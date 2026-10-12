Rente im November 2026: Diese 5 Änderungen und Fristen sollten Rentner kennen

Neue Schutzregeln beim Ratenkauf, wichtige Termine für die Rentenzahlung und Fristen, die bares Geld kosten können: Der November 2026 verdient einen Blick in den Kalender. Besonders aufmerksam sollten Rentner sein, die einen Kredit aufnehmen, ihre Autoversicherung wechseln oder neben der Rente lohnsteuerpflichtig arbeiten.

Beim Ratenkauf gelten ab 20. November strengere Schutzregeln

Ab dem 20. November 2026 greifen neue Regeln auf Grundlage der EU-Verbraucherkreditrichtlinie, die auch Rentner beim Abschluss entsprechender Verträge schützen. Einbezogen werden grundsätzlich auch kleine Kredite unter 200 Euro, zinsfreie Finanzierungen und viele Angebote nach dem Prinzip „Jetzt kaufen, später bezahlen“.

Die Bundesregierung erläutert die Ausweitung des Verbraucherschutzes und die zusätzlichen Informationspflichten. Für Rentner ist das etwa beim finanzierten Kauf einer Waschmaschine oder bei mehreren parallel laufenden Ratenkäufen relevant.

Ob die vereinbarten Raten zur finanziellen Situation passen, muss bei den neu erfassten Kreditangeboten stärker geprüft werden. Beruht die Kreditwürdigkeitsprüfung auf einer automatisierten Verarbeitung persönlicher Daten, erhalten Verbraucher außerdem das Recht auf eine menschliche Überprüfung.

Das bedeutet keinen Anspruch auf einen Kredit und macht eine Finanzierung nicht automatisch günstig. Entscheidend bleiben die Gesamtkosten und die Frage, ob nach Miete, Energie und Lebensunterhalt genügend Geld für die Rückzahlung übrig bleibt.

Die Novemberrente kommt am Montag, 30. November

Wer seine gesetzliche Rente nachschüssig erhält, bekommt die Zahlung für November am Montag, dem 30. November 2026. Das ist der letzte Bankarbeitstag des Monats; eine Vorverlegung wegen eines Wochenendes ist diesmal nicht erforderlich.

Bei vorschüssiger Zahlung liegt der Termin anders: Die Novemberrente wird bereits am Freitag, dem 30. Oktober 2026, ausgezahlt. Die Überweisung am 30. November gehört bei diesen Rentnern schon zum Dezember.

Grundsätzlich gilt die nachschüssige Zahlung bei Rentenbeginn ab April 2004, während ältere Renten im Voraus gezahlt werden. Bei nahtlos anschließenden Folgerenten kann der bisherige Zahlungsrhythmus erhalten bleiben.

Die Termine bestätigt die Deutsche Rentenversicherung; weitere Erläuterungen enthält unsere Übersicht zur Rentenauszahlung 2026. Wer seine Ausgaben plant, sollte deshalb zuerst prüfen, für welchen Monat die jeweilige Überweisung bestimmt ist.

Für weitere Versicherte wird der Rentenbeginn möglich

Am 1. November können weitere Versicherte erstmals eine Altersrente beziehen, weil sie die für ihre Rentenart geltende Altersgrenze erreicht haben. Das folgt aus den bestehenden gesetzlichen Regeln und ist keine neue Anhebung des Rentenalters zum November.

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Für den Jahrgang 1960 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und vier Monaten, außerdem müssen grundsätzlich fünf Jahre Wartezeit erfüllt sein. Wer beispielsweise am 15. Juni 1960 geboren wurde, kann bei erfüllten Voraussetzungen ab November 2026 Regelaltersrente erhalten.

Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte gilt für den Jahrgang 1962 eine Altersgrenze von 64 Jahren und acht Monaten. Mit den erforderlichen 45 Jahren anrechenbarer Zeiten kann beispielsweise eine am 15. Februar 1962 geborene Person ab November ohne Abschlag starten.

Wer am 15. Oktober 1963 geboren wurde und mindestens 35 Versicherungsjahre erfüllt, kann hingegen ab November die Altersrente für langjährig Versicherte mit 63 beziehen. Bei diesem frühestmöglichen Beginn beträgt der dauerhafte Abschlag grundsätzlich 13,8 Prozent.

Die unterschiedlichen Altersgrenzen stehen in § 235, § 236 und § 236b SGB VI; eine Altersrente muss beantragt werden. Warum selbst ein langes Versicherungsleben nicht jeden Abschlag verhindert, erläutert unser Beitrag „Trotz 45 Versicherungsjahren 13,8 Prozent Abschlag“.

Bei vielen Autoversicherungen endet die Kündigungsfrist

Für Rentner mit Auto ist der 30. November 2026 häufig der letzte Tag, um die bisherige Kfz-Versicherung regulär zum Jahresende zu kündigen. Das gilt bei Verträgen, die am 31. Dezember auslaufen und eine Kündigungsfrist von einem Monat vorsehen.

Die Kündigung muss rechtzeitig beim Versicherer eingehen; das Absenden am letzten Tag reicht nicht zuverlässig aus. Bei Verträgen mit einem anderen Versicherungsjahr gelten entsprechend andere Termine.

