-GdB von 30 und eine Hörbeeinträchtigung mit 20 bewertet. Während die Rückenbeschwerden ihre Beweglichkeit begrenzen, erschwert die Hörbeeinträchtigung zusätzlich Gespräche und die Teilnahme an Veranstaltungen.

Geprüft werden muss nun, wie stark diese unterschiedlichen Einschränkungen ihre Teilhabe insgesamt beeinträchtigen. Ein Gesamt-GdB von 50 lässt sich aus den beiden Einzelwerten allein nicht ableiten.

Sieben Fragen und Antworten

Werden mehrere Erkrankungen beim GdB zusammengerechnet?

Nein, Einzelbewertungen werden weder addiert noch gemittelt. Bewertet werden die gesamten Auswirkungen und die Beziehungen der Einschränkungen untereinander.

Gilt das Additionsverbot erst seit Oktober 2025?

Nein, es bestand bereits vorher. Die Reform hat die Bewertungsgrundsätze überarbeitet und die Betrachtung der Teilhabebeeinträchtigungen deutlicher gefasst.

Kann ein zusätzlicher Einzel-GdB von 20 den Gesamt-GdB erhöhen?

Ja, wenn die weitere Einschränkung die Gesamtbeeinträchtigung entsprechend verstärkt. Das muss im Einzelfall geprüft werden und geschieht nicht automatisch.

Können mehrere Einzelbewertungen von 10 zusammen eine Erhöhung bewirken?

Grundsätzlich führen zusätzliche Beeinträchtigungen mit einem Einzel-GdB von 10 auch zusammen nicht zu einer Erhöhung. Die Bewertungsgrundsätze lassen allerdings Ausnahmefälle zu.

Welche Unterlagen sind für den Antrag hilfreich?

Aussagekräftig sind medizinische Befunde, die Art und Ausmaß der Funktionsbeeinträchtigungen beschreiben. Dazu können Facharztberichte sowie Krankenhaus- und Reha-Berichte gehören.

Wie lange bleibt Zeit für einen Widerspruch?

Grundsätzlich beträgt die Frist einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Eine ausführliche Begründung muss nicht bereits mit dem fristgerechten Widerspruch vorliegen.

Macht eine Gleichstellung aus einem GdB von 30 einen GdB von 50?

Nein, der festgestellte GdB bleibt bestehen. Eine Gleichstellung kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen zusätzliche Rechte im Arbeitsleben eröffnen, ersetzt aber keinen Schwerbehindertenausweis.