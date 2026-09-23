Teure Kfz-Versicherung ab 65: So umgehen Rentner den Alterszuschlag

Jahrzehntelang unfallfrei gefahren, im Ruhestand weniger unterwegs – und trotzdem steigt die Autoversicherung. Für viele ältere Menschen ist das eine teure Überraschung: Neben der persönlichen Schadenbilanz berechnen Versicherer auch das Alter als eigenes Risiko. Eine gute Schadenfreiheitsklasse verhindert deshalb nicht, dass der Beitrag mit den Lebensjahren wächst.

Besonders ärgerlich ist das für Rentner, die auf ihr Auto angewiesen sind und wenig finanziellen Spielraum haben. Allerdings gibt es weder einen gesetzlich vorgeschriebenen Alterszuschlag noch eine feste Grenze, ab der alle Anbieter mehr verlangen. Und der häufig beworbene Ausweg über Tochter oder Sohn ist keine garantierte Sparlösung.

Ab 65 kann es teurer werden – eine feste Altersgrenze gibt es nicht

Wann Versicherer höhere Beiträge berechnen, hängt vom jeweiligen Tarif ab. Manche verlangen bereits um das 65. Lebensjahr mehr, andere setzen andere Altersstufen an. Auch die Höhe der Aufschläge unterscheidet sich erheblich, wie der Finanztip zur Kfz-Versicherung für Rentner erläutert.

Die Schadenfreiheitsklasse und das Alter sind dabei zwei verschiedene Preisfaktoren. Der Rabatt belohnt den bisherigen Schadenverlauf, während die Altersbewertung an das statistische Risiko einer Gruppe anknüpft. Wer unfallfrei bleibt, kann deshalb trotzdem eine höhere Rechnung erhalten.

Modellrechnung: Mit 85 bis zu 172 Prozent mehr

Wie deutlich die Unterschiede ausfallen können, zeigt eine Verivox-Modellrechnung vom 3. März 2026. Untersucht wurde ein VW Golf VIII 1.0 TSI in Berlin mit 10.000 Kilometern jährlicher Fahrleistung. Beim Altersvergleich mit gleicher Schadenfreiheitsklasse ergaben sich folgende Aufschläge gegenüber einem 55-Jährigen.

Alter Mehrbeitrag im Modell gegenüber 55 Jahren 55 Jahre Vergleichsbasis 65 Jahre 14 Prozent 75 Jahre 69 Prozent 85 Jahre 172 Prozent

Das sind Ergebnisse einer bestimmten Berechnung, keine allgemeine Preisliste für Senioren. Weder die Prozentsätze noch daraus abgeleitete Eurobeträge lassen sich auf jedes Auto und jeden Vertrag übertragen. Auch eine über Jahrzehnte aufsummierte Mehrbelastung wäre ohne nachvollziehbare Jahreswerte und Annahmen keine belastbare Prognose.

Warum Versicherer das Alter berücksichtigen dürfen

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet nicht jede unterschiedliche Behandlung nach Lebensalter. Nach § 20 Absatz 2 AGG dürfen private Versicherungen altersabhängig kalkulieren, wenn dies auf anerkannten Prinzipien einer risikogerechten Berechnung beruht. Dazu gehören insbesondere versicherungsmathematische Bewertungen anhand statistischer Daten.

Der Versicherungsverband GDV verweist auf seine Auswertungen von rund 100 Millionen Versicherungsverträgen und auf höhere Schadenhäufigkeiten im höheren Alter. Seine unverbindlichen Berechnungen sehen altersbedingte Zuschläge gegenüber dem durchschnittlichen Schadenbedarf ab 68 Jahren vor. Versicherer müssen diese Einteilung jedoch nicht übernehmen.

Für Betroffene bleibt ein unangenehmer Unterschied: Die persönliche Unfallfreiheit lässt sich nachweisen, das statistische Gruppenrisiko nicht individuell abschütteln. Trotzdem sagt ein Alterszuschlag allein nichts darüber aus, wie sicher eine bestimmte Person tatsächlich fährt.