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Ein Vergleich kann sich gerade nach dem Rentenbeginn lohnen, wenn die jährliche Fahrleistung deutlich gesunken ist. Wer einen neuen Tarif prüft, sollte neben dem Preis auch Selbstbeteiligung, Versicherungsumfang und die Übernahme des Schadenverlaufs vergleichen.

Erhöht der Versicherer den Beitrag aufgrund einer Anpassungsklausel ohne entsprechende Leistungserweiterung, kann nach § 40 VVG ein Sonderkündigungsrecht bestehen. Dann gilt grundsätzlich eine Frist von einem Monat ab Zugang der Mitteilung, auch wenn der reguläre Novembertermin bereits vorbei ist.

Die Verbraucherzentrale erläutert die Fallstricke beim Versicherungswechsel. Zusätzliche Hinweise bietet unser Beitrag über Alterszuschläge bei der Kfz-Versicherung.

Rentner mit lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn müssen eine Steuerfrist beachten

Wer neben der Rente weiterarbeitet und lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn erhält, kann bis zum 30. November 2026 einen Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung für das laufende Jahr stellen. Ein anerkannter Freibetrag kann dann noch den Lohnsteuerabzug im Dezember verringern.

In Betracht kommen je nach persönlicher Situation beispielsweise höhere berufliche Aufwendungen oder bestimmte außergewöhnliche Belastungen. Dabei gelten die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen und Antragsgrenzen nach § 39a EStG.

Für die gesetzliche Rente selbst funktioniert dieses Verfahren nicht, weil davon keine Lohnsteuer einbehalten wird. Auch ein pauschal versteuerter Minijob wird durch einen persönlichen Lohnsteuerfreibetrag nicht günstiger.

Wer die Novemberfrist verpasst, verliert deshalb nicht automatisch die Möglichkeit, berücksichtigungsfähige Ausgaben später in der Einkommensteuererklärung geltend zu machen. Welche Kosten infrage kommen, zeigt unsere Übersicht über 15 Posten, die Rentner von der Steuer absetzen können.

Die fünf Punkte im Überblick

Thema Termin Was dahintersteht Verbraucherkredite und Ratenkäufe Ab 20. November 2026 Neue Schutzregeln für weitere Kreditangebote Rentenauszahlung für November 30. November; bei Vorauszahlung bereits 30. Oktober Reguläre Zahlungstermine je nach Zahlungsweise Beginn einer Altersrente 1. November 2026 Für weitere Versicherte nach Erreichen ihrer Altersgrenze und Erfüllung der übrigen Voraussetzungen Kfz-Versicherung kündigen Häufig bis 30. November 2026 Wiederkehrende Frist bei Jahresende-Verträgen mit einem Monat Kündigungsfrist Lohnsteuer-Ermäßigung für 2026 Bis 30. November 2026 Antragsfrist, die auch Rentner mit entsprechendem Arbeitslohn betrifft

Praxisbeispiel: Eine Prüfung spart 180 Euro im Jahr

Ein fiktives Beispiel: Die 69-jährige Karin erhält ihre Rente seit 2023 und erwartet die Novemberzahlung deshalb am 30. November 2026. Im selben Monat vergleicht sie ihre Autoversicherung, deren Vertrag zum Jahresende ausläuft.

Bei gleichem für sie benötigtem Versicherungsumfang findet sie statt des bisherigen Jahresbeitrags von 780 Euro ein Angebot über 600 Euro und sichert zunächst den Anschlussvertrag. Geht ihre Kündigung fristgerecht beim bisherigen Versicherer ein, spart sie ab 2027 jährlich 180 Euro, also rechnerisch 15 Euro monatlich.

Sechs Fragen und Antworten zum November 2026

Sind das fünf neue Gesetze für Rentner?

Nein, neu sind insbesondere die beschriebenen Verbraucherkreditregeln. Die übrigen Punkte betreffen Zahlungstermine, individuelle Rentenstarts und wiederkehrende Fristen.

Wann wird meine Novemberrente überwiesen?

Bei nachschüssiger Zahlung am Montag, dem 30. November 2026. Wer seine Rente im Voraus erhält, bekommt die Novemberrente bereits am Freitag, dem 30. Oktober.

Kann ich mit 45 Versicherungsjahren sofort ohne Abschlag in Rente gehen?

Zusätzlich muss die Altersgrenze für die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte erreicht sein. Für den Jahrgang 1962 liegt sie bei 64 Jahren und acht Monaten.

Gelten die neuen Kreditregeln auch für Rentner?

Ja, Rentner profitieren als Verbraucher ebenfalls von den Schutzvorschriften für die erfassten Kreditverträge. Ein Anspruch auf Bewilligung eines Kredits entsteht dadurch nicht.

Muss jede Kfz-Versicherung bis zum 30. November gekündigt werden?

Der Termin gilt regelmäßig bei Vertragsende am 31. Dezember und einer Kündigungsfrist von einem Monat. Bei abweichenden Vertragslaufzeiten oder einem Sonderkündigungsrecht gelten andere Fristen.

Erhöht ein Lohnsteuerfreibetrag meine gesetzliche Rente?

Nein, er kann den Steuerabzug von entsprechendem Arbeitslohn senken. Die Auszahlung der gesetzlichen Rente wird dadurch nicht verändert.