Wer monatlich 200 Euro Betriebsrente bekommt, liegt 2026 knapp über der Beitragsgrenze. Ab Januar 2027 liegt dieselbe Betriebsrente unter der neuen Grenze von 206,50 Euro: Für gesetzlich pflichtversicherte Rentner können dadurch die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auf diese Zahlung ganz entfallen.

Der größere Unterschied entsteht bei der Pflegeversicherung. Schon 2026 berechnet die Krankenkasse ihren Beitrag im einfachen Fall nur auf 2,25 Euro, während die Pflegekasse noch die vollen 200 Euro zugrunde legt.

Warum die Grenze 2027 um 8,75 Euro steigt

Die Grenze hängt von der monatlichen Bezugsgröße der Sozialversicherung ab. Sie steigt nach der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung für 2027 von 3.955 auf 4.130 Euro, und ein Zwanzigstel davon ergibt 206,50 statt bisher 197,75 Euro.

Der Bundesrat hat der Verordnung am 20. November 2026 zugestimmt; sie sieht den 1. Januar 2027 als Starttermin vor.

Auch die Techniker Krankenkasse weist den neuen Betrag ab Januar aus. Eine Veröffentlichung der Verordnung im Bundesgesetzblatt war zum Redaktionsschluss noch nicht nachweisbar.

Krankenversicherung: Beiträge nur auf den Teil über dem Freibetrag

Bei einer Betriebsrente von 230 Euro werden 2026 nach Abzug des Freibetrags noch 32,25 Euro für den Krankenversicherungsbeitrag angesetzt. Ab Januar 2027 sind es bei gleicher Betriebsrente nur noch 23,50 Euro.

Die 23,50 Euro sind die Grundlage für die Beitragsberechnung, nicht der Abzug vom Konto. Wie viel tatsächlich abgeht, hängt auch vom Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse ab; die gesetzlichen Regeln stehen in § 226 SGB V und § 237 SGB V.

Pflegeversicherung: Ein Cent kann den Unterschied machen

In der Pflegeversicherung gilt eine Freigrenze, kein Freibetrag. Bleibt eine einzelne Betriebsrente bei höchstens 206,50 Euro und kommen keine weiteren für die Grenzprüfung relevanten Einnahmen hinzu, fällt darauf 2027 kein Pflegebeitrag an.

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Bei 206,51 Euro wird dagegen im selben Fall der Pflegebeitrag auf die ganzen 206,51 Euro berechnet. In der Krankenversicherung zählt dann nur der eine Cent oberhalb des Freibetrags als Beitragsgrundlage, wie sich aus dem Zusammenspiel der Regeln im SGB V und in § 57 SGB XI ergibt.

Auf welchen Betrag Beiträge anfallen: Beispiele für eine einzelne Betriebsrente ohne weitere relevante Einnahmen Betriebsrente brutto im Monat Krankenversicherung 2026 Krankenversicherung 2027 Pflegeversicherung 2026 Pflegeversicherung 2027 200,00 Euro 2,25 Euro 0,00 Euro 200,00 Euro 0,00 Euro 206,50 Euro 8,75 Euro 0,00 Euro 206,50 Euro 0,00 Euro 230,00 Euro 32,25 Euro 23,50 Euro 230,00 Euro 230,00 Euro

Bei 230 Euro fällt die Entlastung deutlich kleiner aus

Im Vergleich zu 2026 sinkt die Grundlage für den Krankenversicherungsbeitrag bei 230 Euro Betriebsrente um 8,75 Euro. Bei einem angenommenen Krankenkassenbeitrag von insgesamt 17,5 Prozent spart das rund 1,53 Euro im Monat, sofern sich der Beitragssatz nicht ändert.

In der Pflegeversicherung bleibt die Betriebsrente von 230 Euro in beiden Jahren über der Freigrenze. Anders als im 200-Euro-Fall berechnet die Pflegekasse ihren Beitrag daher weiter auf den vollen Betrag.

