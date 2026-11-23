Sozialhilfe zu Weihnachten: Welche Geschenke das Sozialamt anrechnen darf

Ein Wintermantel für 100 Euro oder 100 Euro im Umschlag? Für die Familie mag beides gleich viel wert sein, doch wer Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhält, kann den Unterschied im nächsten Bescheid spüren.

Der geschenkte Mantel bleibt bei der Einkommensberechnung außen vor. Die 100 Euro in bar können die Sozialhilfe mindern, sofern keine Ausnahme greift.

Warum der geschenkte Wintermantel die Sozialhilfe nicht kürzt

Private Sachgeschenke fallen unter die Ausnahme für Einnahmen in Geldeswert. Nach § 82 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 SGB XII zählen sie nicht als Einkommen, sofern sie außerhalb einer Erwerbstätigkeit, des Bundesfreiwilligendienstes oder eines Jugendfreiwilligendienstes zufließen.

Das gilt etwa für Kleidung, Bücher oder ein Haushaltsgerät, das Angehörige zu Weihnachten schenken. Die Vorschrift enthält dafür keine feste Eurogrenze. § 82 SGB XII

Bei einer wertvollen, verwertbaren Sache kann das Sozialamt später prüfen, ob sie als Vermögen zu berücksichtigen ist. Angemessener Hausrat ist nach § 90 SGB XII geschützt. Mehr zum Schonvermögen bei der Sozialhilfe

Beim Gutschein kommt es auf die Einlösebedingungen an

Wer einen Buchhandelsgutschein bekommt, mit dem sich ausschließlich Waren kaufen lassen, erhält in der Regel ein Sachgeschenk. Kann sich der Empfänger den Gutscheinwert in bar auszahlen lassen, kommt eine Anrechnung als Geldgeschenk in Betracht.

Geldgeschenke können die Leistung im Dezember mindern

Bargeld und Überweisungen gehören grundsätzlich zum Einkommen. Geht ein anrechenbares Weihnachtsgeschenk im Dezember zu, berücksichtigt das Sozialamt es grundsätzlich für Dezember, auch wenn das Geld für eine Anschaffung im Januar gedacht war.

Ein Verwendungszweck wie „Für neue Schuhe“ schafft für sich genommen keine Ausnahme. Das SGB XII sieht auch keinen pauschalen Weihnachtsfreibetrag für Geldgeschenke vor. § 82 SGB XII

Wann das Sozialamt ein Geldgeschenk ausnehmen soll

Nach § 84 Abs. 2 SGB XII soll eine Zuwendung insoweit unberücksichtigt bleiben, wie ihre Anrechnung eine besondere Härte wäre und der Schenkende weder rechtlich noch sittlich zu der Zuwendung verpflichtet war. Bei der Prüfung kommt es auf den Anlass, die Höhe und die persönlichen Umstände an.

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Für Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege gilt eine eigene Regel. Sie bleiben grundsätzlich außer Betracht, es sei denn, sie verbessern die Lage der Betroffenen so stark, dass Sozialhilfe daneben ungerechtfertigt wäre. § 84 SGB XII

So behandelt das Sozialamt typische Weihnachtsgeschenke Weihnachtsgeschenk Anrechnung als Einkommen Privat geschenkter Mantel oder Haushaltsgerät Keine Anrechnung nach § 82 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 SGB XII Warengutschein ohne Barauszahlung In der Regel wie ein Sachgeschenk Bargeld oder Überweisung von Angehörigen Grundsätzlich anrechenbar, Ausnahme bei besonderer Härte möglich Weihnachtszuwendung eines Wohlfahrtsverbands Grundsätzlich anrechnungsfrei, solange daneben weiterhin Sozialhilfe gerechtfertigt ist

Was tun, wenn das Sozialamt wegen eines Geschenks kürzt?

Änderungen, die für die Leistung erheblich sind, müssen Sie dem Sozialamt unverzüglich mitteilen. Bei einem möglicherweise anrechenbaren Geldgeschenk helfen Angaben zu Betrag, Zuflussdatum und Anlass, damit das Amt den Vorgang einordnen und eine mögliche Härte prüfen kann.

Rechnet das Sozialamt ein privates Sachgeschenk als Einkommen an oder lässt es vorgetragene Härtegründe unberücksichtigt, können Sie grundsätzlich binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch einlegen. So legen Sie Widerspruch gegen einen Sozialhilfebescheid ein

Praxisbeispiel – Ein Mantel und 100 Euro am Heiligabend

Frau Weber erhält Grundsicherung im Alter und bekommt an Heiligabend von ihrer Tochter einen Wintermantel geschenkt. Ihr Bruder überweist ihr am selben Tag 100 Euro, die im Dezember auf ihrem Konto eingehen.

Für den Mantel darf das Sozialamt kein Einkommen ansetzen. Die 100 Euro kann es bei der Dezemberleistung berücksichtigen, sofern keine Ausnahme greift.

Häufige Fragen zu Weihnachtsgeschenken und Sozialhilfe

Darf ich einen privaten Warengutschein zu Weihnachten behalten?

Ja. Wenn der Gutschein nur gegen Waren oder Dienstleistungen eingelöst werden kann und aus dem privaten Umfeld stammt, bleibt er in der Regel bei der Einkommensberechnung unberücksichtigt.

Gibt es einen Freibetrag für Geldgeschenke zu Weihnachten?

Das SGB XII kennt keinen pauschalen Weihnachtsfreibetrag. Bei einem freiwilligen Geldgeschenk kann im Einzelfall die Härteregelung des § 84 Abs. 2 SGB XII greifen.

Für welchen Monat zählt eine Überweisung zwischen den Feiertagen?

Entscheidend ist grundsätzlich der Monat, in dem Ihnen das Geld tatsächlich zur Verfügung steht. Wird die Überweisung erst im Januar gutgeschrieben, ist ein anrechenbares Geschenk grundsätzlich im Januar zu berücksichtigen.