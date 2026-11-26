Die Solarmodule hingen außen am Mietbalkon, obwohl die Wohnungsgenossenschaft nur eine unauffällige Montage unterhalb der Brüstung erlaubt hatte. Trotzdem muss der Mieter sie nicht abbauen: Die Genossenschaft hätte die gewählte Montage erlauben müssen, entschied der Bundesgerichtshof (BGH).

Das Urteil vom 25. November 2026 (VIII ZR 248/25) unterscheidet zwischen zwei Fragen: Brauchen Mieter eine Erlaubnis, und darf der Vermieter sie verweigern? Im entschiedenen Fall war die Erlaubnis nötig, die Verweigerung aber nicht gerechtfertigt.

Die Genossenschaft hatte Solarstrom erlaubt, aber nicht diese Montage

Der Mieter hatte vor der Installation um Zustimmung gebeten. Die Genossenschaft verlangte, dass das Balkonkraftwerk unterhalb der Brüstung angebracht werde und das Gebäude optisch nicht beeinträchtige.

Der Mieter befestigte die Module stattdessen an der Außenseite des Balkons. Nach einer Abmahnung klagte die Genossenschaft auf Entfernung und bekam zunächst vor dem Amtsgericht Riesa recht.

Das Landgericht Dresden wies die Klage auf die Berufung des Mieters ab. Der BGH wies die Revision der Genossenschaft zurück; damit ist das Urteil des Landgerichts rechtskräftig.

Warum der Vermieter keinen Rückbau verlangen konnte

Nach § 554 BGB können Mieter grundsätzlich verlangen, dass der Vermieter eine bauliche Veränderung für ein Steckersolargerät erlaubt. Der Anspruch entfällt, wenn die konkrete Veränderung dem Vermieter auch unter Berücksichtigung der Interessen des Mieters nicht zumutbar ist.

Für die Außenmontage fehlte hier formal die Zustimmung. Weil die Genossenschaft genau diese Montage hätte erlauben müssen, durfte sie sich nach dem Grundsatz von Treu und Glauben aber nicht auf die fehlende Erlaubnis berufen, um den Abbau zu erzwingen.

Sichtbare Module sind nicht automatisch unzumutbar

Ein Vermieter darf darauf achten, wie sich ein Gebäude durch einen Eingriff verändert. Dass Solarmodule sichtbar sind oder das Wohngebiet dadurch weniger einheitlich aussieht, reichte in diesem Fall aber nicht aus.

Auch die bloße Möglichkeit, dass die Module blenden könnten, genügte nicht. Entscheidend ist, ob von der geplanten Montage am konkreten Standort eine erhebliche Störung ausgehen kann und welche Folgen das für den Vermieter hätte.

Beide Seiten müssen die Umstände vortragen und gegebenenfalls beweisen, die für sie sprechen. Wie unterschiedlich solche Konflikte ausfallen können, zeigt auch ein früherer Fall, in dem es um Schatten durch ein Balkonkraftwerk ging.

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Auch Genossenschaftsmieter können sich auf das Mietrecht berufen

Die Genossenschaft berief sich außerdem auf einen Beschluss ihrer Vertreterversammlung, der Balkonkraftwerke an der Außenseite der Balkone generell untersagen sollte. Nach dem BGH reicht ein solcher Beschluss im vorliegenden Fall nicht aus, um den gesetzlichen Anspruch auszuschließen.

Auch Mieter mit einem genossenschaftlichen Nutzungsvertrag können sich grundsätzlich auf die Schutzvorschriften des Wohnraummietrechts berufen. Besondere Umstände können im Einzelfall eine andere Bewertung rechtfertigen, lagen hier aber nicht vor.

Was Mieter vor der Montage tun können

Wer Module an der Brüstung befestigen will, sollte die konkrete Montage schriftlich zur Zustimmung vorlegen. Ein Foto des Balkons und Angaben zu Halterung, Befestigung und Anlage machen es leichter, mögliche Einwände zu klären.

Lehnt der Vermieter ab oder erlaubt er nur eine andere Montage, lohnt es sich, nach der konkreten Begründung zu fragen. Mehr zu solchen Konflikten steht in unserem Beitrag über umstrittene Vermieterauflagen für Balkonkraftwerke.

Grundlage der Berichterstattung ist die BGH-Pressemitteilung Nr. 226/2026 vom 25. November 2026, die auch im Wiederabdruck zugänglich ist. Die schriftlichen Urteilsgründe lagen zum Zeitpunkt der Recherche noch nicht vor.

Ein Beispiel aus der Praxis

Frau Neumann möchte zwei Solarmodule außen an ihrer Balkonbrüstung befestigen, weil die Brüstung bei einer Montage auf der Innenseite einen Teil der Anlage verschatten würde. Ihr Vermieter lehnt nur mit dem Hinweis ab, dass man die Module von der Straße aus sehen könne.

Frau Neumann schickt ihm Fotos und Angaben zur Halterung und bittet erneut um Zustimmung zu genau dieser Variante. Sie kann sich auf das BGH-Urteil berufen, sollte aus der Ablehnung aber nicht einfach ableiten, dass sie sofort montieren darf.

Drei Fragen und Antworten zum Balkonkraftwerk

Darf ich ein Balkonkraftwerk jetzt ohne Erlaubnis montieren?

Das Urteil gibt dafür keinen Freibrief. Ist die Montage eine bauliche Veränderung, sollten Sie die Zustimmung des Vermieters zur konkreten Ausführung vorher einholen.

Kann der Vermieter Auflagen zur Befestigung machen?

Konkrete Sicherheitsrisiken oder mögliche Schäden können bei der Abwägung berücksichtigt werden. Eine pauschale Ablehnung nur deshalb, weil die Module sichtbar sind, reicht nach dem Urteil nicht aus.

Gilt das auch in einer Genossenschaftswohnung?

Grundsätzlich ja. Im entschiedenen Fall konnte die Genossenschaft den gesetzlichen Anspruch nicht durch ein allgemeines Verbot der Außenmontage ausschließen.