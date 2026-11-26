Ein Vater kündigt seinen sicheren Arbeitsplatz, weil er mehr verdienen und seine Kniebeschwerden nicht weiter verschlimmern möchte. Der neue Job platzt, die Familie benötigt Unterstützung vom Jobcenter. Jahre später fordert die Behörde fast 15.000 Euro zurück. Doch das Hessische Landessozialgericht stellt sich auf die Seite des Mannes (L 6 AS 105/23).

Besonders bemerkenswert ist, dass der Betroffene bereits einen bestandskräftigen Bescheid erhalten hatte. Trotzdem konnte er die Grundlage der Rückforderung erfolgreich angreifen. Das Urteil zeigt, welche Fehler Jobcenter bei hohen Ersatzforderungen machen und wie sich Leistungsberechtigte dagegen wehren können.

Geplanter Jobwechsel endete ohne neue Beschäftigung

Der 1987 geborene Mann arbeitete seit 2012 bei einem Entsorgungsunternehmen. Sein monatlicher Nettoverdienst lag zwischen 1.068 und 1.305 Euro. Die körperlich anstrengende Arbeit belastete sein Knie, an dem er zuvor einen Kreuzbandriss erlitten hatte.

Im August 2015 unterschrieb er einen Aufhebungsvertrag. Kurz darauf begann er eine zweiwöchige Probearbeit bei einem anderen Unternehmen. Dort waren ihm zunächst 2.000 Euro brutto in Aussicht gestellt worden.

Nach der Probezeit wollte der mögliche neue Arbeitgeber allerdings weniger bezahlen als der bisherige Betrieb. Der Vater lehnte das Angebot ab und stand zunächst ohne feste Beschäftigung da.

Er versuchte, mit eigenen Ersparnissen über die Runden zu kommen. Ende September beantragte er Arbeitslosengeld und ergänzende Leistungen für sich, seine Lebensgefährtin und den gemeinsamen Sohn. Bereits am Tag nach dem Jobcenter-Antrag nahm er einen Minijob auf.

Jobcenter kürzte Leistungen und verlangte 14.896 Euro zurück

Die Arbeitsagentur verhängte Sperrzeiten wegen der Aufgabe des Arbeitsplatzes und der verspäteten Arbeitssuchendmeldung. Das Jobcenter kürzte zusätzlich den Regelbedarf des Mannes nach den damals geltenden Vorschriften zeitweise um 30 Prozent.

Damit war die Angelegenheit für die Behörde nicht beendet. Sie warf dem Vater vor, seine Hilfebedürftigkeit selbst verursacht zu haben, und stellte im Dezember 2015 eine Ersatzpflicht nach § 34 SGB II fest.

Zunächst wurde kein konkreter Betrag genannt. Erst im Januar 2017 verlangte das Jobcenter 14.896,49 Euro für die gewährten Leistungen zurück.

Der Mann widersprach. Er habe die Beschäftigung nicht aufgegeben, um Sozialleistungen zu beziehen, sondern seine finanzielle und gesundheitliche Situation verbessern wollen.

Warum eine Sperrzeit keine hohe Rückforderung rechtfertigt

Das Hessische Landessozialgericht wies die Berufung des Jobcenters gegen das für den Mann günstige Urteil des Sozialgerichts Kassel zurück.

Nach § 34 SGB II kann ein Ersatzanspruch entstehen, wenn jemand ohne wichtigen Grund vorsätzlich oder grob fahrlässig durch sozialwidriges Verhalten Hilfebedürftigkeit herbeiführt. Für eine solche Forderung gelten jedoch hohe Anforderungen.

Das Gericht unterschied zwischen einer Pflichtverletzung, die eine Leistungskürzung rechtfertigen kann, und einem besonders schweren Vorwurf, der zusätzlich eine Ersatzpflicht auslöst.

Der Vater hatte zwar seinen alten Arbeitsplatz aufgegeben, bevor ein neuer Arbeitsvertrag unterschrieben war. Nach Auffassung der Richter reichte dieses riskante Verhalten aber nicht aus, um ihn zusätzlich für sämtliche gewährten Leistungen haftbar zu machen.

Für ihn sprach, dass er seine berufliche Situation verbessern wollte, zunächst eigene Mittel verwendete und sich anschließend um eine neue Beschäftigung bemühte. Auch seine gesundheitlichen Beschwerden mussten berücksichtigt werden.

Bereits ein früherer Gegen-Hartz-Bericht über das Urteil des Sozialgerichts Kassel hatte diese hohen Anforderungen an eine Ersatzpflicht erläutert.

Der entscheidende Fehler lag im alten Jobcenter-Bescheid

Eine wichtige Besonderheit betraf das Verfahren. Das Jobcenter hatte bereits im Dezember 2015 festgestellt, dass der Mann dem Grunde nach ersatzpflichtig sei. Gegen diesen ersten Bescheid hatte er keinen Widerspruch eingelegt.

Als die Behörde später die konkrete Summe von 14.896,49 Euro verlangte, war die Entscheidung über die Ersatzpflicht bereits bestandskräftig. Ein Verfahren gegen die Höhe der Forderung allein konnte diese rechtliche Grundlage nicht ohne Weiteres beseitigen.

