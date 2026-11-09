Rente mit 63: Der richtige Rentenbeginn kann 260 Euro im Monat ausmachen

Wer nach einem langen Arbeitsleben möglichst früh in Rente gehen möchte, sollte vor dem Antrag genauer hinsehen: 35 und 45 Versicherungsjahre eröffnen unterschiedliche Wege mit unterschiedlichen finanziellen Folgen.

Selbst 45 erfüllte Jahre verhindern einen Abschlag nicht, wenn die für die gewünschte Rentenart vorgeschriebene Altersgrenze noch nicht erreicht ist.

Wie viel auf dem Spiel steht, zeigt meine Berechnung für den Jahrgang 1962: Zwischen dem Rentenbeginn mit 63 und dem abschlagsfreien Beginn mit 64 Jahren und acht Monaten liegen rund 260 Euro monatliche Bruttorente. Der höhere Betrag setzt allerdings einen späteren Start und in diesem Beispiel weitere Beitragszahlungen voraus.

35 oder 45 Jahre: Der Unterschied bleibt ein Leben lang spürbar

Die Altersrente für langjährig Versicherte verlangt mindestens 35 Versicherungsjahre und ermöglicht für die hier betrachteten Jahrgänge einen Beginn ab 63. Wer sie vor der abschlagsfreien Altersgrenze beansprucht, muss einen dauerhaften Abschlag hinnehmen.

Anders funktioniert die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren: Sie erlaubt einen früheren abschlagsfreien Rentenbeginn, lässt sich aber nicht noch weiter vorziehen. Diese Unterscheidung erläutert die Deutsche Rentenversicherung zu den beiden Altersrenten.

Wer beispielsweise 1964 geboren wurde und schon mit 63 aufhören möchte, kann die abschlagsfreie 45-Jahre-Rente noch nicht bekommen. Ohne Anspruch auf eine andere passende Rentenart kommt die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren mit bis zu 14,4 Prozent Abschlag infrage.

Diese Altersgrenzen gelten für die Jahrgänge 1960 bis 1970

Für die Regelaltersrente genügen grundsätzlich fünf Jahre Wartezeit, während die frühere abschlagsfreie Rente 45 anrechenbare Versicherungsjahre voraussetzt. Die folgende Übersicht zeigt die gesetzlichen Altersgrenzen und den Abschlag bei einem frühestmöglichen Beginn der Altersrente für langjährig Versicherte mit 63.

Geburtsjahr Regelaltersrente ohne Abschlag Abschlagsfrei nach 45 Versicherungsjahren Abschlag bei Beginn mit 63 nach mindestens 35 Jahren 1960 66 Jahre und 4 Monate 64 Jahre und 4 Monate 12,0 Prozent 1961 66 Jahre und 6 Monate 64 Jahre und 6 Monate 12,6 Prozent 1962 66 Jahre und 8 Monate 64 Jahre und 8 Monate 13,2 Prozent 1963 66 Jahre und 10 Monate 64 Jahre und 10 Monate 13,8 Prozent 1964 bis 1970 67 Jahre 65 Jahre 14,4 Prozent

Die Staffelung ergibt sich aus den gesetzlichen Vorschriften und der Übersicht der Bundesregierung zur sogenannten Rente mit 63. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gelten eigene Voraussetzungen und frühere Altersgrenzen.

Jeder vorgezogene Monat kostet 0,3 Prozent

Bei der Altersrente nach 35 Versicherungsjahren sinkt der Zugangsfaktor für jeden Monat vorzeitiger Inanspruchnahme um 0,003, was einem Abschlag von 0,3 Prozent entspricht. Für den Jahrgang 1962 ergeben 44 Monate zwischen dem Beginn mit 63 und der abschlagsfreien Altersgrenze deshalb 13,2 Prozent.

Bei einer bereits für den frühen Rentenbeginn ermittelten Bruttorente von 1.600 Euro vor Abschlag wären das 211,20 Euro weniger im Monat. Der Abzug verschwindet weder mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze noch allein deshalb, weil später 45 Versicherungsjahre zusammenkommen.

Wer den Beginn um sechs Monate verschiebt, vermindert den Abschlag bei dieser Rentenart um 1,8 Prozentpunkte. Die Berechnungsregel steht in § 77 SGB VI.

Warum die Hochrechnung aus der Renteninformation täuschen kann

Die hochgerechnete Regelaltersrente ist kein bereits vollständig erworbener Anspruch: Sie setzt weitere Beiträge bis zur Regelaltersgrenze voraus, entsprechend dem Durchschnitt der vergangenen fünf Kalenderjahre. Wer früher aus dem Beruf ausscheidet und keine entsprechenden Beiträge mehr zahlt, erreicht diese Hochrechnung regelmäßig nicht.

Beim Vergleich mit der hochgerechneten Rente können daher zwei Minderungen zusammentreffen: Es fehlen weitere Entgeltpunkte, und auf den zum frühen Beginn errechneten Betrag kommt der Abschlag. Die Erläuterungen zur Renteninformation beschreiben, welche Annahmen hinter der Prognose stehen.

