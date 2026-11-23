Die Techniker Krankenkasse (TK) belegt im Servicevergleich 2026 den ersten Platz. Mit 93 von 100 Punkten schneidet sie besser ab als alle anderen untersuchten Krankenkassen. Doch nicht bei jedem Serviceangebot liegt die TK vorne.

Wer seine Fragen lieber persönlich in einer Geschäftsstelle klärt, sollte genauer hinschauen. Denn zwei andere Krankenkassen erreichen beim Filialnetz bessere Bewertungen als die Testsiegerin. Welche Kasse die richtige ist, hängt deshalb auch davon ab, welche Leistungen und Kontaktmöglichkeiten Versicherten besonders wichtig sind.

Sechs Krankenkassen erreichen die Bestnote

Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) hat für das Handelsblatt den Kundenservice gesetzlicher Krankenkassen untersucht und ab 90 Punkten die Note „exzellent“ vergeben. Diese Schwelle erreichten zwei bundesweit geöffnete Kassen und vier regionale AOKs.

Die sechs bestplatzierten Krankenkassen im Servicevergleich 2026 Platz Krankenkasse Öffnung 1 Techniker Krankenkasse Bundesweit 2 AOK Bayern Bayern 2 AOK PLUS Sachsen und Thüringen 4 DAK-Gesundheit Bundesweit 5 AOK Bremen/Bremerhaven Land Bremen 6 AOK Rheinland/Hamburg Rheinland und Hamburg

Die AOK Bayern und die AOK PLUS teilen sich mit jeweils 91,3 Punkten den zweiten Platz. Die DAK-Gesundheit, die AOK Bayern und die AOK Rheinland/Hamburg schafften in diesem Jahr den Sprung in die höchste Notenstufe.

Warum die TK vorne liegt

Die TK holte die volle Punktzahl in der Kategorie, die erfasst, wie zufrieden Versicherte sind und ob sie ihre Kasse weiterempfehlen würden. Auch für ihren klassischen Service erhielt sie die Bestnote, für ihr Geschäftsstellennetz dagegen ein „gut“.

Der klassische Service hatte mit 40 Prozent das größte Gewicht. Hier zählten die Erreichbarkeit der Hotline und die Qualifikation der Beschäftigten ebenso wie fremdsprachige Beratung oder Unterstützung bei der Suche nach einem Facharzttermin.

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Die Urteile der Versicherten machten ein Viertel des Ergebnisses aus. Weitere 20 Prozent entfielen auf digitale Angebote wie das Onlineportal und die Abwicklung von Bonusprogrammen, 15 Prozent auf das Geschäftsstellennetz.

Für den Weg zur Filiale zählt die eigene Adresse

Die AOK Bayern und die AOK PLUS erhielten für ihr Geschäftsstellennetz jeweils ein „exzellent“. In die Bewertung floss ein, wie viele Standorte eine Kasse in einem Bundesland unterhält und wie viele Versicherte auf eine Geschäftsstelle kommen.

Wer auf persönliche Beratung angewiesen ist, erfährt aus der Standortsuche der Kasse mehr über den eigenen Anfahrtsweg als aus der Gesamtnote. Vor einem Wechsel lohnt außerdem ein Blick auf die Öffnungszeiten, den stufenlosen Zugang und die Möglichkeit, einen festen Beratungstermin zu buchen.

Auch wer vieles online erledigt, braucht gelegentlich eine Anlaufstelle vor Ort oder am Telefon. Gerade bei der elektronischen Patientenakte ohne Smartphone ist wichtig, wie sich die Ombudsstelle der eigenen Kasse erreichen lässt.

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Was die Servicenote über Leistungsanträge verrät

Das Institut bewertet unter anderem, ob Versicherte Beratung zu Reha und Hilfsmitteln bekommen. Wer auf einen Rollstuhl wartet, kann aus der Punktzahl allerdings weder die Dauer des eigenen Verfahrens noch die Aussicht auf eine Bewilligung ablesen.

Für Betroffene zählt dann, ob die Kasse konkret benennt, welche Unterlagen fehlen, und eine Ablehnung trotz ärztlicher Verordnung nachvollziehbar erklärt. Kommt es zum Streit, hilft der Überblick zum Widerspruch bei abgelehnten Hilfsmitteln.

Sechs Fragen und Antworten zum Krankenkassenvergleich

Welche bundesweit geöffnete Alternative zur TK erreicht die Bestnote?

Die DAK-Gesundheit erhielt ebenfalls ein „exzellent“. Unter den bundesweit geöffneten Kassen liegt sie auf Platz zwei, im Vergleich einschließlich der regionalen Kassen auf Platz vier.

Welche Kassen schneiden bei persönlicher Beratung vor Ort besonders gut ab?

Die AOK Bayern und die AOK PLUS erhielten Bestnoten sowohl für das Geschäftsstellennetz als auch für den klassischen Service. Wer zwischen Kassen wählt, sollte prüfen, welche davon am eigenen Wohn- oder Beschäftigungsort geöffnet sind.

Fließt der Zusatzbeitrag in die Servicenote ein?

Der Beitragssatz gehört zu keiner der vier bewerteten Kategorien. Wer seine monatliche Belastung vergleichen möchte, findet den aktuellen Zusatzbeitrag in der Krankenkassenliste des GKV-Spitzenverbands und bei Gegen-Hartz Hinweise zum Beitragsvergleich für Rentner.

Wie lässt sich der digitale Service vor einem Wechsel prüfen?

In der Funktionsbeschreibung der App lässt sich nachsehen, ob Versicherte Unterlagen einreichen, den Eingang nachvollziehen und Antworten im Postfach abrufen können. Wer einen Computer bevorzugt, sollte prüfen, welche dieser Funktionen auch das Onlineportal im Browser bietet.

Sagt die Bewertung etwas über die Auszahlung von Krankengeld aus?

Das Ranking nennt keine Bearbeitungszeit für den einzelnen Krankengeldfall. Wer auf eine Zahlung wartet, sollte konkret nach dem Grund fragen und bei telefonischen Rückfragen zum Krankengeld klären, welche Angaben die Kasse benötigt.

Worauf kommt es an, wenn die bisherige Kasse teurer wird?

Vergleichen Sie den neuen Zusatzbeitrag und die Angebote, die Sie tatsächlich nutzen, etwa eine erreichbare Geschäftsstelle oder Beratung in Ihrer Sprache. Wer wegen einer Erhöhung wechseln möchte, sollte außerdem die Frist für die Wahl einer neuen Krankenkasse im Blick behalten.

Quellen

Handelsblatt: Servicevergleich der gesetzlichen Krankenkassen 2026

VersicherungsJournal: Ergebnisse, Teilnoten und Gewichtung im DFSI-Vergleich vom November 2026

GKV-Spitzenverband: Krankenkassenliste mit Öffnungsgebieten und Zusatzbeiträgen