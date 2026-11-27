Die geplanten Einsparungen im Bundeshaushalt 2027 könnten für Beschäftigte und Rentner spürbare finanzielle Folgen haben. Wenn der Bund seine Zuschüsse zur gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung kürzt, könnten steigende Sozialversicherungsbeiträge die Folge sein. Arbeitnehmern würde dadurch weniger vom Gehalt bleiben, während Rentner mit höheren Abzügen rechnen müssten.

Der Sozialverband VdK kritisierte die geplanten Kürzungen am 26. November 2026 anlässlich der Haushaltsberatungen im Bundestag. VdK-Präsidentin Verena Bentele fordert, dass der Staat gesamtgesellschaftliche Aufgaben stärker aus Steuermitteln finanziert, anstatt die Kosten auf die Beitragszahler abzuwälzen.

Rentenversicherung verliert weitere drei Milliarden Euro

Im kommenden Jahr soll der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung um insgesamt drei Milliarden Euro gekürzt werden. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung summieren sich die gesetzlichen Kürzungen der vergangenen Jahre inzwischen auf 10,6 Milliarden Euro.

Die finanziellen Rücklagen der Rentenversicherung geraten dadurch weiter unter Druck. Bereits Ende 2027 dürften sie sich der gesetzlichen Mindestgrenze nähern.

Rentenbeitrag könnte 2028 deutlich steigen

Während der Rentenversicherungsbeitrag 2027 voraussichtlich noch bei 18,6 Prozent bleibt, rechnet die Deutsche Rentenversicherung für 2028 inzwischen mit einem Anstieg auf 19,8 Prozent. Ohne die zuletzt beschlossene zusätzliche Kürzung um zwei Milliarden Euro wären es nach ihrer Berechnung 19,7 Prozent gewesen.

Für Beschäftigte bedeutet die Entwicklung höhere Abzüge vom Gehalt. Auch Arbeitgeber müssen entsprechend mehr zahlen.

So viel weniger Geld könnte Beschäftigten bleiben

Da Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Rentenversicherungsbeitrag jeweils zur Hälfte tragen, würde der erwartete Anstieg den Arbeitnehmeranteil von 9,3 auf 9,9 Prozent erhöhen. Je nach Bruttogehalt ergeben sich folgende zusätzliche Belastungen.

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Monatliches Bruttogehalt Mehrbelastung monatlich Mehrbelastung jährlich 2.500 Euro 15 Euro 180 Euro 3.000 Euro 18 Euro 216 Euro 3.500 Euro 21 Euro 252 Euro 4.000 Euro 24 Euro 288 Euro 5.000 Euro 30 Euro 360 Euro

Die Modellrechnung zeigt die zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge vor Berücksichtigung steuerlicher Effekte. Steigende Kranken- oder Pflegeversicherungsbeiträge könnten die Belastung weiter erhöhen.

Krankenkassen erhalten 1,35 Milliarden Euro weniger

Auch die gesetzlichen Krankenkassen müssen mit geringeren Bundesmitteln auskommen. Der Zuschuss zum Gesundheitsfonds soll 2027 von 14,5 auf 13,15 Milliarden Euro sinken.

Der VdK befürchtet deshalb weiterhin hohe Zusatzbeiträge. Besonders Rentner mit kleinen Einkommen sollten die Entwicklung ihrer Krankenkasse verfolgen und prüfen, ob sie durch einen Krankenkassenwechsel ihre monatlichen Ausgaben senken können.

Pflegeversicherung bleibt finanziell unter Druck

Auch bei der Pflegeversicherung sieht der Sozialverband erheblichen Handlungsbedarf. Die bisherigen Darlehen des Bundes verschaffen den Pflegekassen vorübergehend finanziellen Spielraum, müssen jedoch später zurückgezahlt werden.

Für 2026 waren noch 3,2 Milliarden Euro als Darlehen vorgesehen. Im Bundeshaushalt 2027 entfällt dieser Ansatz nach den bisherigen Planungen. Damit bleibt die langfristige Finanzierung der Pflegeversicherung eine zentrale Herausforderung.

VdK fordert Finanzierung aus Steuermitteln

Der Sozialverband fordert den Bund auf, gesamtgesellschaftliche Leistungen vollständig aus Steuermitteln zu finanzieren. Dazu gehören beispielsweise rentenrechtliche Leistungen für Kindererziehungszeiten.

Auch die Deutsche Rentenversicherung warnt davor, solche Aufgaben zunehmend über die Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu finanzieren. Die Schlussabstimmung über den Bundeshaushalt 2027 ist für den 27. November vorgesehen.

Quellen