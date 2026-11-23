Für Bezieher einer Erwerbsminderungsrente gibt es eine wichtige Änderung: Ab Januar 2027 dürfen sie deutlich mehr hinzuverdienen, ohne dass ihre Rente allein wegen des zusätzlichen Einkommens gekürzt wird. Bei voller Erwerbsminderung steigt die jährliche Grenze auf 21.682,50 Euro, bei teilweiser Erwerbsminderung auf mindestens 43.365 Euro.

Der Bundesrat hat am 20. November 2026 der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung zugestimmt. Doch die höheren Verdienstgrenzen haben einen entscheidenden Haken: Wer zu viele Stunden arbeitet, kann seinen Rentenanspruch trotz Einhaltung der Geldgrenze gefährden.

Erwerbsminderungsrente: Neue Hinzuverdienstgrenzen für 2027 beschlossen

Bislang standen die höheren Hinzuverdienstgrenzen für 2027 noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundesrats. Diese Hürde ist inzwischen genommen, sodass nach der noch ausstehenden förmlichen Verkündung die neuen Beträge zum 1. Januar 2027 in Kraft treten können.

Die gesetzliche Berechnung richtet sich nach der sogenannten Bezugsgröße der Sozialversicherung. Diese steigt von monatlich 3.955 Euro im Jahr 2026 auf 4.130 Euro im Jahr 2027.

Dadurch erhöhen sich automatisch auch die Hinzuverdienstgrenzen für Erwerbsminderungsrentner. Die Deutsche Rentenversicherung hat die neuen Beträge bereits in ihrer offiziellen Übersicht veröffentlicht.

Tabelle: So viel dürfen Erwerbsminderungsrentner ab 2027 hinzuverdienen

Die folgende Tabelle zeigt die bisherigen und neuen Jahresgrenzen sowie die Erhöhung gegenüber 2026.

Rentenart Grenze 2026 Grenze 2027 Erhöhung Volle Erwerbsminderungsrente 20.763,75 € 21.682,50 € +918,75 € Teilweise Erwerbsminderungsrente mindestens 41.527,50 € mindestens 43.365,00 € +1.837,50 €

Die Beträge gelten für das gesamte Kalenderjahr und nicht für einzelne Monate. Wer beispielsweise nur einen Teil des Jahres beschäftigt ist, kann deshalb in einzelnen Monaten höhere Einnahmen erzielen, solange die Jahresgrenze insgesamt eingehalten wird.

Bei einer vollen Erwerbsminderungsrente entsprechen die 21.682,50 Euro rechnerisch einem durchschnittlichen Monatsverdienst von rund 1.806,88 Euro. Dieser Betrag ist allerdings keine eigenständige monatliche Verdienstgrenze.

Bei teilweiser Erwerbsminderungsrente kann die Grenze noch höher sein

Für Menschen mit teilweiser Erwerbsminderung sind die 43.365 Euro lediglich die gesetzliche Mindestgrenze. Je nach früherem Einkommen kann die persönlich zulässige Hinzuverdienstgrenze deutlich darüber liegen.

Bei der Berechnung berücksichtigt die Rentenversicherung unter anderem die höchsten Entgeltpunkte eines Kalenderjahres innerhalb der letzten 15 Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung. Wer früher überdurchschnittlich verdient hat, kann deshalb unter Umständen mehr hinzuverdienen, ohne dass seine teilweise Erwerbsminderungsrente gekürzt wird.

Betroffene sollten ihre persönliche Hinzuverdienstgrenze bei der Deutschen Rentenversicherung erfragen und sich nicht ausschließlich an der Mindestgrenze orientieren.

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Wer mehr verdient, verliert nicht automatisch seine Erwerbsminderungsrente

Eine Überschreitung der Hinzuverdienstgrenze führt nicht automatisch zum vollständigen Wegfall der Erwerbsminderungsrente. Stattdessen werden nach § 96a SGB VI grundsätzlich 40 Prozent des durchschnittlichen monatlichen Betrags angerechnet, um den die Jahresgrenze überschritten wird.

Verdient beispielsweise ein Bezieher einer vollen Erwerbsminderungsrente im Jahr 2027 insgesamt 23.000 Euro, überschreitet er die neue Grenze um 1.317,50 Euro. Auf zwölf Monate verteilt ergeben sich rund 109,79 Euro, von denen 40 Prozent auf die monatliche Rente angerechnet werden.

Die monatliche Rentenkürzung würde damit rechnerisch rund 43,92 Euro betragen. Voraussetzung ist, dass der Rentenanspruch wegen des gesundheitlichen Leistungsvermögens weiterhin besteht.

Vorsicht: Trotz höherer Hinzuverdienstgrenzen kann die Rente wegfallen

Die höheren Grenzen bedeuten nicht, dass Erwerbsminderungsrentner künftig beliebig lange arbeiten dürfen. Entscheidend bleibt neben dem Einkommen, wie viele Stunden sie gesundheitlich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch leisten können.

Bei voller Erwerbsminderung liegt das festgestellte Leistungsvermögen grundsätzlich bei weniger als drei Stunden täglich. Bei teilweiser Erwerbsminderung können Betroffene noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten.

