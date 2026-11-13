Rente mit 63 auf der Kippe – Millionen Versicherte müssen umplanen

Wer 35 Versicherungsjahre erreicht, kann derzeit mit 63 Jahren in Rente gehen. Das könnte sich ändern. Die Rentenkommission will den frühesten Rentenbeginn auf 64 Jahre verschieben. Der maximale Abschlag würde dadurch zwar von 14,4 auf 10,8 Prozent sinken. Dafür müssten Betroffene aber ein Jahr länger auf ihre Rente warten.

Jetzt weist auch die Deutsche Rentenversicherung auf Probleme der geplanten Reform hin. Bei einer Kopplung der Altersgrenzen an die Lebenserwartung könnten konkrete Rententermine künftig schwerer vorherzusagen sein. Das betrifft Menschen, die ihren Ruhestand Jahre im Voraus planen.

Rentenversicherung warnt vor neuen Unsicherheiten

Beim Presseseminar der Deutschen Rentenversicherung am 10. November 2026 erläuterte Alexander Gunkel, alternierender Vorsitzender des Bundesvorstandes, die Folgen der geplanten Rentenreform.

Bislang können Versicherte ihrer Rentenauskunft entnehmen, wann sie voraussichtlich in Rente gehen können und welche Leistungen zu erwarten sind.

Wird das Rentenalter künftig regelmäßig an die Lebenserwartung angepasst, lässt sich der genaue Termin möglicherweise nicht mehr so früh bestimmen.

Gunkel erklärte, dass Renteninformationen und Rentenauskünfte in ihrer bisherigen Form dann nicht mehr möglich wären. Das betreffe auch die Digitale Rentenübersicht.

Die Rentenversicherung müsste deshalb neue Wege finden, Versicherte über ihre künftigen Altersgrenzen zu informieren.

Warum der Rentenabschlag von 14,4 auf 10,8 Prozent sinken soll

Nach § 36 SGB VI können langjährig Versicherte mit mindestens 35 anrechenbaren Versicherungsjahren derzeit ab 63 Jahren Altersrente beziehen.

Für Menschen ab dem Geburtsjahrgang 1964 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei 67 Jahren. Wer vier Jahre früher beginnt, muss einen dauerhaften Abschlag von 14,4 Prozent hinnehmen.

Die Rentenkommission empfiehlt nun, den frühesten Rentenbeginn auf 64 Jahre anzuheben. Bei unveränderter Regelaltersgrenze von 67 Jahren wären das nur noch drei Jahre vorzeitiger Rentenbezug.

Bei weiterhin 0,3 Prozent Abschlag pro Monat ergäbe sich ein Abzug von 10,8 Prozent.

Das klingt zunächst nach einer Verbesserung. Tatsächlich entsteht der niedrigere Abschlag aber nur, weil die Rente zwölf Monate später beginnen würde.

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Hinzu kommt, dass die Kommission auch eine regelmäßige Überprüfung der Abschlagsfaktoren empfiehlt. Die 10,8 Prozent sind deshalb noch kein endgültig feststehender Wert für eine künftige Reform.

Ein Jahr später in Rente kann viel Geld kosten

Ein Beispiel zeigt, worum es finanziell geht. Eine Versicherte hätte ohne Abschläge einen Rentenanspruch von 1.600 Euro brutto im Monat.

Nach geltendem Recht könnte sie mit 63 Jahren starten. Bei 14,4 Prozent Abschlag blieben ihr monatlich 1.369,60 Euro.

Würde der Rentenbeginn auf 64 Jahre verschoben, ergäben sich bei unveränderten Rentenansprüchen und einem Abschlag von 10,8 Prozent monatlich 1.427,20 Euro.

Das wären zwar 57,60 Euro mehr im Monat. Dafür hätte die Versicherte im Jahr zwischen ihrem 63. und 64. Geburtstag keine Altersrente aus dieser Rentenart erhalten.

Nach heutigem Recht wären in diesen zwölf Monaten bereits 16.435,20 Euro brutto ausgezahlt worden.

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Die Rechnung berücksichtigt weder mögliche weitere Rentenbeiträge noch Rentenanpassungen, Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge. Wer das zusätzliche Jahr weiterarbeitet, kann außerdem weitere Rentenpunkte erwerben.

