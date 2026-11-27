563 Euro im Monat für Alleinstehende, dafür womöglich seltener ein neuer Antrag beim Sozialamt. Wer Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht, muss sich auf eine weitere Nullrunde einstellen und könnte zugleich an mehreren Stellen entlastet werden.

Die Nullrunde steht in der Fassung des Haushaltsbegleitgesetzes 2027, die der Haushaltsausschuss dem Bundestag vorgelegt hat.

Die vier weiteren Vorhaben stammen aus dem Referentenentwurf zur Rechtsvereinfachung vom 18. November 2026, für den es noch keinen verbindlichen Starttermin gibt. Bundestagsdrucksache 21/9408 · Referentenentwurf

Die Regelsätze sollen bis Ende Juni 2028 eingefroren bleiben

Der Haushaltsausschuss will die Ende 2026 geltenden Beträge bis zum 30. Juni 2028 unverändert weitergelten lassen. Damit blieben es bei 563 Euro monatlich für alleinstehende Erwachsene und 506 Euro je erwachsenem Partner, soweit die jeweilige Regelbedarfsstufe greift. Vorgesehene Änderung des SGB XII

Die nächste reguläre Anpassung wäre zum 1. Juli 2028 vorgesehen. Als Ausgangspunkt dafür sollen die Beträge dienen, die sich aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023 ergeben. Warum die Nullrunde bei steigenden Preisen belastet

Monatliche Regelbedarfe 2026, die nach der Vorlage bis Ende Juni 2028 weitergelten sollen Regelbedarfsstufe Für wen sie unter anderem gilt Betrag 1 Alleinstehende Erwachsene in einer Wohnung 563 Euro 2 Erwachsene Paare in einer Wohnung, je Person 506 Euro 3 Erwachsene, deren Lebensunterhalt sich nach § 27b SGB XII bestimmt 451 Euro 4 Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 471 Euro 5 Kinder von 6 bis 13 Jahren 390 Euro 6 Kinder bis einschließlich 5 Jahre 357 Euro

Der Regelbedarf deckt etwa Lebensmittel, Kleidung und Haushaltsstrom ab. Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung und mögliche Mehrbedarfe fließen zusätzlich in die Berechnung ein. Beträge laut Verordnung für 2026

Das Sozialamt soll Grundsicherung für bis zu zwei Jahre bewilligen

Wer Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung erhält, bekommt sie nach § 44 SGB XII in der Regel für zwölf Monate bewilligt. Der Referentenentwurf sieht künftig in der Regel 24 Kalendermonate vor. § 44 SGB XII in der geltenden Fassung

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Wer bislang jedes Jahr einen neuen Antrag stellen muss, hätte damit im Regelfall ein Jahr länger Zeit für den nächsten Weiterbewilligungsantrag. Bei einer vorläufigen Bewilligung soll es bei höchstens sechs Monaten als Regelfall bleiben. Was längere Bewilligungszeiträume für Sozialhilfe-Bescheide bedeuten

Änderungen, die sich auf den Anspruch auswirken, müssen Leistungsberechtigte auch bei einem längeren Bewilligungszeitraum unverzüglich mitteilen. Erhöht sich etwa die anrechenbare Rente, kann das Sozialamt den Zahlbetrag während der laufenden Bewilligung neu berechnen. Mitteilungspflicht nach § 60 SGB I

Nebenkostenguthaben soll sich erst im Folgemonat auswirken

Überweist der Vermieter ein Guthaben aus der Betriebs- oder Heizkostenabrechnung, soll es nach dem Entwurf den anerkannten Bedarf für Unterkunft und Heizung erst ab dem nächsten Monat mindern. Fällt der Leistungsanspruch dadurch vorübergehend ganz weg, kann ein verbleibender Teil des Guthabens in weiteren Monaten berücksichtigt werden.

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Guthaben für Haushaltsstrom oder für Unterkunftskosten, die das Sozialamt bei der Leistungsberechnung nicht anerkannt hat, sollen dabei außen vor bleiben. Wer aus der Abrechnung Geld zurückbekommt, sollte deshalb prüfen, auf welche Posten sich die Erstattung bezieht. Wie das Sozialamt Nebenkostenabrechnungen prüft

Wer auf die erste Rente wartet, soll einen Zuschuss bekommen können

Die erste Rente kommt oft erst am Monatsende, während Lebensmittel und andere laufende Ausgaben vorher bezahlt werden müssen. Wer als Sozialhilfeberechtigter diese Lücke nicht aus eigenen Mitteln schließen kann, hat nach geltendem Recht auf Antrag Anspruch auf ein Darlehen für den fehlenden Betrag. § 37a SGB XII

Der geplante § 31a SGB XII sieht dafür einen Zuschuss vor. Das Sozialamt soll ihn auf Antrag gewähren, wenn die leistungsberechtigte Person ihren notwendigen Lebensunterhalt bis zur ersten Rentenzahlung weder aus verfügbaren Rücklagen noch auf andere Weise bestreiten kann.

Ein Widerspruch soll den Zahlungsstopp in bestimmten Fällen nicht mehr aufschieben

Heute haben Widerspruch und Anfechtungsklage nach dem Sozialgerichtsgesetz grundsätzlich aufschiebende Wirkung, wobei Ausnahmen gelten. Der geplante § 116b SGB XII würde die aufschiebende Wirkung zum Beispiel ausschließen, wenn das Sozialamt eine laufende Bewilligung aufhebt oder die Leistung entzieht. Grundregel und Ausnahmen in § 86a SGG

Wer in so einem Fall Widerspruch einlegt, könnte trotzdem zunächst ohne die bisherige Zahlung dastehen. Wenn dadurch Geld für Miete oder Lebensmittel fehlt, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht. Eilrechtsschutz nach § 86b SGG · Was beim Widerspruch gegen einen Sozialhilfebescheid wichtig ist

Praxisbeispiel mit einer ersten Rentenzahlung am Monatsende

Frau Becker wechselt von der Hilfe zum Lebensunterhalt in die Grundsicherung im Alter. Ihre erste Altersrente wird erst am Monatsende überwiesen, und bis dahin fehlen ihr trotz der bewilligten Grundsicherung 140 Euro für den notwendigen Lebensunterhalt.

Nach geltendem Recht kann sie beim Sozialamt die 140 Euro als Darlehen beantragen. Würde der geplante § 31a in dieser Form gelten, könnte sie bei erfüllten Voraussetzungen einen rückzahlungsfreien Zuschuss von 140 Euro bekommen.

Häufige Fragen zur Sozialhilfe 2027

Sind damit auch Miete und Heizkosten eingefroren?

Die geplante Nullrunde betrifft die Regelbedarfe. Der individuelle Zahlbetrag kann sich beispielsweise ändern, wenn das Sozialamt höhere Heizkosten anerkennt oder sich die anrechenbare Rente erhöht.

Verlängert sich mein laufender Bescheid automatisch auf zwei Jahre?

Der Referentenentwurf ändert Ihren laufenden Bescheid nicht. Für den Weiterbewilligungsantrag zählt das Ende des Bewilligungszeitraums, das in Ihrem Bescheid steht.

Kann ich gegen einen Bescheid des Sozialamts weiter Widerspruch einlegen?

Ja, die geplante Änderung betrifft die Wirkung des Widerspruchs in bestimmten Fällen. Bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Frist im Inland einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Widerspruchsfrist nach § 84 SGG