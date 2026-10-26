So viel Rente bleibt nach 45 Jahren Arbeit

45 Jahre gearbeitet – und trotzdem stehen im Ruhestand keine 2.000 Euro im Monat zur Verfügung: Wer während dieser Zeit stets den jeweiligen Durchschnittsverdienst erzielt hat, erhält derzeit 1.913,40 Euro gesetzliche Bruttorente ohne Abschläge.

Bei einem angenommenen Krankenkassen-Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent bleiben einem pflichtversicherten Rentner mit einem Kind rund 1.677 Euro vor einer möglichen Einkommensteuer.

Wer über Jahrzehnte weniger verdient hat, muss mit deutlich weniger auskommen. Die Zahl der Arbeitsjahre allein verspricht weder eine bestimmte Rentenhöhe noch einen Ruhestand ohne Geldsorgen.

45 Jahre Arbeit sind nicht 45 Rentenpunkte

Die Rentenversicherung vergleicht Ihren versicherten Jahresverdienst mit dem Durchschnittsentgelt des jeweiligen Jahres. Erreichen Sie genau diesen Durchschnitt, erwerben Sie einen Entgeltpunkt; bei der Hälfte des Durchschnittsverdienstes erhalten Sie einen halben Punkt.

Nach 45 Jahren mit jeweils durchschnittlichem Verdienst stehen deshalb 45 Entgeltpunkte auf dem Rentenkonto. Wer durchgehend nur die Hälfte verdient hat, kommt aus dieser Beschäftigung auf 22,5 Punkte.

Der Unterschied zwischen 45 Rentenpunkten und 45 Versicherungsjahren ist für Ihre Planung entscheidend. Versicherungszeiten bestimmen mit, welche Altersrente Sie beanspruchen können, während die erworbenen Punkte die Höhe Ihrer Rente bestimmen.

Ein Rentenpunkt bringt derzeit 42,52 Euro im Monat

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert bundesweit 42,52 Euro. Für eine Altersrente ohne Zu- oder Abschläge ergeben 45 Entgeltpunkte damit 1.913,40 Euro brutto im Monat.

Diese sogenannte Standardrente ist eine Modellrechnung und kein Versprechen für jeden Menschen mit einem langen Arbeitsleben. Weitere Vergleiche bietet unsere Tabelle zur Rentenhöhe nach 45 Arbeitsjahren.

Das vorläufige Durchschnittsentgelt für 2026 beträgt 51.944 Euro im Jahr, umgerechnet rund 4.329 Euro brutto monatlich. Für frühere Beschäftigungsjahre gelten jedoch deren damalige Durchschnittsentgelte: Ihr heutiges Gehalt lässt sich deshalb nicht einfach auf das gesamte Erwerbsleben übertragen.

Tabelle: Was nach 45 Jahren monatlich übrig bleibt

Die folgende Modellrechnung unterstellt 45 Beitragsjahre mit dem jeweils genannten Anteil am jährlichen Durchschnittsentgelt und einen Rentenbeginn ohne Abschläge. Zusätzliche Ansprüche aus Kindererziehung, Pflege oder einem Grundrentenzuschlag sind nicht eingerechnet.

Für die Auszahlung werden eine Pflichtversicherung in der Krankenversicherung der Rentner, ein Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent und ein Pflegebeitrag von 3,6 Prozent angenommen. Die Auszahlungsbeträge sind auf volle Euro gerundet und enthalten noch keinen Abzug für Einkommensteuer.

Verdienst im Verhältnis zum jeweiligen Durchschnitt über 45 Jahre Monatsrente beim Rentenwert von 42,52 Euro 50 Prozent: 22,5 Entgeltpunkte 956,70 Euro brutto; rund 839 Euro nach Sozialbeiträgen 75 Prozent: 33,75 Entgeltpunkte 1.435,05 Euro brutto; rund 1.258 Euro nach Sozialbeiträgen 100 Prozent: 45 Entgeltpunkte 1.913,40 Euro brutto; rund 1.677 Euro nach Sozialbeiträgen 125 Prozent: 56,25 Entgeltpunkte 2.391,75 Euro brutto; rund 2.096 Euro nach Sozialbeiträgen 150 Prozent: 67,5 Entgeltpunkte 2.870,10 Euro brutto; rund 2.516 Euro nach Sozialbeiträgen

Die Rechnung zeigt, wie stark sich das Einkommen während des Berufslebens später auswirkt. Selbst für rund 2.400 Euro Bruttorente reicht ein durchgehend durchschnittlicher Verdienst über 45 Jahre nicht aus.

