GdB 50: Bei diesen Erkrankungen ist eine Schwerbehinderung möglich

Viele Menschen leben mit chronischen Schmerzen, psychischen Erkrankungen oder dauerhaften körperlichen Einschränkungen. Was manche nicht wissen: Ihre gesundheitlichen Beschwerden können die Anerkennung einer Schwerbehinderung rechtfertigen. Ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 gilt ein Mensch unter den gesetzlichen Voraussetzungen als schwerbehindert.

Ein GdB von 50 ist beispielsweise bei schweren Depressionen, bestimmten Krebserkrankungen, Diabetes, Rheuma oder erheblichen Rückenleiden möglich. Allerdings führt nicht jede Diagnose automatisch zur Anerkennung einer Schwerbehinderung.

Entscheidend ist, wie stark die Erkrankung den Alltag und die gesellschaftliche Teilhabe beeinträchtigt. Auch mehrere gesundheitliche Einschränkungen können gemeinsam einen GdB von 50 begründen.

GdB 50: Ab wann gilt man als schwerbehindert?

Nach § 2 Absatz 2 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) gelten Menschen mit einem festgestellten GdB von mindestens 50 als schwerbehindert, wenn die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Der Grad der Behinderung wird in Zehnerschritten von 20 bis 100 festgestellt. Eine Behinderung im Sinne des SGB IX liegt grundsätzlich vor, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen voraussichtlich länger als sechs Monate bestehen und die gleichberechtigte Teilhabe beeinträchtigen können.

Die zuständige Behörde richtet sich bei der Bewertung nach der Versorgungsmedizin-Verordnung und den darin enthaltenen Versorgungsmedizinischen Grundsätzen.

Seit dem 3. Oktober 2025 gelten geänderte Bewertungsgrundsätze. Die sechste Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung hat insbesondere Teil A neu gefasst und die Orientierung an den tatsächlichen Teilhabebeeinträchtigungen hervorgehoben.

Das bedeutet: Nicht allein die medizinische Diagnose ist ausschlaggebend, sondern die dauerhaften Auswirkungen der Erkrankung. Außerdem wird ausdrücklich zwischen dem Grad der Behinderung und der Erwerbsfähigkeit unterschieden.

Die Schwelle für eine Schwerbehinderung liegt weiterhin bei GdB 50. Bei einer erneuten Bewertung können die geänderten Grundsätze allerdings Bedeutung haben.

Tabelle: Bei diesen Erkrankungen ist ein GdB von 50 möglich

Bei zahlreichen körperlichen und psychischen Erkrankungen kann ein Grad der Behinderung von mindestens 50 festgestellt werden. Die folgende Tabelle zeigt typische Krankheitsbilder und die Voraussetzungen, unter denen eine Schwerbehinderung in Betracht kommt.

Erkrankung Wann ein GdB von 50 möglich ist Depressionen Schwere psychische Störungen mit mittelgradigen sozialen Anpassungsschwierigkeiten Angst- und Zwangsstörungen Dauerhafte Einschränkungen der sozialen Anpassungsfähigkeit Diabetes mellitus Intensive Insulintherapie und gravierende zusätzliche Einschnitte in der Lebensführung Multiple Sklerose Neurologische Funktionsstörungen Rheumatoide Arthritis Erhebliche, dauerhafte Einschränkungen der Gelenkfunktion und des Allgemeinzustands Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Schwere Krankheitsverläufe mit deutlichen funktionellen Auswirkungen Wirbelsäulenerkrankungen Besonders schwere Bewegungseinschränkungen oder neurologische Ausfälle Herzerkrankungen Erheblich eingeschränkte Herzleistung und körperliche Belastbarkeit COPD und andere Lungenerkrankungen Gravierende Einschränkungen der Lungenfunktion Krebserkrankungen Je nach Tumorart, Stadium, Behandlung und gegebenenfalls während der Heilungsbewährung Epilepsie Entsprechend häufige oder schwere epileptische Anfälle Sehbehinderung und Schwerhörigkeit Bei ausgeprägten, nach den Bewertungsregeln festgestellten Funktionsverlusten

Wichtig: Die Tabelle dient der Orientierung. Sie bedeutet nicht, dass jede Person mit einer dieser Erkrankungen automatisch einen GdB von 50 erhält. Maßgeblich sind die individuellen medizinischen Befunde und die tatsächlichen Einschränkungen.

Depressionen: Wann ein GdB von 50 anerkannt wird

Auch psychische Erkrankungen können eine Schwerbehinderung begründen. Dazu gehören schwere Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen und psychische Traumafolgestörungen.

Nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen werden stärker behindernde psychische Störungen mit wesentlichen Einschränkungen der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit häufig mit einem GdB von 30 bis 40 bewertet.

Ein GdB von 50 bis 70 kommt bei schweren psychischen Störungen mit mittelgradigen sozialen Anpassungsschwierigkeiten in Betracht.

Solche Einschränkungen können sich beispielsweise durch erhebliche Probleme im Berufsleben, einen starken sozialen Rückzug oder Schwierigkeiten bei der selbstständigen Alltagsbewältigung zeigen.

Für die Anerkennung ist entscheidend, dass die Auswirkungen der Erkrankung nachvollziehbar beschrieben und möglichst durch fachärztliche Berichte dokumentiert werden.

Diabetes: Warum eine Insulintherapie allein nicht für GdB 50 reicht

Auch bei Diabetes mellitus kann ein GdB von 50 anerkannt werden. Die gesetzlichen Bewertungsmaßstäbe stellen dafür jedoch besondere Anforderungen.

Nach Teil B Nummer 15.1 der Versorgungsmedizinischen Grundsätze kommt ein GdB von 50 insbesondere bei einer Insulintherapie mit täglich mindestens vier Insulininjektionen in Betracht. Dabei müssen Betroffene ihre Insulindosis selbstständig an den Blutzucker, die Mahlzeiten und die körperliche Belastung anpassen.

Zusätzlich müssen sie durch die Erkrankung erheblich in ihrer Lebensführung beeinträchtigt sein. Die Bewertung berücksichtigt auch die Qualität der Stoffwechseleinstellung.

Das Bundessozialgericht hat hervorgehoben, dass der Aufwand einer intensiven Insulintherapie allein nicht genügt. Entscheidend können ein darüber hinausgehender Therapieaufwand, ein unzureichender Behandlungserfolg oder andere gravierende Einschnitte in die Lebensführung sein.

Wie streng diese Voraussetzungen geprüft werden, zeigt ein Urteil des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen vom 28. August 2025 (Az. L 10 SB 89/23).

In dem Verfahren litt der Kläger unter Typ-1-Diabetes und Zöliakie. Trotz erheblicher Belastungen wurde ein Gesamt-GdB von 50 nicht anerkannt. Es blieb bei einem GdB von 40.

Der Fall verdeutlicht: Selbst mehrere Erkrankungen und ein hoher Therapieaufwand führen nicht zwangsläufig zur Anerkennung einer Schwerbehinderung.

Rückenleiden und Bandscheibenvorfall: Wann GdB 50 möglich ist

Chronische Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle und andere Wirbelsäulenerkrankungen gehören zu den häufigen gesundheitlichen Beschwerden. Ein GdB von 50 wird dafür allerdings nicht automatisch festgestellt.

Entscheidend sind die funktionellen Auswirkungen der Erkrankung.

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Ein GdB von 50 kann insbesondere bei besonders schweren Wirbelsäulenschäden in Betracht kommen. Dazu gehören beispielsweise erhebliche Bewegungseinschränkungen in mehreren Wirbelsäulenabschnitten oder ausgeprägte neurologische Ausfälle.

Auch dauerhafte Schmerzen spielen bei der Bewertung eine Rolle. Allerdings sind die üblichen Schmerzen, die mit einer bestimmten Funktionsstörung verbunden sind, in den Bewertungsmaßstäben grundsätzlich bereits berücksichtigt.

Betroffene sollten deshalb möglichst genau dokumentieren, wie stark ihre Beweglichkeit, körperliche Belastbarkeit und Alltagsbewältigung eingeschränkt sind.

Rheuma und Multiple Sklerose: Die Krankheitsfolgen entscheiden

Bei rheumatischen Erkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis kommt es insbesondere auf die Gelenkfunktion, die Entzündungsaktivität und den Allgemeinzustand an.

Schwere Krankheitsverläufe mit dauerhaften Bewegungseinschränkungen und erheblichen funktionellen Auswirkungen können einen GdB von 50 oder mehr begründen.

Bei Multipler Sklerose stehen dagegen die neurologischen Einschränkungen im Mittelpunkt.

Dazu gehören beispielsweise Gehstörungen, Koordinationsprobleme, Sehstörungen oder andere dauerhafte Funktionsausfälle.

Auch bei diesen Erkrankungen gilt: Die Diagnose allein bestimmt nicht den Grad der Behinderung. Entscheidend ist, welche Auswirkungen die Krankheit tatsächlich hat.

Krebserkrankungen: Schwerbehinderung während der Heilungsbewährung

Bei bestimmten Krebserkrankungen gelten besondere Bewertungsregeln.

Je nach Tumorart, Krankheitsstadium und Behandlung kann während der sogenannten Heilungsbewährung ein GdB von mindestens 50 festgestellt werden.

