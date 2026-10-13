Schwerbehinderung: Ein abgelaufener Ausweis beendet den GdB nicht automatisch

Wenn der Schwerbehindertenausweis abläuft, entsteht schnell der Eindruck, auch der festgestellte Grad der Behinderung müsse komplett neu beantragt werden. Das ist jedoch nicht automatisch der Fall.

Der Ausweis und die zugrunde liegende GdB-Feststellung sind rechtlich nicht dasselbe. Der Schwerbehindertenausweis dient als Nachweis über die Schwerbehinderteneigenschaft, den festgestellten GdB und gegebenenfalls Merkzeichen. Läuft nur die Gültigkeit der Karte aus, bedeutet das für sich genommen noch nicht, dass auch der festgestellte GdB weggefallen ist.

Der GdB-Bescheid und der Ausweis erfüllen unterschiedliche Aufgaben

Der Grad der Behinderung wird in einem Feststellungsverfahren bestimmt. Dabei prüft die zuständige Behörde die gesundheitlichen Beeinträchtigungen und legt den GdB sowie mögliche Merkzeichen fest.

Der Schwerbehindertenausweis wird anschließend auf Grundlage dieser Feststellung ausgestellt. Er dient dazu, die Schwerbehinderteneigenschaft und bestimmte Nachteilsausgleiche gegenüber Arbeitgebern, Behörden oder anderen Stellen nachweisen zu können.

Diese Trennung ist wichtig. Ein abgelaufener Ausweis ist zunächst ein Problem des Nachweisdokuments. Er führt nicht automatisch dazu, dass ein neues medizinisches Feststellungsverfahren erforderlich wird.

Der Ausweis ist meistens auf höchstens fünf Jahre befristet

Nach § 6 der Schwerbehindertenausweisverordnung wird der Ausweis grundsätzlich für längstens fünf Jahre ausgestellt.

Ist nach Einschätzung der Behörde keine wesentliche Veränderung der gesundheitlichen Verhältnisse zu erwarten, kann der Ausweis auch unbefristet ausgestellt werden. Für Kinder und bestimmte andere Personengruppen gelten besondere Befristungsregeln.

Die Befristung der Karte sagt deshalb nicht automatisch etwas darüber aus, ob die Behörde den GdB neu bewerten will.

Ein neuer Ausweis kann genügen

Besteht die bisherige Feststellung fort und soll lediglich ein ablaufender Ausweis ersetzt werden, kann eine Neuausstellung ausreichen.

Für Betroffene bedeutet das: Ein Antrag auf einen neuen Ausweis ist nicht dasselbe wie ein Antrag auf erneute Feststellung des GdB.

Wer versehentlich einen vollständigen Änderungs- oder Neufeststellungsantrag stellt, obwohl sich gesundheitlich nichts Wesentliches verändert hat und lediglich die Karte abläuft, eröffnet unter Umständen ein Verfahren, das für die reine Neuausstellung gar nicht notwendig gewesen wäre.

Wann die Behörde trotzdem den Gesundheitszustand überprüft

Davon zu unterscheiden ist eine Nachprüfung des bestehenden GdB.

Eine Behörde kann prüfen, ob sich die gesundheitlichen Verhältnisse seit der letzten Feststellung wesentlich verändert haben. Das kann beispielsweise dann relevant sein, wenn schon im früheren Verfahren mit einer möglichen Besserung gerechnet wurde.

In solchen Fällen kann die Behörde aktuelle Angaben oder medizinische Unterlagen anfordern. Ein solches Verfahren wird aber nicht allein dadurch ausgelöst, dass die Plastikkarte abläuft.

Eine wesentliche gesundheitliche Änderung kann eine Neufeststellung erforderlich machen

Anders sieht es aus, wenn sich der Gesundheitszustand tatsächlich erheblich verändert hat.

Eine Neufeststellung kann dann in Betracht kommen, wenn sich die gesundheitlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn der GdB steigen oder sinken könnte oder wenn die Voraussetzungen für ein Merkzeichen neu entstehen oder wegfallen.

Wer beispielsweise inzwischen erheblich stärker eingeschränkt ist und deshalb einen höheren GdB oder ein zusätzliches Merkzeichen anstrebt, hat damit ein anderes Anliegen als jemand, dessen Ausweis lediglich abläuft.

