Ein Unternehmen kündigte seinem Geschäftsführer im November 2019 fristlos. Die Firma warf ihm unter anderem hohe Ausschusszahlen in der Produktion und Fehler beim Aufbau eines neuen Werks vor. Doch viele dieser Probleme waren bereits seit Jahren bekannt.

Der Geschäftsführer wehrte sich gegen die Kündigung und bekam vor dem Landgericht Darmstadt recht. Die Richter hielten die fristlose Kündigung für unwirksam. Das Unternehmen muss ihm deshalb 107.250 Euro brutto an ausstehender Vergütung zuzüglich Zinsen zahlen (Urteil vom 21. September 2026, 18 O 7/22).

Die Entscheidung zeigt, dass auch bei erheblichen Vorwürfen eine fristlose Kündigung nicht ohne Weiteres gerechtfertigt ist. Entscheidend war unter anderem, dass die Firma die Probleme lange kannte und das Gericht eine Weiterbeschäftigung bis zum regulären Vertragsende für zumutbar hielt.

Die Produktion stockte, der Geschäftsführer blieb im Amt

Der Mann hatte 1996 im Qualitätswesen eines Gummiherstellers angefangen und 2006 die Geschäftsführung übernommen. Später warf ihm die Gesellschaft vor, den Aufbau einer neuen Fertigung verschleppt und die hohe Zahl fehlerhafter Schutzhandschuhe hingenommen zu haben.

Der zuständige Geschäftsführer der Muttergesellschaft kannte die Ausschussquoten und hatte Ende 2018 selbst die Arbeitsweise des Klägers beim Aufbau der Fertigung kritisiert.

Trotzdem ließ die Gesellschaft den Mann das Unternehmen weiterführen.

Ein Versäumnis stand fest

Bei einer Kundenreklamation wegen gelieferter Gummimanschetten sah die Kammer echte Pflichtverletzungen. Als dem Geschäftsführer im Januar 2018 ein gerichtliches Schriftstück zugestellt wurde, aus dem sich mögliche Ansprüche gegen die Firma ergaben, hätte er rechtlichen Rat einholen müssen.

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Schwerer wog der Vorwurf, er habe die Jahresabschlüsse bewusst verfälscht, um sich höhere Erfolgsprämien zu verschaffen. Die Richter hielten es aber für ausgeschlossen, dass eine Rückstellung von rund 18.000 Euro für diesen Gewährleistungsfall seine Prämie verändert hätte.

Warum der Firma das Warten zuzumuten war

Nach § 626 BGB kommt es darauf an, ob der kündigenden Seite nach Abwägung der Interessen beider Parteien selbst die Zeit bis zum regulären Vertragsende unzumutbar ist.

Der Kläger war bei der Kündigung 62 Jahre alt und seit 23 Jahren im Unternehmen. Die Kammer sah zudem die Möglichkeit, ihn bis zum Ablauf der Kündigungsfrist als leitenden Angestellten einzusetzen, denn die Vorwürfe betrafen seine Aufgaben als Geschäftsführer.

Der Vertrag endete trotzdem am 31. Mai 2020

Die Firma hatte am 13. November 2019 zugleich hilfsweise ordentlich gekündigt. Der Kläger griff diese zweite Kündigung zuletzt nicht mehr an, sodass sein Dienstvertrag bis Ende Mai 2020 lief.

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Für die Zeit nach der fristlosen Kündigung sprach ihm das Gericht die ausstehende Vergütung zu, obwohl die Firma seine Dienste nicht mehr in Anspruch genommen hatte. Auch bei Beschäftigten kann nach einer unwirksamen Kündigung ein Anspruch auf Nachzahlung des ausgefallenen Lohns entstehen.

Weitere 297.000 Euro für zwei Jahre Wettbewerbsverbot

Der Dienstvertrag untersagte dem Geschäftsführer für zwei Jahre nach seinem Ausscheiden eine Tätigkeit für die Konkurrenz. Dafür hatte die Gesellschaft ihm für jedes Jahr 75 Prozent seines durchschnittlichen festen Jahresgehalts der letzten drei Jahre zugesagt.

Die Firma hätte bis zum Vertragsende schriftlich auf das Verbot verzichten können, erklärte den Verzicht aber erst am 21. September 2020. Damit blieb es bei 12.375 Euro brutto pro Monat und insgesamt 297.000 Euro für die zwei Jahre bis Ende Mai 2022.

Was Beschäftigte bei lange geduldeten Verstößen belegen können

Für Beschäftigte, denen der Arbeitgeber einen lange bekannten Verstoß vorhält, lohnt sich die Frage: Wer kannte den Vorgang wann, und wie reagierten die Verantwortlichen darauf?

Halten Sie fest, wann Sie auf das Problem hingewiesen haben, wer beim Gespräch dabei war und welche Anweisung danach galt. Gerade bei unklaren betrieblichen Regeln kommt es auf diesen zeitlichen Ablauf an: eine spätere ausdrückliche Arbeitsanweisung kann die Lage ändern.

Sechs Fragen und Antworten zur fristlosen Kündigung

Wann beginnt die Zweiwochenfrist für eine fristlose Kündigung?

Sie beginnt grundsätzlich, sobald die kündigungsberechtigte Person die Tatsachen kennt, auf die sie die Kündigung stützt. Das Darmstädter Gericht verneinte bereits den wichtigen Grund für die außerordentliche Kündigung.

Muss der Arbeitgeber Beschäftigte zuerst abmahnen?

Kann der Beschäftigte sein Verhalten ändern und ist nach einer Warnung mit einer Änderung zu rechnen, ist regelmäßig zunächst eine Abmahnung erforderlich. Bei einem besonders schweren Verstoß kann sie entbehrlich sein.

Was bedeutet „hilfsweise ordentlich gekündigt“?

Damit erklärt der Arbeitgeber eine zweite Kündigung für den Fall, dass die fristlose Kündigung scheitert. Wer als Arbeitnehmer den Arbeitsplatz behalten will, sollte vor Gericht ausdrücklich beide Kündigungen angreifen.

Wie lange haben Arbeitnehmer für die Klage?

Die Kündigungsschutzklage muss grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht eingehen. Davon unabhängig läuft bei kurzfristigem Arbeitsplatzverlust die Frist zur Arbeitsuchendmeldung.

Quellen

Bürgerliches Gesetzbuch, § 626: Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund

Kündigungsschutzgesetz, § 4: Anrufung des Arbeitsgerichts

Landgericht Darmstadt, Urteil vom 21. September 2026, 18 O 7/22, Volltext