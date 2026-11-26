Jobcenter übernimmt Miete nur teilweise – schwer erkrankter Frau fehlen 35 Euro im Monat

Nach einer schweren Erkrankung kann N. nach Angaben des Vereins Sanktionsfrei e. V. nicht mehr arbeiten. Drei Monate lang habe das Jobcenter laut Verein überhaupt keine Miete übernommen, inzwischen fehlen der Frau jeden Monat 35 Euro.

Der Verein berichtet, dass die ausgebliebenen Zahlungen bei N. Existenzangst ausgelöst haben. Ein Anwalt geht nach Vereinsangaben gegen die Entscheidung vor, während Sanktionsfrei die monatliche Differenz aus seinem spendenfinanzierten Solitopf ausgleicht.

35 Euro entsprechen dem rechnerischen Essensbudget für gut fünf Tage

Alleinstehende erhalten 2026 einen Regelbedarf von 563 Euro im Monat. Davon entfallen rechnerisch rund 195 Euro auf Nahrungs- und Genussmittel, wie eine Aufschlüsselung der Regelbedarfsstufe 1 zeigt.

Auf einen Monat mit 30 Tagen umgerechnet, entsprechen 35 Euro damit gut fünf Tagen aus diesem Budget. Wer die Lücke aus dem Regelbedarf decken muss, hat entsprechend weniger für Lebensmittel, Strom und andere alltägliche Ausgaben.

Wann das Jobcenter auch eine höhere Miete übernehmen muss

Das Jobcenter erkennt die tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung an, soweit sie angemessen sind. Seit dem 1. Juli 2026 gilt für die Unterkunftskosten grundsätzlich eine Obergrenze beim Eineinhalbfachen des örtlichen Richtwerts, auch während der einjährigen Karenzzeit (§ 22 SGB II).

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In der Karenzzeit kommen Ausnahmen von der Obergrenze in Betracht, etwa wenn die höheren Wohnkosten unabweisbar sind.

Nach Ablauf der Karenzzeit müssen über dem örtlichen Richtwert liegende Unterkunftskosten im Regelfall bis zu sechs Monate weiter berücksichtigt werden, solange eine Kostensenkung unmöglich oder unzumutbar ist. Kann jemand aus gesundheitlichen Gründen länger weder umziehen noch seine Kosten auf andere Weise senken, kann im Einzelfall auch eine längere Übernahme geboten sein.

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat das am 19. November 2026 in einem anderen Fall deutlich gemacht. Es bestätigte im Eilverfahren die vorläufige Übernahme der vollen Unterkunftskosten nach Ablauf der Karenzzeit, weil ein Umzug nach einer Krebsoperation vorerst unmöglich war (Beschluss L 13 AS 263/26 B ER).

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Wenn die Entscheidung über die Erwerbsminderungsrente auf sich warten lässt

Sanktionsfrei kritisiert außerdem, dass schwer erkrankte Menschen ihren Lebensunterhalt sichern müssen, während die Rentenversicherung ihre Erwerbsfähigkeit prüft. Zusätzliche ärztliche Befunde oder Gutachten können die Bearbeitung verlängern, wie die Bundesregierung in einer Antwort an den Bundestag erläutert.

Rund 45 Prozent der regulären Anträge auf volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente, die 2025 erledigt wurden, endeten mit einer Ablehnung. Das ergibt sich aus der Antragsstatistik der Deutschen Rentenversicherung.

Für die Erwerbsminderungsrente zählt grundsätzlich, wie viele Stunden jemand unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts noch arbeiten kann. Hinzu kommen versicherungsrechtliche Voraussetzungen, die auch bei schwerer Erkrankung zur Ablehnung führen können (Gegen-Hartz-Ratgeber zum Rentenantrag).

Streiten die zuständigen Träger über die Erwerbsfähigkeit, muss das Jobcenter bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen bis zur Klärung im Verfahren nach § 44a SGB II grundsätzlich weiterleisten. Ob N. selbst bereits einen Rentenantrag gestellt hat, bleibt in der Schilderung des Vereins offen.

Was Betroffene bei fehlenden Mietzahlungen tun können

Wenn Leistungen für die Miete ausbleiben, lohnt zuerst der Blick in den Bewilligungsbescheid und den Berechnungsbogen. Daraus lässt sich erkennen, welche Unterkunftskosten das Jobcenter anerkannt hat und ob die Zahlung vom bewilligten Betrag abweicht.

Gegen einen Bescheid, der zu niedrige Unterkunftskosten anerkennt, ist in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe ein Widerspruch möglich. Wenn Mietrückstände anwachsen und der Wohnungsverlust droht, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.

Ist ein Umzug aus gesundheitlichen Gründen unzumutbar, kann ein aussagekräftiges ärztliches Attest helfen. Wer keine günstigere Wohnung findet, kann Anfragen und Absagen dokumentieren (Gegen-Hartz-Ratgeber zur Mietkürzung).