Kranken- und Pflegeversicherung kosten mehr als 230 Euro

Als pflichtversicherter Rentner tragen Sie von Ihrer gesetzlichen Rente 7,3 Prozent für die Krankenversicherung sowie die Hälfte des Zusatzbeitrags Ihrer Krankenkasse. Bei einem Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent ergibt das einen eigenen Krankenversicherungsanteil von 8,75 Prozent.

📚 Lesen Sie auch: Die Rentenkommission kippt Rente nach Beitragsjahren: Das soll jetzt stattdessen kommen

Den Pflegeversicherungsbeitrag tragen Sie vollständig selbst; im Modell beträgt er 3,6 Prozent. Von 1.913,40 Euro Bruttorente gehen damit rund 167,42 Euro für die Krankenversicherung und 68,88 Euro für die Pflegeversicherung ab.

Freiwillig gesetzlich oder privat Versicherte benötigen eine andere Berechnung, weil sich ihre Beiträge und die Zahlungswege unterscheiden können. Für sie kann ein Zuschuss der Rentenversicherung zur Krankenversicherung infrage kommen.

Kinderlose erhalten bei gleicher Bruttorente weniger

Für kinderlose Rentner, die ab dem 1. Januar 1940 geboren sind, beträgt der Pflegeversicherungsbeitrag derzeit grundsätzlich 4,2 Prozent. Unter den übrigen Annahmen der Rechnung bleiben von 1.913,40 Euro brutto dann rund 1.666 Euro vor Steuern.

Eltern zahlen den Kinderlosenzuschlag auch dann nicht, wenn ihre Kinder längst erwachsen sind; bei mehreren Kindern unter 25 Jahren sind weitere Beitragsabschläge möglich. Prüfen Sie deshalb, ob Ihre Elterneigenschaft richtig erfasst wurde, damit Sie nicht zu hohe Pflegeversicherungsbeiträge zahlen.

Die Auszahlung auf dem Konto ist noch nicht die Rente nach Steuern

Die gesetzliche Rentenversicherung behält keine Einkommensteuer von Ihrer Monatsrente ein. Ob und wie viel Sie an das Finanzamt zahlen müssen, hängt unter anderem vom Rentenbeginn, weiteren Einkünften, abziehbaren Ausgaben und einer möglichen gemeinsamen Veranlagung mit Ihrem Ehepartner ab.

Bei einem erstmaligen Rentenbeginn 2026 beträgt der Besteuerungsanteil grundsätzlich 84 Prozent. Das ist kein Steuersatz von 84 Prozent, sondern beschreibt zunächst den Anteil der Rente, der in die steuerliche Berechnung eingeht.

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Der persönliche steuerfreie Rentenbetrag wird grundsätzlich anhand des Jahres nach dem Rentenbeginn in Euro festgeschrieben und wächst bei regelmäßigen Rentenerhöhungen nicht mit. Wie sich das auswirkt, erläutert der Beitrag zum steuerpflichtigen Rentenanteil ab 2026.

Von den rund 1.677 Euro aus der Modellrechnung kann deshalb wirtschaftlich weniger übrig bleiben. Einen für alle gültigen Nettobetrag nach Steuern gibt es auch bei identischer Bruttorente nicht.

45 Versicherungsjahre erlauben nicht jedem den Ausstieg mit 63

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte setzt neben 45 anrechenbaren Versicherungsjahren ein bestimmtes Lebensalter voraus. Wer 1964 oder später geboren wurde, erreicht diese Altersgrenze mit 65 Jahren; für ältere Jahrgänge gelten gestaffelte Grenzen.

Diese Rentenart lässt sich nicht noch früher gegen Abschläge beziehen. Wer stattdessen die Altersrente für langjährig Versicherte nach mindestens 35 Versicherungsjahren vorzeitig nutzt, muss grundsätzlich dauerhafte Abschläge von 0,3 Prozent je Monat vor deren abschlagsfreier Altersgrenze hinnehmen.

Auch bedeutet eine erfüllte Wartezeit von 45 Jahren nicht, dass 45 Jahre lang Beiträge aus Beschäftigung geflossen sein müssen. Unter gesetzlichen Voraussetzungen zählen etwa Kindererziehungs-, Pflege- und Krankengeldzeiten mit.

Fehlende Zeiten können Ihre Rente drücken

Prüfen Sie Ihren Versicherungsverlauf rechtzeitig vor dem geplanten Rentenbeginn. Fehlen Beschäftigungszeiten oder wurden Kindererziehungs- und Pflegezeiten nicht erfasst, kann das sowohl die Rentenhöhe als auch die Voraussetzungen für einen früheren Rentenbeginn betreffen.