Die Heilungsbewährung berücksichtigt, dass nach einer Krebsbehandlung über einen bestimmten Zeitraum besondere gesundheitliche Belastungen und Risiken bestehen können.

Nach Ablauf dieser Zeit kann die zuständige Behörde den Grad der Behinderung erneut prüfen.

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Eine zunächst anerkannte Schwerbehinderung bleibt deshalb nicht zwangsläufig dauerhaft bestehen. Wenn keine entsprechend schweren gesundheitlichen Folgen zurückbleiben, kann der GdB später herabgesetzt werden.

Mehrere Erkrankungen: So wird der Gesamt-GdB festgestellt

Viele Menschen leiden gleichzeitig an mehreren gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Beispielsweise können Rückenbeschwerden, Diabetes und Depressionen zusammenkommen.

Dann stellt sich die Frage, ob die einzelnen GdB-Werte addiert werden.

Das ist nicht der Fall.

Wer wegen eines Rückenleidens einen Einzel-GdB von 30 und wegen einer Depression ebenfalls einen Einzel-GdB von 30 erhält, bekommt nicht automatisch einen Gesamt-GdB von 60.

Nach § 152 Absatz 3 SGB IX werden die Auswirkungen sämtlicher Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit bewertet.

Dabei kommt es darauf an, ob sich die Erkrankungen gegenseitig verstärken, unabhängig voneinander zusätzliche Einschränkungen verursachen oder teilweise dieselben Funktionsbereiche betreffen.

Ein Gesamt-GdB von 50 kann deshalb auch entstehen, obwohl keine einzelne Erkrankung für sich genommen mit einem GdB von 50 bewertet wurde.

GdB 50: Diese Vorteile haben schwerbehinderte Menschen

Wer einen GdB von mindestens 50 anerkannt bekommt, kann verschiedene Nachteilsausgleiche beanspruchen.

Dazu gehören steuerliche Vergünstigungen, besondere Rechte im Arbeitsleben und unter bestimmten Voraussetzungen ein früherer Rentenbeginn.

Vorteil bei GdB 50 Was Betroffene wissen sollten Schwerbehindertenausweis Amtlicher Nachweis der anerkannten Schwerbehinderung Behinderten-Pauschbetrag 1.140 Euro jährlich bei der Einkommensteuer nach § 33b EStG Zusatzurlaub Grundsätzlich fünf zusätzliche Urlaubstage bei einer Fünftagewoche nach § 208 SGB IX Besonderer Kündigungsschutz Unter den gesetzlichen Voraussetzungen ist grundsätzlich die vorherige Zustimmung des Integrationsamts erforderlich Früherer Rentenbeginn Altersrente für schwerbehinderte Menschen bei erfüllter Wartezeit und weiteren Voraussetzungen

Nicht alle Vergünstigungen ergeben sich allein aus einem GdB von 50.

Für die unentgeltliche Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder bestimmte Parkerleichterungen sind beispielsweise zusätzliche Merkzeichen und weitere Voraussetzungen erforderlich.

Mit GdB 50 früher in Rente gehen

Ein wichtiger Nachteilsausgleich betrifft die Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Wer bei Rentenbeginn einen GdB von mindestens 50 hat und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt, kann unter den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen früher in Rente gehen.

Für Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 gelten folgende Altersgrenzen:

Altersrente für schwerbehinderte Menschen Rentenbeginn ab Jahrgang 1964 Ohne Abschläge 65 Jahre Mit Abschlägen Frühestens 62 Jahre

Bei einem Rentenbeginn drei Jahre vor der abschlagsfreien Altersgrenze beträgt der dauerhafte Rentenabschlag bis zu 10,8 Prozent.

Ein GdB von 50 allein begründet allerdings noch keinen Rentenanspruch. Die übrigen rentenrechtlichen Voraussetzungen müssen ebenfalls erfüllt sein.

Schwerbehindertenausweis beantragen: Darauf sollten Betroffene achten

Wer einen GdB feststellen lassen möchte, muss einen Antrag bei der zuständigen Landesbehörde stellen. Je nach Bundesland ist dafür beispielsweise das Versorgungsamt oder eine vergleichbare Behörde zuständig.

Für die Entscheidung sind vor allem medizinische Unterlagen und die nachvollziehbare Darstellung der dauerhaften Einschränkungen wichtig.

Checkliste für den Antrag auf Schwerbehinderung

Alle Erkrankungen angeben: Auch psychische Beschwerden und dauerhafte Begleiterkrankungen berücksichtigen.

