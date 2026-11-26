Wer 2027 mit einem Schwerbehindertenausweis Geld sparen will, muss zuerst in den eigenen Bescheid schauen. Ein GdB von 50 genügt etwa für den steuerlichen Pauschbetrag in dieser Stufe und eröffnet Rechte im Beruf; für viele Vorteile bei Bahn, Auto oder Rundfunk braucht es dagegen ein bestimmtes Merkzeichen.

Zum Jahreswechsel lohnt besonders der Blick auf die Krankenkasse: Die gesetzlichen Zuzahlungen steigen, die persönliche Belastungsgrenze bleibt aber bei zwei beziehungsweise einem Prozent. Die folgende Tabelle zeigt, was 2027 nach der derzeitigen Rechtslage gilt, wer davon profitiert und an welche Stelle man sich wendet.

Tabelle: Was der Ausweis bringt und wo man den Vorteil geltend macht

Nachteilsausgleiche bei Behinderung und Schwerbehinderung für 2027 Bereich Voraussetzung Befreiung oder Vorteil So wird er geltend gemacht Einkommensteuer: Behinderten-Pauschbetrag Festgestellter GdB ab 20; Sonderbetrag bei H, Bl oder TBl. 384 bis 2.840 Euro im Jahr je nach GdB, bei GdB 50 sind es 1.140 Euro. Sonderbetrag: 7.400 Euro statt des GdB-Pauschbetrags. In der Steuererklärung geltend machen oder beim Finanzamt für den Lohnsteuerabzug berücksichtigen lassen. Einkommensteuer: behinderungsbedingte Fahrten GdB ab 80 oder ab 70 mit G; höhere Stufe bei aG, Bl, TBl oder H. 900 oder 4.500 Euro Fahrtkostenpauschale. Sie zählt zu den außergewöhnlichen Belastungen; das Finanzamt berücksichtigt dabei die zumutbare Belastung. In der Steuererklärung beantragen. Nahverkehr: Wertmarke Passend gekennzeichneter Ausweis plus Beiblatt mit gültiger Wertmarke. Im erfassten Nahverkehr grundsätzlich keine zusätzliche Fahrkarte. Die Wertmarke kostet derzeit 104 Euro für zwölf oder 53 Euro für sechs Monate; etwa bei H oder Bl und für Berechtigte mit bestimmten existenzsichernden Leistungen ist sie kostenlos. Beim Versorgungsamt oder der zuständigen Landesstelle beantragen. Behördeninfo zur Wertmarke Bahn: Begleitperson Merkzeichen B, das die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson belegt. Die Begleitperson fährt im erfassten Nah- und Fernverkehr ohne Fahrpreis mit, auch ohne Wertmarke. Die eigene Fahrt im Fernverkehr ist dadurch nicht kostenlos. Bei der Buchung die Begleitperson auswählen und den Ausweis mitführen. Buchung bei der Deutschen Bahn Kfz-Steuer: volle Befreiung H, Bl oder aG; Fahrzeug auf die berechtigte Person zugelassen. Keine Kfz-Steuer für ein begünstigtes Fahrzeug. Die volle Befreiung kann mit der Wertmarke kombiniert werden, sofern die Voraussetzungen für beide vorliegen. Beim Hauptzollamt beantragen; die Nutzung des Autos muss den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. § 3a KraftStG Kfz-Steuer: halber Satz Insbesondere G oder Gl mit entsprechend gekennzeichnetem Ausweis; Fahrzeug auf die berechtigte Person zugelassen. 