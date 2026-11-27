Für Pflegeheimbewohner gibt es eine wichtige Nachricht zur Pflegereform 2027: Die Bundesregierung hat eine ursprünglich geplante Verschlechterung bei den Zuschüssen zu den Heimkosten aus ihrem Gesetzentwurf gestrichen. Betroffene sollen damit nicht länger auf die höheren Zuschüsse der Pflegeversicherung warten müssen.

Das geht aus einer Mitteilung des Deutschen Bundestages vom 19. November 2026 hervor. Für Bewohner und Angehörige bedeutet das allerdings noch keine Entwarnung, denn die ohnehin hohen Eigenanteile im Pflegeheim bleiben bestehen.

Bundesregierung nimmt geplante Kürzung zurück

Der ursprüngliche Referentenentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz sah vor, die Wartezeiten auf höhere Zuschüsse bei vollstationärer Pflege deutlich zu verlängern. Betroffen gewesen wären insbesondere Menschen, die ab 2027 neu in ein Pflegeheim ziehen.

Die nächste Zuschussstufe sollte nicht mehr nach zwölf, sondern erst nach 18 Monaten erreicht werden. Bis zum höchsten Zuschuss von 75 Prozent hätten Betroffene sogar viereinhalb statt drei Jahre warten müssen.

Diese Verschlechterung wurde jedoch nicht in den Regierungsentwurf vom 30. September 2026 übernommen. Das hat die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage bestätigt, wie der Bundestag am 19. November 2026 berichtete.

Damit bleibt die bisherige Staffelung der Leistungszuschläge nach § 43c SGB XI im aktuellen Regierungsentwurf unangetastet. Das ist besonders für Familien wichtig, die bereits heute erhebliche Beträge für einen Pflegeheimplatz aufbringen müssen.

Diese Zuschüsse bleiben Pflegeheimbewohnern erhalten

Bei vollstationärer Pflege übernimmt die Pflegeversicherung für Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 einen bestimmten Anteil der Pflegekosten. Zusätzlich zahlt sie einen Leistungszuschlag zum verbleibenden pflegebedingten Eigenanteil.

Je länger die stationären Pflegeleistungen bereits bezogen werden, desto höher fällt dieser Zuschlag aus. Nach geltendem Recht gelten folgende Stufen:

Dauer des Leistungsbezugs Zuschuss zum pflegebedingten Eigenanteil Regelung im Regierungsentwurf Bis einschließlich 12 Monate 15 Prozent Unverändert Mehr als 12 Monate 30 Prozent Unverändert Mehr als 24 Monate 50 Prozent Unverändert Mehr als 36 Monate 75 Prozent Unverändert

Die ursprünglich vorgesehene Verlängerung hätte den Aufstieg in die höheren Stufen erheblich verzögert. Insbesondere neu einziehende Bewohner hätten dadurch über einen längeren Zeitraum höhere Eigenanteile bezahlen müssen.

Warum es dabei um mehrere Tausend Euro gehen kann

Der finanzielle Unterschied lässt sich anhand der aktuellen Pflegeheimkosten verdeutlichen. Nach einer Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen vom 1. Juli 2026 liegt der pflegebedingte Eigenanteil vor dem Leistungszuschlag bundesweit durchschnittlich bei 2.088 Euro monatlich.

Bei 15 Prozent Zuschuss übernimmt die Pflegekasse davon rechnerisch rund 313 Euro. Bei 30 Prozent sind es bereits rund 626 Euro und bei 75 Prozent immerhin 1.566 Euro monatlich.

Wer nach zwölf Monaten die nächste Zuschussstufe erreicht, erhält bei unveränderten Kosten damit rechnerisch rund 313 Euro mehr Entlastung als zuvor. Eine sechsmonatige Verzögerung hätte in diesem Beispiel knapp 1.880 Euro zusätzliche Belastung verursacht.

Der verworfene Reformvorschlag hätte auch die späteren Übergänge verschoben. Über mehrere Jahre hinweg wären dadurch deutlich höhere Mehrkosten möglich gewesen.

Die Heimkosten bleiben trotzdem eine enorme Belastung

Dass die Bundesregierung den ursprünglichen Sparplan nicht weiterverfolgt, bedeutet keine Senkung der tatsächlichen Heimkosten. Nach der aktuellen Auswertung des Ersatzkassenverbandes müssen Bewohner im ersten Aufenthaltsjahr durchschnittlich 3.364 Euro monatlich selbst tragen.