Deshalb stellte der Mann einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X. Mit diesem können unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch ältere, bereits bestandskräftige Verwaltungsakte erneut überprüft werden.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Das Sozialgericht Kassel gab ihm im Februar 2023 recht. Das Hessische Landessozialgericht bestätigte diese Entscheidung am 15. Oktober 2025 und verpflichtete das Jobcenter, den ursprünglichen Bescheid über die Ersatzpflicht zurückzunehmen.

Damit entfiel die rechtliche Grundlage, auf die das Jobcenter seine hohe Forderung gestützt hatte. Über das gesonderte Verfahren zur bezifferten Forderung entschied das Landessozialgericht in diesem Urteil nicht abschließend.

Diese Fehler des Jobcenters waren entscheidend

Das Landessozialgericht beanstandete, dass die Behörde die persönlichen Umstände des Mannes nicht ausreichend untersucht hatte.

Seine Kniebeschwerden wurden infrage gestellt, ohne dass das Jobcenter dazu eigene weitergehende Ermittlungen vorgenommen hatte. Dabei war der Behörde bekannt, dass der Mann auch eine später aufgenommene Beschäftigung wegen erheblicher Knieprobleme wieder aufgeben musste.

Ebenso wenig hatte das Jobcenter seine Hoffnung auf einen höheren Verdienst ausreichend gewürdigt. Hinzu kam, dass die Behörde nicht geprüft hatte, ob die zusätzliche Ersatzforderung für den Mann eine Härte nach § 34 SGB II bedeuten würde.

Für Betroffene folgt daraus ein wichtiger Hinweis. Wer nach einer Eigenkündigung oder einem Aufhebungsvertrag Leistungen benötigt, sollte gesundheitliche Gründe, Bewerbungen, mögliche neue Arbeitsstellen und finanzielle Überbrückungsversuche dokumentieren.

Bei einer Ersatzforderung lohnt es sich außerdem, die Bescheide genau zu unterscheiden. Hat das Jobcenter zuerst die Ersatzpflicht festgestellt und später einen Geldbetrag verlangt, müssen beide Entscheidungen rechtlich geprüft werden.

Prüfen Sie auch, wie das Jobcenter die Summe berechnet hat. Nach § 34 SGB II darf es nur Leistungen zum Ersatz verlangen, die wegen des vorgeworfenen Verhaltens gezahlt wurden. Hätte Ihre Familie auch bei Fortsetzung des bisherigen Jobs Anspruch auf ergänzende Grundsicherung gehabt, muss das Jobcenter diesen Anspruch bei der Berechnung berücksichtigen.

Gegen einen neuen belastenden Bescheid kann bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Ist diese Frist abgelaufen, kommt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht. Er stoppt mögliche Einziehungsmaßnahmen jedoch nicht allein durch seine Einreichung.

Welche weiteren Fristen bei älteren Forderungen eine Rolle spielen, erklärt unser Beitrag Jobcenter fordert Geld zurück – Diese Frist kann Sie schützen.

Fazit

Ein gescheiterter Jobwechsel kann zu einer Sperrzeit und zu Leistungskürzungen führen. Daraus folgt aber noch keine Verpflichtung, sämtliche anschließend gezahlten Grundsicherungsleistungen zu ersetzen.

Das Urteil zeigt außerdem, dass selbst ein bestandskräftiger Bescheid nicht in jedem Fall das letzte Wort sein muss. Wenn das Jobcenter entscheidende Umstände übergangen oder § 34 SGB II falsch angewandt hat, kann ein Überprüfungsantrag helfen.

Häufige Fragen zu Rückforderungen nach einem Jobwechsel

Muss ich Grundsicherung zurückzahlen, wenn ich selbst gekündigt habe?

Nicht allein wegen der Eigenkündigung. Für einen Ersatzanspruch nach § 34 SGB II muss das Jobcenter die gesetzlichen Voraussetzungen nachweisen. Dazu gehört ein besonders schwerwiegender Vorwurf sozialwidrigen Verhaltens.

Kann ich mich gegen einen alten Jobcenter-Bescheid noch wehren?

Ja, wenn die Voraussetzungen des § 44 SGB X erfüllt sind. Ein Überprüfungsantrag ermöglicht die erneute Prüfung eines bereits bestandskräftigen Bescheids. Ob dieser zurückgenommen werden muss, hängt von seiner Rechtswidrigkeit und den geltenden gesetzlichen Vorgaben ab.

Was ist der Unterschied zwischen einer Sperrzeit und einer Ersatzforderung?

Eine Sperrzeit betrifft den Anspruch auf Arbeitslosengeld nach dem SGB III. Ein Ersatzanspruch nach § 34 SGB II betrifft dagegen die Haftung für gewährte Grundsicherungsleistungen. Dafür müssen zusätzliche, deutlich strengere Voraussetzungen erfüllt sein.

Quellen

Hessisches Landessozialgericht, Urteil vom 15. Oktober 2025 (L 6 AS 105/23), Hessische Justiz

Hessisches Landessozialgericht, vollständiger Entscheidungstext (L 6 AS 105/23), Open Legal Data

Bundessozialgericht, Urteil vom 3. September 2020 (B 14 AS 43/19 R)