So entstehen rund 260 Euro Unterschied im Monat

Für das Modell wird eine Versicherte des Jahrgangs 1962 betrachtet, deren Regelaltersrente bei weiterer Beschäftigung bis 66 Jahre und acht Monate rechnerisch 1.600 Euro brutto erreichen würde. Unterstellt wird ein Verdienst, der jährlich einen Entgeltpunkt bringt; gerechnet wird einheitlich mit dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro.

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Enden Arbeit und Beitragszahlungen bereits mit 63, fehlen gegenüber der Hochrechnung rund 3,67 Entgeltpunkte beziehungsweise 155,91 Euro monatliche Rente. Nach dem zusätzlichen Abschlag von 13,2 Prozent bleiben rund 1.253,47 Euro brutto.

Arbeitet die Versicherte bis 64 Jahre und acht Monate weiter und erfüllt dann die 45-jährige Wartezeit, fehlen gegenüber der Regelaltersrente nur zwei Beitragsjahre. Ohne Abschlag ergeben sich damit 1.514,96 Euro brutto im Monat.

Rentenbeginn im Modell Gegenüber der Hochrechnung fehlende Beitragszeit Abschlag Monatliche Bruttorente Mit 63 Jahren 3 Jahre und 8 Monate 13,2 Prozent 1.253,47 Euro Mit 64 Jahren und 8 Monaten, nach erfüllten 45 Jahren 2 Jahre Keiner 1.514,96 Euro Mit 66 Jahren und 8 Monaten Keine Keiner 1.600,00 Euro

Der Unterschied zwischen den ersten beiden Varianten beträgt 261,49 Euro monatlich. Die Rechnung berücksichtigt keine künftigen Rentenanpassungen, Steuern oder Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und stellt keine persönliche Rentenauskunft dar.

Zur vollständigen Abwägung gehört aber auch: Beim Beginn mit 63 fließt die Rente bereits 20 Monate länger, während im zweiten Modell bis zum späteren Start weitergearbeitet wird. Der höhere Monatsbetrag allein beantwortet deshalb noch nicht, welche Entscheidung finanziell und gesundheitlich zur eigenen Situation passt.

Für die 45 Jahre zählen mehr Zeiten als die Beschäftigung

Die erforderlichen 45 Jahre entsprechen 540 anrechenbaren Kalendermonaten. Dazu können neben Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung auch eine betriebliche Ausbildung, versicherungspflichtige Minijobs, anerkannte Pflegezeiten sowie bestimmte Zeiten mit Krankengeld gehören.

Auch Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten bis zum zehnten Geburtstag des Kindes können helfen, die Wartezeit zu erfüllen. Überschneiden sich mehrere anrechenbare Zeiten, wird derselbe Kalendermonat für die Wartezeit allerdings nur einmal gezählt.

Freiwillige Beiträge können unter zusätzlichen Voraussetzungen berücksichtigt werden, insbesondere wenn mindestens 18 Jahre mit den gesetzlich geforderten Pflichtbeitragszeiten vorliegen. Die Einzelheiten regelt § 51 Absatz 3a SGB VI.

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Arbeitslosengeld kurz vor der Rente kann zur Falle werden

Arbeitslosengeld zählt für die 45-jährige Wartezeit grundsätzlich mit, in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn jedoch regelmäßig nicht. Eine gesetzliche Ausnahme besteht, wenn der Leistungsbezug durch die Insolvenz oder die vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt ist.

Das bedeutet kein allgemeines Verbot, kurz vor der Rente Arbeitslosengeld zu beziehen, wie auch unser Beitrag zum Arbeitslosengeld in den letzten beiden Jahren vor Rentenbeginn erläutert. Wer die 45 Jahre bereits vorher erfüllt hat, verliert diese bereits angerechneten Monate durch die spätere Arbeitslosigkeit nicht.

Reine Schul- und Studienzeiten sowie Zeiten mit Bürgergeld, Arbeitslosengeld II oder früherer Arbeitslosenhilfe füllen die 45-jährige Wartezeit dagegen nicht auf. Bei der Wartezeit von 35 Jahren werden rentenrechtliche Zeiten umfassender berücksichtigt.

Kontenklärung: Ein fehlender Monat kann den Rentenweg verändern

Entscheidend ist, wie viele Monate tatsächlich für die jeweilige Wartezeit anerkannt sind. Ein langer Versicherungsverlauf beweist noch nicht, dass die 540 Monate für die abschlagsfreie Altersrente erreicht werden.

Versicherte sollten deshalb die gespeicherten Ausbildungs-, Beschäftigungs-, Kindererziehungs- und Pflegezeiten mit ihren Unterlagen vergleichen. Bei Lücken kann eine kostenlose Kontenklärung über die Online-Services oder mit dem Formular V0100 beantragt werden.

Die seit Herbst 2026 überarbeitete Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung zeigt mögliche Rententermine und die erfüllten beziehungsweise noch erreichbaren Wartezeiten übersichtlicher an.

Wie fehlende Monate den geplanten Rentenbeginn beeinflussen können, beschreibt auch unser Beitrag über die Fallstricke bei der Rente nach 45 Versicherungsjahren.