Eine höhere Rechnung beweist noch keinen Alterszuschlag

Wer mehr zahlt als im Vorjahr, sollte nicht automatisch das Alter verantwortlich machen. Auch veränderte Typ- und Regionalklassen, allgemeine Tarifanpassungen oder geänderte Vertragsdaten können den Preis beeinflussen. Die bloße Differenz zwischen zwei Jahresrechnungen trennt diese Ursachen nicht voneinander.

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Sinnvoll ist deshalb, den Versicherer nach den Gründen der Erhöhung und der berücksichtigten Schadenfreiheitsklasse zu fragen. Anschließend sollten Vergleichsangebote mit denselben Angaben und einem vergleichbaren Leistungsumfang eingeholt werden. Ein niedrigerer Preis ist wenig wert, wenn dafür wichtige Leistungen entfallen oder die Selbstbeteiligung deutlich steigt.

Der Vertrag über die Tochter kann helfen – muss aber nicht

In der genannten Verivox-Untersuchung brachte die Kombination aus Versicherung, Zulassung und Übertragung der Schadenfreiheitsjahre auf das Kind beim 75-jährigen Modellfahrer 281 Euro Jahresersparnis. Beim 85-Jährigen waren es 917 Euro. Für den 65-jährigen Modellfahrer erwies sich die Familienlösung dagegen nicht als vorteilhaft.

Halter, Versicherungsnehmer und tatsächlicher Fahrer müssen nicht zwingend dieselbe Person sein. Ob eine abweichende Konstellation akzeptiert wird und wie sie den Beitrag verändert, entscheidet sich nach den Bedingungen des Anbieters. Allein ein anderer Name im Fahrzeugschein beseitigt den Altersfaktor daher nicht zuverlässig.

Vor allem muss die Nutzung stimmen: Fährt der Vater überwiegend, darf die Tochter nicht wahrheitswidrig als Hauptfahrerin angegeben werden.

Der ältere Angehörige muss im vereinbarten Fahrerkreis berücksichtigt sein, und alle Fragen zur Nutzung sind korrekt zu beantworten. Gegen-Hartz.de erläutert ebenfalls, warum die Versicherung über Angehörige sorgfältig geprüft werden sollte.

Die eigenen Schadenfreiheitsjahre lassen sich nicht beliebig verschenken

Eine Übertragung des Schadenverlaufs ist an Bedingungen gebunden. Der Empfänger kann grundsätzlich höchstens die schadenfreien Jahre erhalten, die er seit dem Führerscheinerwerb selbst hätte erreichen können; zusätzlich kann die bisherige Fahrzeugnutzung die anrechenbare Zeit begrenzen. Welche Angehörigen infrage kommen und welche Nachweise verlangt werden, unterscheidet sich nach Anbieter.

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Besonders folgenreich ist der Verzicht des bisherigen Rabattinhabers. Die HUK-Coburg beschreibt die Übertragung ausdrücklich als unwiderruflich und schließt eine bloß teilweise Abgabe aus. Wer viele Jahre abgibt, von denen das Kind nur einen Teil übernehmen kann, sollte deshalb vorher klären, welche Vorteile verloren gehen.

Der bessere Weg ist ein verbindliches Angebot vor der Übertragung. Darin sollten die anerkannte Schadenhistorie, der vollständige Fahrerkreis und die tatsächliche Nutzung bereits berücksichtigt sein. Erst dann lässt sich beurteilen, ob die Ersparnis den dauerhaften Verzicht rechtfertigt.

Falsche Fahrerangaben können die Ersparnis zunichtemachen

Wer einen regelmäßig fahrenden Angehörigen verschweigt, riskiert je nach Vertragsbedingungen Nachberechnungen und Vertragsstrafen. Auch eine erhöhte Selbstbeteiligung im Kaskoschaden kann vorgesehen sein, wie Verivox zu nicht eingetragenen Fahrern erläutert. Welche Folge tatsächlich eintritt, hängt vom Vertrag und vom Einzelfall ab.

Pauschale Aussagen, ein nicht eingetragener Fahrer führe immer zu 2.500 oder 5.000 Euro Regress oder automatisch zum vollständigen Verlust des Kaskoschutzes, sind deshalb zu undifferenziert. Die rechtlichen Folgen unterschiedlicher Pflichtverletzungen dürfen nicht miteinander vermischt werden.