Was bei zwei Betriebsrenten oder einer Einmalzahlung gilt

Wer zwei Betriebsrenten von je 120 Euro erhält, darf nicht jede einzeln mit der Grenze vergleichen. Die Krankenkasse rechnet die Beträge zusammen, und den Krankenversicherungsfreibetrag gibt es pro Person nur einmal.

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Bei zusammen 240 Euro beträgt die Beitragsgrundlage 2027 für die Krankenversicherung deshalb 33,50 Euro und für die Pflegeversicherung 240 Euro, wenn keine weiteren relevanten Einnahmen dazukommen.

Bei der Prüfung der Freigrenze können außerdem andere beitragspflichtige Versorgungsbezüge und beitragspflichtiges Arbeitseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit hinzukommen. Die gesetzliche Altersrente wird für diese Prüfung nicht hinzugerechnet; ihre eigenen Beiträge ändern sich durch den höheren Betriebsrentenfreibetrag nicht.

Auch eine beitragspflichtige Kapitalauszahlung kann die Rechnung verändern: Die Krankenkasse setzt bis zu zehn Jahre lang ein Hundertzwanzigstel der Auszahlung als monatlichen Versorgungsbezug an. Wie das funktioniert, zeigt unser Beitrag zur Betriebsrente als Einmalzahlung.

Aus einer solchen Auszahlung von 24.000 Euro werden für die Kasse rechnerisch 200 Euro im Monat. Läuft der Zehnjahreszeitraum noch, kann auch eine schon vor 2027 ausgezahlte Betriebsrente ab Januar ohne Beiträge bleiben, sofern der Rechenbetrag die einzige für die Grenzprüfung relevante Einnahme ist.

Welche Angaben Rentner auf der Januar-Abrechnung prüfen sollten

Vergleichen Sie die Bruttobetriebsrente und die beiden Beitragsabzüge mit Ihrer Dezember-Abrechnung. Der höhere Freibetrag ändert die Bruttobetriebsrente nicht, sondern nur die Berechnung der Abzüge.

Wer trotz einer kleinen Betriebsrente weiter einen Pflegebeitrag zahlt, sollte bei der Kasse nachfragen, welche anderen Bezüge sie angerechnet hat. Klären Sie dabei auch, ob Sie als Pflichtmitglied oder freiwillig versichert sind: Für freiwillig Versicherte gilt die Regel nicht.

Praxisbeispiel: 7,59 Euro weniger Abzüge im Monat

Eine pflichtversicherte Rentnerin bekommt neben ihrer gesetzlichen Altersrente eine Betriebsrente von 200 Euro und hat keine anderen Einnahmen, die bei der Grenzprüfung zählen. Bei beispielhaften Beitragssätzen von 17,5 Prozent für die Krankenversicherung einschließlich Zusatzbeitrag und 3,6 Prozent für die Pflegeversicherung gehen 2026 von ihrer Betriebsrente 39 Cent für die Krankenkasse und 7,20 Euro für die Pflegekasse ab.

Nach den neuen Grenzen entfallen beide Abzüge auf diese Betriebsrente. Bei sonst unveränderten Verhältnissen bleiben ihr damit monatlich 7,59 Euro mehr vor einer möglichen Einkommensteuer.

Fragen und Antworten zur Betriebsrente 2027

Muss ich den höheren Freibetrag beantragen?

In der Regel nicht. Weist die Abrechnung für Januar 2027 noch unerwartete Abzüge aus, fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach, welche Einnahmen sie berücksichtigt und wie sie den Beitrag berechnet hat.

Gilt der Freibetrag auch, wenn ich freiwillig gesetzlich versichert bin?

Nein, der hier beschriebene Betriebsrentenfreibetrag gilt für gesetzlich Pflichtversicherte. Für freiwillig Versicherte gelten andere Regeln zur Beitragsberechnung; die Tabelle lässt sich deshalb nicht auf sie übertragen.

Ist meine Betriebsrente unter 206,50 Euro damit auch steuerfrei?

Nein, die Grenze betrifft die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Ob auf Ihre Betriebsrente Einkommensteuer anfällt, richtet sich nach der Art der Betriebsrente und Ihren steuerlichen Verhältnissen.