50 Prozent Ermäßigung für ein Fahrzeug, solange die unentgeltliche Beförderung mit Wertmarke nicht genutzt wird. Beim Hauptzollamt beantragen. Vorher Steuerersparnis und Fahrtkosten vergleichen. Parken: blauer EU-Parkausweis Vor allem aG oder Bl; auch bei bestimmten vergleichbaren Funktionseinschränkungen der Gliedmaßen. Berechtigt unter anderem zur Nutzung gekennzeichneter Behindertenparkplätze. Der Schwerbehindertenausweis allein reicht dafür nicht. Bei der Straßenverkehrsbehörde beantragen. Behördeninfo zum Parkausweis Parken: orangefarbener Ausweis Nur für bestimmte Fallgruppen; G allein reicht nicht. Parkerleichterungen in Deutschland, aber grundsätzlich keine Nutzung der ausgewiesenen Behindertenparkplätze. Örtliche oder landesrechtliche Ausnahmen vorab prüfen. Bei der Straßenverkehrsbehörde nachfragen und beantragen. Behördeninfo zu Parkerleichterungen Rundfunk: Ermäßigung Merkzeichen RF. Ein Drittel des Rundfunkbeitrags, beim derzeitigen vollen Beitrag von 18,36 Euro also 6,12 Euro monatlich. Ermäßigung beim Beitragsservice beantragen. Beitragsservice Rundfunk: volle Befreiung Etwa Taubblindheit, Bezug von Blindenhilfe oder eine im Staatsvertrag genannte Sozialleistung. Kein Rundfunkbeitrag bei bewilligter Befreiung. RF allein reicht dafür nicht. Beim Beitragsservice mit passendem Nachweis beantragen. Krankenkasse: Befreiung von weiteren Zuzahlungen Persönliche Belastungsgrenze für das Kalenderjahr erreicht: grundsätzlich 2 Prozent, bei anerkannter schwerwiegender chronischer Erkrankung 1 Prozent. Nach Befreiung keine weiteren anrechenbaren gesetzlichen Zuzahlungen für den Rest des Jahres. Ein hoher GdB allein reicht für die Ein-Prozent-Grenze nicht. Bei der Krankenkasse beantragen und Quittungen sowie gegebenenfalls den Chronikernachweis einreichen. § 62 SGB V Arbeit: Zusatzurlaub Schwerbehinderte Beschäftigte; bei Gleichstellung allein kein Anspruch. Bei einer Fünftagewoche fünf zusätzliche bezahlte Urlaubstage im vollen Anspruchsjahr. Bei anderer Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird angepasst. Beim Arbeitgeber geltend machen. § 208 SGB IX Arbeit: Freistellung von Mehrarbeit Schwerbehinderte oder gleichgestellte Beschäftigte, die die Freistellung verlangen. Freistellung von Mehrarbeit im gesetzlichen Sinn. Sie betrifft grundsätzlich Arbeit über acht Stunden werktäglich, nicht jede Stunde über der individuell vereinbarten Arbeitszeit. Beim Arbeitgeber verlangen. Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts Arbeit: besonderer Kündigungsschutz Schwerbehinderung oder Gleichstellung; Ausnahmen, insbesondere in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses. Der Arbeitgeber braucht grundsätzlich vor der Kündigung die Zustimmung des Integrationsamts. Das ist kein allgemeines Kündigungsverbot. Bei einer Kündigung rasch beraten lassen und die Klagefrist prüfen. § 168 und § 173 SGB IX Rente: früherer Beginn GdB mindestens 50 bei Rentenbeginn und 35 Jahre Wartezeit. Jahrgänge ab 1964: mit 65 ohne Abschlag oder frühestens mit 62 mit bis zu 10,8 Prozent dauerhaftem Abschlag. Für ältere Jahrgänge gelten Übergangsgrenzen. Die Rentenversicherung um eine Vergleichsberechnung bitten und die Rente beantragen. Deutsche Rentenversicherung Sozialhilfe: Mehrbedarf Anspruch nach SGB XII, Merkzeichen G und Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze oder volle Erwerbsminderung vor dieser Grenze. In der Regel 17 Prozent der zutreffenden Regelbedarfsstufe zusätzlich, sofern im Einzelfall kein abweichender Bedarf besteht. Feststellungsbescheid oder Ausweis beim Sozialamt vorlegen. § 30 SGB XII Freizeit: Eintritt und Begleitung Je nach Einrichtung und Tarif, teilweise Nachweis durch Ausweis oder Merkzeichen B. Ermäßigter Eintritt oder freie Begleitung sind möglich, aber kein bundesweit einheitlicher Rabatt. Tarif des Museums, Schwimmbads oder Veranstalters vorab prüfen.