Unser Beitrag „GdB 50: Bei diesen Erkrankungen ist eine Schwerbehinderung möglich“ erklärt, warum nicht die Diagnose allein, sondern die tatsächlichen Funktionsbeeinträchtigungen für die GdB-Bewertung entscheidend sind.

Ein Änderungsantrag kann auch zu einer niedrigeren Bewertung führen

Wer wegen einer Verschlechterung einen höheren GdB beantragen möchte, sollte wissen, dass die Behörde bei einem Änderungsverfahren grundsätzlich die aktuelle Gesamtsituation bewertet.

Ein Verschlimmerungsantrag ist deshalb kein Verfahren, in dem ausschließlich geprüft wird, ob zusätzliche Punkte hinzukommen.

Ergibt die medizinische Prüfung, dass frühere Einschränkungen inzwischen geringer geworden sind oder weggefallen sind, kann die Behörde auch zu einer niedrigeren Gesamtbewertung kommen.

Das ist ein weiterer Grund, die reine Neuausstellung eines ablaufenden Ausweises nicht unnötig mit einem Änderungsantrag zu vermischen.

Wann Betroffene die Behörde kontaktieren sollten

Wer einen befristeten Schwerbehindertenausweis besitzt, sollte nicht bis zum letzten Gültigkeitstag warten.

Wie die Verlängerung beziehungsweise Neuausstellung organisiert ist, hängt von der zuständigen Landesbehörde ab. Kommt keine Mitteilung, obwohl der Ausweis bald abläuft, ist eine Nachfrage bei der zuständigen Versorgungs- beziehungsweise Feststellungsbehörde sinnvoll.

Dabei reicht zunächst eine konkrete Frage:

„Mein Schwerbehindertenausweis läuft am [Datum] ab. Die zugrunde liegende GdB-Feststellung hat sich nicht geändert. Welche Unterlagen benötigen Sie für die Neuausstellung?“

Damit wird deutlich, dass zunächst nur ein neuer Nachweis benötigt wird und kein Änderungsantrag gestellt werden soll.

Diese Unterlagen können für den neuen Ausweis benötigt werden

Welche Unterlagen im Einzelnen verlangt werden, unterscheidet sich regional.

Typischerweise können erforderlich sein:

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Angaben zur Person,

Aktenzeichen oder Geschäftszeichen der Behörde,

der bisherige Schwerbehindertenausweis,

ein aktuelles Lichtbild,

gegebenenfalls ein Formular oder eine formlose Erklärung zur Neuausstellung.

Nach § 5 SchwbAwV ist ein Lichtbild grundsätzlich erforderlich, wenn die Person das zehnte Lebensjahr vollendet hat.

Medizinische Unterlagen braucht man nicht automatisch für eine reine Neuausstellung

Ärztliche Befunde sind vor allem dann relevant, wenn der GdB oder die Merkzeichen neu beziehungsweise anders festgestellt werden sollen oder wenn die Behörde selbst eine Nachprüfung einleitet.

Für einen reinen neuen Ausweis auf Grundlage einer bestehenden Feststellung ist nicht automatisch ein komplettes Paket aktueller Arztberichte erforderlich.

Anders ist es beim Änderungs- oder Feststellungsantrag. Dann können beispielsweise Arztberichte, Krankenhausberichte, Reha-Berichte und Gutachten hilfreich sein.

Betroffene sollten deshalb genau prüfen, welchen Antrag sie tatsächlich stellen.

Der neue Ausweis verändert den GdB nicht automatisch

Wird lediglich ein neuer Schwerbehindertenausweis ausgestellt, bleibt die bestehende Feststellung grundsätzlich die Grundlage.

Auf dem Ausweis werden der festgestellte GdB und die vorhandenen Merkzeichen dokumentiert. § 152 Absatz 5 SGB IX trennt die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft ausdrücklich von der Ausstellung des Ausweises.

Wer bislang beispielsweise einen GdB von 60 und das Merkzeichen G hat, bekommt durch die bloße Neuausstellung nicht automatisch einen höheren oder niedrigeren GdB.

Merkzeichen sollten beim neuen Ausweis kontrolliert werden

Wer die neue Karte erhält, sollte nicht nur auf das Ablaufdatum schauen.

Zu kontrollieren sind insbesondere:

Name und persönliche Daten,

der eingetragene GdB,

vorhandene Merkzeichen,

Beginn und Ende der Gültigkeit,

gegebenenfalls Hinweise zur Freifahrtberechtigung.