Auch psychische Beschwerden und dauerhafte Begleiterkrankungen berücksichtigen. Ärztliche Unterlagen beifügen: Aktuelle Facharztberichte, Krankenhausberichte und Untersuchungsergebnisse zusammenstellen.

Aktuelle Facharztberichte, Krankenhausberichte und Untersuchungsergebnisse zusammenstellen. Alltagseinschränkungen beschreiben: Erklären, welche Tätigkeiten nicht mehr oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich sind.

Erklären, welche Tätigkeiten nicht mehr oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich sind. Behandlungen dokumentieren: Medikamente, Therapien, Hilfsmittel und Klinikaufenthalte angeben.

Medikamente, Therapien, Hilfsmittel und Klinikaufenthalte angeben. Bescheid prüfen: Kontrollieren, ob alle wesentlichen Erkrankungen und ihre Auswirkungen berücksichtigt wurden.

Eine bloße Aufzählung medizinischer Diagnosen reicht häufig nicht aus. Die Behörde muss erkennen können, wie sich die gesundheitlichen Beschwerden auf die Teilhabe auswirken.

GdB 50 abgelehnt: Wann sich ein Widerspruch lohnt

Nicht jeder Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung ist erfolgreich.

Manche Betroffene erhalten lediglich einen GdB von 30 oder 40, obwohl sie unter erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen leiden. In solchen Fällen sollte zunächst geprüft werden, welche medizinischen Unterlagen die Behörde berücksichtigt hat.

Möglicherweise fehlen wichtige Facharztberichte oder einzelne Funktionsbeeinträchtigungen wurden nicht ausreichend bewertet. Gegen einen Feststellungsbescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Maßgeblich ist die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid.

Bleibt der Widerspruch erfolglos, ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Klage vor dem Sozialgericht möglich.

Neufeststellung des GdB: Eine Verschlechterung kann auch Risiken haben

Wer bereits einen GdB anerkannt bekommen hat und dessen Gesundheitszustand sich wesentlich verschlechtert, kann einen Antrag auf Neufeststellung stellen.

Dabei ist allerdings Vorsicht geboten.

Die zuständige Behörde bewertet bei einer Neufeststellung den gesamten Gesundheitszustand erneut. Das kann dazu führen, dass ein bisher anerkannter GdB nicht nur erhöht, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch herabgesetzt wird.

Gerade vor einem Änderungsantrag sollten Betroffene deshalb prüfen, welche Erkrankungen und Einschränkungen aktuell medizinisch nachgewiesen werden können.

Die seit Oktober 2025 geltenden Änderungen der Versorgungsmedizinischen Grundsätze können bei der Bewertung ebenfalls eine Rolle spielen.

Häufige Irrtümer beim Grad der Behinderung

„Wer eine bestimmte Krankheit hat, bekommt automatisch GdB 50.“ Das stimmt nicht. Entscheidend sind die dauerhaften Auswirkungen auf die Teilhabe. Menschen mit derselben Diagnose können unterschiedliche GdB-Werte erhalten.

„Zweimal GdB 30 ergibt einen Gesamt-GdB von 60.“ Auch das ist falsch. Wie der vorliegende Artikel verdeutlicht werden einzelne GdB-Werte nicht addiert. Maßgeblich ist die Gesamtwirkung sämtlicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen.

„Der GdB zeigt, wie viele Stunden ich noch arbeiten kann.“ Nein. Der Grad der Behinderung misst nicht die Erwerbsfähigkeit. Ob eine Erwerbsminderung vorliegt, wird nach anderen gesetzlichen Voraussetzungen durch die Rentenversicherung geprüft.

Fazit: Ein GdB von 50 hängt von den tatsächlichen Einschränkungen ab

Ein Grad der Behinderung von 50 kann bei zahlreichen körperlichen und psychischen Erkrankungen anerkannt werden. Dazu gehören unter anderem schwere Depressionen, bestimmte Krebserkrankungen, Multiple Sklerose, erhebliche Rückenleiden und Diabetes mit gravierenden Einschränkungen.

Entscheidend ist jedoch nicht allein die Diagnose, sondern die dauerhafte Beeinträchtigung der gesellschaftlichen Teilhabe.

Auch mehrere Erkrankungen können gemeinsam zu einem Gesamt-GdB von 50 führen.

Wer einen Antrag auf Schwerbehinderung stellt, sollte deshalb sämtliche gesundheitlichen Einschränkungen sorgfältig dokumentieren und aktuelle medizinische Unterlagen einreichen.

Ein anerkannter GdB von 50 kann erhebliche Vorteile bringen – vom steuerlichen Pauschbetrag über besondere Arbeitnehmerrechte bis hin zu einem möglichen früheren Rentenbeginn.