Wechseln: Der 30. November gilt nicht für jeden Vertrag

Bei vielen Kfz-Verträgen endet das Versicherungsjahr am 31. Dezember, und die ordentliche Kündigung muss einen Monat vorher eingehen. Für diese Verträge ist der 30. November der übliche Stichtag. Bei einem anderen Ablaufdatum oder besonderen Vertragsbedingungen muss die Frist gesondert geprüft werden.

Ein zusätzliches Kündigungsrecht kann sich aus § 40 VVG ergeben: Erhöht der Versicherer die Prämie aufgrund einer Anpassungsklausel ohne entsprechende Erweiterung des Schutzes, läuft ab Zugang der Mitteilung eine Monatsfrist. Die Kündigung wirkt frühestens zum Zeitpunkt der Erhöhung. Der Versicherer muss auf dieses Recht hinweisen.

Allerdings löst nicht jede Beitragsänderung automatisch dieses Sonderkündigungsrecht aus. Bei einer bereits vereinbarten altersabhängigen Einstufung kommt es auf die konkrete Vertragsgestaltung und die Ursache der Änderung an. Vor allem bei gewünschtem Kaskoschutz sollte die Annahme des neuen Vertrags geklärt sein, bevor der alte endet.

Weniger fahren sollte auch im Vertrag ankommen

Wer seit dem Rentenbeginn keinen täglichen Arbeitsweg mehr hat, sollte die hinterlegte Jahresfahrleistung überprüfen. Eine realistisch niedrigere Kilometerangabe oder ein kleinerer tatsächlicher Fahrerkreis kann den Beitrag senken. Weitere Möglichkeiten beschreibt Gegen-Hartz.de im Beitrag zum Sparen bei der Kfz-Versicherung im Ruhestand.

Auch eine Werkstattbindung oder eine höhere Selbstbeteiligung kann günstiger sein, verändert aber die Bedingungen im Schadenfall. Gerade bei einer kleinen Rente sollte die Selbstbeteiligung nur so hoch ausfallen, dass sie aus vorhandenen Rücklagen bezahlt werden kann. Eine niedrigere Jahresrechnung darf nicht mit einer unbezahlbaren Reparatur erkauft werden.

Beispiel aus der Praxis: Erst rechnen, dann übertragen

Ein Beispiel: Der 76-jährige Werner soll künftig 980 Euro jährlich zahlen und erwägt einen Vertrag über seine Tochter. Ein anderer Anbieter bietet ihm bei vergleichbarem Schutz und korrekt angegebenen 7.000 Jahreskilometern einen eigenen Vertrag für 760 Euro an. Die Familienlösung würde nach Prüfung aller Angaben 720 Euro kosten, erforderte aber den unwiderruflichen Verzicht auf seinen bisherigen Schadenfreiheitsrabatt.

Werner entscheidet sich für den eigenen Vertrag und spart 220 Euro im Jahr. Die weiteren 40 Euro Ersparnis sind ihm die Abgabe seines Rabatts nicht wert. Die Beträge sind beispielhaft gewählt und keine aktuellen Tarifangebote.

Vier Fragen und Antworten zum Alterszuschlag

Muss jede Kfz-Versicherung ab 65 teurer werden?

Nein, eine gesetzliche Altersgrenze oder einen einheitlichen Aufschlag gibt es nicht. Entscheidend sind der jeweilige Tarif und die persönlichen Vertragsdaten.

Schützt eine hohe Schadenfreiheitsklasse vor dem Zuschlag?

Sie kann den Gesamtbeitrag reduzieren, verhindert aber nicht die zusätzliche Berücksichtigung des Alters. Beide Merkmale fließen getrennt in die Berechnung ein.

Kann ich mein Auto über meine Tochter versichern und selbst weiterfahren?

Das kann möglich sein, wenn der Versicherer die Konstellation akzeptiert und Ihre tatsächliche Nutzung vollständig angegeben ist. Eine Ersparnis ist damit nicht garantiert.

Sollte ich meine Schadenfreiheitsjahre sofort übertragen?

Nein, zunächst sollten ein verbindliches Angebot und die Übertragungsbedingungen vorliegen. Prüfen Sie insbesondere, wie viele Jahre anerkannt werden und auf welche eigenen Rechte Sie dauerhaft verzichten.