Merkzeichen wie G, aG, B, H oder RF können für verschiedene Nachteilsausgleiche entscheidend sein. Welche Vergünstigungen daran anknüpfen und weshalb der Schwerbehindertenausweis allein dafür häufig nicht genügt, erläutert unser Beitrag „Schwerbehinderung: Diese Vergünstigungen gibt es beim Schwerbehindertenausweis nicht automatisch“.

Ablauf der Karte kann bei Nachweisen trotzdem Probleme machen

Auch wenn die zugrunde liegende GdB-Feststellung nicht allein wegen des Ablaufdatums verschwindet, sollte der neue Ausweis rechtzeitig beantragt werden.

Der Grund ist praktisch: Der Schwerbehindertenausweis dient als amtlicher Nachweis für die Inanspruchnahme verschiedener Rechte und Nachteilsausgleiche. Ein abgelaufenes Dokument kann deshalb im Alltag zu Rückfragen oder Problemen beim Nachweis führen.

Das betrifft beispielsweise Situationen, in denen Arbeitgeber, Verkehrsunternehmen oder andere Stellen einen gültigen Schwerbehindertenausweis verlangen.

Wer auf bestimmte Nachteilsausgleiche angewiesen ist, sollte deshalb nicht darauf setzen, dass ein abgelaufener Ausweis überall problemlos akzeptiert wird.

Steuerlicher GdB-Nachweis ist seit 2026 noch einmal ein eigener Bereich

Seit 2026 spielt zusätzlich das elektronische Nachweisverfahren gegenüber der Finanzverwaltung eine Rolle.

Dabei gilt ebenfalls: Die Übermittlung des GdB ersetzt nicht sämtliche anderen Schritte. Der Behinderten-Pauschbetrag muss weiterhin in der Steuererklärung beantragt werden.

Unser Beitrag „Trotz digitalem GdB-Nachweis müssen Schwerbehinderte den Vorteil beantragen“ erklärt, was sich beim steuerlichen Nachweis geändert hat und warum Feststellungsbescheide trotzdem aufbewahrt werden sollten.

Auch hier zeigt sich: Feststellungsbescheid, Schwerbehindertenausweis und steuerlicher Nachweis erfüllen unterschiedliche Funktionen.

Was bei einem GdB unter 50 gilt

Sinkt der festgestellte GdB unter 50, besteht grundsätzlich keine Schwerbehinderteneigenschaft mehr.

Das ist etwas anderes als der bloße Ablauf des Ausweises.

Bei einem GdB von 20, 30 oder 40 können trotzdem weiterhin andere Nachteilsausgleiche möglich sein. Beschäftigte mit GdB 30 oder 40 können beispielsweise unter bestimmten Voraussetzungen eine Gleichstellung bei der Agentur für Arbeit beantragen.

Welche Rechte bereits unterhalb eines GdB von 50 bestehen können, erläutert unser Beitrag „GdB unter 50: Viele kennen diese Ansprüche noch nicht“.

Drei Fragen verhindern unnötige Neuanträge

Bevor ein neuer Antrag ausgefüllt wird, sollten Betroffene drei Dinge klären:

Läuft lediglich die Karte ab oder ist auch ein behördliches Nachprüfungsverfahren angekündigt? Hat sich der Gesundheitszustand so wesentlich verändert, dass tatsächlich eine neue GdB- oder Merkzeichenfeststellung gewünscht wird? Benötigt die zuständige Behörde für die Neuausstellung nur ein Foto und aktuelle persönliche Angaben oder weitere Unterlagen?

Wer diese Fragen zuerst mit der Behörde klärt, vermeidet, dass aus einer einfachen Neuausstellung unnötig ein umfangreiches Feststellungsverfahren wird.

Der wichtigste Grundsatz lautet deshalb: Das Ablaufdatum des Schwerbehindertenausweises und die bestehende GdB-Feststellung sind nicht dasselbe. Läuft die Karte ab, sollte der Nachweis rechtzeitig erneuert werden. Einen neuen GdB-Antrag braucht es allein deshalb aber nicht automatisch.

Quellen

Rechtsgrundlagen: § 152 SGB IX sowie §§ 5 und 6 Schwerbehindertenausweisverordnung.

Ergänzend: Informationen der zuständigen Versorgungs- und Feststellungsbehörden zur Neuausstellung, Gültigkeitsdauer, Nachprüfung und zu Änderungsanträgen.