Eine Kontenklärung dient dazu, vorhandene Ansprüche vollständig zu erfassen; sie macht aus jeder unbelegten Lücke noch keine Beitragszeit. Welche Unterlagen helfen können, lesen Sie im Beitrag über ungeklärte Zeiten im Rentenkonto.

Bei niedrigem Verdienst kann ein Grundrentenzuschlag hinzukommen

Die niedrigen Tabellenwerte zeigen die Rente aus den angenommenen Arbeitseinkommen, nicht zwingend den gesamten späteren Anspruch. Wer lange mit geringem Einkommen versichert war, kann unter weiteren Voraussetzungen einen Grundrentenzuschlag erhalten.

Dafür sind mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten erforderlich; außerdem prüft die Rentenversicherung die berücksichtigungsfähigen Verdienste und das anzurechnende Einkommen. Der Grundrentenzuschlag stockt Ihre Rente jedoch nicht pauschal auf einen garantierten Mindestbetrag auf.

Fiktives Beispiel: Nach der Miete bleiben knapp 547 Euro

Matthias, 65 Jahre, aus Gütersloh hat nach 45 Beschäftigungsjahren und einschließlich aller berücksichtigten Zeiten 45 Entgeltpunkte erworben. Er bezieht seine Altersrente ohne Abschläge und erhält beim aktuellen Rentenwert 1.913,40 Euro brutto.

Matthias ist Vater eines erwachsenen Kindes und in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert; seine Krankenkasse erhebt 2,9 Prozent Zusatzbeitrag. Nach Kranken- und Pflegeversicherung stehen ihm rund 1.677 Euro zur Verfügung, bevor eine mögliche Einkommensteuer berücksichtigt wird.

Für Warmmiete zahlt er 900 Euro, für Strom, Telefon, Versicherungen und Fahrkarte zusammen weitere 230 Euro. Damit bleiben ihm rund 547 Euro für Lebensmittel, Kleidung, Gesundheit, Freizeit und Rücklagen – eine mögliche Steuerzahlung würde diesen Betrag weiter verringern.

FAQ: Sechs Fragen zur Rente nach 45 Jahren

Wie hoch ist die Rente nach 45 Jahren Arbeit?

Bei durchgehend durchschnittlichem Verdienst ergeben sich derzeit 1.913,40 Euro brutto ohne Abschläge. Mit niedrigerem oder höherem versichertem Verdienst fällt die Rente entsprechend anders aus.

Wie viel bleibt von 1.913,40 Euro Bruttorente?

Bei Pflichtversicherung, 2,9 Prozent Zusatzbeitrag und 3,6 Prozent Pflegebeitrag bleiben rund 1.677 Euro vor Einkommensteuer. Mit dem Pflegebeitrag für Kinderlose von 4,2 Prozent sind es rund 1.666 Euro.

Bekomme ich nach 45 Arbeitsjahren mindestens 45 Rentenpunkte?

Nein, die Punktzahl hängt vor allem von Ihrem versicherten Verdienst im Verhältnis zum jeweiligen Durchschnittsentgelt ab. Bei durchgehend halbem Durchschnittsverdienst entstehen aus 45 Beschäftigungsjahren nur 22,5 Punkte.

Darf ich nach 45 Versicherungsjahren mit 63 abschlagsfrei aufhören?

Für die heute nachrückenden Jahrgänge gilt das nicht mehr. Ab Geburtsjahrgang 1964 liegt die Altersgrenze für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte bei 65 Jahren.

Ist die überwiesene Rente bereits versteuert?

Nein, die Rentenversicherung zieht keine Einkommensteuer ab. Eine mögliche Steuerzahlung müssen Sie gesondert in Ihre Haushaltsplanung einrechnen.

Was kann ich bei einer überraschend niedrigen Rentenauskunft tun?

Prüfen Sie den Versicherungsverlauf auf fehlende oder falsch erfasste Zeiten und lassen Sie Unstimmigkeiten durch eine Kontenklärung berichtigen. Bei langjährig niedrigem Verdienst sollten Sie außerdem prüfen lassen, ob ein Grundrentenzuschlag berücksichtigt wurde.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte.

Deutsche Rentenversicherung: Fragen und Antworten zum Grundrentenzuschlag.

Deutsche Rentenversicherung: Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner.

Deutsche Rentenversicherung: Rente – Rentenabzüge – Steuern.

Deutsche Rentenversicherung: Steueranteil für Neu-Rentner liegt 2026 bei 84 Prozent, 16. Februar 2026.