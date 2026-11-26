Familien mit kleinen Kindern müssen ihre Finanzen häufig genau durchrechnen. Umso mehr dürfte eine Zahl aus den aktuellen Haushaltsberatungen des Bundestages aufhorchen lassen. Der Bund plant für das kommende Jahr rund 450 Millionen Euro weniger für das Elterngeld ein.

Am Donnerstag, dem 26. November 2026, berät der Bundestag ab 18.05 Uhr abschließend über den Etat des Bundesfamilienministeriums in zweiter Lesung. Für werdende Eltern stellt sich dabei die Frage, welche Auswirkungen die geringeren Haushaltsmittel auf ihren persönlichen Anspruch haben.

Bund senkt Ausgaben für das Elterngeld

Für 2026 sind im Bundeshaushalt 7,51 Milliarden Euro für das Elterngeld vorgesehen. Im ursprünglichen Regierungsentwurf für 2027 waren es noch 7,07 Milliarden Euro. Der Haushaltsausschuss hat diesen Betrag inzwischen um weitere zehn Millionen Euro auf 7,06 Milliarden Euro reduziert.

Damit sinkt der Haushaltsansatz gegenüber dem laufenden Jahr um rund sechs Prozent. Trotz des Rückgangs bleibt das Elterngeld der größte einzelne Ausgabenposten im Familienetat.

Immer weniger Eltern beziehen Elterngeld

Bei der Haushaltsplanung spielt auch die demografische Entwicklung eine Rolle. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bezogen 2025 rund 1,61 Millionen Mütter und Väter Elterngeld. Das waren etwa 62.000 weniger als im Vorjahr.

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Gegenüber 2021 ist die Zahl der Leistungsbeziehenden sogar um 13,9 Prozent gesunken. Gleichzeitig kamen 2025 nur noch 654.241 Kinder in Deutschland zur Welt, so wenige wie in keinem anderen Jahr seit 1946. Sinkende Geburtenzahlen können den Finanzbedarf beim Elterngeld entsprechend verringern.

Was die geringeren Haushaltsmittel für Eltern bedeuten

Entscheidend für die Höhe der monatlichen Zahlung ist das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Wer die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, hat einen Rechtsanspruch auf die Leistung, auch wenn der Bund insgesamt weniger Geld dafür einplant.

Nach geltendem Recht beträgt das Basiselterngeld zwischen 300 und 1.800 Euro monatlich, wobei Zuschläge hinzukommen können. In vielen Fällen erhalten Eltern 65 bis 67 Prozent ihres wegfallenden Erwerbseinkommens. Bei niedrigen Einkommen kann der prozentuale Anteil höher ausfallen.

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Elterngeld soll ab November 2027 reformiert werden

Unabhängig von den Haushaltsberatungen hat das Bundeskabinett bereits eine Reform des Elterngeldes auf den Weg gebracht. Der monatliche Mindestbetrag soll von 300 auf 330 Euro steigen, der Höchstbetrag von 1.800 auf 1.900 Euro.

Zugleich soll sich die Berechnung des Einkommensersatzes ändern. Für jeweils vier reservierte Monate pro Elternteil sind künftig 80 Prozent des bisherigen Einkommens vorgesehen, für weitere Monate 50 Prozent.

Die neuen Regelungen sollen zum 1. November 2027 in Kraft treten. Das Gesetzgebungsverfahren läuft noch. Auch bei anderen geplanten Änderungen der Sozial- und Familienleistungen hat es im Zuge der Beratungen bereits Korrekturen gegeben.

Welche Einkommensgrenze Eltern beachten müssen

Seit April 2025 liegt die Einkommensgrenze für den Elterngeldanspruch bei 175.000 Euro. Maßgeblich ist das zu versteuernde Einkommen im Kalenderjahr vor der Geburt, bei Paaren wird das Einkommen beider Elternteile zusammengerechnet.

Wer Elterngeld beziehen möchte, muss sein Kind selbst betreuen und darf während des Bezugs im Monatsdurchschnitt höchstens 32 Stunden pro Woche arbeiten. Auch Eltern, die vor der Geburt kein Erwerbseinkommen hatten, können den Mindestbetrag erhalten.

Wer zu spät einen Antrag stellt, verliert Geld

Werdende Eltern sollten ihre Elternzeit und den Elterngeldbezug frühzeitig planen. Besonders wichtig ist die Antragsfrist nach der Geburt.

Elterngeld wird lediglich für bis zu drei zurückliegende Lebensmonate des Kindes nachgezahlt. Wer den Antrag zu lange aufschiebt, kann dadurch mehrere Hundert oder sogar mehrere Tausend Euro verlieren.

Quellen