Der Vergleich zeigt dennoch, weshalb der niedrigere Abschlag allein wenig über die finanziellen Folgen aussagt.

Was passiert, wenn Beschäftigte mit 63 nicht mehr arbeiten können?

Die Verschiebung wäre besonders für Menschen problematisch, die ihren Beruf gesundheitlich nicht mehr ausüben können oder kurz vor dem geplanten Ruhestand arbeitslos werden.

Ein zusätzliches Jahr lässt sich nicht immer durch Weiterarbeit überbrücken. Je nach persönlicher Situation kommen Arbeitslosengeld, Krankengeld oder andere Sozialleistungen infrage.

Die Rentenkommission schlägt deshalb auch eine neue Schutzrente für bestimmte langjährig Versicherte mit gesundheitlichen Einschränkungen vor.

Diese soll nach einer individuellen Prüfung einen früheren Rentenzugang ermöglichen, wenn der bisherige langjährig ausgeübte Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausgeübt werden kann.

Die Deutsche Rentenversicherung sieht allerdings Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung. Ihr liegen beispielsweise keine vollständigen Angaben darüber vor, in welchen Berufsfeldern Versicherte zuvor über längere Zeit gearbeitet haben.

Auch die notwendigen medizinischen Begutachtungen könnten zusätzlichen Aufwand verursachen.

Was gilt für den Rentenbeginn 2027?

Für Versicherte des Jahrgangs 1964 bleibt nach geltendem Recht ein Rentenbeginn mit 63 Jahren im Jahr 2027 möglich, sofern die 35-jährige Wartezeit erfüllt ist.

Die geplante Altersgrenze von 64 Jahren gilt noch nicht. Auch die späteren Übergangsregelungen sind nicht abschließend festgelegt.

Die Rentenkommission empfiehlt ausdrücklich, Änderungen mit ausreichend Vorlauf einzuführen. Menschen kurz vor dem Ruhestand sollen Planungssicherheit erhalten.

Wer seine Rente vorbereitet, sollte deshalb zunächst mit der geltenden Rechtslage rechnen und seinen persönlichen Versicherungsverlauf überprüfen lassen.

Dabei ist auch zwischen der Altersrente nach 35 Versicherungsjahren und der Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Jahren zu unterscheiden. Für beide Rentenarten gelten unterschiedliche Voraussetzungen und Altersgrenzen.

Über die finanzielle Bedeutung der unterschiedlichen Abschläge berichtete Gegen-Hartz.de bereits im Beitrag Rente nach 35 Jahren: 10,8 statt 14,4 Prozent Abschlag soll kommen – aber mit einem Haken.

Häufige Fragen

Kann ich 2027 nach 35 Versicherungsjahren noch mit 63 in Rente gehen?

Ja. Nach der derzeitigen Rechtslage ist das möglich, wenn die Wartezeit erfüllt ist. Für den Jahrgang 1964 beträgt der Abschlag beim frühestmöglichen Beginn 14,4 Prozent.

Wird der Rentenabschlag auf 10,8 Prozent gesenkt?

Das ergibt sich rechnerisch aus einem Rentenbeginn drei Jahre vor der Regelaltersgrenze und dem heutigen Abschlag von 0,3 Prozent pro Monat. Beschlossen ist die Änderung nicht.

Steht bereits fest, welche Jahrgänge künftig erst mit 64 in Rente gehen dürfen?

Nein. Die genauen Übergangsregelungen müssen gesetzlich festgelegt werden. Allein aus den Empfehlungen der Rentenkommission lässt sich noch kein verbindlicher neuer Rententermin ableiten.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung Bund – Alexander Gunkel, Rede beim Presseseminar vom 10. November 2026, insbesondere Seite 10

Alterssicherungskommission – Abschlussbericht vom 24. Juni 2026, Empfehlungen 8 und 9

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Empfehlungen der Rentenkommission

Deutsche Rentenversicherung – Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte

§ 36 SGB VI – Altersrente für langjährig Versicherte (im Text verlinkt).

§ 77 SGB VI – Berechnung der Rentenabschläge

Gegen-Hartz.de – Rente nach 35 Jahren: 10,8 statt 14,4 Prozent Abschlag soll kommen – aber mit einem Haken (im Text verlinkt).