Das sind 256 Euro mehr als im Juli 2025. Die Leistungen der Pflegeversicherung und der Zuschuss für das erste Aufenthaltsjahr sind in dieser Summe bereits berücksichtigt.

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Besonders problematisch ist, dass der gestaffelte Zuschuss ausschließlich den pflegebedingten Eigenanteil reduziert. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten müssen die Bewohner grundsätzlich weiterhin bezahlen.

Wie stark sich die Kosten zuletzt erhöht haben, zeigt auch unser Beitrag über die um 256 Euro gestiegenen Pflegeheimkosten.

Für 2028 droht trotzdem ein finanzieller Nachteil

Während die geplante Verschlechterung bei den Heimzuschüssen gestrichen wurde, enthält der Regierungsentwurf an anderer Stelle weiterhin einen Einschnitt. Die bisher gesetzlich vorgesehene Anpassung der Pflegeversicherungsleistungen zum 1. Januar 2028 soll entfallen.

Stattdessen ist nach dem Entwurf ab 2029 eine jährliche Anpassung an die Inflation vorgesehen. Sollte diese Regelung Gesetz werden, müssten Pflegebedürftige länger auf die nächste allgemeine Leistungserhöhung warten.

Der Unterschied ist wichtig: Die bisherige Staffelung der Heimzuschüsse soll erhalten bleiben, während eine andere geplante Leistungsverbesserung ausgesetzt werden soll. Eine verbindliche Begrenzung der gesamten Eigenanteile bringt der vorliegende Entwurf ebenfalls nicht.

Was Angehörige jetzt beachten sollten

Familien sollten insbesondere kontrollieren, ob das Pflegeheim den zutreffenden Leistungszuschlag berücksichtigt. Entscheidend ist die bisherige Bezugsdauer der vollstationären Pflegeleistungen, wobei auch Monate mit nur zeitweisem Leistungsbezug berücksichtigt werden.

Bei einem Wechsel in ein anderes Pflegeheim beginnt die für den Zuschlag relevante Bezugsdauer nicht automatisch wieder bei null. Angehörige sollten deshalb darauf achten, dass bereits zurückgelegte Zeiten bei der Pflegekasse korrekt erfasst sind.

Wer die Heimkosten trotz der Zuschüsse nicht bezahlen kann, sollte außerdem Ansprüche auf Sozialhilfe prüfen lassen. Wie wichtig eine frühzeitige Meldung ist, erläutert unser Beitrag über die Finanzierung des Pflegeheims bei schwindenden Ersparnissen.

Praxisbeispiel: Rentnerin muss nicht länger auf den höheren Zuschuss warten

Die 82-jährige Frau Schneider zieht im Januar 2027 mit Pflegegrad 3 in ein Pflegeheim. Der pflegebedingte Eigenanteil vor dem Zuschlag beträgt monatlich 2.000 Euro.

Nach zwölf Monaten steigt ihr Zuschuss nach dem derzeitigen Recht von 15 auf 30 Prozent. Bei unverändertem Eigenanteil erhöht sich damit die Entlastung von 300 auf 600 Euro monatlich.

Nach dem ursprünglichen Reformvorschlag hätte Frau Schneider auf diese zusätzliche Entlastung weitere sechs Monate warten müssen. Da diese Regelung im aktuellen Regierungsentwurf gestrichen wurde, ist eine solche Verzögerung derzeit nicht vorgesehen.

Häufige Fragen zur Pflegereform 2027

1. Werden die Zuschüsse zum Pflegeheim ab 2027 gekürzt?

Die ursprünglich geplante Verlängerung der Wartezeiten wurde aus dem Regierungsentwurf gestrichen. Die bisherige Staffelung mit 15, 30, 50 und 75 Prozent soll erhalten bleiben.

2. Bekommen Heimbewohner dadurch automatisch mehr Geld?

Nein, durch die Streichung entstehen keine zusätzlichen Ansprüche gegenüber dem bisherigen Recht. Verhindert werden soll lediglich eine zuvor geplante Verschlechterung.

3. Ist die Pflegereform 2027 bereits endgültig beschlossen?

Nein, das Pflegeneuordnungsgesetz befindet sich am 20. November 2026 noch im parlamentarischen Verfahren. Bis zur endgültigen Verabschiedung sind Änderungen weiterhin möglich.