Wer für den Alltag Assistenz braucht, soll nach einem neuen Entwurf häufiger eine Geldpauschale bekommen. Der entscheidende Unterschied: Bei den vorgesehenen Pauschalen für Leistungen zur sozialen Teilhabe soll die Behörde nicht mehr auf ein ausdrückliches Ja warten müssen, wenn sie im Gesamtplanverfahren informiert hat und die betroffene Person nicht widerspricht.

Für Menschen mit Behinderung geht es um eine sehr praktische Frage: Lässt sich mit dem angebotenen Betrag die Unterstützung organisieren, die sie tatsächlich brauchen? Der im November bekannt gewordene Referentenentwurf zur Rechtsvereinfachung bei Sozialleistungen ist kein geltendes Recht und ändert laufende Bescheide nicht.

Heute ist bei bestimmten Pauschalen ein Ja nötig

Das Sozialgesetzbuch erlaubt bereits Geldpauschalen für bestimmte Leistungen der Eingliederungshilfe. § 116 Absatz 1 SGB IX nennt Assistenz zur Übernahme von Alltagshandlungen oder zur Begleitung, Hilfen zur Verständigung und bestimmte Beförderungsleistungen.

Wer eine geeignete Unterstützung selbst organisieren kann, gewinnt mit einer Pauschale womöglich Spielraum. Nach geltendem Recht setzt diese Form der Leistung bei den genannten Hilfen aber die Zustimmung der leistungsberechtigten Person voraus.

Was der Entwurf an §§ 105 und 116 ändern will

Der Entwurf fasst die Regelung weiter: Sie soll Leistungen zur sozialen Teilhabe erfassen und die Geldpauschale häufiger zum Regelfall machen. Voraussetzung wäre, dass der Träger die Person im Gesamtplanverfahren entsprechend informiert und sie der Pauschale nicht widerspricht.

Das ist weder ein Automatismus für alle Leistungen der Eingliederungshilfe noch die Abschaffung der individuellen Bedarfsermittlung. Es ändert aber, wer tätig werden muss, wenn eine Pauschale nicht passt: Statt dass der Träger ein Ja einholt, muss die betroffene Person nach der Information Nein sagen.

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Eingliederungshilfe: Geltendes Recht und November-Entwurf im Vergleich Frage Heute Nach dem Entwurf Wann kommt eine Geldpauschale infrage? Für die in § 116 Absatz 1 genannten Leistungen mit Zustimmung der leistungsberechtigten Person. Für Leistungen zur sozialen Teilhabe soll sie nach Information im Gesamtplanverfahren auch ohne ausdrückliches Ja vorgesehen sein, sofern die Person nicht widerspricht. Dürfen mehrere Personen eine Hilfe teilen? Bei bestimmten Leistungen möglich, sofern es zumutbar ist und entsprechende Vereinbarungen mit Anbietern bestehen. Bei den im Entwurf erfassten Hilfen soll eine gemeinsame Leistung unter den dort genannten Voraussetzungen häufiger vorgesehen werden. Erfordert der Einzelfall eine individuelle Leistung, soll sie weiterhin gewährt werden. Wer prüft den Bedarf? Der Träger der Eingliederungshilfe ermittelt den Bedarf im Gesamtplanverfahren. Die individuelle Bedarfsermittlung bleibt vorgesehen. Zusätzlich könnte eine Bundesverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für die Prüfung der Angemessenheit und Zumutbarkeit Orientierungswerte vorgeben.

Eine Geldpauschale hilft nur, wenn sich damit Hilfe einkaufen lässt

Auf dem Papier kann ein Geldbetrag großzügig wirken. Wer dafür vor Ort keine geeignete Assistenz findet oder für Abendtermine höhere Stundensätze zahlen muss, hat von der rechnerischen Leistung wenig.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hält deshalb eine aktive Zustimmung für nötig. Seine Kritik: Eine Pauschale ist nicht automatisch so bemessen, dass sie den individuellen Bedarf deckt.

Auch das Teilen einer Assistenz ist ein eigenes Thema. Eine gemeinsame Begleitung kann für einen festen Gruppentermin passen, hilft aber unter Umständen nicht, wenn jemand Unterstützung zu anderen Zeiten oder in seiner eigenen Wohnung braucht.

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Was Betroffene schon heute festhalten können

Wer eine andere Leistungsform angeboten bekommt, sollte nach dem Betrag, den damit abgedeckten Zeiten und erreichbaren Anbietern fragen. Hilfreich sind konkrete Angaben: Welche Hilfe wird wann benötigt, was kostet sie vor Ort und wofür gibt es kein geeignetes Angebot?

Im laufenden Gesamtplanverfahren lässt sich die eigene Position schriftlich festhalten. Liegt bereits ein ablehnender oder kürzender Bescheid vor, ist das ein anderer Schritt: Dann die Rechtsbehelfsbelehrung und die Widerspruchsfrist prüfen, statt nur zum Gesprächsprotokoll Stellung zu nehmen.

Gegen einen Bescheid beträgt die Frist bei ordnungsgemäßer Belehrung grundsätzlich einen Monat ab Bekanntgabe (§ 84 SGG). Bei einer Ablehnung mit Verweis auf Pflegeleistungen hilft die Praxishilfe der Fachverbände zur Eingliederungshilfe.

Beispiel aus der Praxis: 240 Euro reichen nicht für acht Stunden

Eine Frau benötigt für Termine und Wege außerhalb ihrer Wohnung im Monat acht Stunden Assistenz. Eine im Beispiel angebotene Pauschale von 240 Euro reicht bei einem verfügbaren Angebot von 40 Euro pro Stunde nur für sechs Stunden.

Im Gesamtplangespräch kann sie das Angebot vorlegen und erläutern, welche zwei Stunden ungedeckt blieben. Der Entwurf würde es für sie noch wichtiger machen, nach der Information über die Pauschale ausdrücklich festzuhalten, dass sie diese Form nicht akzeptiert.

Drei Fragen und Antworten zur Geldpauschale

Gelten die neuen Regeln schon?

Nein. Die Änderungen stehen in einem Referentenentwurf; solange sie nicht beschlossen und in Kraft sind, gelten die bisherigen Regeln.

Ist eine Geldpauschale dasselbe wie das Persönliche Budget?

Nein. Das Persönliche Budget nach § 29 SGB IX ist eine eigene Leistungsform auf Antrag, die am individuell festgestellten Bedarf ausgerichtet wird; eine Pauschale nach § 116 ist davon zu unterscheiden.

Reicht ein Schwerbehindertenausweis für Eingliederungshilfe?

Nein. Entscheidend für diese Leistung sind die Voraussetzungen nach § 99 SGB IX und der konkrete Teilhabebedarf, nicht allein ein bestimmter GdB.