Was sich 2027 ändert und welche Beträge noch offen sind

Ab Januar 2027 steigen die üblichen Mindest- und Höchstbeträge für zuzahlungspflichtige Arzneimittel in der gesetzlichen Krankenversicherung auf 7,50 bis 15 Euro; mehr als den Arzneimittelpreis zahlt man nicht. Im Krankenhaus werden für Erwachsene grundsätzlich 15 Euro pro zuzahlungspflichtigem Kalendertag fällig, wie die Übersicht der Techniker Krankenkasse zeigt.

Die persönliche Belastungsgrenze steigt dadurch nicht. Wer häufig Zuzahlungen leistet, kann sie schneller erreichen und sollte die Belege ab Januar sammeln; unser Beitrag erklärt, welche Nachweise die Kasse bei der Ein-Prozent-Grenze prüft.

Beim Nahverkehr sind 104 Euro und 53 Euro die derzeit veröffentlichten Preise der Wertmarke. Eine mögliche Anpassung für 2027 ist in dieser Übersicht nicht als bestätigt eingerechnet; steigt der Betrag während der Laufzeit einer bereits ausgegebenen Marke, wird er grundsätzlich erst bei der nächsten Marke fällig.

Beim Merkzeichen RF steht der gesetzliche Vorteil als Anteil fest: ein Drittel. Die genannten 6,12 Euro entsprechen dem derzeitigen Beitrag und sind keine Garantie für einen unveränderten Eurobetrag im ganzen Jahr 2027.

Ein Pauschbetrag ist keine Überweisung vom Finanzamt

Wer einen GdB von 50 hat, bekommt nicht 1.140 Euro überwiesen. Der Betrag mindert das zu versteuernde Einkommen; wie viel Steuer tatsächlich entfällt, hängt von der persönlichen Steuerlast ab.

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Die Staffel nach GdB lautet: 20 = 384 Euro, 30 = 620 Euro, 40 = 860 Euro, 50 = 1.140 Euro, 60 = 1.440 Euro, 70 = 1.780 Euro, 80 = 2.120 Euro, 90 = 2.460 Euro und 100 = 2.840 Euro. Weitere Ansprüche ohne zusätzliches Merkzeichen zeigt unsere Übersicht zu Nachteilsausgleichen bei GdB 50.

Beispiel aus der Praxis: 90 Euro beim Auto oder Fahrten mit der Wertmarke?

Herr Stein hat GdB 80 und Merkzeichen G; sein Auto ist auf ihn zugelassen und kostet regulär 180 Euro Kfz-Steuer im Jahr. Wählt er die zulässige Halbierung, spart er 90 Euro jährlich, kann aber die Wertmarke für die Freifahrt nicht gleichzeitig nutzen.

Fährt er regelmäßig mit Bus und Regionalbahn, lohnt ein Vergleich der gesamten Jahreskosten: Bei einer Wertmarke für derzeit 104 Euro bliebe die volle Kfz-Steuer fällig, dafür spart er die sonst nötigen Fahrkarten im erfassten Nahverkehr. Wer ohnehin ein Deutschlandticket für 66,80 Euro im Monat ab Januar 2027 kaufen würde, kann dabei auf ein ganz anderes Ergebnis kommen als jemand, der nur selten Bus fährt.

Drei Fragen und Antworten zu den Vergünstigungen

Bekomme ich mit GdB 50 automatisch freien Eintritt oder freie Fahrt?

Nein. Den Nahverkehrsvorteil gibt es bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen mit gültiger Wertmarke; für Eintrittspreise gelten die Bedingungen des jeweiligen Anbieters.

Reicht ein GdB von 60, um nur ein Prozent für Zuzahlungen aufzubringen?

Nein. Der GdB kann ein Kriterium sein, wenn die dauerbehandelte Erkrankung zu seiner Feststellung beigetragen hat; die Krankenkasse prüft die Voraussetzungen der Chroniker-Richtlinie.

Muss ich zum Jahreswechsel alle Vergünstigungen neu beantragen?

Nein. Prüfen sollte man aber die Gültigkeit von Ausweis, Wertmarke und befristeten Bewilligungen; die gesetzliche Zuzahlungsgrenze wird für jedes Kalenderjahr neu berechnet.