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Wer dauerhaft über diesen zeitlichen Umfang hinaus arbeitet, riskiert eine Überprüfung seines Rentenanspruchs. Das gilt selbst dann, wenn das erzielte Einkommen deutlich unterhalb der neuen Hinzuverdienstgrenzen liegt.

Weitere Informationen zu den gesundheitlichen Voraussetzungen finden sich im Beitrag Erwerbsminderungsrente trotz sechs Stunden Arbeitsfähigkeit.

Arbeitserprobung ermöglicht vorübergehend mehr Arbeitsstunden

Eine wichtige Ausnahme besteht bei der gesetzlich vorgesehenen Arbeitserprobung. Erwerbsminderungsrentner können dabei prüfen, ob sie gesundheitlich wieder in der Lage sind, länger zu arbeiten.

Der geschützte Erprobungszeitraum beträgt regelmäßig sechs Monate, kann im Einzelfall aber verkürzt oder verlängert werden. Während dieser Zeit bleibt der bisherige Rentenanspruch zunächst erhalten, auch wenn das festgestellte zeitliche Leistungsvermögen überschritten wird.

Allerdings gelten die gesetzlichen Hinzuverdienstgrenzen weiterhin. Wer während der Arbeitserprobung entsprechend viel verdient, muss deshalb gegebenenfalls mit einer Rentenkürzung rechnen.

Eine Ausweitung der regulären Arbeitserprobung auf zwölf Monate wurde politisch vorgeschlagen, ist bislang aber nicht geltendes Recht. Über die Hintergründe berichtet gegen-hartz.de im Artikel Erwerbsminderungsrente: Arbeiten auf Probe mit mehr als sechs Stunden soll künftig ein Jahr möglich sein.

Rentenversicherung sollte vor Aufnahme einer Beschäftigung informiert werden

Wer neben seiner Erwerbsminderungsrente eine Beschäftigung aufnehmen oder seine bisherige Arbeitszeit erhöhen möchte, sollte dies vorab der Rentenversicherung mitteilen. Wichtig sind insbesondere die Art der Tätigkeit, die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit sowie die voraussichtlichen Einnahmen.

Die Rentenversicherung kann anschließend beurteilen, wie sich der Verdienst auf die Rentenzahlung auswirkt und ob die Tätigkeit mit dem gesundheitlich festgestellten Leistungsvermögen vereinbar ist.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn neben der Erwerbsminderungsrente ergänzende Grundsicherung bezogen wird. Für diese Sozialleistung gelten eigene Regeln zur Einkommensanrechnung, sodass ein rentenunschädlicher Hinzuverdienst trotzdem die ergänzenden Leistungen verringern kann.

Praxisbeispiel: Höherer Stundenlohn bringt 2027 einen Vorteil

Die 58-jährige Sabine erhält wegen einer chronischen Erkrankung eine volle Erwerbsminderungsrente. Sie arbeitet täglich zweieinhalb Stunden in einem Büro und verdient damit jährlich 21.500 Euro brutto.

Im Jahr 2026 liegt ihr Einkommen um 736,25 Euro über der geltenden Hinzuverdienstgrenze von 20.763,75 Euro. Dadurch wird ihre monatliche Erwerbsminderungsrente wegen des Hinzuverdienstes rechnerisch um rund 24,54 Euro gekürzt.

Ab Januar 2027 verändert sich die Situation: Die neue Grenze beträgt 21.682,50 Euro, sodass Sabines bisheriger Jahresverdienst vollständig darunterliegt. Bei unverändertem Einkommen und weiterhin bestehendem Rentenanspruch entfällt die bisherige Kürzung wegen des Hinzuverdienstes.

Sabine muss dafür weder ihre Arbeitszeit reduzieren noch auf eine Gehaltserhöhung verzichten, solange ihr Einkommen innerhalb der neuen Grenze bleibt. Das Beispiel zeigt, dass die Anhebung gerade für Erwerbsminderungsrentner mit einem bereits bestehenden Nebenverdienst eine spürbare finanzielle Verbesserung bringen kann.

Drei wichtige Fragen und Antworten zur Erwerbsminderungsrente 2027

1. Wie viel darf ich 2027 bei voller Erwerbsminderungsrente hinzuverdienen?

Ab dem 1. Januar 2027 beträgt die jährliche Hinzuverdienstgrenze 21.682,50 Euro. Wer diesen Betrag nicht überschreitet, muss grundsätzlich keine Rentenkürzung allein wegen des Hinzuverdienstes befürchten, sofern die Beschäftigung mit dem festgestellten Leistungsvermögen vereinbar ist.

2. Wie hoch ist die Hinzuverdienstgrenze bei teilweiser Erwerbsminderungsrente?

Die gesetzliche Mindestgrenze steigt 2027 auf 43.365 Euro jährlich. Abhängig vom früheren Einkommen kann die individuelle Grenze höher ausfallen.

3. Kann ich meine Erwerbsminderungsrente verlieren, obwohl ich unter der Hinzuverdienstgrenze bleibe?

Ja, denn die Verdienstgrenze schützt nicht automatisch den Rentenanspruch. Wer dauerhaft mehr Stunden arbeitet, als es das festgestellte gesundheitliche Leistungsvermögen erlaubt, riskiert eine erneute Prüfung durch die Rentenversicherung.