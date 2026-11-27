Eine zu schmale Badezimmertür, mehrere Stufen vor dem Hauseingang oder ein fehlender Aufzug können Menschen mit Behinderungen die selbstständige Lebensführung erheblich erschweren. Das Berliner Behindertenparlament fordert deshalb verbindliche Vorgaben für die Schaffung rollstuhlgerechter Wohnungen.

Am 21. November 2026 kamen Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen im Berliner Abgeordnetenhaus zusammen, um ihre Forderungen mit Vertretern der Landespolitik zu diskutieren. Angesichts der laufenden Koalitionsverhandlungen steht dabei auch die Versorgung mit geeignetem Wohnraum im Mittelpunkt.

Mindestens zwei Prozent der Wohnungen sollen rollstuhlgerecht sein

Das Behindertenparlament setzt sich dafür ein, dass bei Bauvorhaben mindestens zwei Prozent der Wohnungen rollstuhlgerecht gestaltet werden. Zusätzlich soll eine zentrale Datenbank entstehen, über die Menschen mit Behinderungen geeignete Wohnungen finden können.

Eine ergänzende Beratungsstelle soll Wohnungssuchende unterstützen. Bereits 2024 hatte das Behindertenparlament einen Antrag zur Schaffung und bedarfsgerechten Vergabe barrierefreien Wohnraums vorgelegt.

Vermieter müssen behinderungsbedingte Umbauten häufig erlauben

Schon heute haben Menschen mit Behinderungen besondere mietrechtliche Ansprüche. Nach § 554 BGB können Mieter von ihrem Vermieter die Zustimmung zu baulichen Veränderungen verlangen, die eine behinderungsgerechte Nutzung der Wohnung ermöglichen.

Der Vermieter kann die Zustimmung verweigern, wenn ihm der Umbau auch unter Berücksichtigung der Interessen des Mieters unzumutbar ist. Deshalb kommt es auf die konkreten baulichen Gegebenheiten und den individuellen Unterstützungsbedarf an.

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Welche Umbauten infrage kommen

Je nach Art der Behinderung können unterschiedliche Anpassungen erforderlich sein. Häufig geht es dabei um folgende Maßnahmen.

Verbreiterung von Türen

Beseitigung von Türschwellen

Einbau bodengleicher Duschen

Installation von Rampen oder Treppenliften

Anpassung von Waschbecken und Küchenmöbeln

Montage von Halte- und Stützgriffen

Die Kosten müssen Mieter häufig selbst tragen. Allerdings stehen unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Hilfen zur Verfügung.

Bis zu 4.180 Euro Zuschuss für den Wohnungsumbau

Menschen mit einem anerkannten Pflegegrad zwischen 1 und 5 können bei ihrer Pflegekasse einen Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen beantragen. Nach § 40 Absatz 4 SGB XI stehen dafür bis zu 4.180 Euro je Maßnahme zur Verfügung.

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Leben mehrere Anspruchsberechtigte in einer gemeinsamen Wohnung, lassen sich die Zuschüsse unter bestimmten Voraussetzungen zusammenfassen.

Anspruchsberechtigte Maximaler Zuschuss Eine Person 4.180 Euro Zwei Personen 8.360 Euro Drei Personen 12.540 Euro Vier oder mehr Personen 16.720 Euro

Verändert sich die Pflegesituation zu einem späteren Zeitpunkt, kann die Pflegekasse unter bestimmten Voraussetzungen einen weiteren Zuschuss zum Wohnungsumbau bewilligen.

Auch ohne Pflegegrad sind finanzielle Hilfen möglich

Menschen mit Behinderungen können unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen für Wohnraum im Rahmen der Eingliederungshilfe erhalten. § 77 SGB IX sieht unter anderem Hilfen zur Beschaffung und zum Umbau geeigneten Wohnraums vor.

Welche Unterstützung infrage kommt, hängt vom individuellen Teilhabebedarf und den jeweiligen Leistungsvoraussetzungen ab. Eine Beratung beim zuständigen Träger der Eingliederungshilfe kann helfen, die Finanzierung zu klären.

Pflegekassen müssen innerhalb weniger Wochen entscheiden

Über Anträge auf Zuschüsse zum Wohnungsumbau muss die Pflegekasse innerhalb von drei Wochen entscheiden. Wird eine Pflegefachperson oder der Medizinische Dienst beteiligt, verlängert sich die Frist auf fünf Wochen.

Kann die Pflegekasse diese Frist nicht einhalten, muss sie rechtzeitig einen hinreichenden Grund schriftlich mitteilen. Bleibt eine solche Mitteilung aus, gilt die beantragte Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt.

Vor dem Umbau die Finanzierung klären

Betroffene sollten zunächst einen Kostenvoranschlag einholen und die Zustimmung ihres Vermieters schriftlich beantragen. Anschließend empfiehlt es sich, die Finanzierung mit der Pflegekasse oder dem zuständigen Rehabilitationsträger zu klären.

Kostenlose Unterstützung bei der Orientierung im Leistungssystem bieten auch die Beratungsstellen der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB). Sie helfen Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen bei Fragen zu Teilhabeleistungen.

Quellen