Erst mit Abschlag starten und später wechseln funktioniert grundsätzlich nicht

Die Vorstellung klingt verlockend: zunächst mit 63 die gekürzte Rente beziehen und später in die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Jahren wechseln. Nach bindender Bewilligung einer Altersrente oder für Zeiten ihres Bezugs ist dieser Wechsel grundsätzlich ausgeschlossen.

Das bestimmt § 34 Absatz 2 SGB VI; die seit Juli 2026 geltende eng begrenzte Ausnahme eröffnet keinen allgemeinen Ausweg aus einer regulär bewilligten vorgezogenen Altersrente. Ihre Voraussetzungen erläutert unser Beitrag zum Wechsel zwischen Altersrenten seit Juli 2026.

Bei Schwerbehinderung genügen 35 Versicherungsjahre

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen sind 35 Versicherungsjahre erforderlich und bei Rentenbeginn muss eine anerkannte Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vorliegen. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 ist der abschlagsfreie Beginn mit 65 möglich, der frühestmögliche Beginn mit Abschlag mit 62.

Der maximale Abschlag beträgt hier 10,8 Prozent, weil bis zu 36 Monate gegenüber der besonderen abschlagsfreien Altersgrenze vorgezogen werden können. Für frühere Jahrgänge gelten die Übergangsregeln des § 236a SGB VI, für die jüngeren Jahrgänge die Voraussetzungen des § 37 SGB VI.

Der Geburtstag kann den Rentenbeginn um einen Monat verschieben

Wer am ersten Tag eines Monats geboren wurde, vollendet das erforderliche Lebensalter rechtlich bereits am letzten Tag des Vormonats. Sind auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt und wird rechtzeitig ein Antrag gestellt, kann die Altersrente dadurch einen Monat früher beginnen als bei einem Geburtstag am zweiten Tag desselben Monats.

Eine am 1. März 1962 geborene Versicherte erreicht das Alter für die abschlagsfreie 45-Jahre-Rente beispielsweise mit Ablauf des 31. Oktober 2026 und kann diese ab 1. November beziehen. Bei einer Geburt am 2. März 1962 wäre der entsprechende Beginn erst am 1. Dezember 2026 möglich.

Abschläge können auch die Hinterbliebenenrente treffen

Ein früher Rentenbeginn kann über die eigene Lebenszeit hinauswirken, weil der verminderte Zugangsfaktor grundsätzlich auch bei einer anschließenden Hinterbliebenenrente berücksichtigt wird. Darauf weist das Bundesarbeitsministerium zur Rentenberechnung ausdrücklich hin.

Wer Abschläge vermeiden oder mindern möchte, kann ab dem 50. Geburtstag unter den gesetzlichen Voraussetzungen besondere Ausgleichszahlungen leisten. Vor einer solchen Zahlung sollte die Rentenversicherung die erforderliche Summe und die Rentenvarianten individuell berechnen.

Für die Planung empfiehlt sich der Vergleich konkreter Bruttorenten zum frühestmöglichen Beginn, zum abschlagsfreien Beginn und zu einem gewünschten Termin dazwischen. Politische Reformüberlegungen liefern dabei noch keine verbindliche Zusage, welche Übergangsregeln künftig gelten werden.

Praxisbeispiel: Ein nachgewiesener Ausbildungsmonat verhindert den Abschlag

In einem fiktiven Fall möchte Sabine, Jahrgang 1965, nach heutigem Recht mit 65 in Rente gehen, doch die Rentenauskunft weist für diesen Termin nur 539 anrechenbare Monate aus. Bei der Kontenklärung kann sie einen bislang fehlenden Monat ihrer betrieblichen Ausbildung nachweisen und erreicht damit die erforderlichen 540 Monate.

Dadurch kann sie zum geplanten Termin die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Jahren beanspruchen, statt die Altersrente für langjährig Versicherte mit 7,2 Prozent Abschlag zu wählen. Bei einer für den Vergleich unterstellten Bruttorente von 1.600 Euro vor Abschlag entspricht das allein durch den vermiedenen Abzug 115,20 Euro monatlich.

Drei Fragen und Antworten zum frühen Rentenbeginn

Kann ich nach 45 Versicherungsjahren schon mit 63 ohne Abschlag in Rente gehen?

Für die hier betrachteten Jahrgänge 1960 bis 1970 reicht das nicht, weil zusätzlich die jeweilige Altersgrenze erreicht sein muss. Ab Jahrgang 1964 liegt sie für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte bei 65 Jahren.

Bringt eine Kontenklärung automatisch 260 Euro mehr Rente?

Nein, der mögliche Vorteil hängt von den anerkannten Zeiten, der Rentenart und dem gewählten Rentenbeginn ab. Die rund 260 Euro ergeben sich hier aus einem Modell mit unterschiedlichen Startterminen und unterschiedlich langen Beitragszahlungen.

Verschwinden die Abschläge, wenn ich später die Regelaltersgrenze erreiche?

Nein, der Abschlag auf die bereits vorzeitig in Anspruch genommenen Entgeltpunkte bleibt grundsätzlich bestehen. Das spätere Erreichen der Regelaltersgrenze hebt ihn nicht auf.