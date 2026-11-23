Sparkassen-Kunden können ihre geeigneten Debit- und Kreditkarten jetzt für das Online-Bezahlverfahren Click to Pay registrieren.

Die Sparkassen-Finanzgruppe hatte den Start für den 22. November 2026 angekündigt. Damit entfällt bei teilnehmenden Onlineshops die wiederholte Eingabe von Kartennummer, Ablaufdatum und Sicherheitscode. Allerdings funktioniert die Neuerung nicht mit jeder Sparkassen-Karte.

Die Sparkassen haben inzwischen eine konkrete Anleitung zur Einrichtung veröffentlicht. Kunden können die Funktion über die Sparkassen-App oder das Online-Banking aktivieren. Voraussetzung sind eine geeignete Karte und eine Freischaltung für sichere Online-Kartenzahlungen.

Sparkassen-Kunden können Click to Pay jetzt aktivieren

Click to Pay ist ein gemeinsamer Bezahlstandard von Mastercard und Visa. Kunden hinterlegen ihre Karte einmalig in einem digitalen Zahlungsprofil. Anschließend können sie bei teilnehmenden Händlern einkaufen, ohne ihre Kartendaten jedes Mal erneut einzugeben.

Beim Einkauf wählen sie das Click-to-Pay-Symbol aus und melden sich mit ihrer hinterlegten E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer an. Sind mehrere Karten gespeichert, lässt sich die gewünschte Karte auswählen.

Eine wichtige Sicherheitsfunktion besteht darin, dass der Händler nicht die vollständigen Kartendaten erhält. Stattdessen wird für die Zahlung ein digitaler Ersatzwert verwendet, ein sogenannter Token.

Die Registrierung ist freiwillig. Wer Click to Pay nicht verwenden möchte, kann weiterhin die bisherigen Zahlungsmöglichkeiten seiner Karte nutzen.

So funktioniert die Einrichtung in der Sparkassen-App

Die Sparkassen beschreiben die Registrierung inzwischen Schritt für Schritt. Kunden können dazu die App Sparkasse oder ihr gewohntes Online-Banking verwenden.

In der Sparkassen-App oder im Online-Banking anmelden. Den Bereich „Card Control“ oder das „Service Center“ öffnen. Die gewünschte Karte auswählen und „Click to Pay registrieren“ aufrufen. E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer und Rechnungsadresse überprüfen. Die Registrierung über das gewohnte Sicherheitsverfahren bestätigen.

Nach erfolgreicher Einrichtung erhalten Kunden eine Bestätigung per E-Mail. Anschließend kann die Karte bei teilnehmenden Onlineshops verwendet werden.

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Die genaue Darstellung der Menüpunkte kann je nach Sparkasse und verwendeter Anwendung unterschiedlich ausfallen. Wer die Funktion noch nicht findet, sollte die Informationen seines jeweiligen Instituts prüfen.

Nicht jede Sparkassen-Karte unterstützt die neue Funktion

Entscheidend ist das auf der Karte verwendete Zahlungssystem. Click to Pay steht für Sparkassen-Kreditkarten von Mastercard und Visa sowie für Sparkassen-Cards mit zusätzlicher Debit-Mastercard- oder Visa-Debit-Funktion zur Verfügung.

Auch bestimmte Sparkassen-Card-Plus- und Business-Karten sind laut Sparkasse geeignet.

Eine reine girocard ohne entsprechende internationale Zusatzfunktion erfüllt die Voraussetzungen dagegen nicht.

Kunden können auf ihrer Karte nachsehen, ob neben dem girocard-Zeichen auch ein Mastercard- oder Visa-Logo vorhanden ist. Bei Unsicherheit hilft die eigene Sparkasse.

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Für die Nutzung muss die betreffende Karte außerdem für das Sicherheitsverfahren 3-D Secure freigeschaltet sein.

Online-Zahlungen müssen weiterhin sicher bestätigt werden

Click to Pay vereinfacht die Eingabe der Zahlungsdaten, ersetzt aber nicht die erforderlichen Sicherheitsprüfungen.

Wenn eine zusätzliche Freigabe notwendig ist, können Kunden dafür weiterhin die von ihrer Sparkasse angebotenen Verfahren verwenden. Dazu zählen nach Angaben der Sparkassen die S-pushTAN-App, mTAN oder ein FIDO-Sicherheitsschlüssel.

Parallel dazu läuft eine weitere wichtige Umstellung. Die bisherige Freigabe-App S-ID-Check soll zum 31. Januar 2027 abgeschaltet werden. Betroffene Kunden müssen rechtzeitig sicherstellen, dass ihre Karte über das künftige Freigabeverfahren genutzt werden kann.

Dabei handelt es sich um zwei unterschiedliche Änderungen. Click to Pay ermöglicht eine vereinfachte Kartenzahlung im Onlineshop. S-pushTAN dient dagegen unter anderem dazu, erforderliche Zahlungen sicher zu bestätigen.

Neue Bezahlfunktion ist kostenlos

Für die Registrierung und Nutzung von Click to Pay fallen nach den Informationen der Sparkassen keine zusätzlichen Gebühren an. Die vereinbarten Preise für das Girokonto und die verwendete Karte bleiben davon unberührt.

Auch eine neue Sparkassen-Karte ist allein wegen Click to Pay nicht erforderlich, sofern die vorhandene Karte die technischen Voraussetzungen erfüllt.

Kunden sollten ihre Registrierung ausschließlich über die offizielle Sparkassen-App oder das bekannte Online-Banking vornehmen. Zahlungsdaten, PIN oder TAN gehören nicht auf Internetseiten, die über unerwartete E-Mails oder SMS aufgerufen werden.

Besonders bei Nachrichten, die eine angeblich dringende Freischaltung verlangen, ist Vorsicht geboten.

Das sollten Sparkassen-Kunden jetzt prüfen

Wer Click to Pay verwenden möchte, sollte zunächst kontrollieren, ob die eigene Karte eine Mastercard- oder Visa-Funktion besitzt. Anschließend lässt sich im Online-Banking oder in der App Sparkasse prüfen, ob die Registrierung angeboten wird.

Wichtig ist außerdem die bestehende 3-D-Secure-Freischaltung. Sie wird benötigt, damit geeignete Karten für entsprechende Online-Zahlungen eingesetzt werden können.

Wer noch die bisherige S-ID-Check-App nutzt, sollte die angekündigte Umstellung auf S-pushTAN gesondert beachten.

Click to Pay ist damit eine zusätzliche Möglichkeit zum Bezahlen im Internet. Für Kunden, die ihre Karte regelmäßig beim Online-Einkauf einsetzen, kann die einmalige Registrierung den Bezahlvorgang vereinfachen. Die Nutzung bleibt freiwillig.

Quellen